Встреча Мадяра и Зеленского возможна, если Украина урегулирует ситуацию с венгерским меньшинством, - правительство Венгрии
В правительстве Венгрии рассказали, при каком условии премьер-министр Петер Мадяр встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Об этом пишет Euronews, сообщает Цензор.НЕТ.
Что известно?
"Личная встреча Петера Мадяра и Владимира Зеленского возможна, если Украина выполнит требования венгерской стороны по урегулированию ситуации с венгерским меньшинством в Украине", - отметили во время брифинга представители венгерского правительства.
Там добавили, что технические переговоры уже ведутся, но встреча на высшем уровне возможна, если в этих переговорах будет достигнут прогресс.
Что предшествовало?
- Ранее Петер Мадяр заявлял, что готов лично приехать в Берегово на Закарпатье, чтобы провести встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским.
- Венгрия ожидает гарантий защиты прав венгров Закарпатья перед началом переговоров о вступлении Украины в ЕС.
Зеля неспроможний будувати добросусідські відносини, він їх тільки руйнує.
тоді автономію українців в Угорщині
На йух со своими требованиями можете пойти … У Орбана 2 борзометр зашкаливает уже ! 😡
Приходить наступна чмоня і давай по новому колу... Як немає зачатків інтелекту в угорців, то спитайте ШІ чи є якась тут закономірність
Тобто - іноземець визначає місце зустрічі з президентом України на території України? Я завжди думав, що приймаюча сторона визначає, де буде місце зустрічі на її території.