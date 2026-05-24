Чоловік застрелився у приміщенні Тернопільського ТЦК, - облвійськкомат

Тернопільський обласний ТЦК та СП підтверджує факт смерті військовозобов’язаного, який стався 23 травня 2026 року на території Тернопільського ОМТЦК та СП.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр облвійськкомату.

Деталі інциденту

Як зазначається, близько 19:00 чоловіка було запрошено до приміщення центру комплектування для уточнення військово-облікових даних. Під час перебування в установі він зайшов до ванної кімнати, де, зачинившись зсередини, здійснив постріл із вогнепальної зброї. Поранення виявилося несумісним із життям.

"Після виявлення постраждалого військовослужбовці ТЦК та СП негайно викликали правоохоронців та бригаду екстреної медичної допомоги, а також до прибуття медиків намагалися надати необхідну допомогу. Попри вжиті заходи, врятувати чоловіка не вдалося", - йдеться у повідомленні.

Тривають слідчі дії

На місці події працюють правоохоронні органи. Тривають слідчі дії та встановлення всіх обставин інциденту.

