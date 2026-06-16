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ГБР раскрыло схему незаконной мобилизации и избиения в РТЦК в Одесской области: задержаны 9 человек. ФОТОРЕПОРТАЖ

Сотрудники ГБР раскрыли в одном из районных ТЦК и СП Одесской области масштабную схему незаконного принуждения граждан к мобилизации. По данным следствия, мужчин насильно удерживали, избивали, запугивали и оказывали на них психологическое давление. Задержаны девять участников организованной группы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГБР.

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Организовали противоправный механизм доставки и удержания мужчин

По данным следствия, для улучшения показателей мобилизации шестеро должностных лиц РТЦК организовали противоправный механизм доставки и удержания мужчин. К деятельности они привлекли трех представителей местной общественной организации, которые помогали разыскивать граждан и собирать информацию о них.

Сотрудники ГБР задокументировали многочисленные факты жестокого обращения с потерпевшими. Мужчин незаконно удерживали в помещениях центра комплектования, избивали, запугивали и оказывали на них психологическое давление.

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ГБР раскрыло в Одесской области схему незаконной мобилизации
ГБР раскрыло в Одесской области схему незаконной мобилизации
ГБР раскрыло в Одесской области схему незаконной мобилизации

Совершение в отношении потерпевших действий сексуального характера

Также следствием установлены отдельные факты совершения в отношении потерпевших насильственных действий сексуального характера.

Во время обысков правоохранители изъяли резиновые дубинки, молотки и другие предметы, которые использовались для физического воздействия на граждан.

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Задержаны девять участников группы

На данный момент задержаны девять участников группы. Им сообщено о подозрении в пытках, незаконном лишении свободы и грабеже, совершенных организованной группой (ч. 3 ст. 127, ч. 2 ст. 146, ч. 4 ст. 186 УК Украины).

Всем подозреваемым суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.

Досудебное расследование продолжается. Сотрудники ГБР устанавливают всех лиц, причастных к совершению преступлений, а также других возможных потерпевших.

Процессуальное руководство осуществляет Одесская специализированная прокуратура в сфере обороны Южного региона.

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ГБР раскрыло в Одесской области схему незаконной мобилизации
ГБР раскрыло в Одесской области схему незаконной мобилизации
ГБР раскрыло в Одесской области схему незаконной мобилизации
ГБР раскрыло в Одесской области схему незаконной мобилизации

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Одесская область (4379) ГБР (3454) ТЦК (1158)
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Це ті же що на 30 штук баксів намагалися розвести якогось крутелика, чи їх вже по тихому відпустили?
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16.06.2026 14:38 Ответить
І хто тут скаже,що тцкуни це не бандформування? Захистуни тцкунів! Ви де?
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16.06.2026 14:50 Ответить
Методичку нужно им сначала получить. Неудобно вышло.
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16.06.2026 14:52 Ответить
Методичка потрібна для кацапських ботів
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16.06.2026 14:53 Ответить
а ці по велінню зеленого серця ?
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16.06.2026 15:02 Ответить
всі в швецію повтікали як ти!
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16.06.2026 15:05 Ответить
Президент,ВР створили спеціально таку ситуацію по мобілізації і демобілізації,щоб стравити народ в Україні,а потім скажуть---все нема кому воювати--здаємся Це план кремля і наших інородців Іде безсистемна але ворожа діяльність і з нашими зарубіжним партнерами.
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16.06.2026 14:52 Ответить
Прошу. То президент, чи ВР всім складом по черзі фізично з тих людей позбиткувалися?
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16.06.2026 14:58 Ответить
так і Гітлер нікого не застрелив під час 2 світової
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16.06.2026 15:03 Ответить
В кожного злочину є ВИКОНАВЕЦЬ.
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16.06.2026 15:03 Ответить
Це ІПСО.
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16.06.2026 15:03 Ответить
І як ці інваліди тцкашники фронтові таке виробляли,неможе такого бути
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16.06.2026 15:05 Ответить
а мєнти, що працюють на прикритті тецекунів та підробляють у них таксистами?
що, з мєнтамі?
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16.06.2026 15:07 Ответить
Вопрос. Задержанные военнослужащие ТЦК и три представителя общественной организации раненые фронтовики списанные или переведенные в тыл?
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16.06.2026 15:08 Ответить
 
 