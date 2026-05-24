Мужчина застрелился в помещении Тернопольского ТЦК, - облвоенкомат

Очередная смерть в ТЦК

Тернопольский областной ТЦК и СП подтверждает факт смерти военнообязанного, произошедший 23 мая 2026 года на территории Тернопольского ОМТЦК и СП.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр облвоенкомата.

Детали инцидента

Как отмечается, около 19:00 мужчину пригласили в помещение центра комплектования для уточнения военно-учетных данных. Во время пребывания в учреждении он зашел в ванную комнату, где, заперевшись изнутри, произвел выстрел из огнестрельного оружия. Ранение оказалось несовместимым с жизнью.

Читайте также: Избиение ветерана Мороза военными ТЦК в Киеве: виновных переведут в боевые подразделения, - Сухопутные войска

"После обнаружения пострадавшего военнослужащие ТЦК и СП немедленно вызвали правоохранителей и бригаду экстренной медицинской помощи, а также до прибытия медиков пытались оказать необходимую помощь. Несмотря на принятые меры, спасти мужчину не удалось", - говорится в сообщении.

Продолжаются следственные действия

На месте происшествия работают правоохранительные органы. Продолжаются следственные действия и установление всех обстоятельств инцидента.

Читайте также: ТЦК Киева об избиении ветерана Артема Мороза: Проводится служебное расследование, виновных накажут

+58
Ну да, телефоны отбирают, а ствол оставили. Верим, чо.
24.05.2026 11:30 Ответить
+46
Цікаво , а як він приніс зброю з собою всередину? Щось тут мутне, взяв і застрелився просто отак?
24.05.2026 11:28 Ответить
+27
******* піздіжом
24.05.2026 11:29 Ответить
Ну в цьому є логіка. Не забуваємо, що уся соціалка, а в тому числі й пенсія, тримається на європейських фінансах, а вони тримаються відомо на чому. Так що треба дбати про свій інтерес)
24.05.2026 12:02 Ответить
Ти зараз на якому напрямку?
24.05.2026 12:09 Ответить
Та хто вірить у таку туфту: не мав де застрілтись і прийшов до ТЦКунів.
24.05.2026 11:34 Ответить
Суспільство хворе і фізично і морально. Бо культивірується нажива,гроші,шахрайство, алкоголь, наркотикі,,зневага до батьків,родини, обовязків перед державою і суспільством. ,я вже не говорю про патріотичне виховання.
24.05.2026 11:34 Ответить
ким культивується ?

тими, кого вибрало це саме суспільство
24.05.2026 11:38 Ответить
Суспільство не хворе. Це стандартне постіндустріальне суспільство, з культом споживацтва.
24.05.2026 12:03 Ответить
У чім проблема? Ухилянт не хотів захищати Україну і застрелився та і х✓й з ним, не полохайте людей.
24.05.2026 11:36 Ответить
Треба розуміти, ти хочеш опинитись на його місці?
От запросять тебе в ТЦК, а ти візьмеш і застрелишся... з табельної зброї, напевно...
24.05.2026 11:39 Ответить
Зараз викотять версію,зброя невстановленого походження,невстановлена особа проникла зі зброєю,заховала в ванній кімнаті,де потерпілий виявив її,і в стані гострого розладу психіки скоїв самогубство.
24.05.2026 12:46 Ответить
Может быть что еще и отобрал у присутствующихкак вариант
24.05.2026 12:48 Ответить
Скільки вам років?
24.05.2026 11:40 Ответить
Проблема,що є такі тупі дегенерати як ти.
24.05.2026 11:40 Ответить
За спиною цього "тупого дегенерата", як ти висловився, такі падлюки, як ти, відсиджуються з 14-го року. Нічого, ми вам ще задаємо питання: А де ти був під час війни? Вже тепер придивись до ванної кімнати.
24.05.2026 13:29 Ответить
Один ішак мав би чотири рази застрелитися але такі як ди довбограї обрали його лідором зеленого племені.
24.05.2026 11:43 Ответить
"....чоловіка було запрошено до центру комплектування..." Так запросили що аж застрелився. Шо це за крінжатина чергова?
24.05.2026 11:37 Ответить
Доведення до самогубства -то саме менше,що можна пред'явити.
Цікаво,чи залишаться на своїх місцях,а чи може,в Одесу направлять,напр.?
24.05.2026 11:39 Ответить
Война что поделаешь.На передовой тоже стреляют .Нервы у людей слабые и не выдерживают часто.
24.05.2026 11:40 Ответить
ну так може відмінити Кримінальну відповідальність за вбивства, побиття та викрадення людей, а поліцію, що вивільниться внаслідок цього, відправити на захист, як вони і присягали ?
24.05.2026 11:49 Ответить
А що спеціально туди добирають садистів,не приходило на ум,замість "война что поделаешь"?
24.05.2026 12:02 Ответить
Бінго!
Бусифікація - рапід-ВЛК - полігон - "Скеля" - штурм посадки - смерть.
Бусифікація - смерть.
Скільки зайвих етапів усунуто. Тут п'ятирічка навіть не за чотири, а за рік.
Було б смішно, якби не було жахливо.
24.05.2026 11:43 Ответить
Скоро тцк будуть їздити з кулеметом по вулицях і прямо з машини оновлювати дані.
24.05.2026 12:06 Ответить
Та це нє. А як же катувати рабів та бабло з них збивати?
24.05.2026 12:19 Ответить
24.05.2026 11:43 Ответить
***** - до чого вже дійшло! Отак безсоромно пи*діти людям!
1. Затриманих обшукують навіть до перочинного ножика.
2. Всередині приміщення ТЦК запираються тільки кімната де бухають грьобані людолови після вдалого полюванняі кабінет начальника з сейфом з грошима.
24.05.2026 11:48 Ответить
Ти так пишеш ніби ти там був, дебілятко кацапське.
24.05.2026 13:04 Ответить
мда.. як тепло і гостинно звучить " чоловіка було """ запрошено """ о 19 годині всьо лиш для перевірки даних .. а він щоБ підставинни янголів із тцк взяв і застрелився ... ТА НЕЗВИЗДІТЬ ІДІОТОТИ , ЛЯКАЛИ ПІСТОЛЕМ ПЕРДЕДНОСОМ ПОКИ НЕЧАЯНО НЕ ПРИСТРЕЛИЛИ....
24.05.2026 11:51 Ответить
Хтось падає з сосни, хтось спотикаєтся об поріг і б'ється головою об підлогу насмерть, хтось стріляється... так буває...)
24.05.2026 11:52 Ответить
Цими центрами катівні вже треба займатися щільно СБУ, по всій країні, там річний бюджет України висить на руках оцих людоловів як мінімум.
24.05.2026 12:00 Ответить
Всі там в долі. Займаються лише тими, хто не поділився.
24.05.2026 12:08 Ответить
Якщо закрити тцк, то хто тоді владі заноситиме хабарі?
24.05.2026 12:09 Ответить
А чим СБУ краща? Доречі, використання тцкашників у власних шкурних інтересах вже не новина. Згадайте генерала СБУ Вітюка, котрий натравив кишенькових оповіщунів на журналіста, за те що той ставив йому "незручні" питання про майно генерала. Вони всі - гвинтики корупційного механізму.
24.05.2026 12:53 Ответить
CБУ воює, в тилу залишився філіал ФСБ
24.05.2026 13:30 Ответить
Ну на самом деле если заниматься вопросом - установить факт самоубийства не так сложно. Например человек не сможет застрелиться с расстояния в 2 метра, а значит на теле или на одежде будут повреждения и следы пороховых газов. Естественно баллистическая экспертиза подтвердит из какого оружия был сделан выстрел, если оружие легальное то данные о нем есть в пулегильзотеке. Так же нужно сразу провести экспертизу у всех присутствоваших на предмет наличия на руках следов пороховых газов. Так же существует даже такой нюанс как проверка - был ли предупредительный выстрел перед стрельбой на поражение или не было - если первый же выстрел был в цель - то на пуле будет ружейное масло. Так что если захотят - установить что произошло - не так и сложно.
24.05.2026 12:00 Ответить
Вже встановили. Те, що треба...
24.05.2026 12:09 Ответить
Dmitry Begemotovich , так це ж ключове - "Так что если захотят - установить что произошло"
24.05.2026 12:22 Ответить
Ну это безусловно. Другое дело что это не эпилепсия и не скользкая лестница. Придется очень много чего писать в документах такого что потом писавшему могут предъвить. И захочет ли тот писавший так подставляться, если никаким образом к той организации он не относится, и подставлять за нее свою пятую точку желания у него нет. Разве что откуда то сверху придет приказ - но опять же - отвечать ему. А я не исключаю что когда то в будущем обязательно все подобные дела поднимут и снова проведут проверку, и тех кто такие вещи совершал - возьмут за жопу. Потому что гражданский запрос на такие вещи - неимоверный.
24.05.2026 12:27 Ответить
Не візьмуть. Буде те, що і з справами Майдану. Кількох рядових зроблять цапами-відбувайлами і поступово все затихне. Як казали незабутні Зорян і Шкіряк: нарід трохи повоняє і замовкне...
24.05.2026 12:31 Ответить
Версія: ,,Керівник ТЦК просився на фронт , йому відмовили -- у розпачі вкоротив собі віку ".
24.05.2026 12:00 Ответить
А як він проніс зброю на "режимний об'єкт", де при вході відбирають навіть телефон, щоб не навели кацапські ракети за публічно відомими адресами?
24.05.2026 12:05 Ответить
Мог и отобрать у присутствующих , запереться в ванной и ... Такое уже было кстати когда пытались отбирать оружие
24.05.2026 12:25 Ответить
А могло бути й так:
24.05.2026 12:56 Ответить
Вбили людину і імітують самогубство, до гадалки не ходи.
24.05.2026 12:07 Ответить
Ага. Ще й напевно контрольний собі в потилицю зробив? Є відео як жирні ТЦКшники приставляють до голови чоловіків пістолети і погрожують вбити і нічого за це їм не буде. Видно на цей раз таки виконали свою погрозу
24.05.2026 12:09 Ответить
Сцикливовому ухилянтові туди й дорога!!!
24.05.2026 12:14 Ответить
О! А ось і платні захисники цкунів прилізли
24.05.2026 12:17 Ответить
Краще стріляти таких як ти, мусор.
24.05.2026 12:25 Ответить
Міші ПАДАЛЬяку привіт передай!!!
24.05.2026 12:30 Ответить
Може хотів отримати учинсника бойових дій з пораненням)))
24.05.2026 12:15 Ответить
щось мало підняли по тривозі "защітніков тсцикушного міра". тільки декілька штатних "чсв"(с)-ешників, любителів срач гілками - портянками розводити за всих віддуваються. )))
24.05.2026 12:21 Ответить
Субота, неділя - вихідні...
24.05.2026 12:25 Ответить
Вже просинаються підтягуються потроху.
24.05.2026 12:28 Ответить
))) "п'яні. відпочивають".
24.05.2026 12:31 Ответить
Зараз чергових підтягнуть, на зміну заступлять, деякі вже тут, на службі
24.05.2026 12:32 Ответить
Кацапська ботва і місцеві посіпаки наклацали 100+ коментів.Масований удар по столиці їм не цікавий.Це все що треба знать.
24.05.2026 12:25 Ответить
То чому ж ти допустив той масований удар, собаченко?
24.05.2026 12:27 Ответить
О,ну хто б сумнівався що кацапська ботва на роботі.ПНХ,козел рубльовий.
24.05.2026 12:35 Ответить
Этот точно кацапский хоть и на украинском пишет.Оно уже готово вместе с кацапами как гитлер в сороковых годах прошлого столетияпробежаться как оно думает легко и быстро
24.05.2026 12:39 Ответить
А ти до чого готове, заховавшись під спідницею? Знищити всіх українців, а самому потім здриснути за кордон?
24.05.2026 13:03 Ответить
Серед тих коментів і ваш.
24.05.2026 12:32 Ответить
І твій.Кого згадав,ті і відгукнулись.
24.05.2026 12:37 Ответить
Можна і масований удар обговорити, зокрема, що саме зробив верховний лайнокомандувач для того, щоб таких ударів не було?
24.05.2026 12:35 Ответить
Я за Зе не голосував і його не переварюю з часів квартала 2000-х,але ти кончений дебіл.Як і чим можна перехопить мбр?Не плавай.Дай відповідь.Зе винен багато в чому,тільки мбр перехватить не може ніхто.
24.05.2026 12:45 Ответить
А хто каже, що він мав перехоплювати МБР, дивна ви людина...
І досі робить все, щоб такі удари продовжувалися.
показать весь комментарий
Наразі існує лише один реальний спосіб припинити такі удари: виконати всі вимоги *****.
показать весь комментарий
Ооо москальська гнида підтягнулася
Соточку вже бахнув за *****?
24.05.2026 13:11 Ответить
Телефон забрали а пістолет залишили? Я такого навіть в анекдоті не прочитаю!
24.05.2026 12:30 Ответить
Тцк вже потрібно щільно перевіряти по всій Україні СБУ і подібними організаціями, ой там багато буде чого шокуючого я думаю, це вже фактично "держава в державі"
24.05.2026 12:32 Ответить
На анекдот честно говоря смахивает, много непоняток, как ствол пронёс, почему стреляться в туалет пошёл, думаю что если бы довели до такого шага, сначала бы обидчиков покрошил а потом уже себя, вообще шо-то тут пазл не складывается.
24.05.2026 12:37 Ответить
Цю справу можна розслідувати за дві години якщо є бажання і кваліфікований слідчий.
24.05.2026 12:39 Ответить
Слідчі проводять "контрольні закупки" у повій, їм нема коли займатися дрібницями.
Агент поліції тричі скористався послугами повій для слідства Джерело: https://censor.net/ua/n4004617
24.05.2026 12:59 Ответить
В ТЦК РАМКА НА ВХОДІ, для виявлення металевих предметів, зокрема і зброї
24.05.2026 12:53 Ответить
Вона не працювала, як і будь-яка бодікамера під час бусифікації. Так співпало просто - сіла батарейка.
24.05.2026 12:57 Ответить
Позичив у тцкашника пістолет на пару хвилин.
24.05.2026 13:17 Ответить
Так і каже: дай ствол, хочу застрелитись? А тцкун: та на, тримай, для доброї справи не шкода...
24.05.2026 13:22 Ответить
Каже: тільки все там не заляпай.
24.05.2026 13:29 Ответить
Довбой..б. Про сім'ю не подумав.
24.05.2026 13:28 Ответить
Хто?
24.05.2026 13:30 Ответить
