Новости Отношения Украины и Венгрии
Встреча Мадяра и Зеленского возможна, если Украина урегулирует ситуацию с венгерским меньшинством, - правительство Венгрии

У Мадяра назвали условие для встречи с Зеленским

В правительстве Венгрии рассказали, при каком условии премьер-министр Петер Мадяр встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Что известно?

"Личная встреча Петера Мадяра и Владимира Зеленского возможна, если Украина выполнит требования венгерской стороны по урегулированию ситуации с венгерским меньшинством в Украине", - отметили во время брифинга представители венгерского правительства.

Там добавили, что технические переговоры уже ведутся, но встреча на высшем уровне возможна, если в этих переговорах будет достигнут прогресс.

Что предшествовало?

  • Ранее Петер Мадяр заявлял, что готов лично приехать в Берегово на Закарпатье, чтобы провести встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским.
  • Венгрия ожидает гарантий защиты прав венгров Закарпатья перед началом переговоров о вступлении Украины в ЕС.

Топ комментарии
+6
У нас нема в паспорті національності. У нас всі українці. Америка чомусь не підіймає питання про права американської національної меншини. А взагалі, то ні разу не чув, щоб Зеленський опікувався правами української національної меншини будь де при тому що - Загалом у світі поза межами України проживає від 10 до понад 20 мільйонів людей українського походження.
27.05.2026 14:39 Ответить
+4
Я не розумію -а що хтось кривдить угрів?ВВони крім своєї мовви ніякої не знають -живуть общиною і ніхто їх не чіпає.Я казавв що мадяр(Вибачаюся пан Мадяр Бровді)це міікропутін-теж амперію хочуть але може і їм боком вийти
27.05.2026 14:38 Ответить
+4
Пора нафтопровід Дружба відрехтувати ще раз. Війна, все може статися
27.05.2026 14:39 Ответить
Мадяр послав Зелю Тепер Мадяр новий влрог замість Орбана!
27.05.2026 14:36 Ответить
До чого тут ********? Він послав українців.
27.05.2026 14:43 Ответить
Читай уважно: "Особиста зустріч Петера Мадяра та Володимира Зеленського можлива, якщо Україна виконає вимоги угорської сторони щодо врегулювання ситуації з угорською меншиною в Україні" Джерело: https://censor.net/ua/n4005329

Зеля неспроможний будувати добросусідські відносини, він їх тільки руйнує.
27.05.2026 14:58 Ответить
а може так звані "угорці" Закарпаття надто багато хочуть в України ??? ні ???
27.05.2026 15:05 Ответить
шось дібілушка угорська забула де зараз минула жаба угорська ділась, тупа країна
27.05.2026 14:37 Ответить
Він ще й умови ставить цей - обрізаний чорбан.
27.05.2026 14:37 Ответить
автономія ? - науй пішли

тоді автономію українців в Угорщині
27.05.2026 14:37 Ответить
..ти диви яка цяця..
27.05.2026 14:43 Ответить
В путіна нехай відсмокче, може допоможе
27.05.2026 14:44 Ответить
Ким вони себе уявляють?Ще один пуп землі. Хто багато хоче,не отримує нічого.
27.05.2026 14:44 Ответить
То в них комплекс неповноцінності, на якийт хворіють ВСІ мали народи та народності.
27.05.2026 14:48 Ответить
Шо там, ***, не так з тією меншиною?
27.05.2026 14:45 Ответить
Шо ще не вистачає меншині? Асіх заброньювати? То нехай сдадуть паспорта України та рахуються тут іноземцями, зі всіма наслідками.
27.05.2026 14:46 Ответить
Угу.Тріанонський комплекс.Я б їм пригадав окупацію і анексію Карпатської України і знищення Корюківки.Нехай вибачаються і платять компенсацію.
27.05.2026 14:52 Ответить
Таке враження, що нам та зустріч так потрібна, так потрібна... Головне, що мадяри погодили 90 млрд., тепер у них "немає карт", а в нас таки є вентиль від "Дружби"😂
27.05.2026 14:49 Ответить
"якщо Україна виконає вимоги угорської сторони"….
На йух со своими требованиями можете пойти … У Орбана 2 борзометр зашкаливает уже ! 😡
27.05.2026 14:51 Ответить
Логіка така, що Угорщина при Орбані взяла на себе забагато для своїх сил, стала російським ********, з надіями на територіальними претензіями до всіх сусідів. Взяли за щоку, від абсолютно всіх сусідів і всієї Європи, обвалили якість життя угорців та втратили владу.
Приходить наступна чмоня і давай по новому колу... Як немає зачатків інтелекту в угорців, то спитайте ШІ чи є якась тут закономірність
27.05.2026 14:53 Ответить
Угорщиною керують звичайні фашисти, які дивом попали у ЄВРОСОЮЗ,
27.05.2026 14:55 Ответить
"Раніше Петер Мадяр заявляв, що готовий особисто приїхати до Берегового на Закарпатті, щоб провести зустріч із президентом України Володимиром Зеленським."

Тобто - іноземець визначає місце зустрічі з президентом України на території України? Я завжди думав, що приймаюча сторона визначає, де буде місце зустрічі на її території.
27.05.2026 14:57 Ответить
Легко.
27.05.2026 14:57 Ответить
Пішли вони в дупу ці мадяри!
27.05.2026 14:57 Ответить
Їм Дружбу відновили,а цим баранам знову щось не так!
27.05.2026 14:59 Ответить
ОПТИМАЛЬНИЙ ВАРІАНТ : Хай забирає угорців в Угорщину !!!!!
27.05.2026 15:02 Ответить
Щось дуже швидко прорізався голосок...
27.05.2026 15:09 Ответить
 
 