На Донетчине мобилизованный умер во время перевозки в учебный центр: ведется расследование

В ТЦК Киевской области выясняют обстоятельства задержания возможных сотрудников

В Донецкой области правоохранительные органы расследуют смерть военнообязанного мужчины, скончавшегося во время сопровождения в учебный центр.

Об этом сообщает Цензор.НЕТсо ссылкой на публикацию "Новости Донбасса".

По информации издания, речь идет о мужчине 1987 года рождения, который умер 28 мая. Его родственники утверждают, что 25 мая мужчину задержали сотрудники территориального центра комплектования и социальной поддержки и увезли в направлении Днепра.

По словам близких, позже его обнаружили на обочине дороги с тяжелой травмой головы. Мужчину госпитализировали, однако спасти его медикам не удалось.

Что говорят в ТЦК

В Донецком областном ТЦК и СП сообщили, что военнообязанного сопровождали в учебный центр.

По версии ведомства, во время транспортировки мужчина пытался сбежать и выпрыгнул из транспортного средства.

"Руководство Донецкого ОТЦК и СП максимально заинтересовано в объективном и полном расследовании обстоятельств происшествия и оказывает всевозможную помощь правоохранительным органам в расследовании", – отметили в центре комплектования.

В настоящее время все обстоятельства происшествия устанавливают правоохранители. Правовая оценка действиям всех участников инцидента будет дана после завершения расследования.

+4
під час транспортування чоловік намагався втекти та вистрибнув із транспортного засобу.

згодом його виявили на узбіччі дороги з тяжкою травмою голови Джерело: https://censor.net/ua/n4006138

---------------------

Тобто по версіі ТЦК , чоловик вистрибнув, а вони поїхали спокійно далі? Вірю. а як же...
01.06.2026 16:32 Ответить
+3
автобіографічне - "сага про каракая" )))
01.06.2026 16:40 Ответить
+2
це з якої казки ?
01.06.2026 16:35 Ответить
Раптово? Взяв і помер? Куди тоді влк дивилося?🤦
01.06.2026 16:31 Ответить
Ничего не напишу, а то опять забанят...
01.06.2026 16:31 Ответить
Не сци, я тобі допоможу.
01.06.2026 16:38 Ответить
баня, це нормально. ті, які регулярно ходять в баню - завжди чисті! на відміну від штатних підлизунів, ті ніколи в бані не бувають, того й смердять так, що вова не гарюй! ))
01.06.2026 16:39 Ответить
01.06.2026 16:32 Ответить
Це в той час коли є перевірений і 100% спосіб уникнути мобілізації і жити спокійно, посміюючись з військових, котрі п'ятий рік тягнуть лямку.
01.06.2026 16:40 Ответить
впав х дуба? чи по класиці совка -"упал с лєсніци"
01.06.2026 16:34 Ответить
У мене на дільниці хвора лежача, син опікуном у неї. Доглядає то донька, а він типу опікун, і живе окремо. Помирати баба зібралася, заїхав я до нього, попередити щоб готувалися. Треба було бачити його сльози, кричав з матами на дружину що за чотири роки так і не уламав ще двох народити і сказав що прийшла його смерть...
01.06.2026 16:34 Ответить
це з якої казки ?
01.06.2026 16:35 Ответить
Це з життя. Вранішнє.
01.06.2026 16:37 Ответить
закусуй
01.06.2026 16:40 Ответить
Не бухаю від слова взагалі. Боюся що попаяє і забараню якогось ждуна, а той мамину бусінку.
01.06.2026 16:41 Ответить
Бухать можна.Тільки не з гнилими ухилянтами.
01.06.2026 16:58 Ответить
автобіографічне - "сага про каракая" )))
01.06.2026 16:40 Ответить
сам вистрибнув без допомоги ?
01.06.2026 16:34 Ответить
Усі ці розслідування, Зеленскому у його смердючу дупу. Хочь когось засудили? По їхнім висерам завжди винні тыльки прості люди.
01.06.2026 16:44 Ответить
та це вже десь було....
01.06.2026 16:44 Ответить
Шість разів впав на бордюр ?
01.06.2026 16:50 Ответить
Помирають від хвороб або від старості, а від тяжкої травми голови він загинув.
І дуже ймовірно що був вбитий людоловами - про це свідчить залишення жертви на місці пригоди.
01.06.2026 16:55 Ответить
 
 