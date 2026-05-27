Новини Відносини України та Угорщини
Зустріч Мадяра та Зеленського можлива, якщо Україна врегулює ситуацію з угорською меншиню, - уряд Угорщини

У Мадяра назвали умову для зустрічі із Зеленським

В уряді Угорщини розповіли, за якої умови прем'єр Петер Мадяр зустрінеться із президентом України Володимиром Зеленським.

Що відомо?

"Особиста зустріч Петера Мадяра та Володимира Зеленського можлива, якщо Україна виконає вимоги угорської сторони щодо врегулювання ситуації з угорською меншиною в Україні", - зазначили під час брифінгу представники угорського уряду.

Там додали, що технічні переговори вже тривають, але зустріч на вищому рівні можлива, якщо в цих переговорах буде досягнуто прогресу.

Читайте: Угорщина заборонила імпорт сільськогосподарської продукції з України, - Мадяр

Що передувало?

  • Раніше Петер Мадяр заявляв, що готовий особисто приїхати до Берегового на Закарпатті, щоб провести зустріч із президентом України Володимиром Зеленським.
  • Угорщина очікує гарантій захисту прав угорців Закарпаття перед стартом переговорів про вступ України до ЄС.

Читайте: Україна має отримати дієві гарантії безпеки, а не такі, як Будапештський меморандум, - Мадяр

Топ коментарі
+14
У нас нема в паспорті національності. У нас всі українці. Америка чомусь не підіймає питання про права американської національної меншини. А взагалі, то ні разу не чув, щоб Зеленський опікувався правами української національної меншини будь де при тому що - Загалом у світі поза межами України проживає від 10 до понад 20 мільйонів людей українського походження.
27.05.2026 14:39 Відповісти
+11
автономія ? - науй пішли

тоді автономію українців в Угорщині
27.05.2026 14:37 Відповісти
+10
Я не розумію -а що хтось кривдить угрів?ВВони крім своєї мовви ніякої не знають -живуть общиною і ніхто їх не чіпає.Я казавв що мадяр(Вибачаюся пан Мадяр Бровді)це міікропутін-теж амперію хочуть але може і їм боком вийти
27.05.2026 14:38 Відповісти
Мадяр послав Зелю Тепер Мадяр новий влрог замість Орбана!
27.05.2026 14:36 Відповісти
До чого тут ********? Він послав українців.
27.05.2026 14:43 Відповісти
Читай уважно: "Особиста зустріч Петера Мадяра та Володимира Зеленського можлива, якщо Україна виконає вимоги угорської сторони щодо врегулювання ситуації з угорською меншиною в Україні" Джерело: https://censor.net/ua/n4005329

Зеля неспроможний будувати добросусідські відносини, він їх тільки руйнує.
27.05.2026 14:58 Відповісти
а може так звані "угорці" Закарпаття надто багато хочуть в України ??? ні ???
27.05.2026 15:05 Відповісти
Якщо глянути на активність угорської общини Закарпаття і як їх "утискають", то відразу видно, що політики Угорщини вимагають більше прав, ніж самі закарпатці взагалі озвучують.
27.05.2026 15:20 Відповісти
Готується мадярська 5-та колона. А потім референдум. Все як у Криму.
27.05.2026 15:41 Відповісти
ну почнемо з того, що його вимоги щодо т.з. врегулювання ситуації з угорською меншиною, виходять за повноваження Зелі і суперечать Конституції України, при тому, що врегульовувати ситуацію з українською меншиною в Угорщні дзеркально, він чомусь не хоче, хоча Зеля і питання такого не піднімає.
27.05.2026 15:18 Відповісти
Це питання повинно бути вирішене в рамках домовленостей стосовно вступу в ЄС, а Мадяр просто продовжує політику Орбана і взагалі в цьому нічого немає дивного. Угорщина з усіма сусідами гризеться стосовно угорців, які проживають за їм межами.

24 жовтня у святкування Дня ООН румунські угорські політичні партії та організації підписали спільну заяву на захист прав меншин, яку подали в Організацію Об'єднаних Націй.

Зокрема у ній йдеться про утиски закарпатських угорців.

"Оскільки тепер в Україні не лише позбавляють представників закарпатських меншин їх прав, а й переслідують угорців, слід нагадати про статтю 2 Декларації ООН про ліквідацію дискримінації. Просимо попередити Україну, відповідно до статуту ООН, аби вона несла відповідальність щодо прийнятого нею документу", - зазначається в заяві.
https://mukachevo.net/news/rumunski-uhortsi-napysaly-zaiavu-v-oon-na-zakhyst-uhortsiv-zakarpattia_369356.html
27.05.2026 15:25 Відповісти
шось дібілушка угорська забула де зараз минула жаба угорська ділась, тупа країна
27.05.2026 14:37 Відповісти
Він ще й умови ставить цей - обрізаний чорбан.
27.05.2026 14:37 Відповісти
А я не розумію чомумісцеві угорці яких ніхто не пресує, які і так майже не знають.української мови і отримують надбавки за життя в гірських зонах і майже НЕ працюють на державу, а виключно на контробас, мовчать.в ганчірку, і НЕ СТАВЛЯТЬ НА МІСЦЕ ПІТЕРА ОРБАНЯТКО НА МІСЦЕ? Це як називається?
Щось мені підказує, що це колаборціонізм.
27.05.2026 15:34 Відповісти
у зєлі інший напрямок опікунства. українці в самій Україні, взагалі то, прав не мають по народженню. то чого йому паритись про те, чого й подавно в них немає за кордоном? єдине право всих українців - виконувати всі приписані їм обов'язки! от він та його братки й опікуються виключно строгим виконанням обов'язків, як українцями в Україні, так і українськими меншинами у всьому світі.
27.05.2026 15:27 Відповісти
угорщина роздала паспорти ци'ганам,
тепер вони угорці..
а до школи вони як не ходили колись,
то і зараз ходити не будуть..
27.05.2026 16:14 Відповісти
Пора нафтопровід Дружба відрехтувати ще раз. Війна, все може статися
27.05.2026 14:39 Відповісти
..ти диви яка цяця..
27.05.2026 14:43 Відповісти
В путіна нехай відсмокче, може допоможе
27.05.2026 14:44 Відповісти
Ким вони себе уявляють?Ще один пуп землі. Хто багато хоче,не отримує нічого.
27.05.2026 14:44 Відповісти
То в них комплекс неповноцінності, на якийт хворіють ВСІ мали народи та народності.
27.05.2026 14:48 Відповісти
Шо там, ***, не так з тією меншиною?
27.05.2026 14:45 Відповісти
Шо ще не вистачає меншині? Асіх заброньювати? То нехай сдадуть паспорта України та рахуються тут іноземцями, зі всіма наслідками.
27.05.2026 14:46 Відповісти
Угу.Тріанонський комплекс.Я б їм пригадав окупацію і анексію Карпатської України і знищення Корюківки.Нехай вибачаються і платять компенсацію.
27.05.2026 14:52 Відповісти
Таке враження, що нам та зустріч так потрібна, так потрібна... Головне, що мадяри погодили 90 млрд., тепер у них "немає карт", а в нас таки є вентиль від "Дружби"😂
27.05.2026 14:49 Відповісти
"якщо Україна виконає вимоги угорської сторони"….
На йух со своими требованиями можете пойти … У Орбана 2 борзометр зашкаливает уже ! 😡
27.05.2026 14:51 Відповісти
Логіка така, що Угорщина при Орбані взяла на себе забагато для своїх сил, стала російським ********, з надіями на територіальними претензіями до всіх сусідів. Взяли за щоку, від абсолютно всіх сусідів і всієї Європи, обвалили якість життя угорців та втратили владу.
Приходить наступна чмоня і давай по новому колу... Як немає зачатків інтелекту в угорців, то спитайте ШІ чи є якась тут закономірність
27.05.2026 14:53 Відповісти
Угорщиною керують звичайні фашисти, які дивом попали у ЄВРОСОЮЗ,
27.05.2026 14:55 Відповісти
"Раніше Петер Мадяр заявляв, що готовий особисто приїхати до Берегового на Закарпатті, щоб провести зустріч із президентом України Володимиром Зеленським."

Тобто - іноземець визначає місце зустрічі з президентом України на території України? Я завжди думав, що приймаюча сторона визначає, де буде місце зустрічі на її території.
27.05.2026 14:57 Відповісти
Легко.
27.05.2026 14:57 Відповісти
Пішли вони в дупу ці мадяри!
27.05.2026 14:57 Відповісти
Їм Дружбу відновили,а цим баранам знову щось не так!
27.05.2026 14:59 Відповісти
задумливо - може кацапи знову її обстріляють
27.05.2026 15:22 Відповісти
ОПТИМАЛЬНИЙ ВАРІАНТ : Хай забирає угорців в Угорщину !!!!!
27.05.2026 15:02 Відповісти
Щось дуже швидко прорізався голосок...
27.05.2026 15:09 Відповісти
Нащо йому той мадяр,він з тихановською замутив...
27.05.2026 15:48 Відповісти
Дуже легко вирішити цю проблему, всіх мадяр з мадярськими паспортами спакувати і відправити на батьківщину, а якщо не захочуть, то переселити на донбас.
27.05.2026 16:01 Відповісти
у угорців угрофінська батьківщина..
нехай пакують туди..
на болота..
27.05.2026 16:17 Відповісти
Рождённый ползать, летать не сможет. Так и с зебилам. Они могут только видосики пилить и популизмом заниматься. Лохторату такое заходит, но только перед выборами. После уже не очень. Ни малейшего представления как вообще функционирует государство, экономика, армия, дипломатия. Можно было и с Орбаном договориться и с фицо. Да они мудаки, как и почти все евроэлиты, включая и Мерца и Борю и остальных. Но дипломатия так и устроена, чтобы не искать хороших, а наводить мосты с теми кто есть, искать выгоду, продавать или продавливать свое видение, заключат союзы, пусть и краткосрочные, договариваться, выкручиваться, это и есть политика и дипломатия, кто бы там себе не на фантазировал другого, про справедливость, незламности и прочую мутотень. Но зачем. Проще им дули показать и порадовать на пару дней лохторат. И с США так будет, и с Польшей или Чехией, Мерц тоже не вечный и ближе к выборам он сделает разворот на 180, если захочет и иметь хоть какие-то шансы на удержания власти. Это взрослый мир, к которому зебобики не были готовы и не смогли подготовить народ той страны которую они возглавили. Глупо было ожидать что они подготовят ее к войне.
27.05.2026 16:12 Відповісти
Саме цікаве, що аналогічні претензії мад'яри Угорщини висувають і Словаччині, і Румунії, і навіть Австрії та Сербії. І з ними ніхто не хоче розмовляти на цю тему, бо ті надумані ними "проблеми" врегульовані в рамках законодавства Євросоюзу.
27.05.2026 16:18 Відповісти
Зустріч Мадяра та Зеленського можлива, якщо Україна врегулює ситуацію з угорською меншиню,

Україна багатонаціональна держава світу. Кожна національна меншина має право на свою ідентичність: мова, етнос, культура, традиції, вірування...

Україна має жорстоке імперіалістське минуле - імперії всіма способами РОЗДІЛЯЛИ, сварили між собою народи, щоб володарювати над ними.

Цей спадок дістався Україні. Україна не має бути для народів, які одвічно проживають на території України новітньою імперією, в якій один народ розбудовує зверхність над іншими, особоиво малими національними меншинами.

Україна не має бути Кайдашевою сім'єю для інших народів.

В одній області Одеса проживають меншини" гагаузи, болгари, молдовани...А область Чернівці ? А область Закарпаття?

Вже при розбудові України нароблено багато помилок, з наслідків яких скористалися вороги, недобрі поляітики.

Така політика стала важелем впливу на Україну. Ось і Угорщина...

Коли акцентують увагу на патріотизмі, то десь щось задумали недобре.

Суть подібного патріотизму, гасел про любов до українського народу сіє отруту між народами - використовуються ворогами України.
27.05.2026 16:19 Відповісти
додам,
що Україна - багатонаціональна країна,
і міжнаціональною мовою спілкування в Україні -
є українська мова..
27.05.2026 16:24 Відповісти
по демократичним, європейським принципам,
меншина підкоряється більшості..
27.05.2026 16:19 Відповісти
Та льогко. Що Голобородьку та українська мова, культура і традиції. Він її готовий в Закарпатті змінити на угорську, а по всій Україні на російську. Українська йому чужа і він її ненавидить. Інколи на камеру нею говорить, бо так написано в ролі, яку грає.
27.05.2026 16:21 Відповісти
а в чому проблема реально піти назустріч і дозволити угорцям вживати рідну мову, видавати книги та газети в своїх містечках і не бусярити їх так як українців?
27.05.2026 16:28 Відповісти
 
 