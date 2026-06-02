Мадяр готов встретиться с Зеленским уже на следующей неделе
Премьер-министр Венгрии Петер Мадяр заявил о готовности встретиться с президентом Владимиром Зеленским в начале следующей недели в случае урегулирования вопроса о правах национальных меньшинств.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
Подробности
По его словам, Украина и Венгрия демонстрируют положительный прогресс в урегулировании вопроса прав нацменьшинств, а технические переговоры могут завершиться уже на этой неделе.
Что предшествовало?
- Ранее Петер Мадяр заявлял, что готов лично приехать в Берегово на Закарпатье, чтобы провести встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским.
- Венгрия ожидает гарантий защиты прав венгров Закарпатья перед началом переговоров о вступлении Украины в ЕС.
Цікаво, наші історики зе! підготують?