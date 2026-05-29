Середня зарплата працівників облдержадміністрацій за рік зросла на понад 10 тисяч, ‒ Мінфін

На основі даних, які надходять від державних органів, Міністерство фінансів регулярно оновлює аналітичний інструмент ‒ дашборд із показниками оплати праці та чисельності працівників державних органів, місцевих державних адміністрацій і судової влади.

Оновлення здійснюється щомісячно, повідомляє пресслужба Мінфіну.

Чисельність держслужбовців

Станом на квітень 2026 року загальна фактична чисельність працівників державних органів становила 165,8 тис. осіб, що на 1,6 тис. менше, ніж за аналогічний період минулого року.

З них:

108,6 тис. працюють у центральних органах влади (разом із територіальними підрозділами);

23,1 тис. ‒ у місцевих державних (військових) адміністраціях;

34,1 тис. ‒ в органах судової влади.

Скільки заробляють держслужбовці?

Середній розмір нарахованої заробітної плати у квітні становив:

для працівників центральних органів влади ‒ 60,7 тис. грн, що на 3,5 тис. грн більше, ніж роком раніше;

для працівників територіальних органів обласного рівня цей показник становив 36 тис. грн (+2,6 тис. грн до квітня 2025 року).

у місцевих державних (військових) адміністраціях середня зарплата у квітні сягнула 45,1 тис. грн, що майже на 10,3 тис. грн більше у річному вимірі.

"Заробітна плата держслужбовців також включає одноразові виплати, зокрема, компенсації за невикористану відпустку, матеріальну допомогу для вирішення соціально-побутових питань, вихідну допомогу при звільненні, інші виплати, передбачені законодавством, тому місячні показники середньої заробітної плати можуть коливатися", ‒ зазначили у Мінфіні.

Як повідомлялося, середній розмір нарахованої заробітної плати у березні для працівників апаратів центральних органів виконавчої влади становив 58,64 тис. грн, для працівників обласного рівня ‒ 35,8 тис. грн.

Нагадаємо, одним із чинників дефіциту кадрів у державній службі є встановлене обмеження на бронювання військовозобов’язаних на рівні 50%.