Смерть мужчины после пребывания в ТЦК на Закарпатье: ГБР начало расследование. ФОТО

Сотрудники ГБР начали досудебное расследование по факту смерти 29-летнего мужчины после его пребывания в одном из территориальных центров комплектования и социальной поддержки на Закарпатье.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГБР.

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Как отмечается, основанием для регистрации уголовного производства стала информация, распространенная в СМИ и социальных сетях, о возможном применении к мужчине насилия во время пребывания в ТЦК и СП.

Мужчина жаловался на самочувствие

По предварительным данным, во время пребывания в помещении центра мужчина неоднократно жаловался на ухудшение самочувствия. Его дважды доставляли в медицинское учреждение.

После первого обследования врачи оказали необходимую помощь и выписали пациента, после чего его вернули в ТЦК и СП.

На следующий день мужчину повторно госпитализировали в критическом состоянии после внезапной остановки сердца. Несмотря на проведенные реанимационные мероприятия, через несколько дней он умер, не приходя в сознание.

Начато досудебное расследование

По данному факту в Единый реестр досудебных расследований внесены сведения по ч. 5 ст. 426-1 УК Украины - превышение военным должностным лицом власти или служебных полномочий в условиях военного положения.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет.

В настоящее время продолжаются первоочередные следственные действия. Сотрудники ГБР устанавливают все обстоятельства происшествия, проверяют действия должностных лиц ТЦК и СП, а также своевременность и полноту оказания медицинской помощи.

Для установления окончательной причины смерти назначаются необходимые судебные экспертизы.

Что предшествовало?

Ранее сообщалось, что на Закарпатье правоохранители и Офис омбудсмена расследуют обстоятельства смерти 29-летнего мужчины, умершего в больнице после пребывания в Воловецком районном ТЦК и СП.