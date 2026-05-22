Єврокомісія позитивно оцінила прогрес України у захисті прав нацменшин після заяв Мадяра про Закарпаття

Європейська комісія позитивно оцінила прогрес України у виконанні рекомендацій щодо захисту прав національних меншин і впровадження відповідного плану дій, ухваленого у 2025 році.

Про це у коментарі "Суспільному" повідомив речник Єврокомісії, інформує Цензор.НЕТ.

Рекомендації виконуються

У Єврокомісії зазначили, що впродовж останніх років Україна поступово виконує рекомендації щодо захисту національних меншин. У травні 2025 року, як одна з умов для відкриття кластера "Основи", Україна ухвалила План дій щодо національних меншин.

У Брюсселі наголосили, що документ був позитивно оцінений і є "міцною основою" для вирішення невирішених питань у цій сфері. Також зазначається, що Україна поступово просувається у впровадженні плану з метою досягнення його цілей до кінця 2027 року.

Єврокомісія здійснює регулярний моніторинг виконання плану спільно з українськими органами влади та закликає продовжувати роботу, а також співпрацювати з представниками національних меншин і державами-членами ЄС у разі виникнення проблем.

Окрім цього, у Брюсселі підкреслили, що подальший прогрес у межах кластера "Основи" сприятиме зміцненню верховенства права, захисту основних прав і прав національних меншин відповідно до стандартів ЄС.

Також Єврокомісія заявила про готовність і надалі надавати підтримку цьому процесу.

Заяви Мадяра щодо угорської меншини Закарпаття

Нагадаємо, що раніше прем’єр-міністр Угорщини Петер Мадяр заявляв, що надання угорській меншині на Закарпатті прав, аналогічних до прав нацменшин у країнах Євросоюзу, є обов'язковою умовою для отримання згоди Будапешта на запуск першого кластера у передвступних переговорах між Києвом та ЄС.

Крім того, він заявляв, що у Закарпатській області сто тисяч угорців не мають базових прав людини, та натякнув на необхідність надання їм "адміністративної автономії".

