РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10463 посетителя онлайн
Новости Конфликт с ТЦК
3 731 37

Ветерана избили во время конфликта с военными ТЦК в Киеве, - полиция

Избиение ветерана в Киеве военными ТЦК: начато производство

В Шевченковском районе Киева ветерана избили военнослужащие ТЦК и представители ДФТГ.

Об этом сообщила пресс-служба столичной полиции, передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Подробности

Предварительно, мужчина получил телесные повреждения во время конфликта с представителями группы оповещения – военнослужащими ТЦК и СП и представителями ДФТГ.

В настоящее время данные об этом внесены в Единый реестр досудебных расследований по ст. 125 Уголовного кодекса Украины.

"Потерпевшему вручено направление для прохождения судебно-медицинской экспертизы с целью установления степени тяжести полученных телесных повреждений", - говорится в сообщении.

Продолжается досудебное расследование.

Читайте: В Украине готовят уголовную ответственность для ТЦК и ВЛК: за что хотят наказывать?

Автор: 

ветераны (1183) избиение (9630) Киев (26318) ТЦК (1105)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+23
ну так могли ж відповісти на яких фронтах воювали
показать весь комментарий
22.05.2026 13:54 Ответить
+22
Причина в існуванні таких як ти.
показать весь комментарий
22.05.2026 13:53 Ответить
+17
ДФТГ! Раніше просто казали- тітушки.
показать весь комментарий
22.05.2026 13:55 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А причина в чому? Чи потерпілий завжди прав?
показать весь комментарий
22.05.2026 13:49 Ответить
Причина в існуванні таких як ти.
показать весь комментарий
22.05.2026 13:53 Ответить
Голос зі стада мудрого наріда завжди набирає кучу лайків.
показать весь комментарий
22.05.2026 14:46 Ответить
і яку ж ти причину для побиття інваліда навіть гіпотетично можеш вказати ?
показать весь комментарий
22.05.2026 14:53 Ответить
Самооборона.
показать весь комментарий
22.05.2026 15:02 Ответить
в якості самооборони від безногого достатньо від нього відійти. Бити для чого ?
показать весь комментарий
22.05.2026 15:04 Ответить
боді-камери ж покажуть, як воно було насправді ?
показать весь комментарий
22.05.2026 13:56 Ответить
Це прикро, звичайно, але певно потерпілий почав розмову про то, хто на яких фронтах воював, не добираючи при цьому слів...
показать весь комментарий
22.05.2026 13:53 Ответить
ну так могли ж відповісти на яких фронтах воювали
показать весь комментарий
22.05.2026 13:54 Ответить
Схоже - відповісти було нічого ...🙊
показать весь комментарий
22.05.2026 13:56 Ответить
Або нічим було подумати, щоб відповісти...
показать весь комментарий
22.05.2026 14:09 Ответить
Не могли. Вони дуже сором'язливі.)
показать весь комментарий
22.05.2026 13:57 Ответить
Яким тоном спитав таким і відповіли.
показать весь комментарий
22.05.2026 13:59 Ответить
Справа в тому, що військовий поза службою може робити все, що не заборонене законом і не менще, а ТЦКашники повинні робити тільки те, що передбачено посадовою інструкцією і не більше.
показать весь комментарий
22.05.2026 14:04 Ответить
Але "розумні" захисники тцкунів цього не розуміють, бо ненавчані розуміти або навіть від природи такі "розумні"
показать весь комментарий
22.05.2026 14:08 Ответить
я тобі скажу, що й керівництво ТЦКунів аж до самого пресамого верху цього не розуміє
показать весь комментарий
22.05.2026 14:13 Ответить
Так і є
Аж до верховного верху
показать весь комментарий
22.05.2026 14:35 Ответить
"Бронь" треба заробляти насмоктувати...
показать весь комментарий
22.05.2026 14:00 Ответить
Оповіщували, оповіщували...та й побили.
показать весь комментарий
22.05.2026 13:55 Ответить
Соціально підтримали!
показать весь комментарий
22.05.2026 13:58 Ответить
ДФТГ! Раніше просто казали- тітушки.
показать весь комментарий
22.05.2026 13:55 Ответить
Тітушкам платять,а ці самі заплатили щоб зашаритися в цьому ДФТГ. Ну а далі,як то кажуть-крутися як вмієш.
показать весь комментарий
22.05.2026 14:05 Ответить
та ні, це вже більше схоже на НКВД, викрадення людей, насильно пихають у "воронки" бʼють, катують... нічого не нагадує?
показать весь комментарий
22.05.2026 14:05 Ответить
Такий опис буде фігурувати в книжках історіі.
Нащадки будуть офігівати читаючи це.
показать весь комментарий
22.05.2026 14:12 Ответить
країна мрій ****, але все більше стає схоже на концтабір. де українець по суті немає взагалі ніяких прав. хоча в 2019 так все і задумувалось. клоуна в царі обрали. нонсенс.
показать весь комментарий
22.05.2026 14:39 Ответить
Очевидно, ветеран відмовився вислухати останні новини та добру радісну звістку від оповіщувачів, натомість вирішив розповісти їм свої власні.
показать весь комментарий
22.05.2026 14:04 Ответить
Касапам навіть не треба вигадувати іпсо,якщо є такі кричущі факти
показать весь комментарий
22.05.2026 14:06 Ответить
Тобто замість грунтовної розмови тупо побили? Нічого не скажеш, розуму і них мабуть як у равликів, вони думають що в кінці кінців рано чи пізно за свої "оповіщення" будуть відповідати?
показать весь комментарий
22.05.2026 14:10 Ответить
перед ким відповідати? перед зеленим царьком? та він ще й подяку скаже за поповнення моб. ресурсу.
показать весь комментарий
22.05.2026 14:23 Ответить
Знову? Ветерани вже починають звикати до такого відношення
показать весь комментарий
22.05.2026 14:11 Ответить
На фронті йде війна кривава
Ніяк кацапи не пройдуть
А в ТЦК ... уже кацапи
Які там ветеранів б'ють ...
показать весь комментарий
22.05.2026 14:12 Ответить
країна мрій зеленського в повній красі... чотириразовий ухилянт, який публічно називав Україну порноактирисою та реготав з Голодомору, паскудив гасло "Слава Україні" Героям Слава!", тепер влаштував суспільству опрічнину, але в стилі культа лічності 30-40 років минулого століття. Так дискредитувати мобілізацію, як це зробив зеленський, міг лише лютий ворог незалежної демократичної України, яким насправді і є зеленський - світоглядний викидиш рускаваміра, який все своє життя працював на роспропаганду, знецінюючи ідентичність українців.
показать весь комментарий
22.05.2026 14:22 Ответить
Так тут навіть мобілізацію важко навіть за вуха притягнути, що вони хотіли безногого по другому колу на фронт запустити?
показать весь комментарий
22.05.2026 14:36 Ответить
Інтерфакс-Україна", з посиланням на поінформоване джерело, пише, що постраждалий - ветеран Артем Мороз, який втратив на фронті обидві ноги

На протезах чи на візку кинувся на ТЦК. Подвійне дно побити ветерана ще й інвалідіа, що він їм зробити міг? Покусати 🤬
показать весь комментарий
22.05.2026 14:29 Ответить
як "напад на групу оповіщення" - так "військовослужбовці ТЦК",
а як "група оповіщення побила ветерана" - так "представники ДФТГ"
показать весь комментарий
22.05.2026 14:31 Ответить
Треба жорстоко карати таких нелюдів 😠

P.S. дотримуючись закону звісно
показать весь комментарий
22.05.2026 14:47 Ответить
Буряти з рашки не прорвалися але інші буряти зайшли з несподіваної сторони.
показать весь комментарий
22.05.2026 14:51 Ответить
 
 