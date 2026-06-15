Смерть после пребывания в ТЦК на Закарпатье: 29-летний мужчина скончался в больнице, полиция ведет расследование

На Закарпатье правоохранительные органы и Офис омбудсмена расследуют обстоятельства смерти 29-летнего мужчины, скончавшегося в больнице после пребывания в Воловецком районном центре временного размещения и социальной помощи. Родственники говорят о возможном избиении, а центр — о "отравлении" и отрицает факт насилия.

Об этом сообщил Закарпатский ОТЦК и СП, пишет "Суспільне", передает Цензор.НЕТ.

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Версия родственников

По информации крестной матери умершего Надежды Ярош, 29-летний Александр вместе с братом направлялся в рабочую командировку в Воловец. Сразу по прибытии, на железнодорожном вокзале, их остановили сотрудники полиции для проверки документов.

Хронология событий по версии семьи выглядит следующим образом:

9 июня: Александра принудительно задержали и доставили в Воловецкий РТЦК;

11 июня: мужчину в тяжелом состоянии доставили в местную больницу;

13 июня: Александр скончался в реанимации. Родственники отмечают, что при осмотре на его теле были обнаружены многочисленные гематомы и синяки. В то же время в качестве официального медицинского заключения о причине смерти семье выдали справку с формулировкой "отравление". Семья умершего не верит в эту версию и уже написала официальные заявления в правоохранительные органы.

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Реакция полиции и возбуждение уголовного дела

Пресс-секретарь Главного управления Нацполиции в Закарпатской области Анна Дан подтвердила факт трагедии. По ее словам, 11 июня от медиков поступило сообщение о госпитализации мужчины из помещения РТЦК и СП. Впоследствии дополнительно сообщили о смерти мужчины.

Правоохранители провели первоочередные следственные действия и внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований (ЕРДР) по ст. 115 Уголовного кодекса Украины — умышленное убийство (в соответствии с процедурой, с пометкой о внезапной смерти). Для установления реальной причины гибели и происхождения телесных повреждений назначена комплексная судебно-медицинская экспертиза.

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Позиция Закарпатского ОТЦК: "Физическую силу не применяли"

В ТЦК Закарпатья опровергают обвинения в насилии или пытках мобилизованного. По версии ОТЦК, задержанный имел серьезные проблемы со здоровьем, которые обострились во время пребывания в учреждении.

В ведомстве утверждают:

Мужчина дважды жаловался на резкое ухудшение самочувствия, из-за чего к нему вызвали скорую медицинскую помощь;

Во время первого визита врачи осмотрели его, оказали первичную помощь, но госпитализировать отказались, не увидев угроз;

На следующий день состояние мобилизованного стало критическим, поэтому во время повторного вызова "скорая" доставила его в больницу. Во время пребывания в медицинском учреждении гражданин скончался.

"Подчеркиваем: никакого применения физической силы или других мер принуждения к гражданину со стороны сотрудников ТЦК и СП не было!" — заявили там.

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Контроль Офиса Уполномоченного по правам человека

Представительство Дмитрия Лубинца на Закарпатье зафиксировало инцидент во время мониторинга соцсетей и немедленно вмешалось в ситуацию. Региональный представитель Андрей Крючков сообщил, что направил официальные письма-реакции и требования провести беспристрастное расследование в Государственное бюро расследований (ГБР), Военную службу правопорядка (ВСП), Нацполицию и Специализированную прокуратуру в сфере обороны Западного региона.

Местный журналист Виталий Глагола опубликовал фото пострадавшего.