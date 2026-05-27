Встреча Мадяра и Зеленского возможна, если Украина урегулирует ситуацию с венгерским меньшинством, - правительство Венгрии

В правительстве Венгрии рассказали, при каком условии премьер-министр Петер Мадяр встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Об этом пишет Euronews, сообщает Цензор.НЕТ.

Что известно?

"Личная встреча Петера Мадяра и Владимира Зеленского возможна, если Украина выполнит требования венгерской стороны по урегулированию ситуации с венгерским меньшинством в Украине", - отметили во время брифинга представители венгерского правительства.

Там добавили, что технические переговоры уже ведутся, но встреча на высшем уровне возможна, если в этих переговорах будет достигнут прогресс.

Что предшествовало?

Ранее Петер Мадяр заявлял, что готов лично приехать в Берегово на Закарпатье, чтобы провести встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Венгрия ожидает гарантий защиты прав венгров Закарпатья перед началом переговоров о вступлении Украины в ЕС.

