Из-за возможных нарушений прав в ТЦК на Тернопольщине открыли уголовное производство, - ОГПУ
В Тернопольской области прокуратура возбудила уголовное дело по факту возможного незаконного удержания граждан в ТЦК. Проверяются данные о нарушении прав и законности пребывания лиц в помещении центра.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Офисе генерального прокурора.
Прокуроры Тернопольской специализированной прокуратуры в сфере обороны Западного региона начали уголовное производство по факту возможного незаконного лишения свободы или похищения человека.
Сведения в ЕРДР внесены 12 июня 2026 года по ч. 2 ст. 146 УК Украины.
Каковы основания для уголовного производства
Основанием стали результаты мониторингового визита представителей Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека в Тернопольский районный и городской ТЦК и СП, а также материалы, предоставленные Военной службой правопорядка.
- По обнародованной информации, во время визита в помещении ТЦК находились около 28 человек. 17 из них письменно сообщили о возможных нарушениях своих прав.
- Также установлено, что среди лиц, находившихся в ТЦК, были граждане, которые, по предварительным данным, не подлежали мобилизации. В частности, мужчина с пожизненной инвалидностью II группы с детства, лица с психическими расстройствами, а также граждане, фактически достигшие предельного возраста пребывания на воинском учете.
- По результатам проверки пять таких лиц были освобождены.
В настоящее время прокуроры совместно со следователями проверяют изложенные факты, устанавливают обстоятельства пребывания граждан в помещении ТЦК и СП, законность их содержания, а также дают правовую оценку действиям должностных лиц.
На данном этапе уже опрошены лица, сообщившие о возможных нарушениях, и проводятся первоочередные следственные действия.
Досудебное расследование поручено следователям ГУ НП в Тернопольской области.
Что предшествовало?
- Трое руководителей районных ТЦК Тернопольщины уличены в фальсификации показателей мобилизации.
- Проверка уполномоченного ВР по вопросам прав человека выявила, что в Тернопольском ТЦК удерживали людей с психическими расстройствами и инвалидностью.
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Кожне визнання хворого здоровим - це злочин.
І тут немає винятків, тобто на все треба відкривати кримінальні справи.