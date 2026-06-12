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Людей с психическими расстройствами и инвалидностью содержали в Тернопольском ТЦК, - Лубинец. ВИДЕО

Проверка уполномоченного ВР по правам человека выявила, что в Тернопольском ТЦК содержались люди с психическими расстройствами и инвалидностью.

Об этом сообщил омбудсмен Дмитрий Лубинец, передает Цензор.НЕТ.

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Подробности

Лубинец рассказал, что его представители совершили мониторинговый визит в Тернопольский районный и городской ТЦК и СП.

"Во время визита в место, где находились мобилизованные украинцы, на тот момент содержалось около 28 человек. Из них 17 письменно обратились ко мне с жалобами на возможные нарушения их прав.

То, что мы увидели, возмущает: надзиратель за мобилизованными находился в состоянии алкогольного опьянения. Уровень алкоголя в его крови почти в семь раз превышал допустимую норму", — отметил он.

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Во время личного общения люди рассказали о возможных нарушениях во время мобилизации, ненадлежащем оформлении документов, а также несоблюдении требований при прохождении ВВК.

По словам Лубинца, удалось освободить пятерых человек.

Нарушения в Тернопольском ТЦК: что известно?

"Их отпустили из помещения ТЦК и СП, а в их военно-учетные данные внесли соответствующие изменения относительно снятия с воинского учета. Среди них — мужчина с пожизненной инвалидностью II группы с детства, двое людей с психическими расстройствами (из этических соображений не разглашаю диагнозы), а также двое мужчин, которым до достижения 60-летнего возраста осталось около полугода", — подчеркнул омбудсмен.

Читайте: Минобороны готовит поэтапную реформу ТЦК, - Свириденко

Автор: 

Тернополь (825) Лубинец Дмитрий (585) ТЦК (1150) Тернопольская область (831) Тернопольский район (82)
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Топ комментарии
+8
Там у кабінетах сидять з розладами та інвалідностями (купленими).
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12.06.2026 15:17 Ответить
+6
ПреЗЕдент проти таких випадків....
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12.06.2026 15:15 Ответить
+6
Це називається просто пісець.
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12.06.2026 15:18 Ответить
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ПреЗЕдент проти таких випадків....
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12.06.2026 15:15 Ответить
Та да, це ж преЗЕдент заробляє на ухилянтах і гребе калік для зітів, а не посполиті українці, які знайшли собі хороше джерело доходів.
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12.06.2026 15:23 Ответить
Президент може це все заборонити одним указом.Одним.
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12.06.2026 15:39 Ответить
Що заборонити? Мобілізацію? Не дочекаєтесь, ждуни. А закон і зараз не дозволяє затримувати психічно хворих чи інвалідів.
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12.06.2026 15:41 Ответить
Заборонити таку бусифікацію.
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12.06.2026 15:42 Ответить
Отут не дочекаєтесь. Не ховайтесь - і не буде вам бусифікації. Навпаки, скоровам стане іще гірше. Нестерпно гірше. Так що бігом в рекрутингові центри, поки ще є можливість.
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12.06.2026 15:45 Ответить
Наш ти орденоносний нафронтний диванний пердун,не переживай за інших
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12.06.2026 15:48 Ответить
Бусифікація полюбому при такому розклапді буде.Покладуть в наступальних операціях людей тисячами і знову нові будуть потрібні.Але ж не таких бугаїв,які ловлять,а звичайних роботяги,які щось корисне робили.То їх ще потрібно на війні сточити.
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12.06.2026 15:48 Ответить
Психи і хворі у лікарнях а те що зробило довідку щоб отримувать песію в мирнийчас тепер довідками приариваються
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12.06.2026 16:01 Ответить
Не кажучи вже про якусь мінімальну мораль тих, хто намагається всунути у вісько такий контингент. На який держава буде витрачати купу грошей - без жодної користі.
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12.06.2026 15:43 Ответить
В нас немає нормальної влк.Всіх придатними виїзнають,потім на бзвп блюють кров'ю.А ловлять таких людей здоровенні бугаї з татуюванями і по фені розмовляють.То як це все назвати?
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12.06.2026 15:46 Ответить
Є рекрутинг. Знайдіть собі нормальне місце і мобілізуйтесь самі. В хороших частинах - все налагоджено. Навіт виділять вам супроводжуючого, щоб не вкрала ТЦК.
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12.06.2026 15:48 Ответить
А якщо не хочеш нікуди іти, ну не твоє це і все, то шо?
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12.06.2026 15:49 Ответить
Ну так, хочеться бути хитрожопим, щоб інші за тебе, а ти жив своє краще життя. Так не вийде )
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12.06.2026 15:51 Ответить
Чого це не вийде. З 14 року вже рахуй 12 лєт пєтляєм
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12.06.2026 15:53 Ответить
То пішовти підар на *** вішайся курвина
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12.06.2026 16:03 Ответить
Немає такого поняття нормальне місце.Всі тиловими дронарямии не будуть.Найбільша втрата в піхоті.ьтуди і найбільше відправляють.А в мене проблеми зі здоров'ям.хоча групи інвалідності немає.
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12.06.2026 15:50 Ответить
Не звертай увагу на бота
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12.06.2026 15:49 Ответить
Або шукайте роботу з бронюванням - купа вакансій в мілтеку. Але комфортно жити так як раніше під час війни - не вийде.
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12.06.2026 15:50 Ответить
Не живу комфортно,а війна вічно не буде.10 років також не буде.
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12.06.2026 15:51 Ответить
вона вже давно витрачає,а найболючіше що купа таких людей вже загинуло ,пропали безвісті,і за це нікому нічого не буде,тому що війна для бідних здебільшого
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12.06.2026 16:08 Ответить
Там у кабінетах сидять з розладами та інвалідностями (купленими).
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12.06.2026 15:17 Ответить
Це називається просто пісець.
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12.06.2026 15:18 Ответить
потужно
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12.06.2026 15:18 Ответить
Це все покоління старих людей, які народились в СССР зараз на примусовій основі мають воювати за Україну , а ці хто народився в Україні до 22 р. спокійно її покидають... сюрреалізм української влади
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12.06.2026 15:18 Ответить
розвалили срср,
тож мають бути покарані
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12.06.2026 15:23 Ответить
Вони по суті вже покарані проживши більшість свого життя в такій державі як Україна, бо реально дивлячись на них ця країна їм ніхера не дала, вона дала все можновладцям, депутатам, олігархам... але подихати в окопи за їх успішне життя-майно Україна заганяє самі бідні-знедолені верстви свого населення...
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12.06.2026 15:31 Ответить
як в гімні срср..
до аснаванія разрушим..

самі не пожили, і іншим не дамо..
рускій мір..
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12.06.2026 15:37 Ответить
Як гімні ще не вмерла, але довго при смерті українська корупційна влада привела зубожіння 90% населення і вимирання 30% нації... з 1991 р., Польща зуміла створити справедливе суспільство для більшості громадян, а ми змогли створити щасливу державу лише для 5% багатого населення інші живуть в бідності... і зараз ризикувати життям-помирати за таку країну повинні ті, яким вона ніхера не дала... і найгірше те що ніхера давати і не збирається...
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12.06.2026 15:45 Ответить
малороси зазвичай не знають державного гімну України:
Ще не вмерла України і слава, і воля,
..

а що ж ви хотіли від комуняк, мафії,
кгбешників, шустрих комсомольців?
люстрація яких не була проведена, як у Польщі..

вибирали собі подібних носіїв, личинок рускава міра..
які ненавидили Україну..
а тепер скавчите..

їхні діти в більшості зараз при владі..

як тільки хтось карав бандюганів,
зразу його називали бандерівцем, та вбивали..

чомусь рабсіянє за українську землю вмирають тисячами,
а мєстниє манкурти навіть Гімн України не знають..
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12.06.2026 16:35 Ответить
А ти так любиш Україну, що з Чехії пишеш, ну це смішно, Я в Канаді без України жити не можу
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12.06.2026 16:39 Ответить
то й не живи..
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12.06.2026 16:41 Ответить
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12.06.2026 15:50 Ответить
І що що нарордилдися в совку? Вони обирали владу.А є молодь,яка навіть не голосувала.
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12.06.2026 15:40 Ответить
Якраз ці хто народився в совку мають воювати тільки на добровільній контрактній основі...
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12.06.2026 15:49 Ответить
Якщо добровільно то всім.
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12.06.2026 15:54 Ответить
Ну а шо? «Нічого страшного, 12 рік кривавої війни, навіщо про таке писати публічно, не все так однозначно, всієї правди ми не знаємо…» Що там ще по методичкам зазвичай пишуть тут так звані «нафронтники» у таких випадках? 🤔
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12.06.2026 15:19 Ответить
Прокоментуйте будь ласка захисники ТЦК.ІПСО?Як покарати військових ТЦК строком чи на нуль під дрони і каби,а також грошова компенсація утримуваним і підвалі?
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12.06.2026 15:20 Ответить
Одеських бандитів з ТЦК, котрих навесні мордочками в асфальт вкладували специ з СБУ, вже почали випускати з СІЗО.
Рафікі нєувінаватиє...
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12.06.2026 15:28 Ответить
домова зі слідством?
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12.06.2026 15:39 Ответить
народний гнів притих,пора повертати ,,спеціалітів,, до верстата.....тьху бусика
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12.06.2026 15:44 Ответить
Лубінець, у нас у Верховній Раді є люди з психісними розладами а тебе це чомусь не турбує.
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12.06.2026 15:22 Ответить
Це натуральні центри катівні 🤦 навіть з полоненими орками поводяться набагато краще (відгодовують борщами, лікують) чим свої(!!!) зі своїми! Нарід , вам подобається? Зараз набіжать захисники цкунів і будуть щось писати, щоб вам порожньо було!
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12.06.2026 15:23 Ответить
тобто,
не ідіть в армію,
краще несіть мені гроші..
я все парєшаю..
не здивуюсь,
якщо це пише сам «тцкашник»
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12.06.2026 15:31 Ответить
Ухилянт зрадник а зрадників нвде не ******* а нищать
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12.06.2026 16:08 Ответить
Яке ЄС ви що , подуріли? Нафіга ЄС оце середньовіччя і дикунство?🤦🤦 Кластери , ********..
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12.06.2026 15:24 Ответить
це рускій мір..
він такий, як пишете..
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12.06.2026 15:32 Ответить
Свіженьке:
"Трьох співробітників ТЦК, затриманих в Одесі у справі про вимагання, звільнили з СІЗО. У ході розслідування з'ясувалося, що вони не причетні до злочинів"
Нагадаю, це ті "бізнесмени", що хотіли віджати чи то 20, чи то 30 тисяч баксів, котрі (якщо вірити чуткам, звісно ) перевозив кур'єр від СБУ.
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12.06.2026 15:24 Ответить
,,котики,, не винні,доти поки зустрінуть дядька Лінча...
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12.06.2026 15:46 Ответить
Кацапсятина тебе першого повіссть
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12.06.2026 16:09 Ответить
на себе приміряв???добре,знач є за що.....
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12.06.2026 16:25 Ответить
Всі хто продовжує таке робити-кінчені покидьки...
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12.06.2026 15:25 Ответить
План виконують. Їм же за кожного ухилянта гроші капають.
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12.06.2026 15:27 Ответить
Ще б поряд виклали фото тцкашних жлобів та мордоворотів з інвалідністю від бухла.
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12.06.2026 15:32 Ответить
було б гарно..
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12.06.2026 15:33 Ответить
На яке такий генофонд залишають лубінця з адвокатами приставить до них і нехай копають носять перуть щось роблять а то хлопці дівчата і воюють і будують а ці тільки п,ють та гуляють а якщо таке і здохне шкоди не буде
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12.06.2026 15:32 Ответить
Якщо рівень спяніння "Вертухая ТЦК" перевищив норму у 7 разів то виникає питання яка допустима норма діє у ТЦК?
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12.06.2026 15:37 Ответить
зараз акція ,,Без обмежень,,, золотий пакет,вище лише платиновий ,,Я бог,,,..
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12.06.2026 15:48 Ответить
В мережі було повідомлення,що один з розладами,розстріляв інструкторів на полігоні, навіть фото було його.
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12.06.2026 15:38 Ответить
https://youtu.be/i9Jm7vheco8?si=x7bSwHxG1v18nwoJ
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12.06.2026 15:54 Ответить
Так побєдобєси ж волають що " воювати будуть всі" Ну от і мають "всіх"
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12.06.2026 15:42 Ответить
А тут колись місцева пкбліка казала,що такого немає.
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12.06.2026 15:43 Ответить
Якщо у фотошопі поміняти табличку з тернопільського центру комплектування на якийсь рязанський воєнкомат, вийде дуже гарна новина для ЦПД типу "москалі воюють чмонями й відправляють на фронт навіть інвалідів".
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12.06.2026 15:46 Ответить
Мені цікаво, куди вони хотіли прилаштувати того діда, в яку штурмову бригаду?
Це або зовсім розумово несправні працюють в тцк, або просто їбануті на всю голову.
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12.06.2026 15:47 Ответить
Коли ми вже будемо читати скільки тцкунам скільки років дали за вбивство, побиття, фізичні та моральні травми???
Коли?
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12.06.2026 15:49 Ответить
не при ішаку точно
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12.06.2026 15:50 Ответить
Лубинець--не язиком потрібно молоти. А ПРАЦЮВАТИ, Світиться кожний день,наверно до виборів готується.
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12.06.2026 16:06 Ответить
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12.06.2026 16:08 Ответить
Масово люди з розладми різними, вже в частинах. Роби з ними що хочеш. Всі призвані - алкаші, наркомани, убогі, ментальні інваліди. Всі в ЗСУ. Якщо рівень солдата, то можна десь на лікування , якщо заганяється. А "керівництво" просто міняють місцями, так і веселять народ неадеквати, просто дебіли в званнях майор і вище
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12.06.2026 16:41 Ответить
 
 