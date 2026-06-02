Мадяр готов встретиться с Зеленским уже на следующей неделе

Отношения Украины и Венгрии
Мадьяр сказал, когда готов встретиться с Зеленским

Премьер-министр Венгрии Петер Мадяр заявил о готовности встретиться с президентом Владимиром Зеленским в начале следующей недели в случае урегулирования вопроса о правах национальных меньшинств.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Подробности

По его словам, Украина и Венгрия демонстрируют положительный прогресс в урегулировании вопроса прав нацменьшинств, а технические переговоры могут завершиться уже на этой неделе.

Встреча Мадьяра и Зеленского возможна, если Украина урегулирует ситуацию с венгерским меньшинством, - правительство Венгрии

Что предшествовало?

  • Ранее Петер Мадяр заявлял, что готов лично приехать в Берегово на Закарпатье, чтобы провести встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским.
  • Венгрия ожидает гарантий защиты прав венгров Закарпатья перед началом переговоров о вступлении Украины в ЕС.

Премьер Венгрии Мадьяр хочет встретиться с Зеленским "где-нибудь в венгроязычных регионах Украины"

Венгрия (2601) Зеленский Владимир (24380) Мадяр Петер (86)
Топ комментарии
+5
Прем'єр-міністр Угорщини Петер Мадяр заявив про готовність зустрітися із президентом Володимиро Зеленський на початку наступного тижня у разі врегулювання питання прав нацменшин. навчився в куйла "мовою ультиматумів" "забівать стрєлку"
показать весь комментарий
02.06.2026 15:25 Ответить
+2
Щоб що? Виставляти абсурдні вимоги та дурнуваті претензії?
показать весь комментарий
02.06.2026 15:33 Ответить
+2
Зустрітися щоби що? Щоб знову канючити за свою циганську діяспору? Чим ці гниложопі чорти можуть бути нам корисні окрім того як просто не вставляти палиці в колсеса?
показать весь комментарий
02.06.2026 15:33 Ответить
Воно якесь🤔🤡

Цікаво, наші історики зе! підготують?
показать весь комментарий
02.06.2026 15:28 Ответить
А завдяки таким недолугим як ти і виникають питання, дурнику, чим ти краще русні?
показать весь комментарий
02.06.2026 15:40 Ответить
Може хтось пояснить, які права угорців- громадян України порушено. Чи в нас для кожної етнічної групи встановлені різні права? Його часом Вітьок не покусав?
показать весь комментарий
02.06.2026 15:38 Ответить
https://espreso.tv/svit-zhurnalisti-oprilyudnili-11-vimog-ugorshchini-do-ukraini-pro-yaki-stefanishina-ozvuchila-namir-povnistyu-vtiliti "Врегулювання" на підставі орбанівського ультиматуму - нездіснене! Попри всі обіцянки чинної зеленої влади
показать весь комментарий
02.06.2026 15:52 Ответить
Оно уже заявляло о необходимости для ханты-мансийцев автономии в масштабе береговского района и не меньше.
показать весь комментарий
02.06.2026 15:57 Ответить
Блище до Корюківщени аби раз і назавжди їм нагадати про їхні звірства. Чому ніхто у владі про це їм не нагадувати.? Відповідь одна бо влада не українська.
показать весь комментарий
02.06.2026 16:03 Ответить
Пішов *****! В Україні всі нацменшини маєть рівні права, мадяри що якісь особливі?
показать весь комментарий
02.06.2026 16:03 Ответить
 
 