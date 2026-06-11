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Лубинец: "Президент никогда не поддерживал такой подход, как "бусификация". Это я вам точно могу сказать". ВИДЕО
Президент Украины Владимир Зеленский осведомлен о "бусификации" в ходе проведения мобилизационных мероприятий и не поддерживает подобные методы работы представителей ТЦК и СП.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в интервью заявил Уполномоченный ВР по правам человека Дмитрий Лубинец, отвечая на вопрос о регулярности встреч с главой государства и обсуждении с ним этой проблемы.
"Смотрите, президент никогда не поддерживал такой подход, как бусификация. Это я вам точно могу сказать", - сказал Лубинец.
Топ комментарии
+43 Ned Stark
показать весь комментарий11.06.2026 11:11 Ответить Ссылка
+40 Luiza
показать весь комментарий11.06.2026 11:12 Ответить Ссылка
+35 Прощай немытая раССея
показать весь комментарий11.06.2026 11:15 Ответить Ссылка
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це новаторський підхід
Просто нагадаю, що в 2014 мобілізація до 45 років була...
Здається, єдиний раз він був помічений у тому, що попросив вибачення, і це був військовий злочинець Кадиров...
🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
ЗЕ-лохи ухилєси, як вам така заява? А, чекайте, ви ж не визнаєте тепер що за нього голосували так само як не визнаєте терміну "ухилянт". Жопа є а слова нема, як то кажуть))))
В звідки у нас начальники ТЦК мільйонери?
А чи знає він таку фразу, "Поки їдемо, давай пропонуй"?
І знову цей рабський менталітет - Цар хороший, бояри погані