Людей с психическими расстройствами и инвалидностью содержали в Тернопольском ТЦК, - Лубинец. ВИДЕО

Проверка уполномоченного ВР по правам человека выявила, что в Тернопольском ТЦК содержались люди с психическими расстройствами и инвалидностью.

Об этом сообщил омбудсмен Дмитрий Лубинец, передает Цензор.НЕТ.

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Лубинец рассказал, что его представители совершили мониторинговый визит в Тернопольский районный и городской ТЦК и СП.

"Во время визита в место, где находились мобилизованные украинцы, на тот момент содержалось около 28 человек. Из них 17 письменно обратились ко мне с жалобами на возможные нарушения их прав.

То, что мы увидели, возмущает: надзиратель за мобилизованными находился в состоянии алкогольного опьянения. Уровень алкоголя в его крови почти в семь раз превышал допустимую норму", — отметил он.

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Во время личного общения люди рассказали о возможных нарушениях во время мобилизации, ненадлежащем оформлении документов, а также несоблюдении требований при прохождении ВВК.

По словам Лубинца, удалось освободить пятерых человек.

"Их отпустили из помещения ТЦК и СП, а в их военно-учетные данные внесли соответствующие изменения относительно снятия с воинского учета. Среди них — мужчина с пожизненной инвалидностью II группы с детства, двое людей с психическими расстройствами (из этических соображений не разглашаю диагнозы), а также двое мужчин, которым до достижения 60-летнего возраста осталось около полугода", — подчеркнул омбудсмен.

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