Побиття військовими ТЦК ветерана Мороза у Києві: винних переведуть до бойових підрозділів, - Сухопутні війська

Група цивільних напала на авто ТЦК у Волинській області

Командування Сухопутних військ щодо винних в інциденті з ветераном у Києві ухвалило рішення про переведення до бойових підрозділів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Сухопутних військ.

Йдеться про інцидент у Шевченківському районі Києва

Як зазначається, у мережі Інтернет поширюється інформація про інцидент, що стався за участі ветерана війни та представників ТЦК та СП Шевченківського району міста Києва.

Під час здійснення заходів оповіщення між військовослужбовцем ТЦК та СП міста Києва та ветераном війни Артемом Морозом виникла конфліктна ситуація. Військовослужбовець застосував фізичну силу, яка в цьому випадку не може бути нічим виправдана.

Розпочато кримінальне провадження

Поліція розпочала кримінальне провадження за фактом неправомірних дій військовослужбовця ТЦК та СП. За вказаним фактом Шевченківським управлінням поліції внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 125 Кримінального кодексу України. Потерпілому вручено направлення для проходження судово-медичної експертизи для встановлення ступеня тяжкості отриманих тілесних ушкоджень. Триває досудове розслідування.

  • Відносно винних посадових осіб буде ухвалене рішення про проходження ними подальшої служби в бойових підрозділах.
  • Керівництво Київського МТЦК та СП перебуває на постійному звʼязку з постраждалим ветераном. Посадові особи категорично не підтримують такі дії особового складу та вже офіційно перепросили у ветерана.
  • Командування Сухопутних військ Збройних Сил України рішуче засуджує такі неправомірні дії. Взаємодія з людьми, як цивільними, так і військовослужбовцями, має ґрунтуватися на принципах людяності та поваги. А гідність і права ветеранів війни - абсолютний пріоритет для Збройних Сил України.

Що передувало?

  • Як повідомлялося, 21 травня представники ТЦК та СП у супроводі поліції зупинили автомобіль ветерана на вулиці Івана Виговського. Восьмеро людей у балаклавах оточили чоловіка, після чого один з них вдарив ветерана по голові, а інший розпилив йому в обличчя газовий балончик.
  • Дружина ветерана викликала на місце швидку допомогу та поліцію для фіксації факту побиття.
  • У київському ТЦК та СП оголосили службову перевірку після побиття ветерана Артема Мороза військовими ТЦК Шевченківського району та представниками ДФТГ. 

Топ коментарі
+42
А треба не в бойові підрозділи, а в тюрму, де їм і місце. Параші драяти
показати весь коментар
23.05.2026 16:10 Відповісти
+34
А з якої причини вони до цього не були в бойових підрозділах?
показати весь коментар
23.05.2026 16:09 Відповісти
+27
Тобто направленння до бойового підрозділу це тепер таке покарання? А ті, хто п'ятий рік боронить нас від кацапів, вони, виявляється відбувають покарання? Вони там зовсім береги поплутали?
показати весь коментар
23.05.2026 16:18 Відповісти
Вони і зараз там не опиняться. Десь у іншій області будуть людей кошмарити, розповідаючи що всі як один з підрозділу Ятамбув.
показати весь коментар
23.05.2026 17:31 Відповісти
чомусь цивільних за те саме на довгі роки кидають у буцегарню......а ці можуть до нуля і не попасти
показати весь коментар
23.05.2026 16:17 Відповісти
Їх там наверно зачмирять.
показати весь коментар
23.05.2026 17:22 Відповісти
Кого посадили? Може, крупа сидить? Я сумніваюсь, що їх навіть кудись переведуть. Може, в інший район знущатись із людей. На Троєщину. Троєщина завжди крайня!
Як навіть в бойові підрозділи, то не смертниками у Скелю, а командирами, а солдатам, які будуть їхніми рабами, не позаздриш?
показати весь коментар
23.05.2026 17:32 Відповісти
Зате з цивільними можна робити все що завгодно, бити, катувати, вбивати..)
показати весь коментар
23.05.2026 16:11 Відповісти
Ну так в чому проблема?
Мобілізуйся в ЗСУ і ти матимеш такі самі привілеї. 🙂
показати весь коментар
23.05.2026 16:24 Відповісти
Те, що тих хто мене поб'є або зкалічить, відправлять в бойові підрозділи ви називаєте привілеями?)))
показати весь коментар
23.05.2026 16:30 Відповісти
"переведення до бойових підрозділів" - на білоруський кордон?
А як же заяви про те, що у нас військова служба - не покарання? Невже брехали?
показати весь коментар
23.05.2026 16:12 Відповісти
Чудово, це надихає, якщо ти в бойовому підрозділі, то значить десь накосячив
показати весь коментар
23.05.2026 16:12 Відповісти
відмазали гнид ТЦК переведенням до фейкових "бойових" підрозділів - замість кримінальної відповідальності за нанесення тілесних ушкоджень в складі організованої злочинної групи
показати весь коментар
23.05.2026 16:13 Відповісти
Зелені дегенерати в силу тотальної інтелектуальної неспроможності навіть не розуміють, який наратив про бойові підрозділи просувають подібними заявами
показати весь коментар
23.05.2026 16:15 Відповісти
Зелені дегенерати просувають той же самий наратив, який просували про "Армію, Мову, Віру".
показати весь коментар
23.05.2026 17:34 Відповісти
А я думав до ТЦК переводять хлопців з пораненнями які не можуть за станом здоров'я перебувати на боєвих позиціях...
показати весь коментар
23.05.2026 16:15 Відповісти
Отуто вони і спалилися і забрехалися цкуни, по їх нарративам в тцк служать виключно інваліди чи ті хто вже був на бойових позиціях, цим фактом ще раз підтверджують що в тцк "служать" ті хто взагалі не був на передовій
показати весь коментар
23.05.2026 16:43 Відповісти
Там ще дехто "служить", але ці мавпенята чомусь в жодному "розслідуванні" не фігурують.
показати весь коментар
23.05.2026 17:07 Відповісти
Ну особисто я знаю одного хлопця (син мого знайомого) то він був на фронті ще з 2014-го, потім повномаштабка, отримав поранення в ноги, на одній нозі у нього металеві пластини і його перевели до ТЦК.
показати весь коментар
23.05.2026 17:07 Відповісти
і його б теоретично за таку саму провину відправили б якості покарання в бойовий підрозділ ?
показати весь коментар
23.05.2026 17:11 Відповісти
Я цього не знаю. Зараз він служить в ТЦК. Його батько каже, що ждуть якісь висновки комісії на отримання інвалідності та комісації з ВСУ.
показати весь коментар
23.05.2026 17:15 Відповісти
ну припустимо син твого знайомого дійсно воював. Але ж інші 90 відсотків там працюють без окопів, для чого саме й оформили собі часткову придатність. То як їх частковопридатних відішлють в окопи ?

та ніяк
показати весь коментар
23.05.2026 17:23 Відповісти
Ну непридатні ж якось становляться придатними. Так і з ними ВЛК поступить... Я так думаю...
показати весь коментар
23.05.2026 18:30 Відповісти
До-до-до
показати весь коментар
23.05.2026 17:36 Відповісти
Шо до-до-до? Ти розмовляти вмієш?
показати весь коментар
23.05.2026 18:32 Відповісти
"Армія не покарання" казали вони.

Як не за законом карають ухилянтів, так не за законом карають і військових, котрі перевищують повноваження. Бантустан по понятіям.
показати весь коментар
23.05.2026 16:16 Відповісти
Як казав лідор на стадіоні: "Я ваш вирок". Ну от і відбувають покарання тепер. Все чесно.
показати весь коментар
23.05.2026 16:41 Відповісти
Фамилию пострадавшего назвали, а имена подонков нет. Застенчивый Цензор, такой **** застенчивый.
показати весь коментар
23.05.2026 16:20 Відповісти
Может тебе еще ключи от квартиры дать где деньги лежат
показати весь коментар
23.05.2026 17:30 Відповісти
солдатами в скелю, чи офіцерами кудись в тил?
показати весь коментар
23.05.2026 16:20 Відповісти
Якщо б перше, то було б честно
показати весь коментар
23.05.2026 17:18 Відповісти
Якщо це таке покарання, тоді питання: Яка вина тих віськовозобовязаних, кого відразу направляють до бойових підрозділів?
показати весь коментар
23.05.2026 16:26 Відповісти
Не интересно куда их переведут. За их действия бессрочно отвечает их командование. Интересно, когда все это кому то понадобиться?
показати весь коментар
23.05.2026 16:27 Відповісти
Відкупляться (кешу наварили на клятих ухилянтах добре) або максимум на третій лінії будуть, або взагалі звільняться с зсу по "стану здоров'я" ( привіт Козловському і Вакарчуку)
показати весь коментар
23.05.2026 16:38 Відповісти
Тобто забусярених цивільних теж карають відправляючи у бойові підрозділи? За який злочин? Їм навіть повесточки не надсилали.
Вже на часі зеленого ішака відправити на шкуродерню, допоки не пізно.
показати весь коментар
23.05.2026 16:38 Відповісти
Тоді питання зустрічне і дуже просте, він вже у однострої, фізично здоровий, навчений мінімум битися , то чому вони хапають хворих , кволих і старих і замість себе посилають?! Взагалі то це повноцінна кримінальна стаття без терміну давності.
показати весь коментар
23.05.2026 16:39 Відповісти
Объективная реальность. Где "хлопающие ушами" от радости про ухилянтов? Нет такого понятия в международных судах, а военные преступления есть. И ничего не изменит, удалите вы эту пИсюлю или нет, это уже ничего не изменит. И не только ТЦК, но и ДПСУ, судьи и многие другие, которые надеяться спрятаться за коллегиальными решениями. Понятно, что 80% отпетляет, но самых "жирных" будут долго мусолить.
показати весь коментар
23.05.2026 16:44 Відповісти
Так в тому-то і справа, що ті 20% гадають, що обовʼязково потраплять у ті самі 80%
показати весь коментар
23.05.2026 17:33 Відповісти
Такі злочини стали можливі тільки завдяки чотирижди ухилянту. Від самого початку, коли воно для збереження свого рейтингу, своєчасно не провело мобілізацію і спровокувало безпредєл з боку ним створених ТЦК.
показати весь коментар
23.05.2026 16:46 Відповісти
Тобто переведення в бойові підрозділи-це покарання? *****,наскільки все таки довбой@би. А може з кожного по ляму гривень на користь Мороза?
показати весь коментар
23.05.2026 16:47 Відповісти
Ні, це для них можливість, застосування своїх навичок рукопашного бою. Такі таланти пропадають.
показати весь коментар
23.05.2026 16:53 Відповісти
Да скільки казати що тцк це не військові. Як і поліцаї. Це ухилянти і бандюки які ховаються в тилу і кошмарять і грабують людей. Ці тилові бандюки даже на справжніх військових нападають які їдуть із фронту або на фронт про шо є багато відео.
показати весь коментар
23.05.2026 16:49 Відповісти
Сначала их надо в петухи перевести...
показати весь коментар
23.05.2026 16:49 Відповісти
Лише тотально низьким рівнем інтелекту в бандах тцкунів та мусорів можна пояснити той факт, що ці організми не розуміють, що вони щодня здійснюють воєнні злочини проти цивільних людей. Як відомо, воєнні злочини завжди є персональними, не мають термінів давності і їх неможливо виправдати виконанням чиїхось наказів чи злочинних законів, навіть якщо на час здійснення злочину вони здавались правочинними. Поцікавились хоча б долями наглядачів концтаборів в роки 2-ої світової
показати весь коментар
23.05.2026 16:52 Відповісти
Касательно интеллекта ТЦКунов: https://www.youtube.com/shorts/CmPZQ2x0Sno
показати весь коментар
23.05.2026 17:14 Відповісти
ТО де закон чинено злочин яка бойова частина в колонію суворого режиму ото буде правильно
показати весь коментар
23.05.2026 16:54 Відповісти
Мусора на харківщині напали на військових які поверталися з позиції і звинуватили їх в вживанні наркотиків бо в них були стомлені обличчя
показати весь коментар
23.05.2026 16:54 Відповісти
Хоч відпи₴дили цих уй@бків мусорських?
показати весь коментар
23.05.2026 16:57 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=PnPjB8uUTJk
показати весь коментар
23.05.2026 17:15 Відповісти
Ось як чоловік, я так гадаю що ветеран, розігнав це сцикливе маскі- шоу разом з ненавченеми.
https://x.com/i/status/2057940932943573374
показати весь коментар
23.05.2026 17:37 Відповісти
Ясно. Ветеранів бити не можна, а звичайних людей можна.
показати весь коментар
23.05.2026 16:55 Відповісти
Ну і як це розуміти?
показати весь коментар
23.05.2026 16:58 Відповісти
Сарказм? Ні. не чув. )
показати весь коментар
23.05.2026 17:01 Відповісти
так воевать за родину на передовых рубежах это наказание?
показати весь коментар
23.05.2026 16:57 Відповісти
В ТЦК-мають служити тільки ті, хто пройшов фронт; іначе-народ "порве" ухилянтів
показати весь коментар
23.05.2026 17:02 Відповісти
Треба перед тим їх нормально відпіздити, забрати усе майно і вислати служити в зону бойових дій щоб починали свою кар'єру з нуля!
показати весь коментар
23.05.2026 17:02 Відповісти
Тобто звичайних цивільних пхають через місяць два до бойових підрозділів на небезпечних напрямках де він скоро вже або 200 або 300 а ці бики вгодовані вже в одностроях, сидять по тилах? Звісно! Ми війну таким чином однозначно виграємо!
показати весь коментар
23.05.2026 17:09 Відповісти
Якщо ховають цих бичків до бойових підрозділів то тоді до забусярених ними солдат. Це буде правильно.
показати весь коментар
23.05.2026 17:18 Відповісти
а на дисбат не?
показати весь коментар
23.05.2026 17:21 Відповісти
І щуку кинули у річку
показати весь коментар
23.05.2026 17:24 Відповісти
Сюди захисники тцкунів сцять зайти 😁
показати весь коментар
23.05.2026 17:26 Відповісти
По-перше, їх тут залишилось небагато, не більше десятка. По-друге, нікому не хочеться виглядати в очах інших дебілом. По-третє, найбільш активні, що працюють тут по службі або за гроші, нікуди не ділися, просто сьогодні вихідний.
показати весь коментар
23.05.2026 17:41 Відповісти
Переведуть на посади командирів чи тільки на папері, чи взагалі, забудуть, як блатні і вчасно заносять, як переведуть, тим солдатам не позаздриш, які опиняться їхніми рабами
показати весь коментар
23.05.2026 17:31 Відповісти
Тобто все ж таки вирішили «замʼяти» справу?! Чесно, навіть не дивує, що цих «псів» відмажуть
показати весь коментар
23.05.2026 17:36 Відповісти
А поліцаїв, які були з тими тцкунами куди?
показати весь коментар
23.05.2026 17:45 Відповісти
Прийдуть через місяць вже як учасники бойових дій і далі продовжать оповіщення населення
показати весь коментар
23.05.2026 17:47 Відповісти
Шакали
показати весь коментар
23.05.2026 18:11 Відповісти
а якби не ветерана забусячили? то що? премія?
показати весь коментар
23.05.2026 18:18 Відповісти

??? СЛУЖБА В БОЙОВОМУ ПІДРОЗДІЛІ - ЦЕ ПОКАРАННЯ ???
показати весь коментар
23.05.2026 18:22 Відповісти
так в ТЦК одні ветерани з передової , це ж що за куйня така, нападати на побратимів ."
показати весь коментар
23.05.2026 18:23 Відповісти
Квартальний стиль Риго-ОПи з 2022 року. Захист Батьківщини перевели в статус покарання.
показати весь коментар
23.05.2026 18:30 Відповісти
А якщо це був би звичайний громадянин - то вони й на далі там би працювали.
показати весь коментар
23.05.2026 18:54 Відповісти
 
 