Мадяр – очень похож на Зеленского. Оба лидера должны найти консенсус, - "слуга народа" Кривошеев
Венгерское общество почти два десятилетия находилось под влиянием тотальной пропаганды. Поэтому резкий "разворот на 180 градусов" может привести к поляризации общества.
Об этом заявил нардеп "Слуги народа" и уроженец Закарпатья Игорь Кривошеев, говорится в материале Цензор.НЕТ "Жизнь после Орбана: как Украине наладить сотрудничество с Венгрией Петера Мадяра".
Подробности
"Новый премьер-министр Петер Мадьяр - сильный умеренный политик. Он дал понять, что работает не только на своих избирателей, а на каждого гражданина Венгрии. То есть он сначала разворачивает лодку общественного мнения, а уже потом - государственной политики. И даже если кажется, что в определенных вопросах звучат тезисы, похожие на орбановские, - в любом случае мы видим достаточное количество дружественных шагов. Венгрия сразу разблокировала кредит для Украины от ЕС.
Вернула арестованные инкассаторские машины. Да, она выдвинула условия для поддержки вступления Украины в ЕС - но ведь, напомню, Орбан был категорически против этого вступления, без каких-либо условий", - пояснил парламентарий.
Кривошеев также отметил, что Россия вкладывает огромные деньги в дезинформацию, в частности в сети.
"Я, например, уже после выборов зафиксировал огромное количество фейковых цитат Петера Мадяра в Telegram, причем - на крупнейших каналах. Подбрасывают откровенную ложь с целью искажения репутации Мадяра в глазах украинцев. Публикуют фейковые цитаты, ты потом проверяешь это интервью или речь - и там ничего подобного нет. Но мы в это легко верим, потому что образ антиукраинской Венгрии уже сформирован в сознании. И это делается системно - чтобы, не дай Бог, мы вдруг не создали конструктивный соседский союз. Поэтому стоит применять определенный дезинформационный фильтр", - отметил народный депутат.
"Венгрия свергла пророссийского лидера и избрала провенгерского, это - победа. То, что этот лидер не является проукраинским - это не предательство, а для нас - просто вызов для построения новых отношений... Соответственно, в этой системе мы все-таки ближе к победе, чем к предательству. Нужно конструктивно и с холодной головой строить соседские отношения", - продолжил Кривошеев.
По словам нардепа, Петер Мадяр - очень похож на президента Зеленского.
"Он очень молод; он победил с абсолютным разгромом и, соответственно, будет строить свою политику и бренд очень похожим образом. Здесь нам важно, чтобы мы в этой ситуации не попали в конкуренцию. Нам нужно действительно работать над тем, чтобы эти два лидера находили какие-то вещи, с которыми можно совместно бороться и которые можно совместно усиливать. А в тех вещах, которые нас разъединяют, нам нужно, чтобы оба лидера нашли там консенсус", - подытожил парламентарий.
Полный текст о том, как Украине наладить сотрудничество с Венгрией, читайте по ссылке.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Світ довкола України не обертається, раптово?
Мадяр - не кремлівська миша, як кОрбан, і це вже добре.
На все інше краще закатати губу самим, поки на неї дійсність не наступила.
А за дії Зеленського і його команди, розбираються і несуть уже криваву відповідальність, Українці!!
ОГЛЯД
судової практики
Верховного Суду у кримінальних провадженнях щодо корупційних та пов'язаних з корупцією кримінальних правопорушень
https://supreme.court.gov.ua/userfiles/media/new_folder_for_uploads/supreme/ogliady/Oglyad_VS_koryp_pravoporush.pdf
...
Бо зустрічають зразу по одягу
- порівнював Угорщину з повією;
- оточував себе друзяками-корупціонерами;
- мовчазно дивися, як під час катування Бучі в 2022 році, неназваний "Вова" будує хатинку в "Династії".
Перелік можна продовжити.