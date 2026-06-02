Мадяр готов встретиться с Зеленским уже на следующей неделе

Премьер-министр Венгрии Петер Мадяр заявил о готовности встретиться с президентом Владимиром Зеленским в начале следующей недели в случае урегулирования вопроса о правах национальных меньшинств.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

По его словам, Украина и Венгрия демонстрируют положительный прогресс в урегулировании вопроса прав нацменьшинств, а технические переговоры могут завершиться уже на этой неделе.

Что предшествовало?

Ранее Петер Мадяр заявлял, что готов лично приехать в Берегово на Закарпатье, чтобы провести встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Венгрия ожидает гарантий защиты прав венгров Закарпатья перед началом переговоров о вступлении Украины в ЕС.

