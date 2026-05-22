Еврокомиссия положительно оценила прогресс Украины в защите прав национальных меньшинств после заявлений Мадяра о Закарпатье
Европейская комиссия положительно оценила прогресс Украины в выполнении рекомендаций по защите прав национальных меньшинств и реализации соответствующего плана действий, принятого в 2025 году.
Об этом в комментарии"Суспільному" сообщил спикер Еврокомиссии, информирует Цензор.НЕТ.
Рекомендации выполняются
В Еврокомиссии отметили, что в течение последних лет Украина постепенно выполняет рекомендации по защите национальных меньшинств. В мае 2025 года, в качестве одного из условий для открытия кластера "Основы", Украина приняла План действий в отношении национальных меньшинств.
В Брюсселе подчеркнули, что документ был положительно оценен и является "прочной основой" для решения нерешенных вопросов в этой сфере. Также отмечается, что Украина постепенно продвигается во внедрении плана с целью достижения его целей к концу 2027 года.
Еврокомиссия осуществляет регулярный мониторинг выполнения плана совместно с украинскими органами власти и призывает продолжать работу, а также сотрудничать с представителями национальных меньшинств и государствами-членами ЕС в случае возникновения проблем.
Кроме того, в Брюсселе подчеркнули, что дальнейший прогресс в рамках кластера "Основы" будет способствовать укреплению верховенства права, защите основных прав и прав национальных меньшинств в соответствии со стандартами ЕС.
Также Еврокомиссия заявила о готовности и в дальнейшем оказывать поддержку этому процессу.
Заявления Мадяра о венгерском меньшинстве Закарпатья
- Напомним, что ранее премьер-министр Венгрии Петер Мадяр заявлял, что предоставление венгерскому меньшинству на Закарпатье прав, аналогичных правам нацменьшинств в странах Евросоюза, является обязательным условием для получения согласия Будапешта на запуск первого кластера в предвступительных переговорах между Киевом и ЕС.
- Кроме того, он заявлял, что в Закарпатской области сто тысяч венгров лишены базовых прав человека, и намекнул на необходимость предоставления им "административной автономии".
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль