Еврокомиссия положительно оценила прогресс Украины в защите прав национальных меньшинств после заявлений Мадяра о Закарпатье

Еврокомиссия признала успехи Украины в выполнении плана по национальным меньшинствам

Европейская комиссия положительно оценила прогресс Украины в выполнении рекомендаций по защите прав национальных меньшинств и реализации соответствующего плана действий, принятого в 2025 году.

Об этом в комментарии"Суспільному" сообщил спикер Еврокомиссии, информирует Цензор.НЕТ.

Рекомендации выполняются 

В Еврокомиссии отметили, что в течение последних лет Украина постепенно выполняет рекомендации по защите национальных меньшинств. В мае 2025 года, в качестве одного из условий для открытия кластера "Основы", Украина приняла План действий в отношении национальных меньшинств.

В Брюсселе подчеркнули, что документ был положительно оценен и является "прочной основой" для решения нерешенных вопросов в этой сфере. Также отмечается, что Украина постепенно продвигается во внедрении плана с целью достижения его целей к концу 2027 года.

Еврокомиссия осуществляет регулярный мониторинг выполнения плана совместно с украинскими органами власти и призывает продолжать работу, а также сотрудничать с представителями национальных меньшинств и государствами-членами ЕС в случае возникновения проблем.

Кроме того, в Брюсселе подчеркнули, что дальнейший прогресс в рамках кластера "Основы" будет способствовать укреплению верховенства права, защите основных прав и прав национальных меньшинств в соответствии со стандартами ЕС.

Также Еврокомиссия заявила о готовности и в дальнейшем оказывать поддержку этому процессу.

Заявления Мадяра о венгерском меньшинстве Закарпатья

  • Напомним, что ранее премьер-министр Венгрии Петер Мадяр заявлял, что предоставление венгерскому меньшинству на Закарпатье прав, аналогичных правам нацменьшинств в странах Евросоюза, является обязательным условием для получения согласия Будапешта на запуск первого кластера в предвступительных переговорах между Киевом и ЕС.
  • Кроме того, он заявлял, что в Закарпатской области сто тысяч венгров лишены базовых прав человека, и намекнул на необходимость предоставления им "административной автономии".

Мені одному здається що "захист прав нацменшин" в Україні зводиться до їхнього права не вивчати української мови та не інтегруватися в українське суспільство?
22.05.2026 21:08 Ответить
100пудово! Кацапи версія 2.0
22.05.2026 21:12 Ответить
Ой, "відкрив Америку" І досі здається?
22.05.2026 21:14 Ответить
Але цигани-мадʼяри залишаються циганами-мад'ярами незалежно хто при владі. І нинішнє чмо невдовзі буде мало чим відрізнятись від попереднього - воно вже провякало щось про "автономію Закарпаття", а це ті ж яйця, тільки в профіль.
22.05.2026 21:11 Ответить
Щойно слухав Портникова на Еспресо... Не знаю, чи правда (хоча Портников не бреше), так він сказав, що новопризначений мад'яр Мадяр висунув аналогічні (може, подібні? схожі? - я не просік дослівно) претензії Словаччині та Румунії. І що Фіцо оскаженів....
22.05.2026 21:17 Ответить
Словакия- венгры 10% населения, Румыния- 6%, Украина- 0,2%.
22.05.2026 21:31 Ответить
Уряд Угорщини відновить https://theins.ru/news/292889 заборону на імпорт української сільгосппродукції, яка випадково припинила дію після зміни влади.
22.05.2026 21:20 Ответить
Що там Зеля наобіцяв, і тихо робить "позитивного"? Щось мовчок з похвальбами у гундосятині про потужну працю на користь мадяр.
22.05.2026 21:39 Ответить
Питань до захисту угорської нацменшини у росіі у Петера Мадяра нема?
22.05.2026 22:00 Ответить
 
 