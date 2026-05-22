Ветерана избили во время конфликта с военными ТЦК в Киеве, - полиция

В Шевченковском районе Киева ветерана избили военнослужащие ТЦК и представители ДФТГ.

Об этом сообщила пресс-служба столичной полиции, передает Цензор.НЕТ.

Предварительно, мужчина получил телесные повреждения во время конфликта с представителями группы оповещения – военнослужащими ТЦК и СП и представителями ДФТГ.

В настоящее время данные об этом внесены в Единый реестр досудебных расследований по ст. 125 Уголовного кодекса Украины.

"Потерпевшему вручено направление для прохождения судебно-медицинской экспертизы с целью установления степени тяжести полученных телесных повреждений", - говорится в сообщении.

Продолжается досудебное расследование.

