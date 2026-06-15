Смерть після перебування у ТЦК на Закарпатті: 29-річний чоловік помер у лікарні, поліція розслідує

На Закарпатті правоохоронці та Офіс омбудсмена розслідують обставини смерті 29-річного чоловіка, який помер у лікарні після перебування у Воловецькому районному ТЦК та СП. Родичі кажуть про ймовірне побиття, а терцентр –– про "отруєння" й заперечує насильство.

Про це повідомив Закарпатський ОТЦК та СП та пише "Суспільне", передає Цензор.НЕТ.

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Версія родичів

За інформацією хрещеної матері померлого Надії Ярош, 29-річний Олександр разом із братом прямував у робоче відрядження до Воловця. Одразу по прибуттю, на залізничному вокзалі, їх зупинили співробітники поліції для перевірки документів.

Хронологія подій за версією родини виглядає наступним чином:

9 червня: Олександра примусово затримали та доставили до Воловецького РТЦК;

11 червня: Чоловіка у важкому стані доставили до місцевої лікарні;

13 червня: Олександр помер у реанімації. Родичі наголошують, що під час огляду на його тілі було виявлено численні гематоми та синці. Водночас офіційним медичним висновком про причину смерті родині видали довідку з формулюванням "отруєння". Сім'я померлого не вірить у цю версію та вже написала офіційні заяви до правоохоронних органів.

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Реакція поліції та відкриття кримінального провадження

Речниця Головного управління Нацполіції в Закарпатській області Ганна Дан підтвердила факт трагедії. За її словами, 11 червня від медиків надійшло повідомлення про госпіталізацію чоловіка з приміщення РТЦК та СП. Згодом додатково повідомили про смерть чоловіка.

Правоохоронці провели першочергові слідчі дії та внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань (ЄРДР) за ст. 115 Кримінального кодексу України — умисне вбивство (згідно з процедурою, з приміткою про раптову смерть). Для встановлення реальної причини загибелі та походження тілесних ушкоджень призначено комплексну судово-медичну експертизу.

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Позиція Закарпатського ОТЦК: "Фізичну силу не застосовували"

У ТЦК Закарпаття спростовують звинувачення у насильстві чи катуваннях мобілізованого. За версією ОТЦК, затриманий мав серйозні проблеми зі здоров'ям, які загострилися під час перебування в установі.

У відомстві стверджують:

Чоловік двічі скаржився на різке погіршення самопочуття, через що до нього викликали екстрену медичну допомогу;

Під час першого візиту лікарі оглянули його, надали первинну допомогу, але госпіталізувати відмовилися, не побачивши загроз;

Наступного дня стан мобілізованого став критичним, тому під час повторного виклику "швидка" забрала його до лікарні. Під час перебування в медичному закладі громадянин помер.

"Підкреслюємо: будь-яке застосування фізичної сили або інших заходів примусу до громадянина з боку працівників ТЦК та СП не відбувалося!" - зявили там.

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Контроль Офісу Уповноваженого з прав людини

Представництво Дмитра Лубінця на Закарпатті зафіксувало інцидент під час моніторингу соцмереж та негайно втрутилося в ситуацію. Регіональний представник Андрій Крючков повідомив, що направив офіційні листи-реагування та вимоги провести неупереджене розслідування до Державного бюро розслідувань (ДБР), Військової служби правопорядку (ВСП), Нацполіції та Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону.

Місцевий журналіст Віталій Глагола опублікував фото постраждалого.