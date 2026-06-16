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Смерть мужчины после пребывания в ТЦК на Закарпатье: ГБР начало расследование. ФОТО

Сотрудники ГБР начали досудебное расследование по факту смерти 29-летнего мужчины после его пребывания в одном из территориальных центров комплектования и социальной поддержки на Закарпатье.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГБР.

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Как отмечается, основанием для регистрации уголовного производства стала информация, распространенная в СМИ и социальных сетях, о возможном применении к мужчине насилия во время пребывания в ТЦК и СП.

умер мобилизованный в ТЦК

Мужчина жаловался на самочувствие

По предварительным данным, во время пребывания в помещении центра мужчина неоднократно жаловался на ухудшение самочувствия. Его дважды доставляли в медицинское учреждение.

После первого обследования врачи оказали необходимую помощь и выписали пациента, после чего его вернули в ТЦК и СП.

На следующий день мужчину повторно госпитализировали в критическом состоянии после внезапной остановки сердца. Несмотря на проведенные реанимационные мероприятия, через несколько дней он умер, не приходя в сознание.

Начато досудебное расследование

  • По данному факту в Единый реестр досудебных расследований внесены сведения по ч. 5 ст. 426-1 УК Украины - превышение военным должностным лицом власти или служебных полномочий в условиях военного положения.
  •  Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет.
  • В настоящее время продолжаются первоочередные следственные действия. Сотрудники ГБР устанавливают все обстоятельства происшествия, проверяют действия должностных лиц ТЦК и СП, а также своевременность и полноту оказания медицинской помощи.
  • Для установления окончательной причины смерти назначаются необходимые судебные экспертизы.

Что предшествовало?

Ранее сообщалось, что на Закарпатье правоохранители и Офис омбудсмена расследуют обстоятельства смерти 29-летнего мужчины, умершего в больнице после пребывания в Воловецком районном ТЦК и СП.

Автор: 

ГБР (3454) ТЦК (1158) Закарпатская область (2769)
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Добре шо не буряти. Було б гірше.
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16.06.2026 10:45 Ответить
Саме так, добре, щоб не буряти! А ти вже роззявився бурятський х№й смоктати?
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16.06.2026 10:49 Ответить
Завали хавало.
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16.06.2026 10:50 Ответить
а ти як видно робишь в тому успіхи??
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16.06.2026 10:52 Ответить
Часто про чоловічі статеві органи згадуєте. Це може бути симптомом латентної гомосексуальності.
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16.06.2026 11:00 Ответить
фантазує ,нутро проявляє скриті бажання або чує приближення кармічних наслідків виправдовування смертей
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16.06.2026 11:03 Ответить
прийдуть буряти і ти станеш їхнєю дружиною ! при чому для всіх!розкажи краще як ти у спідничці бігаєш за цигарками та пивом! ссяти сидячи вже навчився ?
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16.06.2026 10:54 Ответить
поділися особистим освідом??як вижив??як ти з цим живеш??
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16.06.2026 11:00 Ответить
досвіду такого немає! а ти вже поссяв сидячи?
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16.06.2026 11:03 Ответить
тобі подобається уринотерапія??та ти гурман...
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16.06.2026 11:05 Ответить
Це вже реформа тцк чи ще ні?
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16.06.2026 10:52 Ответить
підготовка та тренування....нажаль такого буде більше
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16.06.2026 10:57 Ответить
а лікарі не винні,що відправили хворого до підвалу??це не залишення без допомоги включаючі халатне ставлення і покривання злочину якщо його били...
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16.06.2026 10:55 Ответить
Коли оцих підарів які підтримують вбивства будуть банити?
Чи в нас підтримують тероризм?
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16.06.2026 10:56 Ответить
В ТЦК кажуть що в того чоловіка були серйозні проблеми із здоров'ям , так для чого ж тоді його тримали на підвалі 3 дні ? Щоб що довести ?
Раджу всім чоловікам носити з собою медичні документи які підверджують проблеми зі здоров'ям , може хоч це когось врятує від цих нелюдів.
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16.06.2026 11:03 Ответить
реформа тцк складна штука, можуть бути жертви
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16.06.2026 11:06 Ответить
Федоров працює з фінансовими потоками і демонструє потужні слайди з графіками для лохів
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16.06.2026 11:11 Ответить
 
 