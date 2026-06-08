Стали відомі зарплати урядовців у травні: Хто в Кабміні заробляє найбільше?

Заробітна плата керівників українського уряду за підсумками травня 2026 року становила від 109 тис. до 128 тис. грн. Найвищий рівень виплат зафіксовано у першого віцепрем'єр-міністра ‒ міністра енергетики України Дениса Шмигаля.

Відповідні дані оприлюднив Урядовий портал.

Фактично отримана зарплата прем'єр-міністра України Юлії Свириденко становила 109097,44 грн. Нарахована сума дорівнювала 141684,99 грн, зокрема:

посадовий оклад ‒ 128191,19 грн;

виплати за час відрядження ‒ 13493,80 грн.

Фактично отримана зарплата міністра енергетики Дениса Шмигаля становила 128933,35 грн. Нарахована сума ‒ 167445,91 грн, зокрема:

посадовий оклад ‒ 80962,86 грн;

виплати за час відрядження ‒ 86483,05 грн.

Фактично отримана зарплата віцепрем'єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Тараса Качки становила 109097,45 грн. Нарахована сума ‒ 141685,00 грн, зокрема:

посадовий оклад ‒ 67469,05 грн;

виплати за час відрядження ‒ 74215,95 грн.

Фактично отримана зарплата міністра розвитку громад та територій Олексія Кулеби становила 109097,44 грн. Нарахована сума ‒ 141684,99 грн, зокрема:

посадовий оклад ‒ 74215,95 грн;

виплати за час відрядження ‒ 67469,04 грн.

Фактично отримана зарплата міністра культури Тетяни Бережної становила 109097,44 грн. Нарахована сума ‒ 141684,99 грн, зокрема:

посадовий оклад ‒ 94763,34 грн;

виплати за час відрядження ‒ 46921,65 грн.

Фактично отримані зарплати інших посадовців Кабміну:

держсекретар Кабінету Міністрів Мар’євич К. М. ‒ 101249,08 грн;

заступник держсекретаря Войтович О. М. ‒ 88158,30 грн;

заступник держсекретаря Капітонов О. В. ‒ 93581,26 грн;

заступник держсекретаря Полянський П. Б. ‒ 94880,48 грн;

заступник держсекретаря Федорчук В. Я. ‒ 66454,93 грн;

заступником держсекретаря Огризком Р. В ‒ 94726,48 грн;

заступник держсекретаря Кабінету Сопіга І. С. ‒ 88865,65 грн.

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Нагадаємо, середній розмір нарахованої заробітної плати у березні становив 58,64 тис. грн для працівників апаратів центральних органів виконавчої влади та 35,8 тис. грн для працівників обласного рівня.

Як повідомлялося, середня зарплата працівників облдержадміністрацій за рік зросла на понад 10 тис. грн.