Новини Відносини України та Угорщини
Мадяр готовий зустрітися із Зеленським вже наступного тижня

Мадяр сказав, коли готовий зустрітися із Зеленським

Прем'єр-міністр Угорщини Петер Мадяр заявив про готовність зустрітися із президентом Володимиро Зеленський на початку наступного тижня у разі врегулювання питання прав нацменшин.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Подробиці

За його словами, Україна та Угорщина демонструють позитивний прогрес у врегулюванні питання прав нацменшин, а технічні переговори можуть завершити вже цього тижня.

Що передувало?

  • Раніше Петер Мадяр заявляв, що готовий особисто приїхати до Берегового на Закарпатті, щоб провести зустріч із президентом України Володимиром Зеленським.
  • Угорщина очікує гарантій захисту прав угорців Закарпаття перед стартом переговорів про вступ України до ЄС.

Угорщина (2995) Зеленський Володимир (27901) Мадяр Петер (88)
Топ коментарі
Прем'єр-міністр Угорщини Петер Мадяр заявив про готовність зустрітися із президентом Володимиро Зеленський на початку наступного тижня у разі врегулювання питання прав нацменшин. навчився в куйла "мовою ультиматумів" "забівать стрєлку"
02.06.2026 15:25 Відповісти
Щоб що? Виставляти абсурдні вимоги та дурнуваті претензії?
02.06.2026 15:33 Відповісти
Зустрітися щоби що? Щоб знову канючити за свою циганську діяспору? Чим ці гниложопі чорти можуть бути нам корисні окрім того як просто не вставляти палиці в колсеса?
02.06.2026 15:33 Відповісти
Воно якесь🤔🤡

Цікаво, наші історики зе! підготують?
02.06.2026 15:28 Відповісти
А завдяки таким недолугим як ти і виникають питання, дурнику, чим ти краще русні?
02.06.2026 15:40 Відповісти
Може хтось пояснить, які права угорців- громадян України порушено. Чи в нас для кожної етнічної групи встановлені різні права? Його часом Вітьок не покусав?
02.06.2026 15:38 Відповісти
https://espreso.tv/svit-zhurnalisti-oprilyudnili-11-vimog-ugorshchini-do-ukraini-pro-yaki-stefanishina-ozvuchila-namir-povnistyu-vtiliti "Врегулювання" на підставі орбанівського ультиматуму - нездіснене! Попри всі обіцянки чинної зеленої влади
02.06.2026 15:52 Відповісти
Оно уже заявляло о необходимости для ханты-мансийцев автономии в масштабе береговского района и не меньше.
02.06.2026 15:57 Відповісти
Блище до Корюківщени аби раз і назавжди їм нагадати про їхні звірства. Чому ніхто у владі про це їм не нагадувати.? Відповідь одна бо влада не українська.
02.06.2026 16:03 Відповісти
Пішов *****! В Україні всі нацменшини маєть рівні права, мадяри що якісь особливі?
02.06.2026 16:03 Відповісти
 
 