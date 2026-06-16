УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11898 відвідувачів онлайн
Новини Фото смерть в ТЦК Порушення ТЦК прав людини
2 736 46

Смерть чоловіка після перебування у ТЦК на Закарпатті: ДБР розпочало розслідування. ФОТО

Працівники ДБР розпочали досудове розслідування за фактом смерті 29-річного чоловіка після його перебування в одному з територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки на Закарпатті.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДБР.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Як зазначається, підставою для реєстрації кримінального провадження стала інформація, поширена в медіа та соціальних мережах, про можливе застосування до чоловіка насильства під час перебування у ТЦК та СП.

помер мобілізований у тцк

Чоловік скаржився на самопочуття

За попередніми даними, під час перебування у приміщенні центру чоловік неодноразово скаржився на погіршення самопочуття. Його двічі доставляли до медичного закладу.

Після першого обстеження лікарі надали необхідну допомогу та виписали пацієнта, після чого його повернули до ТЦК та СП.

Наступного дня чоловіка повторно госпіталізували у критичному стані після раптової зупинки серця. Попри проведені реанімаційні заходи, через кілька днів він помер, не приходячи до тями.

Розпочато досудове розслідування

  • За цим фактом до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості за ч. 5 ст. 426-1 КК України - перевищення військовою службовою особою влади чи службових повноважень в умовах воєнного стану.
  •  Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років.
  • Наразі тривають першочергові слідчі дії. Працівники ДБР встановлюють усі обставини події, перевіряють дії службових осіб ТЦК та СП, а також своєчасність і повноту надання медичної допомоги.
  • Для встановлення остаточної причини смерті призначаються необхідні судові експертизи.

Що передувало?

Раніше повідомлялося, що на Закарпатті правоохоронці та Офіс омбудсмена розслідують обставини смерті 29-річного чоловіка, який помер у лікарні після перебування у Воловецькому районному ТЦК та СП.

Автор: 

ДБР (3959) ТЦК та СП (1214) Закарпатська область (2268)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+13
Керівники і співробітники ТЦК купляють нерухомість по всій Україні і, чомусь, зовсім не бояться приходу бурятів
показати весь коментар
16.06.2026 11:13 Відповісти
+12
Це вже реформа тцк чи ще ні?
показати весь коментар
16.06.2026 10:52 Відповісти
+11
а лікарі не винні,що відправили хворого до підвалу??це не залишення без допомоги включаючі халатне ставлення і покривання злочину якщо його били...
показати весь коментар
16.06.2026 10:55 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Часто про чоловічі статеві органи згадуєте. Це може бути симптомом латентної гомосексуальності.
показати весь коментар
16.06.2026 11:00 Відповісти
фантазує ,нутро проявляє скриті бажання або чує приближення кармічних наслідків виправдовування смертей
показати весь коментар
16.06.2026 11:03 Відповісти
прийдуть буряти і ти станеш їхнєю дружиною ! при чому для всіх!розкажи краще як ти у спідничці бігаєш за цигарками та пивом! ссяти сидячи вже навчився ?
показати весь коментар
16.06.2026 10:54 Відповісти
Керівники і співробітники ТЦК купляють нерухомість по всій Україні і, чомусь, зовсім не бояться приходу бурятів
показати весь коментар
16.06.2026 11:13 Відповісти
а за які кошти купляють? не давайте їм хабарі і купляти не будуть! самі ж хитродупі ухилянти спонсують цих тцкашників!
показати весь коментар
16.06.2026 11:17 Відповісти
У ТЦК наказ не відмовлятися від хабарів чи вони не патріоти?
показати весь коментар
16.06.2026 11:19 Відповісти
такі патріоти як ти! тобі роботу в тцк запропонують то перший побіжиш!
показати весь коментар
16.06.2026 11:22 Відповісти
Наполягаєш, що інваліди з ТЦК не патріоти і відразу беруть хабарі, коли їм пропонують ухилянти?
показати весь коментар
16.06.2026 11:28 Відповісти
інвалід ти! на голову! і патріот також ти! в спідничці- ссяєш сидячи але всерівно ти патріот!
показати весь коментар
16.06.2026 11:46 Відповісти
Цей чоловік немав грошей.
показати весь коментар
16.06.2026 12:02 Відповісти
а тобі індуси миліші, задньоходний?
показати весь коментар
16.06.2026 12:55 Відповісти
Це вже реформа тцк чи ще ні?
показати весь коментар
16.06.2026 10:52 Відповісти
підготовка та тренування....нажаль такого буде більше
показати весь коментар
16.06.2026 10:57 Відповісти
показати весь коментар
16.06.2026 11:16 Відповісти
а лікарі не винні,що відправили хворого до підвалу??це не залишення без допомоги включаючі халатне ставлення і покривання злочину якщо його били...
показати весь коментар
16.06.2026 10:55 Відповісти
Сам де служиш?
показати весь коментар
16.06.2026 11:25 Відповісти
То як Шаріков. На облік стану, але воювати не піду. Проте верещить голосніше за всіх.
показати весь коментар
16.06.2026 11:31 Відповісти
В ТЦК кажуть що в того чоловіка були серйозні проблеми із здоров'ям , так для чого ж тоді його тримали на підвалі 3 дні ? Щоб що довести ?
Раджу всім чоловікам носити з собою медичні документи які підверджують проблеми зі здоров'ям , може хоч це когось врятує від цих нелюдів.
показати весь коментар
16.06.2026 11:03 Відповісти
Пройти комісію оформити як належить пригодність
показати весь коментар
16.06.2026 11:13 Відповісти
Отак
https://www.facebook.com/watch/?v=1368274811886204
показати весь коментар
16.06.2026 11:54 Відповісти
Чи як в Тернополі? Так це треба, щоб туди ще Лубінець приїхав.
показати весь коментар
16.06.2026 11:56 Відповісти
Ні в якому разі не можна брати з собою оригінали таких документів.
Вже неодноразово "оповіщуни" їх просто знищували.
показати весь коментар
16.06.2026 13:12 Відповісти
реформа тцк складна штука, можуть бути жертви
показати весь коментар
16.06.2026 11:06 Відповісти
цивільних?
показати весь коментар
16.06.2026 11:19 Відповісти
Федоров працює з фінансовими потоками і демонструє потужні слайди з графіками для лохів
показати весь коментар
16.06.2026 11:11 Відповісти
Тиба які як до війська то зразу гіпертоничний криз інфаркт інсульт сусіду на комісії сказали нормальний здоровий підеш у 3 штурмову ледве відкачали такий хворий став і серце і спина і голоса а як записали в тилову то здоровим став як кажуть і дома і одружений
показати весь коментар
16.06.2026 11:11 Відповісти
як воно служити тцк???як враження???
показати весь коментар
16.06.2026 11:20 Відповісти
Касу жирну знімає. Тому так і кіпішує.
показати весь коментар
16.06.2026 11:27 Відповісти
ні,він є реальний тцкашник.....або дотичний до ,,мобілізації,,
показати весь коментар
16.06.2026 11:29 Відповісти
Ти 17 статтю Конституції читав? Перечитай уважно!
показати весь коментар
16.06.2026 11:52 Відповісти
Назвою по суті тільки відрізняється
показати весь коментар
16.06.2026 11:28 Відповісти
Захисники тцк чому ви не захищаєте своїх підопічних?
показати весь коментар
16.06.2026 11:38 Відповісти
показати весь коментар
16.06.2026 11:51 Відповісти
 
 