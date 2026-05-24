Чоловік застрелився у приміщенні Тернопільського ТЦК, - облвійськкомат

Тернопільський обласний ТЦК та СП підтверджує факт смерті військовозобов’язаного, який стався 23 травня 2026 року на території Тернопільського ОМТЦК та СП.

Деталі інциденту

Як зазначається, близько 19:00 чоловіка було запрошено до приміщення центру комплектування для уточнення військово-облікових даних. Під час перебування в установі він зайшов до ванної кімнати, де, зачинившись зсередини, здійснив постріл із вогнепальної зброї. Поранення виявилося несумісним із життям.

"Після виявлення постраждалого військовослужбовці ТЦК та СП негайно викликали правоохоронців та бригаду екстреної медичної допомоги, а також до прибуття медиків намагалися надати необхідну допомогу. Попри вжиті заходи, врятувати чоловіка не вдалося", - йдеться у повідомленні.

Тривають слідчі дії

На місці події працюють правоохоронні органи. Тривають слідчі дії та встановлення всіх обставин інциденту.

Топ коментарі
Ну да, телефоны отбирают, а ствол оставили. Верим, чо.
24.05.2026 11:30 Відповісти
Цікаво , а як він приніс зброю з собою всередину? Щось тут мутне, взяв і застрелився просто отак?
24.05.2026 11:28 Відповісти
******* піздіжом
24.05.2026 11:29 Відповісти
мда.. як тепло і гостинно звучить " чоловіка було """ запрошено """ о 19 годині всьо лиш для перевірки даних .. а він щоБ підставинни янголів із тцк взяв і застрелився ... ТА НЕЗВИЗДІТЬ ІДІОТОТИ , ЛЯКАЛИ ПІСТОЛЕМ ПЕРДЕДНОСОМ ПОКИ НЕЧАЯНО НЕ ПРИСТРЕЛИЛИ....
24.05.2026 11:51 Відповісти
Хтось падає з сосни, хтось спотикаєтся об поріг і б'ється головою об підлогу насмерть, хтось стріляється... так буває...)
24.05.2026 11:52 Відповісти
Цими центрами катівні вже треба займатися щільно СБУ, по всій країні, там річний бюджет України висить на руках оцих людоловів як мінімум.
24.05.2026 12:00 Відповісти
Всі там в долі. Займаються лише тими, хто не поділився.
24.05.2026 12:08 Відповісти
Якщо закрити тцк, то хто тоді владі заноситиме хабарі?
24.05.2026 12:09 Відповісти
Ну на самом деле если заниматься вопросом - установить факт самоубийства не так сложно. Например человек не сможет застрелиться с расстояния в 2 метра, а значит на теле или на одежде будут повреждения и следы пороховых газов. Естественно баллистическая экспертиза подтвердит из какого оружия был сделан выстрел, если оружие легальное то данные о нем есть в пулегильзотеке. Так же нужно сразу провести экспертизу у всех присутствоваших на предмет наличия на руках следов пороховых газов. Так же существует даже такой нюанс как проверка - был ли предупредительный выстрел перед стрельбой на поражение или не было - если первый же выстрел был в цель - то на пуле будет ружейное масло. Так что если захотят - установить что произошло - не так и сложно.
24.05.2026 12:00 Відповісти
Вже встановили. Те, що треба...
24.05.2026 12:09 Відповісти
Dmitry Begemotovich , так це ж ключове - "Так что если захотят - установить что произошло"
24.05.2026 12:22 Відповісти
Ну это безусловно. Другое дело что это не эпилепсия и не скользкая лестница. Придется очень много чего писать в документах такого что потом писавшему могут предъвить. И захочет ли тот писавший так подставляться, если никаким образом к той организации он не относится, и подставлять за нее свою пятую точку желания у него нет. Разве что откуда то сверху придет приказ - но опять же - отвечать ему. А я не исключаю что когда то в будущем обязательно все подобные дела поднимут и снова проведут проверку, и тех кто такие вещи совершал - возьмут за жопу. Потому что гражданский запрос на такие вещи - неимоверный.
24.05.2026 12:27 Відповісти
Не візьмуть. Буде те, що і з справами Майдану. Кількох рядових зроблять цапами-відбувайлами і поступово все затихне. Як казали незабутні Зорян і Шкіряк: нарід трохи повоняє і замовкне...
24.05.2026 12:31 Відповісти
Версія: ,,Керівник ТЦК просився на фронт , йому відмовили -- у розпачі вкоротив собі віку ".
24.05.2026 12:00 Відповісти
А як він проніс зброю на "режимний об'єкт", де при вході відбирають навіть телефон, щоб не навели кацапські ракети за публічно відомими адресами?
24.05.2026 12:05 Відповісти
Мог и отобрать у присутствующих , запереться в ванной и ... Такое уже было кстати когда пытались отбирать оружие
24.05.2026 12:25 Відповісти
Вбили людину і імітують самогубство, до гадалки не ходи.
24.05.2026 12:07 Відповісти
Ага. Ще й напевно контрольний собі в потилицю зробив? Є відео як жирні ТЦКшники приставляють до голови чоловіків пістолети і погрожують вбити і нічого за це їм не буде. Видно на цей раз таки виконали свою погрозу
24.05.2026 12:09 Відповісти
Сцикливовому ухилянтові туди й дорога!!!
24.05.2026 12:14 Відповісти
О! А ось і платні захисники цкунів прилізли
24.05.2026 12:17 Відповісти
Краще стріляти таких як ти, мусор.
24.05.2026 12:25 Відповісти
Міші ПАДАЛЬяку привіт передай!!!
24.05.2026 12:30 Відповісти
Може хотів отримати учинсника бойових дій з пораненням)))
24.05.2026 12:15 Відповісти
щось мало підняли по тривозі "защітніков тсцикушного міра". тільки декілька штатних "чсв"(с)-ешників, любителів срач гілками - портянками розводити за всих віддуваються. )))
24.05.2026 12:21 Відповісти
Субота, неділя - вихідні...
24.05.2026 12:25 Відповісти
Вже просинаються підтягуються потроху.
24.05.2026 12:28 Відповісти
))) "п'яні. відпочивають".
24.05.2026 12:31 Відповісти
Зараз чергових підтягнуть, на зміну заступлять, деякі вже тут, на службі
24.05.2026 12:32 Відповісти
Кацапська ботва і місцеві посіпаки наклацали 100+ коментів.Масований удар по столиці їм не цікавий.Це все що треба знать.
24.05.2026 12:25 Відповісти
То чому ж ти допустив той масований удар, собаченко?
24.05.2026 12:27 Відповісти
О,ну хто б сумнівався що кацапська ботва на роботі.ПНХ,козел рубльовий.
24.05.2026 12:35 Відповісти
Этот точно кацапский хоть и на украинском пишет.Оно уже готово вместе с кацапами как гитлер в сороковых годах прошлого столетияпробежаться как оно думает легко и быстро
24.05.2026 12:39 Відповісти
Серед тих коментів і ваш.
24.05.2026 12:32 Відповісти
І твій.Кого згадав,ті і відгукнулись.
24.05.2026 12:37 Відповісти
Можна і масований удар обговорити, зокрема, що саме зробив верховний лайнокомандувач для того, щоб таких ударів не було?
24.05.2026 12:35 Відповісти
Я за Зе не голосував і його не переварюю з часів квартала 2000-х,але ти кончений дебіл.Як і чим можна перехопить мбр?Не плавай.Дай відповідь.Зе винен багато в чому,тільки мбр перехватить не може ніхто.
24.05.2026 12:45 Відповісти
Телефон забрали а пістолет залишили? Я такого навіть в анекдоті не прочитаю!
24.05.2026 12:30 Відповісти
Тцк вже потрібно щільно перевіряти по всій Україні СБУ і подібними організаціями, ой там багато буде чого шокуючого я думаю, це вже фактично "держава в державі"
24.05.2026 12:32 Відповісти
На анекдот честно говоря смахивает, много непоняток, как ствол пронёс, почему стреляться в туалет пошёл, думаю что если бы довели до такого шага, сначала бы обидчиков покрошил а потом уже себя, вообще шо-то тут пазл не складывается.
24.05.2026 12:37 Відповісти
Цю справу можна розслідувати за дві години якщо є бажання і кваліфікований слідчий.
24.05.2026 12:39 Відповісти
Це найтупіше з того, що я чув з того, що могли придумати тицкуни...
24.05.2026 12:47 Відповісти
