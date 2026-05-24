Мужчина застрелился в помещении Тернопольского ТЦК, - облвоенкомат
Тернопольский областной ТЦК и СП подтверждает факт смерти военнообязанного, произошедший 23 мая 2026 года на территории Тернопольского ОМТЦК и СП.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр облвоенкомата.
Детали инцидента
Как отмечается, около 19:00 мужчину пригласили в помещение центра комплектования для уточнения военно-учетных данных. Во время пребывания в учреждении он зашел в ванную комнату, где, заперевшись изнутри, произвел выстрел из огнестрельного оружия. Ранение оказалось несовместимым с жизнью.
"После обнаружения пострадавшего военнослужащие ТЦК и СП немедленно вызвали правоохранителей и бригаду экстренной медицинской помощи, а также до прибытия медиков пытались оказать необходимую помощь. Несмотря на принятые меры, спасти мужчину не удалось", - говорится в сообщении.
Продолжаются следственные действия
На месте происшествия работают правоохранительные органы. Продолжаются следственные действия и установление всех обстоятельств инцидента.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
тими, кого вибрало це саме суспільство
От запросять тебе в ТЦК, а ти візьмеш і застрелишся... з табельної зброї, напевно...
Цікаво,чи залишаться на своїх місцях,а чи може,в Одесу направлять,напр.?
Бусифікація - рапід-ВЛК - полігон - "Скеля" - штурм посадки - смерть.
Бусифікація - смерть.
Скільки зайвих етапів усунуто. Тут п'ятирічка навіть не за чотири, а за рік.
Було б смішно, якби не було жахливо.
1. Затриманих обшукують навіть до перочинного ножика.
2. Всередині приміщення ТЦК запираються тільки кімната де бухають грьобані людолови після вдалого полюванняі кабінет начальника з сейфом з грошима.
Мова про те, що цей довбень фактично відчинив двері для кацапського вторгнення.
І досі робить все, щоб такі удари продовжувалися.
Соточку вже бахнув за *****?
Агент поліції тричі скористався послугами повій для слідства Джерело: https://censor.net/ua/n4004617