Мадяр готовий зустрітися із Зеленським вже наступного тижня

Прем'єр-міністр Угорщини Петер Мадяр заявив про готовність зустрітися із президентом Володимиро Зеленський на початку наступного тижня у разі врегулювання питання прав нацменшин.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Подробиці

За його словами, Україна та Угорщина демонструють позитивний прогрес у врегулюванні питання прав нацменшин, а технічні переговори можуть завершити вже цього тижня.

Читайте: Зустріч Мадяра та Зеленського можлива, якщо Україна врегулює ситуацію з угорською меншиню, - уряд Угорщини

Що передувало?

Раніше Петер Мадяр заявляв, що готовий особисто приїхати до Берегового на Закарпатті, щоб провести зустріч із президентом України Володимиром Зеленським.

Угорщина очікує гарантій захисту прав угорців Закарпаття перед стартом переговорів про вступ України до ЄС.

Читайте: Прем’єр Угорщини Мадяр хоче зустрітися із Зеленським "десь в угорськомовних регіонах України"