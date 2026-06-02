Мадяр – очень похож на Зеленского. Оба лидера должны найти консенсус, - "слуга народа" Кривошеев

Венгерское общество почти два десятилетия находилось под влиянием тотальной пропаганды. Поэтому резкий "разворот на 180 градусов" может привести к поляризации общества.

Об этом заявил нардеп "Слуги народа" и уроженец Закарпатья Игорь Кривошеев, говорится в материале Цензор.НЕТ "Жизнь после Орбана: как Украине наладить сотрудничество с Венгрией Петера Мадяра".

"Новый премьер-министр Петер Мадьяр - сильный умеренный политик. Он дал понять, что работает не только на своих избирателей, а на каждого гражданина Венгрии. То есть он сначала разворачивает лодку общественного мнения, а уже потом - государственной политики. И даже если кажется, что в определенных вопросах звучат тезисы, похожие на орбановские, - в любом случае мы видим достаточное количество дружественных шагов. Венгрия сразу разблокировала кредит для Украины от ЕС.

Вернула арестованные инкассаторские машины. Да, она выдвинула условия для поддержки вступления Украины в ЕС - но ведь, напомню, Орбан был категорически против этого вступления, без каких-либо условий", - пояснил парламентарий.

Кривошеев также отметил, что Россия вкладывает огромные деньги в дезинформацию, в частности в сети.

"Я, например, уже после выборов зафиксировал огромное количество фейковых цитат Петера Мадяра в Telegram, причем - на крупнейших каналах. Подбрасывают откровенную ложь с целью искажения репутации Мадяра в глазах украинцев. Публикуют фейковые цитаты, ты потом проверяешь это интервью или речь - и там ничего подобного нет. Но мы в это легко верим, потому что образ антиукраинской Венгрии уже сформирован в сознании. И это делается системно - чтобы, не дай Бог, мы вдруг не создали конструктивный соседский союз. Поэтому стоит применять определенный дезинформационный фильтр", - отметил народный депутат.

"Венгрия свергла пророссийского лидера и избрала провенгерского, это - победа. То, что этот лидер не является проукраинским - это не предательство, а для нас - просто вызов для построения новых отношений... Соответственно, в этой системе мы все-таки ближе к победе, чем к предательству. Нужно конструктивно и с холодной головой строить соседские отношения", - продолжил Кривошеев.

По словам нардепа, Петер Мадяр - очень похож на президента Зеленского.

"Он очень молод; он победил с абсолютным разгромом и, соответственно, будет строить свою политику и бренд очень похожим образом. Здесь нам важно, чтобы мы в этой ситуации не попали в конкуренцию. Нам нужно действительно работать над тем, чтобы эти два лидера находили какие-то вещи, с которыми можно совместно бороться и которые можно совместно усиливать. А в тех вещах, которые нас разъединяют, нам нужно, чтобы оба лидера нашли там консенсус", - подытожил парламентарий.

