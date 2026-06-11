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Новости смерть в ТЦК Нарушение ТЦК прав человека
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Мобилизованный мужчина скончался при неизвестных обстоятельствах в Киеве: расследуются действия ТЦК, полиции и медиков

В Киеве скончался мужчина после мобилизационных мероприятий

В Киеве мужчина скончался в больнице от тяжелых травм, которые, по его заявлению, нанесли ему сотрудники полиции и военнослужащие ТЦК. Медики передали тело родственникам без обязательного патологоанатомического вскрытия, что могло скрыть основные доказательства преступления. Прокуратура возбудила уголовные дела.

Об этом сообщил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец, информирует Цензор.НЕТ.

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Травмы, госпитализация и загадочная выдача тела

Хронология и обстоятельства трагедии, по данным Лубинца, выглядят следующим образом:

  • Госпитализация: В январе 2026 года в одну из больниц столицы доставили мужчину с переломами ребер и серьезной травмой грудной клетки. Пострадавший успел заявить, что тяжелые телесные повреждения ему нанесли сотрудники полиции и ТЦК во время мобилизационных мероприятий.

  • Через несколько дней после госпитализации пациент скончался в больничной палате.

  • Несмотря на признаки насильственной смерти, администрация медучреждения не провела обязательное судебно-медицинское вскрытие. Тело погибшего оперативно выдали семье для захоронения без проведения судебно-медицинской экспертизы.

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"Тело выдали семье для захоронения без проведения экспертизы. Как следствие, сегодня общество, родные погибшего и следствие до сих пор не имеют ответов на важнейшие вопросы: что именно стало причиной смерти мужчины и связаны ли полученные им травмы с летальными последствиями. Отсутствие вскрытия могло затруднить установление истины по делу и сохранение важных доказательств", — подчеркнул Лубинец.

  • По инициативе Офиса Омбудсмена прокуратура уже открыла два уголовных производства: по факту возможного превышения служебных полномочий силовиками и по факту ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей медиками.

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Черкасский инцидент и проверка Одесского СИЗО

Омбудсмен заявил, что подобные случаи носят системный характер и ежедневно появляются в соцсетях, подрывая доверие граждан к государственным институтам.

В частности, Лубинец упомянул о резонансном инциденте в Черкасской области, где мужчину в автомобиле заблокировали неизвестные лица в гражданской одежде. Они отказались представиться, угрожали водителю и пытались разбить его транспортное средство. По данному факту также начата проверка.

В то же время омбудсмен заверил, что для него "нет правильных или неправильных потерпевших" и закон должен быть один для всех.

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В качестве примера беспристрастности он привел недавний инцидент в Одесском СИЗО: там его представители зафиксировали факты возможного унижения и нарушения прав сотрудника ТЦК и СП, который находился в изоляторе. Все материалы в отношении одесских надзирателей уже переданы в правоохранительные органы для возбуждения уголовных дел.

"Каждый случай возможного произвола, насилия или унижения человеческого достоинства должен быть тщательно проверен, а виновные — привлечены к ответственности. Закон должен быть один для всех. Только так можно сохранить доверие граждан к государству и его институтам", — резюмировал Уполномоченный по правам человека.

Автор: 

Киев (26447) смерть (9124) Лубинец Дмитрий (583) ТЦК (1150)
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Топ комментарии
+20
Зараз будь-який форумний захисник тцкунів пояснить що за "неоновлення даних" можна пакувати, бити, і вбивати, і взагалі - ситуація неоднозначна, гдєвашидаказатєльства вивсьоврьоті іхтамнєт.
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11.06.2026 19:06 Ответить
+14
Всі хто це зробив та продовжує робити,та всі що це покриває просто мерзенні кінчені покидьки...
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11.06.2026 19:17 Ответить
+13
Геноцид. Евгей Дікий вже паржал?
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11.06.2026 19:05 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
А шо, точно ТЦК до цих груп оповіщення долучають цивільних ушльопків з ксивами ДФТГ?
Чесно, я ж не знаю, шо у вас на гражданці відбувається.
В моїй бульбашці ТЦК - обмежено придатні військовослужбовці, яких після поранень перевели дослужувати ближче до хати.
Нє?
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11.06.2026 19:04 Ответить
А ещё люди верят в Санта Клауса и розовых пони. А что значит на гражданке, ТЦК это же ЗСУ, вы тоже ЗСУ, значит это у вас в ЗСУ такое творится.
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11.06.2026 19:21 Ответить
а у вас в росармії?
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11.06.2026 19:23 Ответить
А почему именно в росармии?
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11.06.2026 19:28 Ответить
тому що:
1. Свинособачою.
2. В тих ЗСУ де я - ніхто, нікого ніколи за усі ці роки не те, що не вдарив ні разу, накуй ні разу не послав. При тому, що присилають таких істот, яких ніколи в житті навіть приблизно не зустрічав. Пожиттєві клієнти психо- та наркодиспансерів. І з такими ведемо справи акуратно. Незважаючи на те, що деяким не те шо стволи - їм вилку страшно давати, бо око собі виколе.
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11.06.2026 19:36 Ответить
Так точно, товарищ главный командир.
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11.06.2026 19:40 Ответить
ДФТГ- це реально бидло. Особи, наближені до влади- родичі суддів-прокурорів-голів. Ховаються від повісток, ще й бабки непогані отримують. Всі з орденами та УБД.
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11.06.2026 20:08 Ответить
"з орденами та УБД" з якого бодуна у них УБД, якщо не служили?
Нє, бачив таких.
В лютому 22-го було ТрО ДФТГ, підорів відігнали. Я там ствол здав, відразу поїхав на війну вже в свій батальйон. Він тоді ще був добробатом.
А вже за півтора роки бачив деяких клоунів. Досі в мультикамі, шеврони якісь, штаб мають.
Сходу наїхав - якого хрєна сидите тут з себе воїнів корчите, чому зі мною не мобілізувалися?
Ну...
Хлопчики граються в війнушку. Не знаю, чого їх в першу чергу насильно не бусифікували.
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11.06.2026 20:13 Ответить
Ну, у нас ДФТГ стоїть на нікому не потрібних блокпостах.
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11.06.2026 20:14 Ответить
Блін, маю ідею ))) Організувати творчу зустріч цивільних ДФТГ з ветеранами. Своїх інвалідних рексів підтягнути ))
Але - це в відпустку їхати. В відпустку не хочу, все завалиться )).
Якось потім.
Буде весело, стопудово!
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11.06.2026 20:18 Ответить
У нас був конфлікт з дфтг-шниками, до нашого хлопця причепилися, за те що в комендантську їхав. Було весело, але їм не сподобалося.
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11.06.2026 20:24 Ответить
Геноцид. Евгей Дікий вже паржал?
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11.06.2026 19:05 Ответить
Зараз будь-який форумний захисник тцкунів пояснить що за "неоновлення даних" можна пакувати, бити, і вбивати, і взагалі - ситуація неоднозначна, гдєвашидаказатєльства вивсьоврьоті іхтамнєт.
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11.06.2026 19:06 Ответить
За неоновлення давних штраф 17 тысяч, за те шо ти з'їбався чи не повернувся - взагалі нічого. В разі СЗЧ мені на 5-у році служби можуть впаяти до 10 років, в разі неповернення з закордонної відпустки - кваліфікація як дезертирство + міжнародний розшук.
Давай ще раз пусти сльозу по ухилєсам, а то я шось не пронікся.
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11.06.2026 20:05 Ответить
А що, з ТЦК теж в СЗЧ тікають? Вперше чую....
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11.06.2026 20:12 Ответить
Не знаю за ТЦК, але якщо в них як у мене 21 тис. грн. і ні в чому не відмовляй ні собі ні сім'ї то СЗЧ чи списання за хабар це тільки питання часу.
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11.06.2026 20:15 Ответить
Взагалі-то, питання про Закон. Слово таке чув?
От ЯК держава може вимагати від громадян виконання Закону, якщо сама той закон систематично і нагло порушує?
Думок ніяких?
Звідси й висновок: вся діюча система ТЦК то не для мобілізації (залучення сил і засобів) а для нехтування та спротиву громадянами закону.
як там в нього? я вам нічєго нє должєн?
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11.06.2026 20:29 Ответить
Звісно, що прикордонники, ТЦК і поліціянти злі на ухилесів та зриваються-, коли вони вчилися і приймалися на роботу, вони збиралися перекантуватися і на шару грошенят заробити, десь оджати, десь очі закрити, вони ж не збиралися реально захищати державу, а тут така лажа: державу захищати треба, а ухілеси нехочуть, ще паскудь і питає: де ті, кому за це гроші платять
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11.06.2026 19:14 Ответить
Всі хто це зробив та продовжує робити,та всі що це покриває просто мерзенні кінчені покидьки...
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11.06.2026 19:17 Ответить
Ну сказал же Лубинец - Он это не поддерживает.
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11.06.2026 19:24 Ответить
Зеленський особисто є замовником цих вбивств, оскільки це явище масове і до в'язниці ще нікого не посадили за катування та вбивства чоловіків 25-59 років.
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11.06.2026 19:58 Ответить
Це тепер зветься "за невідомих обставин"... Дуже "невідомих"...
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11.06.2026 19:20 Ответить
Захисники цкунів в ну, давайте спробуйте захищати цих людоловів! Які ваші аргументи крім платних постів буде?
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11.06.2026 19:31 Ответить
Чего-то придумают. По стандарту-"а надо было вовремя данные обновлять, а нечего было быковать, бо там все ветераны с ПТРС и.т.д". В общем сам виноват.
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11.06.2026 19:34 Ответить
Сирожа ухилєсік, мені от шо цікаво - а якщо під постом про те що цивільний отруїв військового/злив координати/змонтував бомбу для теракту - написати "ану захисники цивільних, спробуйте захищати цих покидьків" - що б ти міг кукурікнути?
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11.06.2026 20:09 Ответить
20.12 каса вже закрита на жаль, оцей свій висер ти настрочив безкоштовно, живи тепер з цим!
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11.06.2026 20:13 Ответить
Добре що 15 рублів тобі все одно заплатять.
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11.06.2026 20:17 Ответить
Там в якомусь місті один хлопець добре так надавав по лящам двум жирним цкунам, працівникам соціальної підтримки, у соплях валялися.
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11.06.2026 19:33 Ответить
У Ніколаєві.
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11.06.2026 19:51 Ответить
експертизу -повинні були вимагати або родичі або поліція. А чиє якісь докази,чому були травми? А тепер про міфи,домисли,фейки. В тому році мій близький родич ,"піджаковий офіцер" САМ добровільно,без примусов здав всі документи в ТЦК і ждав визову До речі в армії не служив 50+ років. Через деякий час--одержав визов По дорозі до Тцк --стався серцевий напад.хорошо,що порядні люди,не пройшли мимо і визвали швидку. В лікарні життя врятували То нам що звинувачувати ТЦК????. Нажаль сцикуни,вороги України Ждуни з таких подій створюють "сенсації " і провокації.
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11.06.2026 19:36 Ответить
Виправдовуєш ВОЕННИЙ ЗЛОЧИН!
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11.06.2026 19:45 Ответить
Я так думаю,що ти кацапський бот відпрацьовуєш свої мідяки. Бо для вас немає нічого святого.
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11.06.2026 20:06 Ответить
Я вийшов на вулицю і мене не збила машина. Висновок: ДТП - не існує взагалі, це рос іпсо!!!
"стався серцевий напад", "порядні люди визвали швидку". Джерело інформації: "Повір мені, бро".
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11.06.2026 20:03 Ответить
Не так, ти колись бачив аварію - значить всі водії буряти і пішоходолови.
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11.06.2026 20:11 Ответить
Прикро,що я не можу плюнути тобі в твою харю Бо для вас ,ворогів України Є два методи---плюнути привселюлно,чи просто знищити.Вся кацапська "рать" і наші гниди намагаються зробити розбрат в середині країни Да вас багато,але ви СЦИКУНИ.
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11.06.2026 20:12 Ответить
Вимагаєш виконання законів та Конституції України? Значить ти - ворог України.
А ти, сц****, чого досі не в окопі? Бурятів чекаєш?
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11.06.2026 20:18 Ответить
Лєонтій, гнида ти чорнобильська: як це називається по-твоєму? Чи тобі хоч в очі сци тобі 60 і вже ге загребуть все одно?
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11.06.2026 19:47 Ответить
У мене знайомого сусіда ще в 23 році забрали в тцк, а через дві доби привезли мертвого з діагнозом інфаркт і що ви думаєте було розслідування, поховали і на цьому все закінчилось.
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11.06.2026 20:10 Ответить
А яке розслідування?77 серце і голова"не питають коли зупинитись Приходьте на алею СЛАВИ ( дам координати0 я з внучкою поплачу.а потім надам вам ще інші пипадки.
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11.06.2026 20:17 Ответить
У мене знайомого, з яким я здоровався за руку до цього, забрали і написали СЗЧ. Але додому він з частини так і не повернувся і його ніхто потім не бачив після частини. Тіла досі не знайшли, якщо і "шукали".
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11.06.2026 20:21 Ответить
У Карабліна, начальника Полтавського тцк нерухомого/рухомого майна кажуть на 3 мільйони (!) доларів! І це тільки в одного не рахуючи всяких істоміних чи влк, до речі набу завітало до Полтави з обшуками до так званої ямщикової (в.о мера)
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11.06.2026 20:12 Ответить
А у вас невиникає одне питання----хто дає цим гнидам гроші??? Може аиериканці,чи поляки ДАМ ВІДПОВІДБ----- НАШІ "кохані" гниди. Такі ж дають і прокурору,і слідчому, і поліцейському і багато ще,а потім і самі кричать ---КАРАУЛ.То може з себе починати,тоді і не буде такої масової корупції.
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11.06.2026 20:22 Ответить
Во-первых: не медики, а доктора. Хватит ровнять "Уй с пальцем.
Во-вторых: виноваты.
В-третьих: всем понятно, почему не сделали, а только пытались спасти.
В-четвёртых: по факту возможного превышения служебных полномочий силовиками
 Источник: https://censor.net/ru/n4007922
Как минимум: не преднамеренного убийства при исполнении служебных обязанностей.
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11.06.2026 20:22 Ответить
 
 