Мужчина застрелился в помещении Тернопольского ТЦК, - облвоенкомат

Тернопольский областной ТЦК и СП подтверждает факт смерти военнообязанного, произошедший 23 мая 2026 года на территории Тернопольского ОМТЦК и СП.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр облвоенкомата.

Детали инцидента

Как отмечается, около 19:00 мужчину пригласили в помещение центра комплектования для уточнения военно-учетных данных. Во время пребывания в учреждении он зашел в ванную комнату, где, заперевшись изнутри, произвел выстрел из огнестрельного оружия. Ранение оказалось несовместимым с жизнью.

"После обнаружения пострадавшего военнослужащие ТЦК и СП немедленно вызвали правоохранителей и бригаду экстренной медицинской помощи, а также до прибытия медиков пытались оказать необходимую помощь. Несмотря на принятые меры, спасти мужчину не удалось", - говорится в сообщении.

Продолжаются следственные действия

На месте происшествия работают правоохранительные органы. Продолжаются следственные действия и установление всех обстоятельств инцидента.

