Минобороны анонсировало реформу ТЦК: Существующий формат принудительной мобилизации плохо на нас влияет

Министерство обороны Украины в ближайшее время представит следующий этап реформ в сфере обороны. В частности, речь идет о перезапуске системы мобилизации и работы ТЦК.

Об этом заместитель министра обороны Мстислав Баник сообщил во время брифинга, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на hromadske.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Детали

По словам чиновника, реформа мобилизации и реформа ТЦК — это следующий этап изменений, над которыми сейчас работают в Минобороны.

Однако Баник не уточнил, когда именно представят новые реформы, лишь сказал: "Скоро. Это не 2027 год. Это скоро произойдет".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Из-за возможных нарушений прав в ТЦК на Тернопольщине открыли уголовное производство, — ОГПУ

"Будут ли рейды или что-то другое - я вам точно не скажу, потому что мы расскажем, как будет проходить реформа мобилизации, когда ее завершим. Но точно скажу, что тот формат принудительной мобилизации, который сейчас существует в обществе, он довольно плохо на нас влияет. Каким он будет - увидим позже", - заявил он.

Он отметил, что частью реформы мобилизации являются, в частности, такие изменения, чтобы люди,"которых мы будем мобилизовывать сейчас, понимали, какова их перспектива в длительной войне".

Читайте также: Минобороны готовит поэтапную реформу ТЦК, — Свириденко

Что предшествовало?

Напомним, 12 июня Министерство обороны Украины объявило о старте наиболее комплексной реформы системы военной службы. Вводятся уникальные форматы контрактов с четкими сроками (от 10 месяцев), выплаты для пехоты (до 460 тыс. грн в месяц), fast track возвращения военных из СОЧ и массовое привлечение иностранных добровольцев на первую линию фронта.

Согласно новой реформе, средняя зарплата украинского пехотинца составит 300 тысяч гривен в месяц, а максимальная - 460 тысяч. Военным также будут предлагать контракты на 10, 14 и 24 месяца и отсрочки.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Военные, которые не подпишут новые контракты, будут служить до демобилизации, - Минобороны