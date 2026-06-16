ГБР раскрыло схему незаконной мобилизации и избиения в РТЦК в Одесской области: задержаны 9 человек. ФОТОРЕПОРТАЖ
Сотрудники ГБР раскрыли в одном из районных ТЦК и СП Одесской области масштабную схему незаконного принуждения граждан к мобилизации. По данным следствия, мужчин насильно удерживали, избивали, запугивали и оказывали на них психологическое давление. Задержаны девять участников организованной группы.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГБР.
Организовали противоправный механизм доставки и удержания мужчин
По данным следствия, для улучшения показателей мобилизации шестеро должностных лиц РТЦК организовали противоправный механизм доставки и удержания мужчин. К деятельности они привлекли трех представителей местной общественной организации, которые помогали разыскивать граждан и собирать информацию о них.
Сотрудники ГБР задокументировали многочисленные факты жестокого обращения с потерпевшими. Мужчин незаконно удерживали в помещениях центра комплектования, избивали, запугивали и оказывали на них психологическое давление.
Совершение в отношении потерпевших действий сексуального характера
Также следствием установлены отдельные факты совершения в отношении потерпевших насильственных действий сексуального характера.
Во время обысков правоохранители изъяли резиновые дубинки, молотки и другие предметы, которые использовались для физического воздействия на граждан.
Задержаны девять участников группы
На данный момент задержаны девять участников группы. Им сообщено о подозрении в пытках, незаконном лишении свободы и грабеже, совершенных организованной группой (ч. 3 ст. 127, ч. 2 ст. 146, ч. 4 ст. 186 УК Украины).
Всем подозреваемым суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.
Досудебное расследование продолжается. Сотрудники ГБР устанавливают всех лиц, причастных к совершению преступлений, а также других возможных потерпевших.
Процессуальное руководство осуществляет Одесская специализированная прокуратура в сфере обороны Южного региона.
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