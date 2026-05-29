Мадяр о переговорах с Украиной: Нам нужны гарантии для 100 тысяч венгров относительно использования родного языка
Премьер-министр Венгрии Петер Мадяр заявил, что Будапешт ожидает от Киева четких законодательных гарантий для венгерского меньшинства, проживающего на Закарпатье. В то же время он опроверг, что начало переговоров о вступлении Украины в ЕС было связано с размораживанием европейских средств для Венгрии.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Мадяр заявил на совместной пресс-конференции с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен.
Права для венгерского нацменьшинства
Венгерский премьер подчеркнул, что для Будапешта принципиальным является вопрос использования родного языка этническими венграми на Закарпатье.
"Не было абсолютно никакой связи между размораживанием средств и открытием первой главы переговоров по Украине. Я сказал президенту Европейского Союза, что для нас самое важное - это то, что нам нужны гарантии в отношении 100 тысяч венгров, проживающих в Украине, что они смогут использовать свой родной язык в школе, на культурных мероприятиях и в государственном управлении", - заявил Мадяр.
Он напомнил, что венгерская сторона уже передала Украине список из 11 конкретных требований, и Будапешт настаивает на их выполнении. По словам Мадяра, право на язык является базовым во всем мире.
"В этом нет ничего особенного. Как в Европе, так и во всем мире это - право человека. Независимо от того, где вы живете и где ваш язык является преобладающим, вы должны иметь возможность использовать его, будь то ученик начальной школы или мэр", - добавил он.
Консультации между странами
В настоящее время между странами продолжаются технические консультации. Мадяр выразил надежду, что Украина учтет все 11 пунктов и внесет необходимые изменения в свое законодательство, после чего за стол переговоров смогут сесть министры иностранных дел обоих государств.
- Напомним, ранее во время этой же пресс-конференции глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен официально объявила о размораживании ранее заблокированного финансирования для Венгрии.
А в Угорщині, має бути державною і мова ромів!! Це ж їх Батьківщина!!
Усе ж має бути, як ДЗЕРКАЛЬНО!?!?
Мадяр відповідав на запитання щодо заблокованого чинним угорським прем'єром Віктором Орбаном кредиту для України.
"Я не певний, про що ми взагалі говоримо. Бо у грудні на зустрічі Європейської ради Орбан проголосував за те, що Угорщина не братиме участі в цьому кредиті, Європейська рада проголосувала за нього. Угорщина, Чехія та Словаччина не беруть участі у кредиті на 90 мільярдів, тому він не стосується нашої країни. Таким чином його і схвалили", - сказав він.
- тут нема 100 000 угорців
- вони тут використовують угорську як забажають
- єдине чого не має угорська статусу державної
які питання хз
Але може це й добре. Володіючи тільки угорською після школи діти їдуть в Угорщину вчитись і працювати, в відтак за пару десятків років більшість угорців виїде до Угорщини і захищати орбанам і малярам не буде кого.
Коли Україна буде в ЄС- скасувати так як це був примус шантажем.
