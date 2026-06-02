Отношения Украины и Венгрии
Мадяр – очень похож на Зеленского. Оба лидера должны найти консенсус, - "слуга народа" Кривошеев

Отношения Украины и Венгрии: как их строить?

Венгерское общество почти два десятилетия находилось под влиянием тотальной пропаганды. Поэтому резкий "разворот на 180 градусов" может привести к поляризации общества.

Об этом заявил нардеп "Слуги народа" и уроженец Закарпатья Игорь Кривошеев, говорится в материале Цензор.НЕТ "Жизнь после Орбана: как Украине наладить сотрудничество с Венгрией Петера Мадяра".

"Новый премьер-министр Петер Мадьяр - сильный умеренный политик. Он дал понять, что работает не только на своих избирателей, а на каждого гражданина Венгрии. То есть он сначала разворачивает лодку общественного мнения, а уже потом - государственной политики. И даже если кажется, что в определенных вопросах звучат тезисы, похожие на орбановские, - в любом случае мы видим достаточное количество дружественных шагов. Венгрия сразу разблокировала кредит для Украины от ЕС.

Вернула арестованные инкассаторские машины. Да, она выдвинула условия для поддержки вступления Украины в ЕС - но ведь, напомню, Орбан был категорически против этого вступления, без каких-либо условий", - пояснил парламентарий.

Кривошеев также отметил, что Россия вкладывает огромные деньги в дезинформацию, в частности в сети.

"Я, например, уже после выборов зафиксировал огромное количество фейковых цитат Петера Мадяра в Telegram, причем - на крупнейших каналах. Подбрасывают откровенную ложь с целью искажения репутации Мадяра в глазах украинцев. Публикуют фейковые цитаты, ты потом проверяешь это интервью или речь - и там ничего подобного нет. Но мы в это легко верим, потому что образ антиукраинской Венгрии уже сформирован в сознании. И это делается системно - чтобы, не дай Бог, мы вдруг не создали конструктивный соседский союз. Поэтому стоит применять определенный дезинформационный фильтр", - отметил народный депутат.

"Венгрия свергла пророссийского лидера и избрала провенгерского, это - победа. То, что этот лидер не является проукраинским - это не предательство, а для нас - просто вызов для построения новых отношений... Соответственно, в этой системе мы все-таки ближе к победе, чем к предательству. Нужно конструктивно и с холодной головой строить соседские отношения", - продолжил Кривошеев.

По словам нардепа, Петер Мадяр - очень похож на президента Зеленского.

"Он очень молод; он победил с абсолютным разгромом и, соответственно, будет строить свою политику и бренд очень похожим образом. Здесь нам важно, чтобы мы в этой ситуации не попали в конкуренцию. Нам нужно действительно работать над тем, чтобы эти два лидера находили какие-то вещи, с которыми можно совместно бороться и которые можно совместно усиливать. А в тех вещах, которые нас разъединяют, нам нужно, чтобы оба лидера нашли там консенсус", - подытожил парламентарий.

Топ комментарии
А чого б це він мав бути проукраїнським?
Світ довкола України не обертається, раптово?
Мадяр - не кремлівська миша, як кОрбан, і це вже добре.
На все інше краще закатати губу самим, поки на неї дійсність не наступила.
02.06.2026 15:35 Ответить
Кривошеев вмикнув умняка та почав навалювати несінитниці, давно незамалевувався.
02.06.2026 15:39 Ответить
я не думаю шо Мадяр такий самий наркоман як зеленський ...який в Омані підписав капітуляцію для України ,бо 🤡 був обдовбаний та обнюханий
02.06.2026 15:46 Ответить
Поганого президента вибрали. Давайте іншого. Пєрємога накривається мідним тазом.
02.06.2026 15:39 Ответить
Кривошеев вмикнув умняка та почав навалювати несінитниці, давно незамалевувався.
02.06.2026 15:39 Ответить
За дії Мадяра і його команду, розбираються і несуть відповідальність, Угорці!
А за дії Зеленського і його команди, розбираються і несуть уже криваву відповідальність, Українці!!
ОГЛЯД
судової практики
Верховного Суду у кримінальних провадженнях щодо корупційних та пов'язаних з корупцією кримінальних правопорушень
https://supreme.court.gov.ua/userfiles/media/new_folder_for_uploads/supreme/ogliady/Oglyad_VS_koryp_pravoporush.pdf
02.06.2026 15:43 Ответить
я не думаю шо Мадяр такий самий наркоман як зеленський ...який в Омані підписав капітуляцію для України ,бо 🤡 був обдовбаний та обнюханий
...
02.06.2026 15:46 Ответить
Клоуни-популісти?
02.06.2026 15:49 Ответить
По перше,не вийде,якщо не одягнеться,як положено,як напр.Мад.на фото,а не як кімчерин.
Бо зустрічають зразу по одягу
02.06.2026 15:49 Ответить
Шо і Мадяр членом по роялю грає. Не вірю. В усьому іншому ніякого порівняння.
02.06.2026 15:52 Ответить
https://espreso.tv/svit-zhurnalisti-oprilyudnili-11-vimog-ugorshchini-do-ukraini-pro-yaki-stefanishina-ozvuchila-namir-povnistyu-vtiliti "Консенсус" на підставі орбанівського ультиматуму - неможливий за визначенням! Попри всі обіцянки чинної зеленої влади
02.06.2026 15:54 Ответить
шо тоже кусочек отрезан?
02.06.2026 15:55 Ответить
Мадяр=орбан, ішак=пукін , все разом веде до кремля.
02.06.2026 15:59 Ответить
як два свина та коня - "божествєнная пара" (С) ! ))
02.06.2026 16:08 Ответить
Мадяр дуже схожий на Зеленського? Що за жарт? Не чув, щоб Мадяр:

- порівнював Угорщину з повією;
- оточував себе друзяками-корупціонерами;
- мовчазно дивися, як під час катування Бучі в 2022 році, неназваний "Вова" будує хатинку в "Династії".

Перелік можна продовжити.
02.06.2026 16:09 Ответить
Заберите брата даром...
02.06.2026 16:28 Ответить
Без кривошеї мядяри не розберуться? Читайте краще Бравого солдата Швейка))
02.06.2026 16:31 Ответить
 
 