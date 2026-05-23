Избиение ветерана Мороза военными ТЦК в Киеве: виновных переведут в боевые подразделения, - Сухопутные войска

Командование Сухопутных войск приняло решение о переводе виновных в инциденте с ветераном в Киеве в боевые подразделения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Сухопутных войск.

Речь идет об инциденте в Шевченковском районе Киева

Как отмечается, в сети Интернет распространяется информация об инциденте, произошедшем с участием ветерана войны и представителей ТЦК и СП Шевченковского района города Киева.

Во время проведения мероприятий оповещения между военнослужащим ТЦК и СП города Киева и ветераном войны Артемом Морозом возникла конфликтная ситуация. Военнослужащий применил физическую силу, которая, в данном случае, не может быть ничем оправдана.

Начато уголовное производство

Полиция возбудила уголовное производство по факту неправомерных действий военнослужащего ТЦК и СП. По данному факту Шевченковским управлением полиции внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований по ст. 125 Уголовного кодекса Украины. Потерпевшему вручено направление для прохождения судебно-медицинской экспертизы с целью установления степени тяжести полученных телесных повреждений. Продолжается досудебное расследование.

В отношении виновных должностных лиц будет принято решение о прохождении ими дальнейшей службы в боевых подразделениях.

Руководство Киевского МТЦК и СП находится на постоянной связи с пострадавшим ветераном. Должностные лица категорически не поддерживают такие действия личного состава и уже официально извинились перед ветераном.

Командование Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины решительно осуждает такие неправомерные действия. Взаимодействие с людьми, как гражданскими, так и военнослужащими, должно основываться на принципах человечности и уважения. А достоинство и права ветеранов войны - абсолютный приоритет для Вооруженных Сил Украины.

Что предшествовало?

Как сообщалось, 21 мая представители ТЦК и СП в сопровождении полиции остановили автомобиль ветерана на улице Ивана Выговского. Восемь человек в балаклавах окружили мужчину, после чего один из них ударил ветерана по голове, а другой распылил ему в лицо газовый баллончик.

Жена ветерана вызвала на место скорую помощь и полицию для фиксации факта избиения.

В киевском ТЦК и СП объявили служебную проверку после избиения ветерана Артема Мороза военными ТЦК Шевченковского района и представителями ДФТГ.

