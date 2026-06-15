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Новости смерть в ТЦК Нарушение ТЦК прав человека
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Смерть после пребывания в ТЦК на Закарпатье: 29-летний мужчина скончался в больнице, полиция ведет расследование

В Закарпатье мужчина скончался в больнице после пребывания в РТЦК

На Закарпатье правоохранительные органы и Офис омбудсмена расследуют обстоятельства смерти 29-летнего мужчины, скончавшегося в больнице после пребывания в Воловецком районном центре временного размещения и социальной помощи. Родственники говорят о возможном избиении, а центр — о "отравлении" и отрицает факт насилия.

Об этом сообщил Закарпатский ОТЦК и СП, пишет "Суспільне", передает Цензор.НЕТ.

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Версия родственников

По информации крестной матери умершего Надежды Ярош, 29-летний Александр вместе с братом направлялся в рабочую командировку в Воловец. Сразу по прибытии, на железнодорожном вокзале, их остановили сотрудники полиции для проверки документов.

Хронология событий по версии семьи выглядит следующим образом:

  • 9 июня: Александра принудительно задержали и доставили в Воловецкий РТЦК;

  • 11 июня: мужчину в тяжелом состоянии доставили в местную больницу;

  • 13 июня: Александр скончался в реанимации. Родственники отмечают, что при осмотре на его теле были обнаружены многочисленные гематомы и синяки. В то же время в качестве официального медицинского заключения о причине смерти семье выдали справку с формулировкой "отравление". Семья умершего не верит в эту версию и уже написала официальные заявления в правоохранительные органы.

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Реакция полиции и возбуждение уголовного дела

Пресс-секретарь Главного управления Нацполиции в Закарпатской области Анна Дан подтвердила факт трагедии. По ее словам, 11 июня от медиков поступило сообщение о госпитализации мужчины из помещения РТЦК и СП. Впоследствии дополнительно сообщили о смерти мужчины.

Правоохранители провели первоочередные следственные действия и внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований (ЕРДР) по ст. 115 Уголовного кодекса Украины — умышленное убийство (в соответствии с процедурой, с пометкой о внезапной смерти). Для установления реальной причины гибели и происхождения телесных повреждений назначена комплексная судебно-медицинская экспертиза.

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Позиция Закарпатского ОТЦК: "Физическую силу не применяли"

В ТЦК Закарпатья опровергают обвинения в насилии или пытках мобилизованного. По версии ОТЦК, задержанный имел серьезные проблемы со здоровьем, которые обострились во время пребывания в учреждении.

В ведомстве утверждают:

  • Мужчина дважды жаловался на резкое ухудшение самочувствия, из-за чего к нему вызвали скорую медицинскую помощь;

  • Во время первого визита врачи осмотрели его, оказали первичную помощь, но госпитализировать отказались, не увидев угроз;

  • На следующий день состояние мобилизованного стало критическим, поэтому во время повторного вызова "скорая" доставила его в больницу. Во время пребывания в медицинском учреждении гражданин скончался.

"Подчеркиваем: никакого применения физической силы или других мер принуждения к гражданину со стороны сотрудников ТЦК и СП не было!" — заявили там.

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Контроль Офиса Уполномоченного по правам человека

Представительство Дмитрия Лубинца на Закарпатье зафиксировало инцидент во время мониторинга соцсетей и немедленно вмешалось в ситуацию. Региональный представитель Андрей Крючков сообщил, что направил официальные письма-реакции и требования провести беспристрастное расследование в Государственное бюро расследований (ГБР), Военную службу правопорядка (ВСП), Нацполицию и Специализированную прокуратуру в сфере обороны Западного региона.

Местный журналист Виталий Глагола опубликовал фото пострадавшего.

Закарпатский ОТЦК отреагировал на смерть мужчины после пребывания в подразделении

Автор: 

избиение (9640) смерть (9128) ТЦК (1158) Закарпатская область (2768) Мукачевский район (29) Воловец (4)
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Топ комментарии
+16
Ну що тут скажеш? Чергове вбивство!
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15.06.2026 21:28 Ответить
+10
''Мав серйозні проблеми із здоров'ям''.
То напрошується запитання-''а для чого тоді його тримали в тцк? Що, розраховували пропихнути його в якусь частину?
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15.06.2026 21:43 Ответить
+7
чергове,ніколи раніш,і ось знову.....29 років....
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15.06.2026 21:28 Ответить
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Ну що тут скажеш? Чергове вбивство!
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15.06.2026 21:28 Ответить
#Сам_впав #Сам_вдарився #Сам_отруївся #Ми_не_били #Це_не_ми
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15.06.2026 22:15 Ответить
ні, ти ухилянт! сидиш десь там за затишним шведським прапорцем доки хлопці гинуть десь там ... у підвалах ТЦК..
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15.06.2026 22:20 Ответить
Як права рука може розслідувати злочини лівої?
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15.06.2026 22:28 Ответить
чергове,ніколи раніш,і ось знову.....29 років....
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15.06.2026 21:28 Ответить
И таких случаев тысячи , неделю назад мой друг в учебке Винницкой области видел как умер мужчина после того как его побили тцкашники .Говорит там такой мрак ,всех гребут вичных,наркоманов,туберкулезников, несчастных девственников у которых в 30нет ни семьи ни детей.
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15.06.2026 21:31 Ответить
Диалюсь на ваш допис... Реєстрація у Вас сьогоднішня, щелепа російськомовна, пропаганда прокремлівська. Повний неджентельментський набір...
З Вами все ясно.
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15.06.2026 21:37 Ответить
Я мову не можу переключить .Друг уже с учебки втик.Я часто на цензори сидю ,не миг пройти мимо новини.Та й росказав як э?А Ти мени уже й Русо агента пришиваэш .
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15.06.2026 21:57 Ответить
Звідки в учебці тцкашники? Здається щось вас не туди занесло.
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15.06.2026 22:13 Ответить
дивлюсь на твій допис... бачу що ти кончений дебіл
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15.06.2026 22:05 Ответить
То Ви бачите своє відображення на екрані.
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15.06.2026 22:31 Ответить
Нах його рухали? Їхав у відрядження то хай би їхав.
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15.06.2026 21:32 Ответить
А план по заготівля м"яса?
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15.06.2026 21:34 Ответить
Ні хто не винен, сосни ростуть де попало!
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15.06.2026 21:32 Ответить
Эпилепсия уже не в тренде. Отравление.
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15.06.2026 21:36 Ответить
А де захисники тцкунів? 🤔
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15.06.2026 21:38 Ответить
Шкода людину, сподіваюся, винні понесуть найсуворіше покарання, рано чи пізно
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15.06.2026 21:58 Ответить
Захисники тцк прокоментуйте, я чекаю...
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15.06.2026 21:38 Ответить
"Під час першого візиту лікарі оглянули його, надали первинну допомогу, але госпіталізувати відмовилися, не побачивши загроз; Наступного дня стан мобілізованого став критичним"

Вже брехня, швидка скоріше забере, навіть якщо стан не критичний, в лікарні обстежать і якщо все нормально то відпустять. А взагалі якщо людина не людина, а ресурс, то яка різниця, де він став відпрацьований - в окопі чи раніше, всім пофігу.
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15.06.2026 21:43 Ответить
Возможно, скорой не дали забрать, или намекнули, какой диагноз написать. Либо врач, как говорится, в доле. И не прикопаешься-"на момент осмотра всё зашибись, ударил пальчик", а что было потом, фиг его знает. И ничего дохтуру не предъявишь.
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15.06.2026 22:27 Ответить
''Мав серйозні проблеми із здоров'ям''.
То напрошується запитання-''а для чого тоді його тримали в тцк? Що, розраховували пропихнути його в якусь частину?
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15.06.2026 21:43 Ответить
Думали що вилікують. Фізіотерапією в підвалі. Але не витримав.
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15.06.2026 21:54 Ответить
три дня уточнювали його статус ,вони в Зімбабве давали запит???????????? нафуя тоді резерв,армія+,оберіг??????????????? ой звиздять-коню зрозуміло.воловець,свалява,хуст,мукачево-там інша держава в державі
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15.06.2026 21:49 Ответить
Не перша смерть і скоріше за все не остання.
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15.06.2026 21:52 Ответить
так нарід тупий та забитии . будуть і надалі вбивати Тарасиків
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15.06.2026 21:55 Ответить
Та ні то просто ухилянт шлангом прикинувся та пальонкою отруївся не може такого бути щоб в тцк хворого з вулиці привезли
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15.06.2026 21:55 Ответить
"Підкреслюємо: будь-яке застосування фізичної сили або інших заходів примусу до громадянина з боку працівників ТЦК та СП не відбувалося!" - зявили там. Джерело: https://censor.net/ua/n4008511
Тобто переьування у РТЦК всупереч власній волі - то ні разу не примус? 🤔
А взагалі зтось має сісти - якщо не тцкашники, то лікарі швидкої за відмову госпіталізувати першого ж дня.
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15.06.2026 21:56 Ответить
https://t.me/gnapinfo/4055 Лопата знову пішла у хід.
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15.06.2026 21:59 Ответить
А потім вони обурюються чому їх лопатами *******.
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15.06.2026 22:07 Ответить
Какая накуй уже полиция , убили человека 29 лет .... Как бы отнеслась бы кантора ТЦК когда писали бы убили опять тцкашника как ????
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15.06.2026 22:14 Ответить
https://t.me/gnapinfo/4060 Для прикладу, ось така поліція.
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15.06.2026 22:19 Ответить
щось дмитрики підарови та інші подібні каракатиці явно п'яні і відпочивають ))))))
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15.06.2026 22:35 Ответить
Это не они случаем? https://www.youtube.com/shorts/_4uSraWhE7o
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15.06.2026 22:37 Ответить
по дорозі на відпочинок )))
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15.06.2026 22:40 Ответить
С диагнозом отравление пожалуй можно согласиться , его отравила ГНИЛАЯ СИСТЕМА а синяки это побочка.
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15.06.2026 22:42 Ответить
 
 