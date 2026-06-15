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Новини смерть в ТЦК Порушення ТЦК прав людини
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Смерть після перебування у ТЦК на Закарпатті: 29-річний чоловік помер у лікарні, поліція розслідує

На Закарпатті чоловік помер у лікарні після перебування у РТЦК

На Закарпатті правоохоронці та Офіс омбудсмена розслідують обставини смерті 29-річного чоловіка, який помер у лікарні після перебування у Воловецькому районному ТЦК та СП. Родичі кажуть про ймовірне побиття, а терцентр –– про "отруєння" й заперечує насильство.

Про це повідомив Закарпатський ОТЦК та СП та пише "Суспільне", передає Цензор.НЕТ.

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Версія родичів

За інформацією хрещеної матері померлого Надії Ярош, 29-річний Олександр разом із братом прямував у робоче відрядження до Воловця. Одразу по прибуттю, на залізничному вокзалі, їх зупинили співробітники поліції для перевірки документів.

Хронологія подій за версією родини виглядає наступним чином:

  • 9 червня: Олександра примусово затримали та доставили до Воловецького РТЦК;

  • 11 червня: Чоловіка у важкому стані доставили до місцевої лікарні;

  • 13 червня: Олександр помер у реанімації. Родичі наголошують, що під час огляду на його тілі було виявлено численні гематоми та синці. Водночас офіційним медичним висновком про причину смерті родині видали довідку з формулюванням "отруєння". Сім'я померлого не вірить у цю версію та вже написала офіційні заяви до правоохоронних органів.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Через можливі порушення прав у ТЦК на Тернопільщині відкрили кримінальне провадження, - ОГПУ

Реакція поліції та відкриття кримінального провадження

Речниця Головного управління Нацполіції в Закарпатській області Ганна Дан підтвердила факт трагедії. За її словами, 11 червня від медиків надійшло повідомлення про госпіталізацію чоловіка з приміщення РТЦК та СП. Згодом додатково повідомили про смерть чоловіка.

Правоохоронці провели першочергові слідчі дії та внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань (ЄРДР) за ст. 115 Кримінального кодексу України — умисне вбивство (згідно з процедурою, з приміткою про раптову смерть). Для встановлення реальної причини загибелі та походження тілесних ушкоджень призначено комплексну судово-медичну експертизу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мобілізований чоловік помер за невідомих обставин у Києві: розслідують дії ТЦК, поліції та медиків

Позиція Закарпатського ОТЦК: "Фізичну силу не застосовували"

У ТЦК Закарпаття спростовують звинувачення у насильстві чи катуваннях мобілізованого. За версією ОТЦК, затриманий мав серйозні проблеми зі здоров'ям, які загострилися під час перебування в установі.

У відомстві стверджують:

  • Чоловік двічі скаржився на різке погіршення самопочуття, через що до нього викликали екстрену медичну допомогу;

  • Під час першого візиту лікарі оглянули його, надали первинну допомогу, але госпіталізувати відмовилися, не побачивши загроз;

  • Наступного дня стан мобілізованого став критичним, тому під час повторного виклику "швидка" забрала його до лікарні. Під час перебування в медичному закладі громадянин помер.

"Підкреслюємо: будь-яке застосування фізичної сили або інших заходів примусу до громадянина з боку працівників ТЦК та СП не відбувалося!" - зявили там.

Дивіться також: Людей із психічними розладами та інвалідністю утримували в Тернопільському ТЦК, - Лубінець. ВIДЕО

Контроль Офісу Уповноваженого з прав людини

Представництво Дмитра Лубінця на Закарпатті зафіксувало інцидент під час моніторингу соцмереж та негайно втрутилося в ситуацію. Регіональний представник Андрій Крючков повідомив, що направив офіційні листи-реагування та вимоги провести неупереджене розслідування до Державного бюро розслідувань (ДБР), Військової служби правопорядку (ВСП), Нацполіції та Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону.

Місцевий журналіст Віталій Глагола опублікував фото постраждалого.

Закарпатський ОТЦК відреагував на смерть чоловіка після перебування в підрозділі

Автор: 

побиття (1071) смерть (6754) ТЦК та СП (1212) Закарпатська область (2268) Мукачівський район (31) Воловець (4)
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Топ коментарі
+20
Ну що тут скажеш? Чергове вбивство!
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15.06.2026 21:28 Відповісти
+12
''Мав серйозні проблеми із здоров'ям''.
То напрошується запитання-''а для чого тоді його тримали в тцк? Що, розраховували пропихнути його в якусь частину?
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15.06.2026 21:43 Відповісти
+9
чергове,ніколи раніш,і ось знову.....29 років....
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15.06.2026 21:28 Відповісти
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Ну що тут скажеш? Чергове вбивство!
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15.06.2026 21:28 Відповісти
#Сам_впав #Сам_вдарився #Сам_отруївся #Ми_не_били #Це_не_ми
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15.06.2026 22:15 Відповісти
Тільки весь в синцях. В того говоруна після такого теж би "стан різко погіршився".
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15.06.2026 22:51 Відповісти
ні, ти ухилянт! сидиш десь там за затишним шведським прапорцем доки хлопці гинуть десь там ... у підвалах ТЦК..
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15.06.2026 22:20 Відповісти
Як права рука може розслідувати злочини лівої?
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15.06.2026 22:28 Відповісти
чергове,ніколи раніш,і ось знову.....29 років....
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15.06.2026 21:28 Відповісти
И таких случаев тысячи , неделю назад мой друг в учебке Винницкой области видел как умер мужчина после того как его побили тцкашники .Говорит там такой мрак ,всех гребут вичных,наркоманов,туберкулезников, несчастных девственников у которых в 30нет ни семьи ни детей.
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15.06.2026 21:31 Відповісти
Диалюсь на ваш допис... Реєстрація у Вас сьогоднішня, щелепа російськомовна, пропаганда прокремлівська. Повний неджентельментський набір...
З Вами все ясно.
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15.06.2026 21:37 Відповісти
Я мову не можу переключить .Друг уже с учебки втик.Я часто на цензори сидю ,не миг пройти мимо новини.Та й росказав як э?А Ти мени уже й Русо агента пришиваэш .
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15.06.2026 21:57 Відповісти
Звідки в учебці тцкашники? Здається щось вас не туди занесло.
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15.06.2026 22:13 Відповісти
Це все не принципово. Людина втікла і не знає подробиць. Таких історій вже маса.
В Тернополі що було Лубінець теж бреше? Гончаренко он 2 дня факти наводив про Одесу. Як гребуть хворих.
І от
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15.06.2026 22:55 Відповісти
дивлюсь на твій допис... бачу що ти кончений дебіл
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15.06.2026 22:05 Відповісти
То Ви бачите своє відображення на екрані.
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15.06.2026 22:31 Відповісти
В 30? В 30 ще в багатьох нема дітей. Мені розповідали, що там 55-річні "дєвствєніки", бо гребуть психічно хворих, кому потрібні від них діти.
Тільки чи можна перемогти хворими людьми, коли не воюють біля мільйона офіцерів, 200 тис. молодих відставників, сотні тисяч ментів і інших силовиків, охоронців, півмільйона блатних в илових частинах, багато числяться на папері і т.д., питання риторичне.
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15.06.2026 22:57 Відповісти
Нах його рухали? Їхав у відрядження то хай би їхав.
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15.06.2026 21:32 Відповісти
А план по заготівля м"яса?
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15.06.2026 21:34 Відповісти
Ні хто не винен, сосни ростуть де попало!
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15.06.2026 21:32 Відповісти
Так, он, сам бився головою об дерево!
https://www.youtube.com/watch?v=9bSBUHc_HmE
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15.06.2026 22:59 Відповісти
Эпилепсия уже не в тренде. Отравление.
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15.06.2026 21:36 Відповісти
Дилетанты и идиоты. Читали бы нужную литературу, то правильных отмазок было больше и разнообразней. Да и забить до смерти можно без следов на теле.
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15.06.2026 23:03 Відповісти
А де захисники тцкунів? 🤔
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15.06.2026 21:38 Відповісти
Шкода людину, сподіваюся, винні понесуть найсуворіше покарання, рано чи пізно
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15.06.2026 21:58 Відповісти
Захисники тцк прокоментуйте, я чекаю...
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15.06.2026 21:38 Відповісти
"Під час першого візиту лікарі оглянули його, надали первинну допомогу, але госпіталізувати відмовилися, не побачивши загроз; Наступного дня стан мобілізованого став критичним"

Вже брехня, швидка скоріше забере, навіть якщо стан не критичний, в лікарні обстежать і якщо все нормально то відпустять. А взагалі якщо людина не людина, а ресурс, то яка різниця, де він став відпрацьований - в окопі чи раніше, всім пофігу.
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15.06.2026 21:43 Відповісти
Возможно, скорой не дали забрать, или намекнули, какой диагноз написать. Либо врач, как говорится, в доле. И не прикопаешься-"на момент осмотра всё зашибись, ударил пальчик", а что было потом, фиг его знает. И ничего дохтуру не предъявишь.
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15.06.2026 22:27 Відповісти
Всі - елементи однієї системи.
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15.06.2026 22:52 Відповісти
Просто жах. 37-й рік. Ще й хтось це підтримує. Буде по Німьоллєру!
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15.06.2026 23:00 Відповісти
''Мав серйозні проблеми із здоров'ям''.
То напрошується запитання-''а для чого тоді його тримали в тцк? Що, розраховували пропихнути його в якусь частину?
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15.06.2026 21:43 Відповісти
Думали що вилікують. Фізіотерапією в підвалі. Але не витримав.
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15.06.2026 21:54 Відповісти
Щоб не воювали ті, хто давав присягу. Але на приєжиттєвих фотках невидно, що він мав серйозні проблеми зі здоров'ям, а он сліди катувань, коли він лежав, видно.
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15.06.2026 23:02 Відповісти
три дня уточнювали його статус ,вони в Зімбабве давали запит???????????? нафуя тоді резерв,армія+,оберіг??????????????? ой звиздять-коню зрозуміло.воловець,свалява,хуст,мукачево-там інша держава в державі
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15.06.2026 21:49 Відповісти
Та це повсюди так! Почитайте про ДВРЗ, он минулого року і відео було звідти і історій купа, і Аліна Михайлова казала, і он недавня історія від людини, що важить 44 кг!

https://forum.motilek.cc/index.php/topic,10875.120.html
Крутять 44-кілограмову людину з купою хвороб та везуть на полігон! Людина каже, що тепер її любов до країни - це попіл.
"Ответ #129
ОтветитьОтветитьОтветитьЦитировать Спасибо
Для меня поход в тцк закончился очень плохо , больше нет никаких законов и никакие болезни тебя не спасут , я чудом унес ноги, сколько я видел избитых пацанов которых привозили мусора , в крови , и прорванной одежде , это ужас , я столько лет провел в оккупации несмотря ни на что любя и веря в свою страну... Теперь моя любовь к моей стране это пепел... 💔Что когда то был пламенем ❤️‍🔥"

От це і є мета диверсантів у влади і в командуванні, що це влаштували!
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15.06.2026 23:04 Відповісти
Не перша смерть і скоріше за все не остання.
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15.06.2026 21:52 Відповісти
так нарід тупий та забитии . будуть і надалі вбивати Тарасиків
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15.06.2026 21:55 Відповісти
Та ні то просто ухилянт шлангом прикинувся та пальонкою отруївся не може такого бути щоб в тцк хворого з вулиці привезли
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15.06.2026 21:55 Відповісти
"Підкреслюємо: будь-яке застосування фізичної сили або інших заходів примусу до громадянина з боку працівників ТЦК та СП не відбувалося!" - зявили там. Джерело: https://censor.net/ua/n4008511
Тобто переьування у РТЦК всупереч власній волі - то ні разу не примус? 🤔
А взагалі зтось має сісти - якщо не тцкашники, то лікарі швидкої за відмову госпіталізувати першого ж дня.
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15.06.2026 21:56 Відповісти
https://t.me/gnapinfo/4055 Лопата знову пішла у хід.
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15.06.2026 21:59 Відповісти
А потім вони обурюються чому їх лопатами *******.
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15.06.2026 22:07 Відповісти
Какая накуй уже полиция , убили человека 29 лет .... Как бы отнеслась бы кантора ТЦК когда писали бы убили опять тцкашника как ????
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15.06.2026 22:14 Відповісти
https://t.me/gnapinfo/4060 Для прикладу, ось така поліція.
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15.06.2026 22:19 Відповісти
Справжні поліцаї, ТЦК перетворюється на гестапо, Скеля на концтабір. Що далі?
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15.06.2026 23:11 Відповісти
щось дмитрики підарови та інші подібні каракатиці явно п'яні і відпочивають ))))))
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15.06.2026 22:35 Відповісти
Это не они случаем? https://www.youtube.com/shorts/_4uSraWhE7o
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15.06.2026 22:37 Відповісти
по дорозі на відпочинок )))
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15.06.2026 22:40 Відповісти
С диагнозом отравление пожалуй можно согласиться , его отравила ГНИЛАЯ СИСТЕМА а синяки это побочка.
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15.06.2026 22:42 Відповісти
Кляті брехуни! Знов вбили людину і знову повна безкарність і кругова порука як із Сахаруком, Сопіним, Кашелюком і ще сотнями людей?
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15.06.2026 22:50 Відповісти
Від просроченого плавленого сирка гематоми і крововиливи у внутрішні органи не виникають.
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15.06.2026 22:51 Відповісти
 
 