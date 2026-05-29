Мадяр о переговорах с Украиной: Нам нужны гарантии для 100 тысяч венгров относительно использования родного языка

Премьер-министр Венгрии Петер Мадяр заявил, что Будапешт ожидает от Киева четких законодательных гарантий для венгерского меньшинства, проживающего на Закарпатье. В то же время он опроверг, что начало переговоров о вступлении Украины в ЕС было связано с размораживанием европейских средств для Венгрии.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Мадяр заявил на совместной пресс-конференции с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен.

Права для венгерского нацменьшинства

Венгерский премьер подчеркнул, что для Будапешта принципиальным является вопрос использования родного языка этническими венграми на Закарпатье.

"Не было абсолютно никакой связи между размораживанием средств и открытием первой главы переговоров по Украине. Я сказал президенту Европейского Союза, что для нас самое важное - это то, что нам нужны гарантии в отношении 100 тысяч венгров, проживающих в Украине, что они смогут использовать свой родной язык в школе, на культурных мероприятиях и в государственном управлении", - заявил Мадяр.

Он напомнил, что венгерская сторона уже передала Украине список из 11 конкретных требований, и Будапешт настаивает на их выполнении. По словам Мадяра, право на язык является базовым во всем мире.

"В этом нет ничего особенного. Как в Европе, так и во всем мире это - право человека. Независимо от того, где вы живете и где ваш язык является преобладающим, вы должны иметь возможность использовать его, будь то ученик начальной школы или мэр", - добавил он.

Консультации между странами

В настоящее время между странами продолжаются технические консультации. Мадяр выразил надежду, что Украина учтет все 11 пунктов и внесет необходимые изменения в свое законодательство, после чего за стол переговоров смогут сесть министры иностранных дел обоих государств.

