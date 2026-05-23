Побиття військовими ТЦК ветерана Мороза у Києві: винних переведуть до бойових підрозділів, - Сухопутні війська

Командування Сухопутних військ щодо винних в інциденті з ветераном у Києві ухвалило рішення про переведення до бойових підрозділів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Сухопутних військ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Йдеться про інцидент у Шевченківському районі Києва

Як зазначається, у мережі Інтернет поширюється інформація про інцидент, що стався за участі ветерана війни та представників ТЦК та СП Шевченківського району міста Києва.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Побиття ветерана на Закарпатті: повідомлено про підозру двом найактивнішим нападникам, - Нацполіція. ФОТО

Під час здійснення заходів оповіщення між військовослужбовцем ТЦК та СП міста Києва та ветераном війни Артемом Морозом виникла конфліктна ситуація. Військовослужбовець застосував фізичну силу, яка в цьому випадку не може бути нічим виправдана.

Розпочато кримінальне провадження

Поліція розпочала кримінальне провадження за фактом неправомірних дій військовослужбовця ТЦК та СП. За вказаним фактом Шевченківським управлінням поліції внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 125 Кримінального кодексу України. Потерпілому вручено направлення для проходження судово-медичної експертизи для встановлення ступеня тяжкості отриманих тілесних ушкоджень. Триває досудове розслідування.

Відносно винних посадових осіб буде ухвалене рішення про проходження ними подальшої служби в бойових підрозділах.

Керівництво Київського МТЦК та СП перебуває на постійному звʼязку з постраждалим ветераном. Посадові особи категорично не підтримують такі дії особового складу та вже офіційно перепросили у ветерана.

Командування Сухопутних військ Збройних Сил України рішуче засуджує такі неправомірні дії. Взаємодія з людьми, як цивільними, так і військовослужбовцями, має ґрунтуватися на принципах людяності та поваги. А гідність і права ветеранів війни - абсолютний пріоритет для Збройних Сил України.

Також дивіться: Звільнений з полону заявив про напад військових ТЦК: в облвійськкоматі перевіряють заяву. ВIДЕО

Що передувало?

Як повідомлялося, 21 травня представники ТЦК та СП у супроводі поліції зупинили автомобіль ветерана на вулиці Івана Виговського. Восьмеро людей у балаклавах оточили чоловіка, після чого один з них вдарив ветерана по голові, а інший розпилив йому в обличчя газовий балончик.

Дружина ветерана викликала на місце швидку допомогу та поліцію для фіксації факту побиття.

У київському ТЦК та СП оголосили службову перевірку після побиття ветерана Артема Мороза військовими ТЦК Шевченківського району та представниками ДФТГ.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Чоловік увірвався з битою до ТЦК Хмельницького та вимагав звільнити сина: терцентр прокоментував. ВIДЕО