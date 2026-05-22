Єврокомісія позитивно оцінила прогрес України у захисті прав нацменшин після заяв Мадяра про Закарпаття

Єврокомісія визнала успіхи України у виконанні плану щодо нацменшин

Європейська комісія позитивно оцінила прогрес України у виконанні рекомендацій щодо захисту прав національних меншин і впровадження відповідного плану дій, ухваленого у 2025 році.

Про це у коментарі "Суспільному" повідомив речник Єврокомісії, інформує Цензор.НЕТ.

Рекомендації виконуються 

У Єврокомісії зазначили, що впродовж останніх років Україна поступово виконує рекомендації щодо захисту національних меншин. У травні 2025 року, як одна з умов для відкриття кластера "Основи", Україна ухвалила План дій щодо національних меншин.

У Брюсселі наголосили, що документ був позитивно оцінений і є "міцною основою" для вирішення невирішених питань у цій сфері. Також зазначається, що Україна поступово просувається у впровадженні плану з метою досягнення його цілей до кінця 2027 року.

Єврокомісія здійснює регулярний моніторинг виконання плану спільно з українськими органами влади та закликає продовжувати роботу, а також співпрацювати з представниками національних меншин і державами-членами ЄС у разі виникнення проблем.

Окрім цього, у Брюсселі підкреслили, що подальший прогрес у межах кластера "Основи" сприятиме зміцненню верховенства права, захисту основних прав і прав національних меншин відповідно до стандартів ЄС.

Також Єврокомісія заявила про готовність і надалі надавати підтримку цьому процесу.

Заяви Мадяра щодо угорської меншини Закарпаття

  • Нагадаємо, що раніше прем’єр-міністр Угорщини Петер Мадяр заявляв, що надання угорській меншині на Закарпатті прав, аналогічних до прав нацменшин у країнах Євросоюзу, є обов'язковою умовою для отримання згоди Будапешта на запуск першого кластера у передвступних переговорах між Києвом та ЄС.
  • Крім того, він заявляв, що у Закарпатській області сто тисяч угорців не мають базових прав людини, та натякнув на необхідність надання їм "адміністративної автономії".

Єврокомісія (2439) нацменшини (198) Закарпатська область (2247)
Мені одному здається що "захист прав нацменшин" в Україні зводиться до їхнього права не вивчати української мови та не інтегруватися в українське суспільство?
22.05.2026 21:08 Відповісти
100пудово! Кацапи версія 2.0
22.05.2026 21:12 Відповісти
Але цигани-мадʼяри залишаються циганами-мад'ярами незалежно хто при владі. І нинішнє чмо невдовзі буде мало чим відрізнятись від попереднього - воно вже провякало щось про "автономію Закарпаття", а це ті ж яйця, тільки в профіль.
22.05.2026 21:11 Відповісти
Ой, "відкрив Америку" І досі здається?
22.05.2026 21:14 Відповісти
Щойно слухав Портникова на Еспресо... Не знаю, чи правда (хоча Портников не бреше), так він сказав, що новопризначений мад'яр Мадяр висунув аналогічні (може, подібні? схожі? - я не просік дослівно) претензії Словаччині та Румунії. І що Фіцо оскаженів....
22.05.2026 21:17 Відповісти
Словакия- венгры 10% населения, Румыния- 6%, Украина- 0,2%.
22.05.2026 21:31 Відповісти
Уряд Угорщини відновить https://theins.ru/news/292889 заборону на імпорт української сільгосппродукції, яка випадково припинила дію після зміни влади.
22.05.2026 21:20 Відповісти
Що там Зеля наобіцяв, і тихо робить "позитивного"? Щось мовчок з похвальбами у гундосятині про потужну працю на користь мадяр.
22.05.2026 21:39 Відповісти
Питань до захисту угорської нацменшини у росіі у Петера Мадяра нема?
22.05.2026 22:00 Відповісти
А як Європейська комісія оцінила сітуацію з правами українців в Україні?
22.05.2026 22:20 Відповісти
 
 