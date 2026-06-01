На Донетчине мобилизованный умер во время перевозки в учебный центр: ведется расследование
В Донецкой области правоохранительные органы расследуют смерть военнообязанного мужчины, скончавшегося во время сопровождения в учебный центр.
Об этом сообщает Цензор.НЕТсо ссылкой на публикацию "Новости Донбасса".
По информации издания, речь идет о мужчине 1987 года рождения, который умер 28 мая. Его родственники утверждают, что 25 мая мужчину задержали сотрудники территориального центра комплектования и социальной поддержки и увезли в направлении Днепра.
По словам близких, позже его обнаружили на обочине дороги с тяжелой травмой головы. Мужчину госпитализировали, однако спасти его медикам не удалось.
Что говорят в ТЦК
В Донецком областном ТЦК и СП сообщили, что военнообязанного сопровождали в учебный центр.
По версии ведомства, во время транспортировки мужчина пытался сбежать и выпрыгнул из транспортного средства.
"Руководство Донецкого ОТЦК и СП максимально заинтересовано в объективном и полном расследовании обстоятельств происшествия и оказывает всевозможную помощь правоохранительным органам в расследовании", – отметили в центре комплектования.
В настоящее время все обстоятельства происшествия устанавливают правоохранители. Правовая оценка действиям всех участников инцидента будет дана после завершения расследования.
згодом його виявили на узбіччі дороги з тяжкою травмою голови
Тобто по версіі ТЦК , чоловик вистрибнув, а вони поїхали спокійно далі? Вірю. а як же...
І дуже ймовірно що був вбитий людоловами - про це свідчить залишення жертви на місці пригоди.