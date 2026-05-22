Ветерана побили під час конфлікту із військовими ТЦК у Києві, - поліція

У Шевченківському районі Києва ветерана побили військовослужбовці ТЦК та представники ДФТГ.

Про це повідомила пресслужба столичної поліції, передає Цензор.НЕТ.

Подробиці

Попередньо, чоловік дістав тілесні ушкодження під час конфлікту із представниками групи оповіщення – військовослужбовцями ТЦК та СП та представниками ДФТГ.

Наразі дані про це внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 125 Кримінального кодексу України.

"Потерпілому вручено направлення для проходження судово-медичної експертизи для встановлення ступеня тяжкості отриманих тілесних ушкоджень", - йдеться в повідомленні.

Триває досудове розслідування.

