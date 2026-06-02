Мадяр готовий зустрітися із Зеленським вже наступного тижня
Прем'єр-міністр Угорщини Петер Мадяр заявив про готовність зустрітися із президентом Володимиро Зеленський на початку наступного тижня у разі врегулювання питання прав нацменшин.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
Подробиці
За його словами, Україна та Угорщина демонструють позитивний прогрес у врегулюванні питання прав нацменшин, а технічні переговори можуть завершити вже цього тижня.
Що передувало?
- Раніше Петер Мадяр заявляв, що готовий особисто приїхати до Берегового на Закарпатті, щоб провести зустріч із президентом України Володимиром Зеленським.
- Угорщина очікує гарантій захисту прав угорців Закарпаття перед стартом переговорів про вступ України до ЄС.
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Цікаво, наші історики зе! підготують?