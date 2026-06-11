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Новости Мобилизация в Украине
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Лубинец: "Президент никогда не поддерживал такой подход, как "бусификация". Это я вам точно могу сказать". ВИДЕО

Президент Украины Владимир Зеленский осведомлен о "бусификации" в ходе проведения мобилизационных мероприятий и не поддерживает подобные методы работы представителей ТЦК и СП.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в интервью заявил Уполномоченный ВР по правам человека Дмитрий Лубинец, отвечая на вопрос о регулярности встреч с главой государства и обсуждении с ним этой проблемы.

"Смотрите, президент никогда не поддерживал такой подход, как бусификация. Это я вам точно могу сказать", - сказал Лубинец.

Читайте: Зафиксировано 4 случая смерти мобилизованных в помещениях ТЦК, - Лубинец

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Ривненской области тракторист протаранил автомобиль ТЦК и сломал руку военному

Автор: 

Зеленский Владимир (24485) Лубинец Дмитрий (583) ТЦК (1143)
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Топ комментарии
+43
Порошенко теж не підтримував і при ньому такого не було...
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11.06.2026 11:11 Ответить
+40
Віримо ,і ще раз віримо ...
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11.06.2026 11:12 Ответить
+35
Зараз маємо наслідки..
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11.06.2026 11:15 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
Порошенко теж не підтримував і при ньому такого не було...
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11.06.2026 11:11 Ответить
Зараз маємо наслідки..
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11.06.2026 11:15 Ответить
Ну, до речі, хоча б штраф підполковник міг би і виписати...
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11.06.2026 11:18 Ответить
на той час військові не мали права виписувати адмінштрафи.

це новаторський підхід
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11.06.2026 11:25 Ответить
У військкоматах мали право штрафи виписувати із часів совка. Знайомому ще при Ющенку виписали за те, що щось начудив там із обліком. Інша справа, що штрафи тоді були копійчані.
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11.06.2026 11:28 Ответить
так, але ж не заочно
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11.06.2026 11:33 Ответить
А новатори ми всі припи₴денти 😡
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11.06.2026 12:51 Ответить
Був матіос- військовий прокуратор...
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11.06.2026 12:42 Ответить
Звісно, ні, проте мова ж іде в даному випадку про методи, а не про масштаб...
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11.06.2026 12:16 Ответить
Очевидна річ при такому масштабі - це зниження призовного віку хоча б до 20 років замість того, щоб призивати 50-річних із букетом вікових хвороб, які чомусь різко всі придатними стають... А у нас 20-річних якогось дідька за кордон випускати стали якраз тоді, коли в ЗСУ гостра нестача людей!

Просто нагадаю, що в 2014 мобілізація до 45 років була...
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11.06.2026 12:25 Ответить
Таке враження, що Зеленьський існує десь окремо від обов'язків верхоголовкому, що прописані в Законі України. А там прямого говориться-саме Верховний головнокомандувач відповідальний за мобілізацію. А Любінець прямотпрацює на роімію і на Зеленьського. Не на Оборону України.
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11.06.2026 12:35 Ответить
Не підтримує, але нічого не робить щоб їх припинити...
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11.06.2026 11:11 Ответить
Он трепло. За мобилизацию полную ответственность несет именно Зеленский. Так говорят законы Украины.
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11.06.2026 11:48 Ответить
Так, він перший та за ним кабмін.
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11.06.2026 12:30 Ответить
Віримо ,і ще раз віримо ...
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11.06.2026 11:12 Ответить
Навіщо це сказав Лубенець, не розумію. Цією заявою по перше - він дав зрозуміти, що президент в курсі всіх протиправних дій ТЦК, по друге - Лубенець підтвердив, що президен втратив важелі управління бо не зупиняє навалу цих протиправних силових дій, які несуть загрозу громадянському порядку. Я не пригадую за Зеленським того, що він не припиняв те, що йому не подобається, якщо навіть весь народ був проти його втручать.
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11.06.2026 12:37 Ответить
Він наказував всіх на таксі перевозити, но мабуть гроші вкрали
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11.06.2026 11:13 Ответить
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11.06.2026 11:14 Ответить
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11.06.2026 12:07 Ответить
Просто преЗЕденту про це не доповідали, а то б він всіх....
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11.06.2026 11:14 Ответить
А він хоч знає, що він президент? Чи вважає себе капітаном команди "95 квартал" і займається розиграшем українців восьмий рік?
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11.06.2026 12:09 Ответить
Найкращий коммент!!!
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11.06.2026 12:37 Ответить
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11.06.2026 11:14 Ответить
А його потужність 4-ж.ди ухилянт має рот щоб прокоментувати особисто цю ситуацію, чи він вміє розповідати ним про термос, актрис для дорослих фільмів та чесну людину Баканова?
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11.06.2026 11:15 Ответить
"Вийди отсюда, розбійник!" (с)
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11.06.2026 11:47 Ответить
У 2014-2015рр. точно не підтримував . А зараз підтримує мовчки
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11.06.2026 11:16 Ответить
Канєшна, не підтримвє! Зєлєнскій - ініціює. Підтримує Лубінець.
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11.06.2026 11:17 Ответить
******* ти козел ********* разом із своїм ішаком обдовбаним
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11.06.2026 11:18 Ответить
Не піддтримує, але не робить зоуважинь. Робить вигляд, що його це не стосується іі не його це спарава. Оплисків за мобілізацію не отримать, це ж не є-бачок.
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11.06.2026 11:18 Ответить
Зелупа не знає,що таке бусифікація.Втой час,коли він сам ухилявся від служби-її не було. Було б цікаво подивитися,як би він верещав і звав маму Ріму,коли б його за пейси тягнули до бусіка.
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11.06.2026 11:19 Ответить
Яка ще бусифікація??? Це все кацапське іпсо, створене на ТОТ з допомогою ШІ...
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11.06.2026 12:30 Ответить
Мовчання з цього приводу це і е підтримка
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11.06.2026 11:20 Ответить
Він взагалі нічого про це не знав))))
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11.06.2026 11:21 Ответить
Бусифіковані воювати не будуть, вони втікають або саботують все, аби шкоди не наробили.
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11.06.2026 11:21 Ответить
Ну тоді напрошується думка про загороджувальні загони з колишніх штурмовиків.
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11.06.2026 11:36 Ответить
Даже не буду спраливать в каком отряде ты и такие как ты себя в видите.) Явно не в тех, которые будут лесопосадки заминированные штурмовать, да дядь?)
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11.06.2026 12:07 Ответить
Напрошується думка щоб відправити на фронт всіх хитровиїбаних і блатних броненосців
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11.06.2026 12:31 Ответить
якщо бусифікація йде повним ходом вже третій рік, то значить реЗЕдент це і підтримує і покриває інача б цього ганьбища вже б не було... При нормальному українському президенті Порошенко цього ганьбище не було, хоча війна з путінською московією вже йшла, тоді було 6 хвиль мобілізації і 6 хвиль демобілізації, хлопці на ЛБЗ чітко знали терміни служби та відчували себе Людьми, а не безстроково покараними службою в війську. Перетворення мобілізації на бусифікацію це ноу-хау зеленого чоловічка. ІМХО за це йому в кремлі вже таємним указом вручили ХЄРоя расіі, може він і з кальсонів вистрибує щоб зустрітися з ******, щоб нарешті отримати нагороду?
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11.06.2026 11:23 Ответить
Не за це, а за розмінування Чонгару і відведення військ.
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11.06.2026 11:38 Ответить
При Порошенко в нас би вже була би балістика що регулярно би летіла по Москві.
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11.06.2026 12:06 Ответить
Караул! Тцк поклали хер на президента.😱
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11.06.2026 11:27 Ответить
Тот случай когда ты думал что ты пианист, а оказалось что ты пианино, и на тебе играют так как ты играл когда то...
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11.06.2026 11:39 Ответить
Зрада! чиї ж тоді накази виконують людолови?
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11.06.2026 12:11 Ответить
Цар добрий, бояри погані.
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11.06.2026 11:29 Ответить
********* а ти не вживав заборонені препарати , чомусь очі в різні сторони дивляться.
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11.06.2026 11:31 Ответить
Потужно!
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11.06.2026 11:34 Ответить
Сцарь харошій, баярє плахіє
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11.06.2026 11:35 Ответить
Президент підтримує бусифікацію, бо за три роки не вніс жодної ініціативи до парламенту з цього приводу, та не видав жодного указу, тим паче, що він щей брехун... бо шашликів і досі нема. Але що є правда, це те, що добровольців більше нема, більшість вже спочивають... з різних причин.
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11.06.2026 11:37 Ответить
Наш голобородько ще жодного разу не вибачився перед громадянами України.
Здається, єдиний раз він був помічений у тому, що попросив вибачення, і це був військовий злочинець Кадиров...
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11.06.2026 11:44 Ответить
Чому ж тоді він це відкрито не засуджує?
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11.06.2026 11:39 Ответить
Зє хто: двірник, клоун з 95-го чи президент держави (мав би виконувати функції )???
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11.06.2026 11:40 Ответить
Коротко:
🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
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11.06.2026 11:42 Ответить
Ну, нехай тепер оманський кине потужний клич до тих, хто його обрало. І нехай вони гордо відсунуть вбік добровольців 2022-го і грудьми стануть на захист свого лідора на передових позиціях.
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11.06.2026 11:42 Ответить
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11.06.2026 11:43 Ответить
Анекдот дня.
ЗЕ-лохи ухилєси, як вам така заява? А, чекайте, ви ж не визнаєте тепер що за нього голосували так само як не визнаєте терміну "ухилянт". Жопа є а слова нема, як то кажуть))))
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11.06.2026 11:47 Ответить
А Президент сам может озвучить свою позицию? Или нужен посредник в неудобной теме?
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11.06.2026 11:51 Ответить
ви про що, постановочний клоунщось там підтримує чи ні, йому пофіг, літвін написав він зачитав і віьний
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11.06.2026 11:53 Ответить
А хабад підтримує.
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11.06.2026 11:54 Ответить
При Порошенкові такого апріорі бути не могло! Гнида Зельцман робить вигляд, що він ні при чому...
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11.06.2026 11:55 Ответить
Иго подставили, точно вам говорю.) Может даже Ермак...
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11.06.2026 12:00 Ответить
Зеленський не підтримує бусифікацію? Так це ж він її створив. Чи сьогодні вже не буде бусифікації, якщо він її не підтримує, а що буде?
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11.06.2026 12:05 Ответить
Її створив не він, а громадяни України, які ігнорують/бойкотують статтю 65 Конституції України. Без цього ігнорування поняття "бусифікація" взагалі б не існувало.
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11.06.2026 12:09 Ответить
Невдячні холопи. Бунтовать вздумалі. Любімий лідор болт ложив на конституцію, похєрив майже повністю. Лишив для посполитих лише 65 статтю, а вони і її виконувати не хочуть.
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11.06.2026 12:31 Ответить
😀😀😀 Ну, звісно, цей ветеран ухитлянтства "не знає".... Лубінець нікчемне чмо.... 🤢
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11.06.2026 12:07 Ответить
Ішак наказав і не підтримує! На яких бовдурів розрахована ця маячня?
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11.06.2026 12:08 Ответить
Соцопитування свідчать про постійних 50%+. Кожний другий як мінімум. ******* громадяни свого пересидента. Щиро і віддано.
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11.06.2026 12:34 Ответить
Та ви що?
В звідки у нас начальники ТЦК мільйонери?
А чи знає він таку фразу, "Поки їдемо, давай пропонуй"?
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11.06.2026 12:15 Ответить
Ну а в целом как и предполагалось по плану пошел поиск виноватых. Пока что определили список невиновных. Это список вощглавит прэзэдент, естественно) Мне почему-то кажется что виноватыми в итоге будут вот те самые мальчики в трусиках которые бегают в однострое и балаклавах и ловят людей. Остальные, по страному стечению обстоятельств, будут не в курсе всего этого ужаса, который творится на улицах.
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11.06.2026 12:22 Ответить
Звучить як знущання: чотириждизе Ухилянт-нехай закриє свій рот
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11.06.2026 12:25 Ответить
Якщо не підтримує, то нехай видає указ і поліцію відправляють, для проведення ротації, на передову. Вони молоді, здорові, зарплату їм підняли, кількість збільшили, за 4 роки війни вже напевно навчились зброю в руках тримати. Да, а ще можна відправити на фронт хитровиїбаних тилових військових
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11.06.2026 12:28 Ответить
Що значить "підтримує" чи "не підтримує"? Він Вася-тракторист, який може підтримувати або не підтримувати, чи Верховний Головнокомандувач, який несе відповідальність за мобілізацію? Такими заявами Лубінець показує, що ВГ сторонній спостерігач і ні за що не відповідає. Навіщо тоді такий ВГ? Питання риторичне
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11.06.2026 12:30 Ответить
Ага, він навіть не чув про це. Як нічого не знав про Міндіча, дЄрьмак все робив самостійно. Не знав, не чув, не бачив, нічого з цього не мав.
І знову цей рабський менталітет - Цар хороший, бояри погані
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11.06.2026 12:46 Ответить
Лубинец какой то прибаханный,но жОПу на вкус не забывает.
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11.06.2026 12:50 Ответить
Лол, він царь і бог в цій країні, він міг би це зупинити одним своїм словом і одним підписом. Не підтримує? Так чого вона, млять, триває уже більше трьох років?
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11.06.2026 12:56 Ответить
 
 