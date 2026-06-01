На Донетчине мобилизованный умер во время перевозки в учебный центр: ведется расследование

В Донецкой области правоохранительные органы расследуют смерть военнообязанного мужчины, скончавшегося во время сопровождения в учебный центр.

Об этом сообщает Цензор.НЕТсо ссылкой на публикацию "Новости Донбасса".

По информации издания, речь идет о мужчине 1987 года рождения, который умер 28 мая. Его родственники утверждают, что 25 мая мужчину задержали сотрудники территориального центра комплектования и социальной поддержки и увезли в направлении Днепра.

По словам близких, позже его обнаружили на обочине дороги с тяжелой травмой головы. Мужчину госпитализировали, однако спасти его медикам не удалось.

Что говорят в ТЦК

В Донецком областном ТЦК и СП сообщили, что военнообязанного сопровождали в учебный центр.

По версии ведомства, во время транспортировки мужчина пытался сбежать и выпрыгнул из транспортного средства.

"Руководство Донецкого ОТЦК и СП максимально заинтересовано в объективном и полном расследовании обстоятельств происшествия и оказывает всевозможную помощь правоохранительным органам в расследовании", – отметили в центре комплектования.

В настоящее время все обстоятельства происшествия устанавливают правоохранители. Правовая оценка действиям всех участников инцидента будет дана после завершения расследования.

