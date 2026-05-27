Зустріч Мадяра та Зеленського можлива, якщо Україна врегулює ситуацію з угорською меншиню, - уряд Угорщини

В уряді Угорщини розповіли, за якої умови прем'єр Петер Мадяр зустрінеться із президентом України Володимиром Зеленським.

Про це пише Euronews.

Що відомо?

"Особиста зустріч Петера Мадяра та Володимира Зеленського можлива, якщо Україна виконає вимоги угорської сторони щодо врегулювання ситуації з угорською меншиною в Україні", - зазначили під час брифінгу представники угорського уряду.

Там додали, що технічні переговори вже тривають, але зустріч на вищому рівні можлива, якщо в цих переговорах буде досягнуто прогресу.

Що передувало?

Раніше Петер Мадяр заявляв, що готовий особисто приїхати до Берегового на Закарпатті, щоб провести зустріч із президентом України Володимиром Зеленським.

Угорщина очікує гарантій захисту прав угорців Закарпаття перед стартом переговорів про вступ України до ЄС.

