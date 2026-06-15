Смерть після перебування у ТЦК на Закарпатті: 29-річний чоловік помер у лікарні, поліція розслідує
На Закарпатті правоохоронці та Офіс омбудсмена розслідують обставини смерті 29-річного чоловіка, який помер у лікарні після перебування у Воловецькому районному ТЦК та СП. Родичі кажуть про ймовірне побиття, а терцентр –– про "отруєння" й заперечує насильство.
Про це повідомив Закарпатський ОТЦК та СП та пише "Суспільне", передає Цензор.НЕТ.
Версія родичів
За інформацією хрещеної матері померлого Надії Ярош, 29-річний Олександр разом із братом прямував у робоче відрядження до Воловця. Одразу по прибуттю, на залізничному вокзалі, їх зупинили співробітники поліції для перевірки документів.
Хронологія подій за версією родини виглядає наступним чином:
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9 червня: Олександра примусово затримали та доставили до Воловецького РТЦК;
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11 червня: Чоловіка у важкому стані доставили до місцевої лікарні;
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13 червня: Олександр помер у реанімації. Родичі наголошують, що під час огляду на його тілі було виявлено численні гематоми та синці. Водночас офіційним медичним висновком про причину смерті родині видали довідку з формулюванням "отруєння". Сім'я померлого не вірить у цю версію та вже написала офіційні заяви до правоохоронних органів.
Реакція поліції та відкриття кримінального провадження
Речниця Головного управління Нацполіції в Закарпатській області Ганна Дан підтвердила факт трагедії. За її словами, 11 червня від медиків надійшло повідомлення про госпіталізацію чоловіка з приміщення РТЦК та СП. Згодом додатково повідомили про смерть чоловіка.
Правоохоронці провели першочергові слідчі дії та внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань (ЄРДР) за ст. 115 Кримінального кодексу України — умисне вбивство (згідно з процедурою, з приміткою про раптову смерть). Для встановлення реальної причини загибелі та походження тілесних ушкоджень призначено комплексну судово-медичну експертизу.
Позиція Закарпатського ОТЦК: "Фізичну силу не застосовували"
У ТЦК Закарпаття спростовують звинувачення у насильстві чи катуваннях мобілізованого. За версією ОТЦК, затриманий мав серйозні проблеми зі здоров'ям, які загострилися під час перебування в установі.
У відомстві стверджують:
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Чоловік двічі скаржився на різке погіршення самопочуття, через що до нього викликали екстрену медичну допомогу;
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Під час першого візиту лікарі оглянули його, надали первинну допомогу, але госпіталізувати відмовилися, не побачивши загроз;
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Наступного дня стан мобілізованого став критичним, тому під час повторного виклику "швидка" забрала його до лікарні. Під час перебування в медичному закладі громадянин помер.
"Підкреслюємо: будь-яке застосування фізичної сили або інших заходів примусу до громадянина з боку працівників ТЦК та СП не відбувалося!" - зявили там.
Контроль Офісу Уповноваженого з прав людини
Представництво Дмитра Лубінця на Закарпатті зафіксувало інцидент під час моніторингу соцмереж та негайно втрутилося в ситуацію. Регіональний представник Андрій Крючков повідомив, що направив офіційні листи-реагування та вимоги провести неупереджене розслідування до Державного бюро розслідувань (ДБР), Військової служби правопорядку (ВСП), Нацполіції та Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону.
Місцевий журналіст Віталій Глагола опублікував фото постраждалого.
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З Вами все ясно.
В Тернополі що було Лубінець теж бреше? Гончаренко он 2 дня факти наводив про Одесу. Як гребуть хворих.
І от
Тільки чи можна перемогти хворими людьми, коли не воюють біля мільйона офіцерів, 200 тис. молодих відставників, сотні тисяч ментів і інших силовиків, охоронців, півмільйона блатних в илових частинах, багато числяться на папері і т.д., питання риторичне.
https://www.youtube.com/watch?v=9bSBUHc_HmE
Вже брехня, швидка скоріше забере, навіть якщо стан не критичний, в лікарні обстежать і якщо все нормально то відпустять. А взагалі якщо людина не людина, а ресурс, то яка різниця, де він став відпрацьований - в окопі чи раніше, всім пофігу.
То напрошується запитання-''а для чого тоді його тримали в тцк? Що, розраховували пропихнути його в якусь частину?
https://forum.motilek.cc/index.php/topic,10875.120.html
Крутять 44-кілограмову людину з купою хвороб та везуть на полігон! Людина каже, що тепер її любов до країни - це попіл.
"Ответ #129
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Для меня поход в тцк закончился очень плохо , больше нет никаких законов и никакие болезни тебя не спасут , я чудом унес ноги, сколько я видел избитых пацанов которых привозили мусора , в крови , и прорванной одежде , это ужас , я столько лет провел в оккупации несмотря ни на что любя и веря в свою страну... Теперь моя любовь к моей стране это пепел... 💔Что когда то был пламенем ❤️🔥"
От це і є мета диверсантів у влади і в командуванні, що це влаштували!
Тобто переьування у РТЦК всупереч власній волі - то ні разу не примус? 🤔
А взагалі зтось має сісти - якщо не тцкашники, то лікарі швидкої за відмову госпіталізувати першого ж дня.