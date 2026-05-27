Зустріч Мадяра та Зеленського можлива, якщо Україна врегулює ситуацію з угорською меншиню, - уряд Угорщини
В уряді Угорщини розповіли, за якої умови прем'єр Петер Мадяр зустрінеться із президентом України Володимиром Зеленським.
Про це пише Euronews, інформує Цензор.НЕТ.
Що відомо?
"Особиста зустріч Петера Мадяра та Володимира Зеленського можлива, якщо Україна виконає вимоги угорської сторони щодо врегулювання ситуації з угорською меншиною в Україні", - зазначили під час брифінгу представники угорського уряду.
Там додали, що технічні переговори вже тривають, але зустріч на вищому рівні можлива, якщо в цих переговорах буде досягнуто прогресу.
Що передувало?
- Раніше Петер Мадяр заявляв, що готовий особисто приїхати до Берегового на Закарпатті, щоб провести зустріч із президентом України Володимиром Зеленським.
- Угорщина очікує гарантій захисту прав угорців Закарпаття перед стартом переговорів про вступ України до ЄС.
Топ коментарі
Зеля неспроможний будувати добросусідські відносини, він їх тільки руйнує.
24 жовтня у святкування Дня ООН румунські угорські політичні партії та організації підписали спільну заяву на захист прав меншин, яку подали в Організацію Об'єднаних Націй.
Зокрема у ній йдеться про утиски закарпатських угорців.
"Оскільки тепер в Україні не лише позбавляють представників закарпатських меншин їх прав, а й переслідують угорців, слід нагадати про статтю 2 Декларації ООН про ліквідацію дискримінації. Просимо попередити Україну, відповідно до статуту ООН, аби вона несла відповідальність щодо прийнятого нею документу", - зазначається в заяві.
Тобто - іноземець визначає місце зустрічі з президентом України на території України? Я завжди думав, що приймаюча сторона визначає, де буде місце зустрічі на її території.
Україна багатонаціональна держава світу. Кожна національна меншина має право на свою ідентичність: мова, етнос, культура, традиції, вірування...
Україна має жорстоке імперіалістське минуле - імперії всіма способами РОЗДІЛЯЛИ, сварили між собою народи, щоб володарювати над ними.
Цей спадок дістався Україні. Україна не має бути для народів, які одвічно проживають на території України новітньою імперією, в якій один народ розбудовує зверхність над іншими, особоиво малими національними меншинами.
Україна не має бути Кайдашевою сім'єю для інших народів.
В одній області Одеса проживають меншини" гагаузи, болгари, молдовани...А область Чернівці ? А область Закарпаття?
Вже при розбудові України нароблено багато помилок, з наслідків яких скористалися вороги, недобрі поляітики.
Така політика стала важелем впливу на Україну. Ось і Угорщина...
що Україна - багатонаціональна країна,
і міжнаціональною мовою спілкування в Україні -
є українська мова..
меншина підкоряється більшості..