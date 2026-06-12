Людей с психическими расстройствами и инвалидностью содержали в Тернопольском ТЦК, - Лубинец. ВИДЕО
Проверка уполномоченного ВР по правам человека выявила, что в Тернопольском ТЦК содержались люди с психическими расстройствами и инвалидностью.
Об этом сообщил омбудсмен Дмитрий Лубинец, передает Цензор.НЕТ.
Подробности
Лубинец рассказал, что его представители совершили мониторинговый визит в Тернопольский районный и городской ТЦК и СП.
"Во время визита в место, где находились мобилизованные украинцы, на тот момент содержалось около 28 человек. Из них 17 письменно обратились ко мне с жалобами на возможные нарушения их прав.
То, что мы увидели, возмущает: надзиратель за мобилизованными находился в состоянии алкогольного опьянения. Уровень алкоголя в его крови почти в семь раз превышал допустимую норму", — отметил он.
Во время личного общения люди рассказали о возможных нарушениях во время мобилизации, ненадлежащем оформлении документов, а также несоблюдении требований при прохождении ВВК.
По словам Лубинца, удалось освободить пятерых человек.
"Их отпустили из помещения ТЦК и СП, а в их военно-учетные данные внесли соответствующие изменения относительно снятия с воинского учета. Среди них — мужчина с пожизненной инвалидностью II группы с детства, двое людей с психическими расстройствами (из этических соображений не разглашаю диагнозы), а также двое мужчин, которым до достижения 60-летнего возраста осталось около полугода", — подчеркнул омбудсмен.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
тож мають бути покарані
до аснаванія разрушим..
самі не пожили, і іншим не дамо..
рускій мір..
Ще не вмерла України і слава, і воля,
..
а що ж ви хотіли від комуняк, мафії,
кгбешників, шустрих комсомольців?
люстрація яких не була проведена, як у Польщі..
вибирали собі подібних носіїв, личинок рускава міра..
які ненавидили Україну..
а тепер скавчите..
їхні діти в більшості зараз при владі..
як тільки хтось карав бандюганів,
зразу його називали бандерівцем, та вбивали..
чомусь рабсіянє за українську землю вмирають тисячами,
а мєстниє манкурти навіть Гімн України не знають..
Рафікі нєувінаватиє...
не ідіть в армію,
краще несіть мені гроші..
я все парєшаю..
не здивуюсь,
якщо це пише сам «тцкашник»
він такий, як пишете..
"Трьох співробітників ТЦК, затриманих в Одесі у справі про вимагання, звільнили з СІЗО. У ході розслідування з'ясувалося, що вони не причетні до злочинів"
Нагадаю, це ті "бізнесмени", що хотіли віджати чи то 20, чи то 30 тисяч баксів, котрі (якщо вірити чуткам, звісно ) перевозив кур'єр від СБУ.
Це або зовсім розумово несправні працюють в тцк, або просто їбануті на всю голову.
Коли?