Из-за возможных нарушений прав в ТЦК на Тернопольщине открыли уголовное производство, - ОГПУ

В Тернопольской области прокуратура возбудила уголовное дело по факту возможного незаконного удержания граждан в ТЦК. Проверяются данные о нарушении прав и законности пребывания лиц в помещении центра.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Офисе генерального прокурора.

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Прокуроры Тернопольской специализированной прокуратуры в сфере обороны Западного региона начали уголовное производство по факту возможного незаконного лишения свободы или похищения человека.



Сведения в ЕРДР внесены 12 июня 2026 года по ч. 2 ст. 146 УК Украины.

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Каковы основания для уголовного производства

Основанием стали результаты мониторингового визита представителей Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека в Тернопольский районный и городской ТЦК и СП, а также материалы, предоставленные Военной службой правопорядка.

По обнародованной информации, во время визита в помещении ТЦК находились около 28 человек. 17 из них письменно сообщили о возможных нарушениях своих прав.

Также установлено, что среди лиц, находившихся в ТЦК, были граждане, которые, по предварительным данным, не подлежали мобилизации. В частности, мужчина с пожизненной инвалидностью II группы с детства, лица с психическими расстройствами, а также граждане, фактически достигшие предельного возраста пребывания на воинском учете.

По результатам проверки пять таких лиц были освобождены.

В настоящее время прокуроры совместно со следователями проверяют изложенные факты, устанавливают обстоятельства пребывания граждан в помещении ТЦК и СП, законность их содержания, а также дают правовую оценку действиям должностных лиц.

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На данном этапе уже опрошены лица, сообщившие о возможных нарушениях, и проводятся первоочередные следственные действия.



Досудебное расследование поручено следователям ГУ НП в Тернопольской области.

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