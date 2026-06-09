Передвиборча обіцянка Мадяра: В Угорщині парламент проголосував за суттєве зниження зарплат депутатів та урядовців

Угорський парламент одноголосно підтримав рішення про суттєве скорочення зарплат прем’єр-міністра, міністрів і депутатів. Очікується, що цей крок дозволить зекономити державному бюджету мільярди форинтів і виконує одну з ключових передвиборчих обіцянок прем’єр-міністра Петера Мадяра після його обрання у квітні.

Про це повідомляє Daily News Hungary.

Що зміниться у виплатах депутатів та урядовців?

Тепер зарплата парламентарів і урядовців становитиме не три середні зарплати по країні, а 1,8. У результаті щомісячні виплати угорських депутатів зменшаться приблизно з 6000 євро до 3600 євро.

Міністри в Угорщині тепер отримуватимуть приблизно 8300 євро, а прем'єр-міністр ‒ близько 10500 євро на місяць.

Крім того, парламент також ухвалив рішення про скорочення державного фінансування політичних партій.

"Перегляд системи декларацій про активи депутатів парламенту та ключових посадовців має вирішальне значення не лише для забезпечення підвищеної прозорості та задоволення суспільного попиту на інформацію, але й для виконання вимог щодо доступу до фінансування Європейського Союзу", – заявила спікер парламенту Агнеш Форстхоффер.

Нагадаємо, заробітна плата керівників українського уряду за підсумками травня 2026 року коливалася в межах від 109 тис. до 128 тис. грн. Найвищий рівень виплат зафіксовано у міністра енергетики України Дениса Шмигаля.

Як повідомлялося, середня заробітна плата працівників обласних державних адміністрацій за рік зросла більш ніж на 10 тис. грн.