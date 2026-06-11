Мобилизованный мужчина скончался при неизвестных обстоятельствах в Киеве: расследуются действия ТЦК, полиции и медиков
В Киеве мужчина скончался в больнице от тяжелых травм, которые, по его заявлению, нанесли ему сотрудники полиции и военнослужащие ТЦК. Медики передали тело родственникам без обязательного патологоанатомического вскрытия, что могло скрыть основные доказательства преступления. Прокуратура возбудила уголовные дела.
Об этом сообщил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец, информирует Цензор.НЕТ.
Травмы, госпитализация и загадочная выдача тела
Хронология и обстоятельства трагедии, по данным Лубинца, выглядят следующим образом:
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Госпитализация: В январе 2026 года в одну из больниц столицы доставили мужчину с переломами ребер и серьезной травмой грудной клетки. Пострадавший успел заявить, что тяжелые телесные повреждения ему нанесли сотрудники полиции и ТЦК во время мобилизационных мероприятий.
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Через несколько дней после госпитализации пациент скончался в больничной палате.
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Несмотря на признаки насильственной смерти, администрация медучреждения не провела обязательное судебно-медицинское вскрытие. Тело погибшего оперативно выдали семье для захоронения без проведения судебно-медицинской экспертизы.
"Тело выдали семье для захоронения без проведения экспертизы. Как следствие, сегодня общество, родные погибшего и следствие до сих пор не имеют ответов на важнейшие вопросы: что именно стало причиной смерти мужчины и связаны ли полученные им травмы с летальными последствиями. Отсутствие вскрытия могло затруднить установление истины по делу и сохранение важных доказательств", — подчеркнул Лубинец.
- По инициативе Офиса Омбудсмена прокуратура уже открыла два уголовных производства: по факту возможного превышения служебных полномочий силовиками и по факту ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей медиками.
Черкасский инцидент и проверка Одесского СИЗО
Омбудсмен заявил, что подобные случаи носят системный характер и ежедневно появляются в соцсетях, подрывая доверие граждан к государственным институтам.
В частности, Лубинец упомянул о резонансном инциденте в Черкасской области, где мужчину в автомобиле заблокировали неизвестные лица в гражданской одежде. Они отказались представиться, угрожали водителю и пытались разбить его транспортное средство. По данному факту также начата проверка.
В то же время омбудсмен заверил, что для него "нет правильных или неправильных потерпевших" и закон должен быть один для всех.
В качестве примера беспристрастности он привел недавний инцидент в Одесском СИЗО: там его представители зафиксировали факты возможного унижения и нарушения прав сотрудника ТЦК и СП, который находился в изоляторе. Все материалы в отношении одесских надзирателей уже переданы в правоохранительные органы для возбуждения уголовных дел.
"Каждый случай возможного произвола, насилия или унижения человеческого достоинства должен быть тщательно проверен, а виновные — привлечены к ответственности. Закон должен быть один для всех. Только так можно сохранить доверие граждан к государству и его институтам", — резюмировал Уполномоченный по правам человека.
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Чесно, я ж не знаю, шо у вас на гражданці відбувається.
В моїй бульбашці ТЦК - обмежено придатні військовослужбовці, яких після поранень перевели дослужувати ближче до хати.
Нє?
1. Свинособачою.
2. В тих ЗСУ де я - ніхто, нікого ніколи за усі ці роки не те, що не вдарив ні разу, накуй ні разу не послав. При тому, що присилають таких істот, яких ніколи в житті навіть приблизно не зустрічав. Пожиттєві клієнти психо- та наркодиспансерів. І з такими ведемо справи акуратно. Незважаючи на те, що деяким не те шо стволи - їм вилку страшно давати, бо око собі виколе.
Нє, бачив таких.
В лютому 22-го було ТрО ДФТГ, підорів відігнали. Я там ствол здав, відразу поїхав на війну вже в свій батальйон. Він тоді ще був добробатом.
А вже за півтора роки бачив деяких клоунів. Досі в мультикамі, шеврони якісь, штаб мають.
Сходу наїхав - якого хрєна сидите тут з себе воїнів корчите, чому зі мною не мобілізувалися?
Ну...
Хлопчики граються в війнушку. Не знаю, чого їх в першу чергу насильно не бусифікували.
Але - це в відпустку їхати. В відпустку не хочу, все завалиться )).
Якось потім.
Буде весело, стопудово!
Давай ще раз пусти сльозу по ухилєсам, а то я шось не пронікся.
От ЯК держава може вимагати від громадян виконання Закону, якщо сама той закон систематично і нагло порушує?
Думок ніяких?
Звідси й висновок: вся діюча система ТЦК то не для мобілізації (залучення сил і засобів) а для нехтування та спротиву громадянами закону.
як там в нього? я вам нічєго нє должєн?
"стався серцевий напад", "порядні люди визвали швидку". Джерело інформації: "Повір мені, бро".
А ти, сц****, чого досі не в окопі? Бурятів чекаєш?
Во-вторых: виноваты.
В-третьих: всем понятно, почему не сделали, а только пытались спасти.
В-четвёртых:
по факту возможного превышения служебных полномочий силовикамиИсточник: https://censor.net/ru/n4007922
Как минимум: не преднамеренного убийства при исполнении служебных обязанностей.