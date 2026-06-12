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Новости Незаконные действия ТЦК
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Из-за возможных нарушений прав в ТЦК на Тернопольщине открыли уголовное производство, - ОГПУ

Руководители ТЦК завышали количество мобилизованных: что известно?

В Тернопольской области прокуратура возбудила уголовное дело по факту возможного незаконного удержания граждан в ТЦК. Проверяются данные о нарушении прав и законности пребывания лиц в помещении центра.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Офисе генерального прокурора.

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Прокуроры Тернопольской специализированной прокуратуры в сфере обороны Западного региона начали уголовное производство по факту возможного незаконного лишения свободы или похищения человека.

Сведения в ЕРДР внесены 12 июня 2026 года по ч. 2 ст. 146 УК Украины.

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Каковы основания для уголовного производства

Основанием стали результаты мониторингового визита представителей Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека в Тернопольский районный и городской ТЦК и СП, а также материалы, предоставленные Военной службой правопорядка.

  • По обнародованной информации, во время визита в помещении ТЦК находились около 28 человек. 17 из них письменно сообщили о возможных нарушениях своих прав.
  • Также установлено, что среди лиц, находившихся в ТЦК, были граждане, которые, по предварительным данным, не подлежали мобилизации. В частности, мужчина с пожизненной инвалидностью II группы с детства, лица с психическими расстройствами, а также граждане, фактически достигшие предельного возраста пребывания на воинском учете.
  • По результатам проверки пять таких лиц были освобождены.

В настоящее время прокуроры совместно со следователями проверяют изложенные факты, устанавливают обстоятельства пребывания граждан в помещении ТЦК и СП, законность их содержания, а также дают правовую оценку действиям должностных лиц.

Смотрите: Людей с психическими расстройствами и инвалидностью удерживали в Тернопольском ТЦК, - Лубинец. ВИДЕО

На данном этапе уже опрошены лица, сообщившие о возможных нарушениях, и проводятся первоочередные следственные действия.

Досудебное расследование поручено следователям ГУ НП в Тернопольской области.

Что предшествовало?

Автор: 

ТЦК (1155) Тернопольская область (831)
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Топ комментарии
+3
Справа в тому, що кожен випадок бусифвкації це злочин.
Кожне визнання хворого здоровим - це злочин.
І тут немає винятків, тобто на все треба відкривати кримінальні справи.
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12.06.2026 19:27 Ответить
+2
Тю. Так таке скрізь і всюди. Просто незавжди таке ''на люди'' пробивається
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12.06.2026 19:10 Ответить
+2
Ця "контора" багато чого немає права робити але робить ще й глузливо шкіряться "все в рамках чинного законодавства".
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12.06.2026 19:12 Ответить
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Тю. Так таке скрізь і всюди. Просто незавжди таке ''на люди'' пробивається
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12.06.2026 19:10 Ответить
ТЦК себя очевидно дискредитировали. Вопрос в другом. Как сделать так, чтобы люди которые находятся в Украине, подпадают под призыв, шли служить и защищать страну. Подставили плечо тем, многие из которых пятый год уже на войне. У кого-то есть рецепты?
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12.06.2026 19:36 Ответить
Для початку хоча б підняти заробітню плату військовим бо з 2022 року жодної копійки їм не додали.
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12.06.2026 19:50 Ответить
есть , .. снять " вечную " бронь для тех кто в тылу и " они попадают под призыв "... а тех которые пятый год в другой " броне " , под 8-9 кг и поменять их местами ....
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12.06.2026 19:52 Ответить
Ця "контора" багато чого немає права робити але робить ще й глузливо шкіряться "все в рамках чинного законодавства".
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12.06.2026 19:12 Ответить
Захистуни тцкунів! Ви де?
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12.06.2026 19:19 Ответить
Справа в тому, що кожен випадок бусифвкації це злочин.
Кожне визнання хворого здоровим - це злочин.
І тут немає винятків, тобто на все треба відкривати кримінальні справи.
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12.06.2026 19:27 Ответить
Паперу не вистачить
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12.06.2026 19:43 Ответить
Дерев та мотузки точно вистачить.
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12.06.2026 19:47 Ответить
Я очень сильно сомневаюсь что в Украине есть хоть одно ТЦК где не нарушались бы права граждан при чём массово, себе то мы можем правду говорить..
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12.06.2026 19:29 Ответить
можеш спать без тени сомнений..таких нет ... но их в глаза не видят те кому нужно ...
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12.06.2026 19:54 Ответить
тільки після візиту представників Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини- відбувається відкриття крімінального впровадження, а те що сами люи пишуть скарки та подають заяви - то пофг
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12.06.2026 19:56 Ответить
в тексті через слово "можливо, можливі" це шо за дурь? всім очевидно що людолови скоїли злочин
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12.06.2026 20:05 Ответить
 
 