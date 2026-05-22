Ветерана побили під час конфлікту із військовими ТЦК у Києві, - поліція

Побиття ветерана у Києві військовими ТЦК: розпочато провадження

У Шевченківському районі Києва ветерана побили військовослужбовці ТЦК та представники ДФТГ.

Про це повідомила пресслужба столичної поліції, передає Цензор.НЕТ.

Подробиці

Попередньо, чоловік дістав тілесні ушкодження під час конфлікту із представниками групи оповіщення – військовослужбовцями ТЦК та СП та представниками ДФТГ.

Наразі дані про це внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 125 Кримінального кодексу України.

"Потерпілому вручено направлення для проходження судово-медичної експертизи для встановлення ступеня тяжкості отриманих тілесних ушкоджень", - йдеться в повідомленні.

Триває досудове розслідування.

Читайте: В Україні готують кримінальну відповідальність для ТЦК і ВЛК: за що хочуть карати?

ветерани (1228) побиття (1062) Київ (20722) ТЦК та СП (1158)
Топ коментарі
ну так могли ж відповісти на яких фронтах воювали
22.05.2026 13:54 Відповісти
Причина в існуванні таких як ти.
22.05.2026 13:53 Відповісти
Справа в тому, що військовий поза службою може робити все, що не заборонене законом і не менще, а ТЦКашники повинні робити тільки те, що передбачено посадовою інструкцією і не більше.
22.05.2026 14:04 Відповісти
А причина в чому? Чи потерпілий завжди прав?
22.05.2026 13:49 Відповісти
22.05.2026 13:53 Відповісти
Голос зі стада мудрого наріда завжди набирає кучу лайків.
22.05.2026 14:46 Відповісти
і яку ж ти причину для побиття інваліда навіть гіпотетично можеш вказати ?
22.05.2026 14:53 Відповісти
Самооборона.
22.05.2026 15:02 Відповісти
в якості самооборони від безногого достатньо від нього відійти. Бити для чого ?
22.05.2026 15:04 Відповісти
Ні, підтвердження, що йдеться про безногого ветерана, наразі немає. Про ампутацію чи відсутність ніг у цих матеріалах не повідомляється.

Я просто не знаю шо там було. Київське ТЦК - саме адекватне в Україні.

Людина с ПТСР навіть без ніг може бути агресивна.
22.05.2026 15:11 Відповісти
Загугли хто такий Артем Мороз, і що з ним трапилося вчора ввечері в Шевченківському районі Києва.
22.05.2026 15:31 Відповісти
Занадто високої ти про себе думки, бидло. Це ніколи до добра не доводить.
22.05.2026 15:31 Відповісти
боді-камери ж покажуть, як воно було насправді ?
22.05.2026 13:56 Відповісти
Це прикро, звичайно, але певно потерпілий почав розмову про то, хто на яких фронтах воював, не добираючи при цьому слів...
22.05.2026 13:53 Відповісти
22.05.2026 13:54 Відповісти
Схоже - відповісти було нічого ...🙊
22.05.2026 13:56 Відповісти
Або нічим було подумати, щоб відповісти...
22.05.2026 14:09 Відповісти
Не могли. Вони дуже сором'язливі.)
22.05.2026 13:57 Відповісти
Яким тоном спитав таким і відповіли.
22.05.2026 13:59 Відповісти
22.05.2026 14:04 Відповісти
Але "розумні" захисники тцкунів цього не розуміють, бо ненавчані розуміти або навіть від природи такі "розумні"
22.05.2026 14:08 Відповісти
я тобі скажу, що й керівництво ТЦКунів аж до самого пресамого верху цього не розуміє
22.05.2026 14:13 Відповісти
Так і є
Аж до верховного верху
22.05.2026 14:35 Відповісти
"Бронь" треба заробляти насмоктувати...
22.05.2026 14:00 Відповісти
Оповіщували, оповіщували...та й побили.
22.05.2026 13:55 Відповісти
Соціально підтримали!
22.05.2026 13:58 Відповісти
ДФТГ! Раніше просто казали- тітушки.
22.05.2026 13:55 Відповісти
Тітушкам платять,а ці самі заплатили щоб зашаритися в цьому ДФТГ. Ну а далі,як то кажуть-крутися як вмієш.
22.05.2026 14:05 Відповісти
та ні, це вже більше схоже на НКВД, викрадення людей, насильно пихають у "воронки" бʼють, катують... нічого не нагадує?
22.05.2026 14:05 Відповісти
Такий опис буде фігурувати в книжках історіі.
Нащадки будуть офігівати читаючи це.
22.05.2026 14:12 Відповісти
країна мрій ****, але все більше стає схоже на концтабір. де українець по суті немає взагалі ніяких прав. хоча в 2019 так все і задумувалось. клоуна в царі обрали. нонсенс.
22.05.2026 14:39 Відповісти
Очевидно, ветеран відмовився вислухати останні новини та добру радісну звістку від оповіщувачів, натомість вирішив розповісти їм свої власні.
22.05.2026 14:04 Відповісти
Касапам навіть не треба вигадувати іпсо,якщо є такі кричущі факти
22.05.2026 14:06 Відповісти
Тобто замість грунтовної розмови тупо побили? Нічого не скажеш, розуму і них мабуть як у равликів, вони думають що в кінці кінців рано чи пізно за свої "оповіщення" будуть відповідати?
22.05.2026 14:10 Відповісти
перед ким відповідати? перед зеленим царьком? та він ще й подяку скаже за поповнення моб. ресурсу.
22.05.2026 14:23 Відповісти
Знову? Ветерани вже починають звикати до такого відношення
22.05.2026 14:11 Відповісти
На фронті йде війна кривава
Ніяк кацапи не пройдуть
А в ТЦК ... уже кацапи
Які там ветеранів б'ють ...
22.05.2026 14:12 Відповісти
країна мрій зеленського в повній красі... чотириразовий ухилянт, який публічно називав Україну порноактирисою та реготав з Голодомору, паскудив гасло "Слава Україні" Героям Слава!", тепер влаштував суспільству опрічнину, але в стилі культа лічності 30-40 років минулого століття. Так дискредитувати мобілізацію, як це зробив зеленський, міг лише лютий ворог незалежної демократичної України, яким насправді і є зеленський - світоглядний викидиш рускаваміра, який все своє життя працював на роспропаганду, знецінюючи ідентичність українців.
22.05.2026 14:22 Відповісти
Так тут навіть мобілізацію важко навіть за вуха притягнути, що вони хотіли безногого по другому колу на фронт запустити?
22.05.2026 14:36 Відповісти
Інтерфакс-Україна", з посиланням на поінформоване джерело, пише, що постраждалий - ветеран Артем Мороз, який втратив на фронті обидві ноги

На протезах чи на візку кинувся на ТЦК. Подвійне дно побити ветерана ще й інвалідіа, що він їм зробити міг? Покусати 🤬
22.05.2026 14:29 Відповісти
як "напад на групу оповіщення" - так "військовослужбовці ТЦК",
а як "група оповіщення побила ветерана" - так "представники ДФТГ"
22.05.2026 14:31 Відповісти
Треба жорстоко карати таких нелюдів 😠

P.S. дотримуючись закону звісно
22.05.2026 14:47 Відповісти
Буряти з рашки не прорвалися але інші буряти зайшли з несподіваної сторони.
22.05.2026 14:51 Відповісти
Вот ещё ветеран интересное рассказывает: https://www.youtube.com/watch?v=7B1_Gu0g3Jc
22.05.2026 15:17 Відповісти
 
 