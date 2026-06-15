Минобороны анонсировало реформу ТЦК: Существующий формат принудительной мобилизации плохо на нас влияет
Министерство обороны Украины в ближайшее время представит следующий этап реформ в сфере обороны. В частности, речь идет о перезапуске системы мобилизации и работы ТЦК.
Об этом заместитель министра обороны Мстислав Баник сообщил во время брифинга, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на hromadske.
Детали
По словам чиновника, реформа мобилизации и реформа ТЦК — это следующий этап изменений, над которыми сейчас работают в Минобороны.
Однако Баник не уточнил, когда именно представят новые реформы, лишь сказал: "Скоро. Это не 2027 год. Это скоро произойдет".
"Будут ли рейды или что-то другое - я вам точно не скажу, потому что мы расскажем, как будет проходить реформа мобилизации, когда ее завершим. Но точно скажу, что тот формат принудительной мобилизации, который сейчас существует в обществе, он довольно плохо на нас влияет. Каким он будет - увидим позже", - заявил он.
Он отметил, что частью реформы мобилизации являются, в частности, такие изменения, чтобы люди,"которых мы будем мобилизовывать сейчас, понимали, какова их перспектива в длительной войне".
Что предшествовало?
- Напомним, 12 июня Министерство обороны Украины объявило о старте наиболее комплексной реформы системы военной службы. Вводятся уникальные форматы контрактов с четкими сроками (от 10 месяцев), выплаты для пехоты (до 460 тыс. грн в месяц), fast track возвращения военных из СОЧ и массовое привлечение иностранных добровольцев на первую линию фронта.
- Согласно новой реформе, средняя зарплата украинского пехотинца составит 300 тысяч гривен в месяц, а максимальная - 460 тысяч. Военным также будут предлагать контракты на 10, 14 и 24 месяца и отсрочки.
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- Финансовый кризис нас не затронет. Потому что. Я вам точно говорю.
Население, знающее толк в заявлениях официальных лиц, выматерилось негромко и отправилось закупать соль, спички и сахар.
На следующий день в телевизоре появился смущенный донельзя Министр Торговли и сказал:
- Запасы хлеба и товаров первой необходимости позволяют нам с гордостью утверждать, что голод и товарный дефицит нам не грозит. Вот вам цифры.
- Ох! - сказало население и докупило еще муку и крупы.
Министр Сельского Хозяйства для убедительности сплясал на трибуне и сказал радостно:
- Невиданный урожай! Надежды на экспорт! Возрождаемся! Закрома трещат!
- Во даже как! - ужаснулось население и побежало конвертировать сбережения в иностранную валюту.
- Цены на недвижимость упадут! Каждому студенту по пентхаузу! В ближайшем будущем! - не поморщившись выпалил Министр Строительства.
- Да что ж такое, а? - взвыло население и побежало покупать керосин, керосиновые лампы, дрова и уголь.
- Современная армия на контрактной основе. Уже завтра. И гранаты новой системы. В мире таких еще нет. - солидно сказал Министр Обороны. - Ну а чего нам? Денег же - тьма тьмущая. Резервы, запасы и вообще профицит.
- Мама!... -пискнуло население и начало копать землянки.
- Все о-фи-ген-но! Вы понимаете? ! О-ФИ-ГЕН-НО!! ! - внушал Президент. - Мы уже сегодня могли бы построить коммунизм.
Единственное что нас останавливает - нам всем станет нефиг делать. Потому можете спать спокойно! Стабильнее не бывает! Пенсионеры покупают икру ведрами! Предвижу качественный скачок, рывок и прыжок. А количественный - вообще бег! Семимильными шагами к достатку и процветанию. Карибы становятся ближе. Отсель грозить мы будем миру. По сто тридцать центнеров роз с каждой клумбы. Надои будем вообще сокращать. Коровы не могут таскать вымя. Население возмущено дешевизной. Южная Америка просится в состав нас на правах совхоза. Ура!
- Да что ж вы там такое готовите, звери? ! - закричало население и на всякий случай переоделось во все чистое…"
Михаил Жванецкий.
Вже кілька років командири частин волають, що їм нахрен не впало таке "поповненя" - заляканне й приниженне ...
Путч. Русский - нах*й: 🥀Хроніка зради. Ось так, у 2019-му, Зеленський контролював розмінування, щоб у лютому 2022 російські війська могли на марші захопити Південь. Він обіцяв померти, але не здати Крим. Але здав Південь і не помер.
но будет хорошо.,)
але люди не бояться мобілізації.
люди бояться беззаконня та смерті.
і поки вони чують - Сирський мясник. доти вони не рвуться в армію. де контроль командирів? деякі підрозділи вже по 5 раз склад змінили, тільки командири ті самі?
отут треба реформи робити.. ну і звісно - покарання для ТЦК, бо коли воно знає що буде бити до смерті, а йому нічого за це - то воно так робити і буде
Гривня рекордно впала щодо євро: Нацбанк встановив курс валют на 16 червня Джерело: https://censor.net/n4008450
З таким успіхом ЗЕскотва змусить воювати задарма... Ішак доконає країну
Одмили, шерсть, блищить як нова, біле, пухнасте, а запах лишився, ну і кошеня не змінилося від того, що його мили.
Аналогія, гадаю, зрозуміла..