Венгерскому нацменьшинству в Украине угрожает только РФ, которая убивает, несмотря на национальность, - Геращенко

Как Украине следует строить отношения с Венгрией: заявление Геращенко

Украина должна донести до Венгрии, что делает все для защиты прав национальных меньшинств.

Об этом заявила народный депутат от "Европейской Солидарности" Ирина Геращенко, говорится в материале Цензор.НЕТ "Жизнь после Орбана: как Украине наладить сотрудничество с Венгрией Петера Мадяра".

Подробности

"Вспомним последнее кредитное соглашение, которое парламент ратифицировал на прошлой неделе. Так вот, Европейский парламент в условиях для Украины зафиксировал несколько вещей: соблюдение демократии, парламентский плюрализм, борьбу с коррупцией и мошенничеством и, среди прочего, права национальных меньшинств.

И вот в целом заявления Мадяра - они в логике заявлений Евросоюза. И здесь уже мы должны очень грамотно проводить свою информационно-коммуникационную политику - еще раз доказывая, что Украина делает все для защиты прав национальных меньшинств. И единственное, что этому угрожает, - это Российская Федерация, которая убивает, не глядя на национальность. Это нужно доносить", - сказала она.

В то же время, по словам Геращенко, в эту демократическую европейскую "игру" могут играть двое, и она напоминает о термине "паритет сторон".

"В Венгрии сегодня есть огромная украинская диаспора, и хотелось бы и там видеть украинские классы, украинские библиотеки. Это все очень важно, если мы говорим о взаимном уважении и интересах наших народов. И в целом во всех странах, которые мы посещаем, мы поднимаем вопрос о праве украинских детей, которые сейчас оказались в таких условиях беженцев от войны, изучать украинский язык", - добавила народный депутат.

В політиці не проходить "бульдозер",тому потрібна гнучка реакція на адресу чинної угорської влади.Очевидно,кварталівська дипломатія явно не справляється,або спеціально так робить,на рівні міжнародних відносин,бо суперечності не лише з однією країною ЄС.
02.06.2026 16:09 Ответить
Виходу немає, десятиліттями доведеться працювати з сусідами. Всім Україна " винна". Але позитив у тому, що Угорщина і до Словаччини і до Румуніє має масу претензій. Потрібно входити з ними у контакт і боротися із наслідками імперського мислення угорців
02.06.2026 17:46 Ответить
 
 