Избиение ветерана Мороза военными ТЦК в Киеве: виновных переведут в боевые подразделения, - Сухопутные войска

Группа гражданских лиц напала на автомобиль ТЦК в Волынской области

Командование Сухопутных войск приняло решение о переводе виновных в инциденте с ветераном в Киеве в боевые подразделения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Сухопутных войск.

Речь идет об инциденте в Шевченковском районе Киева

Как отмечается, в сети Интернет распространяется информация об инциденте, произошедшем с участием ветерана войны и представителей ТЦК и СП Шевченковского района города Киева.

Во время проведения мероприятий оповещения между военнослужащим ТЦК и СП города Киева и ветераном войны Артемом Морозом возникла конфликтная ситуация. Военнослужащий применил физическую силу, которая, в данном случае, не может быть ничем оправдана.

Начато уголовное производство

Полиция возбудила уголовное производство по факту неправомерных действий военнослужащего ТЦК и СП. По данному факту Шевченковским управлением полиции внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований по ст. 125 Уголовного кодекса Украины. Потерпевшему вручено направление для прохождения судебно-медицинской экспертизы с целью установления степени тяжести полученных телесных повреждений. Продолжается досудебное расследование.

  • В отношении виновных должностных лиц будет принято решение о прохождении ими дальнейшей службы в боевых подразделениях.
  • Руководство Киевского МТЦК и СП находится на постоянной связи с пострадавшим ветераном. Должностные лица категорически не поддерживают такие действия личного состава и уже официально извинились перед ветераном.
  • Командование Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины решительно осуждает такие неправомерные действия. Взаимодействие с людьми, как гражданскими, так и военнослужащими, должно основываться на принципах человечности и уважения. А достоинство и права ветеранов войны - абсолютный приоритет для Вооруженных Сил Украины.

Что предшествовало?

  • Как сообщалось, 21 мая представители ТЦК и СП в сопровождении полиции остановили автомобиль ветерана на улице Ивана Выговского. Восемь человек в балаклавах окружили мужчину, после чего один из них ударил ветерана по голове, а другой распылил ему в лицо газовый баллончик.
  • Жена ветерана вызвала на место скорую помощь и полицию для фиксации факта избиения.
  • В киевском ТЦК и СП объявили служебную проверку после избиения ветерана Артема Мороза военными ТЦК Шевченковского района и представителями ДФТГ. 

А треба не в бойові підрозділи, а в тюрму, де їм і місце. Параші драяти
23.05.2026 16:10 Ответить
А з якої причини вони до цього не були в бойових підрозділах?
23.05.2026 16:09 Ответить
Тобто направленння до бойового підрозділу це тепер таке покарання? А ті, хто п'ятий рік боронить нас від кацапів, вони, виявляється відбувають покарання? Вони там зовсім береги поплутали?
23.05.2026 16:18 Ответить
23.05.2026 16:09 Ответить
Вони і зараз там не опиняться. Десь у іншій області будуть людей кошмарити, розповідаючи що всі як один з підрозділу Ятамбув.
23.05.2026 17:31 Ответить
23.05.2026 16:10 Ответить
чомусь цивільних за те саме на довгі роки кидають у буцегарню......а ці можуть до нуля і не попасти
23.05.2026 16:17 Ответить
Їх там наверно зачмирять.
23.05.2026 17:22 Ответить
Кого посадили? Може, крупа сидить? Я сумніваюсь, що їх навіть кудись переведуть. Може, в інший район знущатись із людей. На Троєщину. Троєщина завжди крайня!
Як навіть в бойові підрозділи, то не смертниками у Скелю, а командирами, а солдатам, які будуть їхніми рабами, не позаздриш?
23.05.2026 17:32 Ответить
Зате з цивільними можна робити все що завгодно, бити, катувати, вбивати..)
23.05.2026 16:11 Ответить
Ну так в чому проблема?
Мобілізуйся в ЗСУ і ти матимеш такі самі привілеї. 🙂
23.05.2026 16:24 Ответить
Те, що тих хто мене поб'є або зкалічить, відправлять в бойові підрозділи ви називаєте привілеями?)))
23.05.2026 16:30 Ответить
"переведення до бойових підрозділів" - на білоруський кордон?
А як же заяви про те, що у нас військова служба - не покарання? Невже брехали?
23.05.2026 16:12 Ответить
Чудово, це надихає, якщо ти в бойовому підрозділі, то значить десь накосячив
23.05.2026 16:12 Ответить
відмазали гнид ТЦК переведенням до фейкових "бойових" підрозділів - замість кримінальної відповідальності за нанесення тілесних ушкоджень в складі організованої злочинної групи
23.05.2026 16:13 Ответить
Зелені дегенерати в силу тотальної інтелектуальної неспроможності навіть не розуміють, який наратив про бойові підрозділи просувають подібними заявами
23.05.2026 16:15 Ответить
Зелені дегенерати просувають той же самий наратив, який просували про "Армію, Мову, Віру".
23.05.2026 17:34 Ответить
А я думав до ТЦК переводять хлопців з пораненнями які не можуть за станом здоров'я перебувати на боєвих позиціях...
23.05.2026 16:15 Ответить
Отуто вони і спалилися і забрехалися цкуни, по їх нарративам в тцк служать виключно інваліди чи ті хто вже був на бойових позиціях, цим фактом ще раз підтверджують що в тцк "служать" ті хто взагалі не був на передовій
23.05.2026 16:43 Ответить
Там ще дехто "служить", але ці мавпенята чомусь в жодному "розслідуванні" не фігурують.
23.05.2026 17:07 Ответить
Ну особисто я знаю одного хлопця (син мого знайомого) то він був на фронті ще з 2014-го, потім повномаштабка, отримав поранення в ноги, на одній нозі у нього металеві пластини і його перевели до ТЦК.
23.05.2026 17:07 Ответить
і його б теоретично за таку саму провину відправили б якості покарання в бойовий підрозділ ?
23.05.2026 17:11 Ответить
Я цього не знаю. Зараз він служить в ТЦК. Його батько каже, що ждуть якісь висновки комісії на отримання інвалідності та комісації з ВСУ.
23.05.2026 17:15 Ответить
ну припустимо син твого знайомого дійсно воював. Але ж інші 90 відсотків там працюють без окопів, для чого саме й оформили собі часткову придатність. То як їх частковопридатних відішлють в окопи ?

та ніяк
23.05.2026 17:23 Ответить
Ну непридатні ж якось становляться придатними. Так і з ними ВЛК поступить... Я так думаю...
23.05.2026 18:30 Ответить
До-до-до
23.05.2026 17:36 Ответить
"Армія не покарання" казали вони.

Як не за законом карають ухилянтів, так не за законом карають і військових, котрі перевищують повноваження. Бантустан по понятіям.
23.05.2026 16:16 Ответить
23.05.2026 16:18 Ответить
Як казав лідор на стадіоні: "Я ваш вирок". Ну от і відбувають покарання тепер. Все чесно.
23.05.2026 16:41 Ответить
Фамилию пострадавшего назвали, а имена подонков нет. Застенчивый Цензор, такой **** застенчивый.
23.05.2026 16:20 Ответить
Может тебе еще ключи от квартиры дать где деньги лежат
23.05.2026 17:30 Ответить
солдатами в скелю, чи офіцерами кудись в тил?
23.05.2026 16:20 Ответить
Якщо б перше, то було б честно
23.05.2026 17:18 Ответить
Якщо це таке покарання, тоді питання: Яка вина тих віськовозобовязаних, кого відразу направляють до бойових підрозділів?
23.05.2026 16:26 Ответить
Не интересно куда их переведут. За их действия бессрочно отвечает их командование. Интересно, когда все это кому то понадобиться?
23.05.2026 16:27 Ответить
Відкупляться (кешу наварили на клятих ухилянтах добре) або максимум на третій лінії будуть, або взагалі звільняться с зсу по "стану здоров'я" ( привіт Козловському і Вакарчуку)
23.05.2026 16:38 Ответить
Тобто забусярених цивільних теж карають відправляючи у бойові підрозділи? За який злочин? Їм навіть повесточки не надсилали.
Вже на часі зеленого ішака відправити на шкуродерню, допоки не пізно.
23.05.2026 16:38 Ответить
Тоді питання зустрічне і дуже просте, він вже у однострої, фізично здоровий, навчений мінімум битися , то чому вони хапають хворих , кволих і старих і замість себе посилають?! Взагалі то це повноцінна кримінальна стаття без терміну давності.
23.05.2026 16:39 Ответить
Объективная реальность. Где "хлопающие ушами" от радости про ухилянтов? Нет такого понятия в международных судах, а военные преступления есть. И ничего не изменит, удалите вы эту пИсюлю или нет, это уже ничего не изменит. И не только ТЦК, но и ДПСУ, судьи и многие другие, которые надеяться спрятаться за коллегиальными решениями. Понятно, что 80% отпетляет, но самых "жирных" будут долго мусолить.
23.05.2026 16:44 Ответить
Так в тому-то і справа, що ті 20% гадають, що обовʼязково потраплять у ті самі 80%
23.05.2026 17:33 Ответить
Такі злочини стали можливі тільки завдяки чотирижди ухилянту. Від самого початку, коли воно для збереження свого рейтингу, своєчасно не провело мобілізацію і спровокувало безпредєл з боку ним створених ТЦК.
23.05.2026 16:46 Ответить
Тобто переведення в бойові підрозділи-це покарання? *****,наскільки все таки довбой@би. А може з кожного по ляму гривень на користь Мороза?
23.05.2026 16:47 Ответить
Ні, це для них можливість, застосування своїх навичок рукопашного бою. Такі таланти пропадають.
23.05.2026 16:53 Ответить
Да скільки казати що тцк це не військові. Як і поліцаї. Це ухилянти і бандюки які ховаються в тилу і кошмарять і грабують людей. Ці тилові бандюки даже на справжніх військових нападають які їдуть із фронту або на фронт про шо є багато відео.
23.05.2026 16:49 Ответить
Сначала их надо в петухи перевести...
23.05.2026 16:49 Ответить
Лише тотально низьким рівнем інтелекту в бандах тцкунів та мусорів можна пояснити той факт, що ці організми не розуміють, що вони щодня здійснюють воєнні злочини проти цивільних людей. Як відомо, воєнні злочини завжди є персональними, не мають термінів давності і їх неможливо виправдати виконанням чиїхось наказів чи злочинних законів, навіть якщо на час здійснення злочину вони здавались правочинними. Поцікавились хоча б долями наглядачів концтаборів в роки 2-ої світової
23.05.2026 16:52 Ответить
Касательно интеллекта ТЦКунов: https://www.youtube.com/shorts/CmPZQ2x0Sno
23.05.2026 17:14 Ответить
ТО де закон чинено злочин яка бойова частина в колонію суворого режиму ото буде правильно
23.05.2026 16:54 Ответить
Мусора на харківщині напали на військових які поверталися з позиції і звинуватили їх в вживанні наркотиків бо в них були стомлені обличчя
23.05.2026 16:54 Ответить
Хоч відпи₴дили цих уй@бків мусорських?
23.05.2026 16:57 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=PnPjB8uUTJk
23.05.2026 17:15 Ответить
Ось як чоловік, я так гадаю що ветеран, розігнав це сцикливе маскі- шоу разом з ненавченеми.
https://x.com/i/status/2057940932943573374
23.05.2026 17:37 Ответить
Ясно. Ветеранів бити не можна, а звичайних людей можна.
23.05.2026 16:55 Ответить
Ну і як це розуміти?
23.05.2026 16:58 Ответить
Сарказм? Ні. не чув. )
23.05.2026 17:01 Ответить
так воевать за родину на передовых рубежах это наказание?
23.05.2026 16:57 Ответить
В ТЦК-мають служити тільки ті, хто пройшов фронт; іначе-народ "порве" ухилянтів
23.05.2026 17:02 Ответить
Треба перед тим їх нормально відпіздити, забрати усе майно і вислати служити в зону бойових дій щоб починали свою кар'єру з нуля!
23.05.2026 17:02 Ответить
Тобто звичайних цивільних пхають через місяць два до бойових підрозділів на небезпечних напрямках де він скоро вже або 200 або 300 а ці бики вгодовані вже в одностроях, сидять по тилах? Звісно! Ми війну таким чином однозначно виграємо!
23.05.2026 17:09 Ответить
Якщо ховають цих бичків до бойових підрозділів то тоді до забусярених ними солдат. Це буде правильно.
23.05.2026 17:18 Ответить
а на дисбат не?
23.05.2026 17:21 Ответить
І щуку кинули у річку
23.05.2026 17:24 Ответить
Сюди захисники тцкунів сцять зайти 😁
23.05.2026 17:26 Ответить
По-перше, їх тут залишилось небагато, не більше десятка. По-друге, нікому не хочеться виглядати в очах інших дебілом. По-третє, найбільш активні, що працюють тут по службі або за гроші, нікуди не ділися, просто сьогодні вихідний.
23.05.2026 17:41 Ответить
Переведуть на посади командирів чи тільки на папері, чи взагалі, забудуть, як блатні і вчасно заносять, як переведуть, тим солдатам не позаздриш, які опиняться їхніми рабами
23.05.2026 17:31 Ответить
Тобто все ж таки вирішили «замʼяти» справу?! Чесно, навіть не дивує, що цих «псів» відмажуть
23.05.2026 17:36 Ответить
А поліцаїв, які були з тими тцкунами куди?
23.05.2026 17:45 Ответить
Прийдуть через місяць вже як учасники бойових дій і далі продовжать оповіщення населення
23.05.2026 17:47 Ответить
Шакали
23.05.2026 18:11 Ответить
а якби не ветерана забусячили? то що? премія?
23.05.2026 18:18 Ответить

??? СЛУЖБА В БОЙОВОМУ ПІДРОЗДІЛІ - ЦЕ ПОКАРАННЯ ???
23.05.2026 18:22 Ответить
так в ТЦК одні ветерани з передової , це ж що за куйня така, нападати на побратимів ."
23.05.2026 18:23 Ответить
Квартальний стиль Риго-ОПи з 2022 року. Захист Батьківщини перевели в статус покарання.
23.05.2026 18:30 Ответить
 
 