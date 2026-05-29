РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12326 посетителей онлайн
Новости Переговоры относительно нацменшин с Венгрией Отношения Украины и Венгрии
1 799 61

Мадяр о переговорах с Украиной: Нам нужны гарантии для 100 тысяч венгров относительно использования родного языка

Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр

Премьер-министр Венгрии Петер Мадяр заявил, что Будапешт ожидает от Киева четких законодательных гарантий для венгерского меньшинства, проживающего на Закарпатье. В то же время он опроверг, что начало переговоров о вступлении Украины в ЕС было связано с размораживанием европейских средств для Венгрии.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Мадяр заявил на совместной пресс-конференции с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Права для венгерского нацменьшинства

Венгерский премьер подчеркнул, что для Будапешта принципиальным является вопрос использования родного языка этническими венграми на Закарпатье.

"Не было абсолютно никакой связи между размораживанием средств и открытием первой главы переговоров по Украине. Я сказал президенту Европейского Союза, что для нас самое важное - это то, что нам нужны гарантии в отношении 100 тысяч венгров, проживающих в Украине, что они смогут использовать свой родной язык в школе, на культурных мероприятиях и в государственном управлении", - заявил Мадяр.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Премьер Венгрии Мадяр хочет встретиться с Зеленским "где-нибудь в венгроязычных регионах Украины"

Он напомнил, что венгерская сторона уже передала Украине список из 11 конкретных требований, и Будапешт настаивает на их выполнении. По словам Мадяра, право на язык является базовым во всем мире.

"В этом нет ничего особенного. Как в Европе, так и во всем мире это - право человека. Независимо от того, где вы живете и где ваш язык является преобладающим, вы должны иметь возможность использовать его, будь то ученик начальной школы или мэр", - добавил он.

Консультации между странами

В настоящее время между странами продолжаются технические консультации. Мадяр выразил надежду, что Украина учтет все 11 пунктов и внесет необходимые изменения в свое законодательство, после чего за стол переговоров смогут сесть министры иностранных дел обоих государств.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Еврокомиссия положительно оценила прогресс Украины в защите прав нацменьшинств после заявлений Мадяра о Закарпатье

  • Напомним, ранее во время этой же пресс-конференции глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен официально объявила о размораживании ранее заблокированного финансирования для Венгрии.

Автор: 

Венгрия (2599) нацменьшинства (240) Закарпатская область (2751) Мадяр Петер (84)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+14
Цей пан може гарантовано йти н@х@й!!! І туди ж всі ті, кому в Україні усчємляют родной єзиґ!
показать весь комментарий
29.05.2026 17:03 Ответить
+8
*****, ви заїбали. Ніхто не заважає угорцям говорити на рідній мові.
показать весь комментарий
29.05.2026 17:06 Ответить
+8
В сраку пішов...
показать весь комментарий
29.05.2026 17:06 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Цей пан може гарантовано йти н@х@й!!! І туди ж всі ті, кому в Україні усчємляют родной єзиґ!
показать весь комментарий
29.05.2026 17:03 Ответить
В Україні, - українська мова, а в Угорщині, - угорська мова!!
А в Угорщині, має бути державною і мова ромів!! Це ж їх Батьківщина!!
показать весь комментарий
29.05.2026 17:09 Ответить
Наскільки мені відомо, що угорці приперлися в Європу із південного Уралу, а роми (цигани) вихідці із Індії.
показать весь комментарий
29.05.2026 17:21 Ответить
хай балакають ,лиш б не на кацапський
показать весь комментарий
29.05.2026 17:03 Ответить
Пуйло вимагає те саме. Скоро почуємо від Мадяра, що Угорщина закінчується там, де закінчується угорська мова.
показать весь комментарий
29.05.2026 17:04 Ответить
Не почуємо, Угорщина у військовому плану нуль.
показать весь комментарий
29.05.2026 17:07 Ответить
Такі ж гарантії і для 300.000 Українців на Угорщині!!!
Усе ж має бути, як ДЗЕРКАЛЬНО!?!?
показать весь комментарий
29.05.2026 17:06 Ответить
все по правилам ЄС
показать весь комментарий
29.05.2026 17:07 Ответить
для початку, в Україні немає 100 000 мад'ярів....

.
показать весь комментарий
29.05.2026 17:06 Ответить
Знайдуть ці 100 000 елементарно. Маю справи з деякими закарпатцями і якось само собою зайшла мова про угорців та взаємовідносини між українцями та угорцями і вони мені розповіли дуже цікаві речі. Виявляється, що угорський уряд, як колись кацапи в Криму, роздавали свої паспорти наліво і направо. Повально всі хитродупі наші земляки нахапали тих угорських паспортів, щоб була змога їздити в Угорщину гендлювати. Також вони заявили, що їм би було б ліпше, щоб Закарпаття перейшло під юрисдикцію Угорщини. Зараз на Закарпатті є такі села, де українською мовою ніхто зовсім не послуговується , хіба що за виключенням двох-трьох чоловік. Ситуація не весела, я вам скажу.
показать весь комментарий
29.05.2026 17:35 Ответить
*****, ви заїбали. Ніхто не заважає угорцям говорити на рідній мові.
показать весь комментарий
29.05.2026 17:06 Ответить
В сраку пішов...
показать весь комментарий
29.05.2026 17:06 Ответить
Menj a picsába!
показать весь комментарий
29.05.2026 17:08 Ответить
В Законі про мови нацменшин все прописане. Угорці не виключення.
показать весь комментарий
29.05.2026 17:07 Ответить
Мадяр - це Орбан № 2, ще будуть жалкувати за його попередником, той хоч був очікувано-прогнозований.
показать весь комментарий
29.05.2026 17:07 Ответить
Мад'яр насправді - це лайт_Орбан. Трощки легше з ним буде справлятися. Та й вже справляються: наприклад, віддали бабло і золото Ощаду, відкрили шлях до отримання 90та ліодів допомоги, тощо.
показать весь комментарий
29.05.2026 17:15 Ответить
Стосовно бабла і золота "ощадбанку" - відбувся обмін на запуск нафтопроводу "Дружба". Стосовно кредиту, то він залишив все без змін, Угорщина відмовилася приймати участь в кредитуванні Україні, тому їм це просто не цікаво. А те що Мадяра "понесло" по закарпатським угорцям так, що Орбан навіть не висловлювався, коментувати і нічого.

Мадяр відповідав на запитання щодо заблокованого чинним угорським прем'єром Віктором Орбаном кредиту для України.
"Я не певний, про що ми взагалі говоримо. Бо у грудні на зустрічі Європейської ради Орбан проголосував за те, що Угорщина не братиме участі в цьому кредиті, Європейська рада проголосувала за нього. Угорщина, Чехія та Словаччина не беруть участі у кредиті на 90 мільярдів, тому він не стосується нашої країни. Таким чином його і схвалили", - сказав він.
https://www.pravda.com.ua/news/2026/04/13/8029983/
показать весь комментарий
29.05.2026 17:20 Ответить
Коли не знаєш до чого доковирятися - доковирюйся до мовного питання.
показать весь комментарий
29.05.2026 17:08 Ответить
У себе вдома, на своїх культурних заходах, і у СВОЄМУ державному управлінні Україна гарантує використання угорцям їх рідної мови.
показать весь комментарий
29.05.2026 17:08 Ответить
Ну, що ж... Хай дають гроші на проведення перепису населення, за національною ознакою - щоб знайти ті 100 тисяч угорців, гарантії для яких вимагає Мадяр ...
показать весь комментарий
29.05.2026 17:09 Ответить
Якщо дадуть гроші - тих "угорців" моментально знайдеться не 100, а 200-300 тисяч, якщо не більше.
показать весь комментарий
29.05.2026 17:20 Ответить
А мову угорську, вони знатимуть? Бо завезти з Угорщини угорців - громадян України, не зможуть - ми пачками паспорти українські, угорцям не видавали...
показать весь комментарий
29.05.2026 17:44 Ответить
Де хочуть використовувати мад'ярську? Чому не уточняє? Ну, щоб зрозуміти, наскільки далеко (чи недалеко) ці мад'яри (Мадяр) знаходяться від касапів (*****), які є агресорами і окупантами.
показать весь комментарий
29.05.2026 17:10 Ответить
друга державна
показать весь комментарий
29.05.2026 17:14 Ответить
"Використовувати мову в державному управлінні"-вони з глузду з"їхали?Де,в якій країні нацменьшинства таке мають?чому наші мовчать?чому в нас вимагають того,чого немає ні в жодній країні?Повсюди,в любой країні--повинен знати державну мову,в спілкуватись дома, на різних культурних зустрічах можешь на якій хош.
показать весь комментарий
29.05.2026 17:10 Ответить
Цензор, зробіть плз фільтр, шоб я не бачив оцих всіх пітушиних коментів, прапорці яких відрізняються від жовто-блакитного? Готовий задонатити десятку, тільки зробіть.
показать весь комментарий
29.05.2026 17:11 Ответить
спам нащо , сам відправляй в спам
показать весь комментарий
29.05.2026 17:15 Ответить
Да ти чортів геній ❤️
показать весь комментарий
29.05.2026 17:18 Ответить
та видайте мадярам гарантії, нехай говорять своєю мовою вдома скільки захочуть.
показать весь комментарий
29.05.2026 17:15 Ответить
Всіх обдурили з цим Мадяром. Поверніть тупого Орбана.
показать весь комментарий
29.05.2026 17:15 Ответить
Мадяр вимагає правила такі як ЄС
показать весь комментарий
29.05.2026 17:17 Ответить
Та ніяких проблем, Голобородько за українську заступитися не буде, вона йому чужа і ворожа.
показать весь комментарий
29.05.2026 17:16 Ответить
Ой-вей !
показать весь комментарий
29.05.2026 17:18 Ответить
А чому він не вимагає того ж самого від Німеччини, де найбільша "етнічна меншість" мадяр у ЄС, не менш, ніж в Україні?
показать весь комментарий
29.05.2026 17:17 Ответить
Мадяр вимагає правила такі як ЄС
показать весь комментарий
29.05.2026 17:19 Ответить
В ЄС немає таких правил, які хоче Мадяр - фактично створити іноземний анклав.
показать весь комментарий
29.05.2026 17:24 Ответить
А шо, їм хтось кляп у рота вставив аж до сраки? таке враження шо 95% угорців дебіли з комплексом малих народів та народностей.
показать весь комментарий
29.05.2026 17:17 Ответить
правильно, хай розмовляють рідною українською, я не проти
показать весь комментарий
29.05.2026 17:19 Ответить
Сто тисяч згаданих угорців в переважній своїй масі являють собою асимільованих русинів,лемків,бойків і навіть гуцулів.Ще Колесса,який їздив в Закарпаття вивчати пісенну культуру казав,що призвіща угорські,мова угорська,а пісні та звичаї - українські...
показать весь комментарий
29.05.2026 17:20 Ответить
Це лише наслідки керування Україною групою випадкових людей без профільної освіти начолі з героєм серіалу... іншого чуда і не мало бути, можна лише поспівчувати майбутнім поколінням які залишаться тут жити.
показать весь комментарий
29.05.2026 17:21 Ответить
По Береговому не пройдеш, через одну мадьярські вивіски. Шо ще йому треба?
показать весь комментарий
29.05.2026 17:26 Ответить
я з Ужгород. В мене Угорське прізвище І

- тут нема 100 000 угорців
- вони тут використовують угорську як забажають
- єдине чого не має угорська статусу державної

які питання хз
показать весь комментарий
29.05.2026 17:26 Ответить
Ейзер йов
показать весь комментарий
29.05.2026 17:49 Ответить
На хер пішов.
показать весь комментарий
29.05.2026 17:26 Ответить
Дох&я, вас "защітніков" розвелося!
показать весь комментарий
29.05.2026 17:26 Ответить
Іди нах.й козел. І де ви такі беретеся сволоти
показать весь комментарий
29.05.2026 17:31 Ответить
Проблема не в том, что мАдяры в Закарпатье не говорят на венгерском. Отлично говорят. Проблема в том, что многие из них не говорят ни на одном другом языке кроме венгерского.
показать весь комментарий
29.05.2026 17:33 Ответить
Це якщо я захочу приїхати в якесь українське місто чи село, де проживають більшість угорців-я маю вивчити угорську мову, тому що там локальне "державне управління" буде угорською ? А в якомусь магазині не зможу водичку купити, тому що продавчиня спілкується угорською ? На території України ?? Цей мадяр може хоче у нас якесь угорське придністров'я придумати ? Йде *****. Діти в школах хочуть вивчати угорську ? Та без питань-зробіть їм по 1 уроку на день на вивчення угорської, нехай з батьками потім вдома практикуються. Усе інше-нашою державною. Он одні вже захотіли у 2014 свою свинособачу зробити державною-хуйло одразу скористалося.
показать весь комментарий
29.05.2026 17:37 Ответить
Угорці в Україні іншою мовою ніж угорська не говорять. Я був у Береговому, склалось враження що я в Угорщині: скрізь угорські прапори, назви вулиць угорською, fm радіо угорською, на вулиці люди говорять угорською. На автобусній зупинці я запитав у молодої дівчини чи автобус Nr. ... тут зупиняється то вона щось намагалась сказати, але три слова зв'язати не змогла.
Але може це й добре. Володіючи тільки угорською після школи діти їдуть в Угорщину вчитись і працювати, в відтак за пару десятків років більшість угорців виїде до Угорщини і захищати орбанам і малярам не буде кого.
показать весь комментарий
29.05.2026 17:38 Ответить
Та надайте їм все що вони хочуть. За їхній рахунок.
Коли Україна буде в ЄС- скасувати так як це був примус шантажем.
показать весь комментарий
29.05.2026 17:42 Ответить
А хто їм затикає роти, нехай розмовляють на якій хочуть мові, що вони і роблять. Але я не зобов'язана вчити угорську, щоб їм було комфортно, якщо я їх не зрозумію, то пошлю нах
показать весь комментарий
29.05.2026 17:49 Ответить
https://espreso.tv/svit-zhurnalisti-oprilyudnili-11-vimog-ugorshchini-do-ukraini-pro-yaki-stefanishina-ozvuchila-namir-povnistyu-vtiliti Скорочений перелік 11 вимог прем'єра Угорщини Орбана щодо нацменшин, які він висунув в обмін на згоду підтримати початок переговорів про вступ України в ЄС.

https://www.eurointegration.com.ua/articles/2024/06/27/7188991/ Детальніше про них пише та обговорює Європейська правда
показать весь комментарий
29.05.2026 17:49 Ответить
"угорська сторона вже передала Україні список із 11 конкретних вимог" - список в студию!
показать весь комментарий
29.05.2026 17:52 Ответить
вище в мене ссиль.
показать весь комментарий
29.05.2026 18:06 Ответить
Незрозуміла які гарантії ? Їм хтось рота затикає в Україні? Цей слизняк мабуть теж в кацапів надивився маячні про "ущімленіє руцкагаварящіх" раз ляпає таке
показать весь комментарий
29.05.2026 18:00 Ответить
Ця проблема висмоктана, надіюсь, з пальця. Ніхто мадярів не ущемляє. Живуть собі, працюють, спілкуються венгерською, трохи закарпатською, трохи російською, українською слабо. Мають свої школи, церкви. Та й спостерігається це тільки в декількох районах Закарпаття, і то не у всіх селах. Багато з них мають мадярський утлевел (паспорт), їздять вільно у Венгрію на закупи, на роботу, але жити там не бажають. Подібна картина існує з румунами в селах поблизу кордону з Румунією. Сепаратистських настроїв там нема, проблему штучно час від часу піднімають політики сусідів з якоюсь своєю ціллю.
показать весь комментарий
29.05.2026 18:02 Ответить
Все по кацапських скрєпах тільки з угорської сторони. Знов пісня *****-орбана.
МДР-ПНХ!
показать весь комментарий
29.05.2026 18:03 Ответить
у себе на кухні буде щось там вимагати
показать весь комментарий
29.05.2026 18:06 Ответить
В Берегові мешканці можуть все життя спілкуватись ВСЮДИ угорською та не знати українську. Нам що, роблять третью титульну націю?
показать весь комментарий
29.05.2026 18:11 Ответить
Да пішов ти нах. зі своїми умовами. В криму і на дамбасі теж все починалося з мови
показать весь комментарий
29.05.2026 18:12 Ответить
 
 