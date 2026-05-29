Середня зарплата працівників облдержадміністрацій за рік зросла на понад 10 тисяч, ‒ Мінфін

На основі даних, які надходять від державних органів, Міністерство фінансів регулярно оновлює аналітичний інструмент ‒ дашборд із показниками оплати праці та чисельності працівників державних органів, місцевих державних адміністрацій і судової влади.

Оновлення здійснюється щомісячно, повідомляє пресслужба Мінфіну.

Чисельність держслужбовців

Станом на квітень 2026 року загальна фактична чисельність працівників державних органів становила 165,8 тис. осіб, що на 1,6 тис. менше, ніж за аналогічний період минулого року.

З них:

  • 108,6 тис. працюють у центральних органах влади (разом із територіальними підрозділами);
  • 23,1 тис. ‒ у місцевих державних (військових) адміністраціях;
  • 34,1 тис. ‒ в органах судової влади.

Скільки заробляють держслужбовці?

Середній розмір нарахованої заробітної плати у квітні становив:

  • для працівників центральних органів влади ‒ 60,7 тис. грн, що на 3,5 тис. грн більше, ніж роком раніше;
  • для працівників територіальних органів обласного рівня цей показник становив 36 тис. грн (+2,6 тис. грн до квітня 2025 року).
  • у місцевих державних (військових) адміністраціях середня зарплата у квітні сягнула 45,1 тис. грн, що майже на 10,3 тис. грн більше у річному вимірі.

"Заробітна плата держслужбовців також включає одноразові виплати, зокрема, компенсації за невикористану відпустку, матеріальну допомогу для вирішення соціально-побутових питань, вихідну допомогу при звільненні, інші виплати, передбачені законодавством, тому місячні показники середньої заробітної плати можуть коливатися", ‒ зазначили у Мінфіні.

Як повідомлялося, середній розмір нарахованої заробітної плати у березні для працівників апаратів центральних органів виконавчої влади становив 58,64 тис. грн, для працівників обласного рівня ‒ 35,8 тис. грн.

Нагадаємо, одним із чинників дефіциту кадрів у державній службі є встановлене обмеження на бронювання військовозобов’язаних на рівні 50%.

У Захисника не зростає, у цих гнид зростає...
29.05.2026 11:34 Відповісти
Прожиратели налогов живут на порядок жирнее налогоплательщиков,квартальное шоу идиотов продолжается.
29.05.2026 11:36 Відповісти
Естественно!!! Экономика Украины выросла благодаря ихней работе!!!!
29.05.2026 11:39 Відповісти
Чинуши-хабарніки жирують, а солдатам Ze показивает писюна, яким він грав на балалайці, пардон, роялю.
29.05.2026 11:40 Відповісти
А в мене пенсія 5000 гривень.
29.05.2026 11:40 Відповісти
А ще податком на посилки хочуть третину забрати у військових, бо товари подвійного призначення це одне, а там купа всяких дрібниць які є цивільними товарами, але цим користуються військові, тіж ліхтарики, підставки, різні набори з гігієни, герметики, клеї. А зп військовим не пднімають собаки бішені, зато собі підняли.
29.05.2026 11:42 Відповісти
Країна мрії диктатора і шобли
29.05.2026 11:46 Відповісти
Мазані живуть, музика, бл*дки, ресторани, під вечір під пиво можна й про війну поговорити, А ти Миколо скитайся худобою за 20ку в тилу, або за сотку мішенью на лбз
29.05.2026 11:48 Відповісти
Всіх чиновників на фрінт!!!
29.05.2026 11:49 Відповісти
Черговий раз плюнули в обличчя. Облизуємось.
29.05.2026 12:02 Відповісти
Скільки дармоїдів. Половину можна спокійно на фронт посилати, ніхто навіть не помітить.
29.05.2026 12:08 Відповісти
Клятий мінфін. Дурить людей. Прибрали доплати, за сумітництво, всі інши доплати. Обмежили фінансівуння, шо по районам папір або за заправку нічим платити. Посадовий так само, не змінився . Приведіть крім середньої медіанни доходи !! Коли приводять середні показники - це ознака шо хочуть надурити ...
29.05.2026 12:11 Відповісти
український народ ,бомжі світового рівня і все через органи влади в державі, адже саме вони ,своїм правлінням, довели народ України до стану "світових бомжів".
29.05.2026 12:21 Відповісти

