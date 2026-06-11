Лубинец: "Президент никогда не поддерживал такой подход, как "бусификация". Это я вам точно могу сказать". ВИДЕО

Президент Украины Владимир Зеленский осведомлен о "бусификации" в ходе проведения мобилизационных мероприятий и не поддерживает подобные методы работы представителей ТЦК и СП.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в интервью заявил Уполномоченный ВР по правам человека Дмитрий Лубинец, отвечая на вопрос о регулярности встреч с главой государства и обсуждении с ним этой проблемы.

"Смотрите, президент никогда не поддерживал такой подход, как бусификация. Это я вам точно могу сказать", - сказал Лубинец.

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