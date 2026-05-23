Избиение ветерана Мороза военными ТЦК в Киеве: виновных переведут в боевые подразделения, - Сухопутные войска
Командование Сухопутных войск приняло решение о переводе виновных в инциденте с ветераном в Киеве в боевые подразделения.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Сухопутных войск.
Речь идет об инциденте в Шевченковском районе Киева
Как отмечается, в сети Интернет распространяется информация об инциденте, произошедшем с участием ветерана войны и представителей ТЦК и СП Шевченковского района города Киева.
Во время проведения мероприятий оповещения между военнослужащим ТЦК и СП города Киева и ветераном войны Артемом Морозом возникла конфликтная ситуация. Военнослужащий применил физическую силу, которая, в данном случае, не может быть ничем оправдана.
Начато уголовное производство
Полиция возбудила уголовное производство по факту неправомерных действий военнослужащего ТЦК и СП. По данному факту Шевченковским управлением полиции внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований по ст. 125 Уголовного кодекса Украины. Потерпевшему вручено направление для прохождения судебно-медицинской экспертизы с целью установления степени тяжести полученных телесных повреждений. Продолжается досудебное расследование.
- В отношении виновных должностных лиц будет принято решение о прохождении ими дальнейшей службы в боевых подразделениях.
- Руководство Киевского МТЦК и СП находится на постоянной связи с пострадавшим ветераном. Должностные лица категорически не поддерживают такие действия личного состава и уже официально извинились перед ветераном.
- Командование Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины решительно осуждает такие неправомерные действия. Взаимодействие с людьми, как гражданскими, так и военнослужащими, должно основываться на принципах человечности и уважения. А достоинство и права ветеранов войны - абсолютный приоритет для Вооруженных Сил Украины.
Что предшествовало?
- Как сообщалось, 21 мая представители ТЦК и СП в сопровождении полиции остановили автомобиль ветерана на улице Ивана Выговского. Восемь человек в балаклавах окружили мужчину, после чего один из них ударил ветерана по голове, а другой распылил ему в лицо газовый баллончик.
- Жена ветерана вызвала на место скорую помощь и полицию для фиксации факта избиения.
- В киевском ТЦК и СП объявили служебную проверку после избиения ветерана Артема Мороза военными ТЦК Шевченковского района и представителями ДФТГ.
Як навіть в бойові підрозділи, то не смертниками у Скелю, а командирами, а солдатам, які будуть їхніми рабами, не позаздриш?
Мобілізуйся в ЗСУ і ти матимеш такі самі привілеї. 🙂
А як же заяви про те, що у нас військова служба - не покарання? Невже брехали?
та ніяк
Як не за законом карають ухилянтів, так не за законом карають і військових, котрі перевищують повноваження. Бантустан по понятіям.
Вже на часі зеленого ішака відправити на шкуродерню, допоки не пізно.
??? СЛУЖБА В БОЙОВОМУ ПІДРОЗДІЛІ - ЦЕ ПОКАРАННЯ ???