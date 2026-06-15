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Новости Нарушение ТЦК прав человека Мобилизация в Украине
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Минобороны анонсировало реформу ТЦК: Существующий формат принудительной мобилизации плохо на нас влияет

тцк

Министерство обороны Украины в ближайшее время представит следующий этап реформ в сфере обороны. В частности, речь идет о перезапуске системы мобилизации и работы ТЦК.

Об этом заместитель министра обороны Мстислав Баник сообщил во время брифинга, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на hromadske.

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Детали

По словам чиновника, реформа мобилизации и реформа ТЦК — это следующий этап изменений, над которыми сейчас работают в Минобороны.

Однако Баник не уточнил, когда именно представят новые реформы, лишь сказал: "Скоро. Это не 2027 год. Это скоро произойдет".

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"Будут ли рейды или что-то другое - я вам точно не скажу, потому что мы расскажем, как будет проходить реформа мобилизации, когда ее завершим. Но точно скажу, что тот формат принудительной мобилизации, который сейчас существует в обществе, он довольно плохо на нас влияет. Каким он будет - увидим позже", - заявил он.

Он отметил, что частью реформы мобилизации являются, в частности, такие изменения, чтобы люди,"которых мы будем мобилизовывать сейчас, понимали, какова их перспектива в длительной войне".

Читайте также: Минобороны готовит поэтапную реформу ТЦК, — Свириденко

Что предшествовало?

  • Напомним, 12 июня Министерство обороны Украины объявило о старте наиболее комплексной реформы системы военной службы. Вводятся уникальные форматы контрактов с четкими сроками (от 10 месяцев), выплаты для пехоты (до 460 тыс. грн в месяц), fast track возвращения военных из СОЧ и массовое привлечение иностранных добровольцев на первую линию фронта.
  • Согласно новой реформе, средняя зарплата украинского пехотинца составит 300 тысяч гривен в месяц, а максимальная - 460 тысяч. Военным также будут предлагать контракты на 10, 14 и 24 месяца и отсрочки.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Военные, которые не подпишут новые контракты, будут служить до демобилизации, - Минобороны

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Минобороны (9661) реформы (3933) мобилизация (3102) ТЦК (1158)
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Топ комментарии
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" Однажды в телевизоре появился бледный как смерть Министр Финансов и заявил:

- Финансовый кризис нас не затронет. Потому что. Я вам точно говорю.

Население, знающее толк в заявлениях официальных лиц, выматерилось негромко и отправилось закупать соль, спички и сахар.

На следующий день в телевизоре появился смущенный донельзя Министр Торговли и сказал:

- Запасы хлеба и товаров первой необходимости позволяют нам с гордостью утверждать, что голод и товарный дефицит нам не грозит. Вот вам цифры.

- Ох! - сказало население и докупило еще муку и крупы.

Министр Сельского Хозяйства для убедительности сплясал на трибуне и сказал радостно:

- Невиданный урожай! Надежды на экспорт! Возрождаемся! Закрома трещат!

- Во даже как! - ужаснулось население и побежало конвертировать сбережения в иностранную валюту.

- Цены на недвижимость упадут! Каждому студенту по пентхаузу! В ближайшем будущем! - не поморщившись выпалил Министр Строительства.

- Да что ж такое, а? - взвыло население и побежало покупать керосин, керосиновые лампы, дрова и уголь.

- Современная армия на контрактной основе. Уже завтра. И гранаты новой системы. В мире таких еще нет. - солидно сказал Министр Обороны. - Ну а чего нам? Денег же - тьма тьмущая. Резервы, запасы и вообще профицит.

- Мама!... -пискнуло население и начало копать землянки.

- Все о-фи-ген-но! Вы понимаете? ! О-ФИ-ГЕН-НО!! ! - внушал Президент. - Мы уже сегодня могли бы построить коммунизм.

Единственное что нас останавливает - нам всем станет нефиг делать. Потому можете спать спокойно! Стабильнее не бывает! Пенсионеры покупают икру ведрами! Предвижу качественный скачок, рывок и прыжок. А количественный - вообще бег! Семимильными шагами к достатку и процветанию. Карибы становятся ближе. Отсель грозить мы будем миру. По сто тридцать центнеров роз с каждой клумбы. Надои будем вообще сокращать. Коровы не могут таскать вымя. Население возмущено дешевизной. Южная Америка просится в состав нас на правах совхоза. Ура!

- Да что ж вы там такое готовите, звери? ! - закричало население и на всякий случай переоделось во все чистое…"

Михаил Жванецкий.
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15.06.2026 16:52 Ответить
+11
Через півтори години наступлять роковини, коли "найвеличніше" своїми руками творило "покращення" в сфері оборони України:
Путч. Русский - нах*й: 🥀Хроніка зради. Ось так, у 2019-му, Зеленський контролював розмінування, щоб у лютому 2022 російські війська могли на марші захопити Південь. Він обіцяв померти, але не здати Крим. Але здав Південь і не помер.
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15.06.2026 17:02 Ответить
+9
я звісно не експерт.
але люди не бояться мобілізації.
люди бояться беззаконня та смерті.
і поки вони чують - Сирський мясник. доти вони не рвуться в армію. де контроль командирів? деякі підрозділи вже по 5 раз склад змінили, тільки командири ті самі?
отут треба реформи робити.. ну і звісно - покарання для ТЦК, бо коли воно знає що буде бити до смерті, а йому нічого за це - то воно так робити і буде
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15.06.2026 17:23 Ответить
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" Однажды в телевизоре появился бледный как смерть Министр Финансов и заявил:

- Финансовый кризис нас не затронет. Потому что. Я вам точно говорю.

Население, знающее толк в заявлениях официальных лиц, выматерилось негромко и отправилось закупать соль, спички и сахар.

На следующий день в телевизоре появился смущенный донельзя Министр Торговли и сказал:

- Запасы хлеба и товаров первой необходимости позволяют нам с гордостью утверждать, что голод и товарный дефицит нам не грозит. Вот вам цифры.

- Ох! - сказало население и докупило еще муку и крупы.

Министр Сельского Хозяйства для убедительности сплясал на трибуне и сказал радостно:

- Невиданный урожай! Надежды на экспорт! Возрождаемся! Закрома трещат!

- Во даже как! - ужаснулось население и побежало конвертировать сбережения в иностранную валюту.

- Цены на недвижимость упадут! Каждому студенту по пентхаузу! В ближайшем будущем! - не поморщившись выпалил Министр Строительства.

- Да что ж такое, а? - взвыло население и побежало покупать керосин, керосиновые лампы, дрова и уголь.

- Современная армия на контрактной основе. Уже завтра. И гранаты новой системы. В мире таких еще нет. - солидно сказал Министр Обороны. - Ну а чего нам? Денег же - тьма тьмущая. Резервы, запасы и вообще профицит.

- Мама!... -пискнуло население и начало копать землянки.

- Все о-фи-ген-но! Вы понимаете? ! О-ФИ-ГЕН-НО!! ! - внушал Президент. - Мы уже сегодня могли бы построить коммунизм.

Единственное что нас останавливает - нам всем станет нефиг делать. Потому можете спать спокойно! Стабильнее не бывает! Пенсионеры покупают икру ведрами! Предвижу качественный скачок, рывок и прыжок. А количественный - вообще бег! Семимильными шагами к достатку и процветанию. Карибы становятся ближе. Отсель грозить мы будем миру. По сто тридцать центнеров роз с каждой клумбы. Надои будем вообще сокращать. Коровы не могут таскать вымя. Население возмущено дешевизной. Южная Америка просится в состав нас на правах совхоза. Ура!

- Да что ж вы там такое готовите, звери? ! - закричало население и на всякий случай переоделось во все чистое…"

Михаил Жванецкий.
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15.06.2026 16:52 Ответить
Будут вам всякие реформы. Обещаем.
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15.06.2026 16:58 Ответить
скільки вам ще потрібно тих реформ,не вдячні,дякуй краще з прогибом....а ось результат як не верти буде той же
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15.06.2026 17:22 Ответить
Невже ж допустять міндічи й єрмаками , що б такий "бізнес" погорів ?! Фєдоров не такий впливовий як єрмак !

Вже кілька років командири частин волають, що їм нахрен не впало таке "поповненя" - заляканне й приниженне ...
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15.06.2026 17:00 Ответить
вони обіцяють реформи а не результат...
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15.06.2026 17:23 Ответить
"..в довготривалій війні". Кароч, воевать они собрались еще лет пять, походу.
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15.06.2026 17:02 Ответить
Ты можешь хоть сейчас бежать сдаваться.Идешь в Скелю на контракт просишься в штурм, а там поднимаешь вверх руки и кричишь сдаюсь только белую тряпку не забудь с собой взять😂
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15.06.2026 17:20 Ответить
Чмоня, пасть заткни. Когда из-под юбки вылезешь тогда вякай.
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15.06.2026 17:32 Ответить
От чмони,хотящего сдаться и слышу.Хотя не советую ибо кацапы последнее время зверствуют и пленных стреляют прямо на позициях если сдаешься. Так что биться только до последнего кацапа или своего вздоха😆
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15.06.2026 18:04 Ответить
А ти як хотів? Війна буде до повної деокупації. До остаточної виплати репарацій *********** ніякої мирної угоди не буде. Японці, наприклад, з 1945 формально в стані війни з ***********. А як інакше? Відкрити "ящик Пандори" і замінити "Силу Права" на "Право Сили"? Та на фіг тоді таке життя взагалі?! Сусідів не вибирають. Нам не пощастило - поряд алкодегенерати.
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15.06.2026 17:27 Ответить
Через півтори години наступлять роковини, коли "найвеличніше" своїми руками творило "покращення" в сфері оборони України:
Путч. Русский - нах*й: 🥀Хроніка зради. Ось так, у 2019-му, Зеленський контролював розмінування, щоб у лютому 2022 російські війська могли на марші захопити Південь. Він обіцяв померти, але не здати Крим. Але здав Південь і не помер.
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15.06.2026 17:02 Ответить
Талановиті байкарі працюють в міоборони
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15.06.2026 17:04 Ответить
Да, отлов собственных граждан это история нехорошая и она уже нанесла много, очень много вреда и если её уже сегодня, уже сейчас не остановить, может нанести ущерба ещё больше и если смотреть трезво то эта история может нанести Украине такие раны, что оправится от них будет проблематично...
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15.06.2026 17:05 Ответить
Чи будуть рейди, чи щось інше - я вам точно не скажу
но будет хорошо.,)
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15.06.2026 17:12 Ответить
все буде,наприклад,вночі ломатимуть вікна та двері у хатах...
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15.06.2026 17:25 Ответить
Враховуючи останні події в Києві пов язані з відловом людей, таки так - пора б вже замислитися, бо це вже не дзвіночки, це вже дзвін
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15.06.2026 17:20 Ответить
А что там в Киеве было ,а то я пропустил как то
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15.06.2026 17:22 Ответить
Ну на Троещине, например, прям массовое было столкновение народа с ТЦК вчера.
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15.06.2026 17:26 Ответить
і це дуже небезпечний маркер, динамічні системи мають де-які особливості - накопичення тиску може йти дуже довго але потім якщо вчасно не скинути тиск відбувається фазовий перехід у геть новий стан, і саме небезпечно у цьому процесі те - що коли він станеться спрогнозувати неможливо, вибухнути може навіть від ситуації яка раніше десятки разів на день відбувалася. Дуже велика помилка вважати що так може працювати безкінечно - не може, по об єктивним законам.
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15.06.2026 17:34 Ответить
А это .Так их же газом разогнали .Да и не такое уж и массовое оно было Десятка 4 укхылесов и их любителей всего то
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15.06.2026 18:07 Ответить
я звісно не експерт.
але люди не бояться мобілізації.
люди бояться беззаконня та смерті.
і поки вони чують - Сирський мясник. доти вони не рвуться в армію. де контроль командирів? деякі підрозділи вже по 5 раз склад змінили, тільки командири ті самі?
отут треба реформи робити.. ну і звісно - покарання для ТЦК, бо коли воно знає що буде бити до смерті, а йому нічого за це - то воно так робити і буде
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15.06.2026 17:23 Ответить
Командири тупі совкові дегенерати і за смерті хлопців не несуть жодної відповідальності.
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15.06.2026 17:32 Ответить
Резюмирую таки бояться и предпочитают у баб под юбкой отсидеться.Я не трус но я боюсь весь смысл твоего поста
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15.06.2026 18:08 Ответить
Очковтирательство, уже пол год минимум анонсируют, а воз и ныне там. Видео с беспределом ТЦК и ментов только больше.
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15.06.2026 17:24 Ответить
Буде не примусова мобілізація ТЦК, а рейди від офісу ТЦК. Велика потужна реформа!)
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15.06.2026 17:25 Ответить
той стан який є не змінити нічим,бо ресурс залишиться ресурсом,безглузді м,ясні штурми, «військове рабство» та безправ,я та 800грн подяка за втрату здоров,я та позаштат
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15.06.2026 17:28 Ответить
Не буде ніколи іншої реформи мобілізації в цій війні. Не буде іншої реформи зарплат. Джерело: https://censor.net/ua/n4008452

Гривня рекордно впала щодо євро: Нацбанк встановив курс валют на 16 червня Джерело: https://censor.net/n4008450

З таким успіхом ЗЕскотва змусить воювати задарма... Ішак доконає країну
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15.06.2026 17:30 Ответить
Якщо анонсувало реформу її не буде. То тягнення часу
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15.06.2026 17:39 Ответить
Ну так что тогда все завтра на майдан требовать у зе капитуляции и отдать пу Херсон с Запорожьем в довесок к донбассу😂
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15.06.2026 18:10 Ответить
Шановне МО, ви просто дотиснете разом з Напотужнішим ситуацію до того, що почнуть повставати цілі міста. Або не виходити на роботу. А якщо в вашу хвору голову прийде вирішувати це насиллям, то буде щось на кшталт 2014 року.

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15.06.2026 17:40 Ответить
та хто ж вам, 3.14здунам, вже повірить....
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15.06.2026 17:46 Ответить
Було в мене кошеня, впало десь у сільський туалет. Запах, вонь...
Одмили, шерсть, блищить як нова, біле, пухнасте, а запах лишився, ну і кошеня не змінилося від того, що його мили.
Аналогія, гадаю, зрозуміла..
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15.06.2026 17:48 Ответить
 
 