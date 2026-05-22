ТЦК Киева - об избиении ветерана Артема Мороза: Проводится служебное расследование, виновных накажут
В киевском ТЦК и СП объявили служебную проверку после избиения ветерана Артема Мороза военнослужащими ТЦК Шевченковского района и представителями ДФТГ.
Об этом написал терцентр, сообщает Цензор.НЕТ.
Что говорит ТЦК?
"Во время проведения мероприятий оповещения между военнослужащим ТЦК и СП города Киева и Артемом Морозом возникла конфликтная ситуация с применением физической силы, которая в данном случае не может быть ничем оправдана. Непосредственные участники конфликта и их руководство будут привлечены к дисциплинарной ответственности", - говорится в сообщении.
Там добавили, что по данному случаю руководством Киевского городского ТЦК и СП проводится служебное расследование, результаты которого будут переданы в правоохранительные органы для предоставления правовой оценки.
Что предшествовало?
- Как сообщалось, 21 мая представители ТЦК и СП в сопровождении полиции остановили автомобиль ветерана на улице Ивана Выговского. Восемь человек в балаклавах окружили мужчину, после чего один из них ударил ветерана по голове, а другой распылил ему в лицо газовый баллончик.
- Жена ветерана вызвала на место скорую помощь и полицию для фиксации факта избиения.
А тепер видно що врятуємо країну для ІНДУСІВ. Бо етнос уже знищено. Ніхто не хоче воювати в програній війні.
Люди бачать - ти тракторист Вася- тобі вічна війна, ти еврей - тобі все що забажаєш
. Ти про цих індусів дізнався місяць тому, а ухиляєшся ти вже 5й рік поспіль. І кожен раз привід в тебе новий.
ТІЛЬКИ
ЛЮДЕЙ НЕМА І УЖЕ НІКОЛИ ЇХ НЕ БУДЕ - це мертва країна.
Проблема не в втратах на фронті - вони невеликі.
- відпустили жінок і дітей - вони там асимілювались - жінки розлучились і найшли собі когось, діти вивчили іноземну і уже ходять кілька років в чужі школи
- чоловіків з ними не пустили щоб етнос зберігся за межами країни і того їх будуть асимілювати.
- потім мало було всього і пустили МОЛОДИХ ЧОЛОВІКІВ - щоб повністю обезкровити
Що лишилось?
- інваліди
- пенсіонери
- поліція
- бомжі
- наркомани
- чиновники
- ПОВНІ БЕЗДАРНОСТІ ( тьота Зіна на касі умовна)
і тд
ВЕСЬ ЛЮДСЬКИЙ ПОТЕНЦІАЛ ЗНИЩЕНО ПІД КОРІНЬ. Демографію не відновини - бо НІКИМ.
Є 1 можливий сценарій - українки зараз рожають по 10-12 дітей, як думаєте це реально?
Чі будеш чекати коли сам підеш в відпустку і будеш на його місці?
Чі то може ти з своїми дружками його побив?
Навіть є що списалась з війська, поки була можливість і виїхали вже, причини ті самі.
Взагалі, це все виглядає так, якби зараз Венесуела зібрала хворихз=, посадила своїх людей на корабель і відправила воювати с США і сказала їм загиньте всі, без перемоги над Америкою не повертайтесь. Приблизно те ж саме. Чи якби греки 50 років тому не випускали кіпріотів із Кіпру, хапали їх і змусили подолати самотужки всю Туреччину.
Он, нещодавно розповідали, в Європі в армію ніхто не хоче, армія контрактна і майже ніхто не йде, декілька десятків тисяч реальних військових на країни, де населення в рази більше нашого, це зараз їхній максимум, а що можуть когось хапати силою, та ще й щоб це робили військовослужбовці по відношенню до своїх цивільних громадян, таке і в голову їм не приходить, провели опитування, в випадку війни 57% збираються виїхати далі на Захід. Це зізнаються, а реально це буде 90%. І їм навіть не приходить в голову, що їх може хтось не випускати чи тим більше хапати на вулицях і коїти насильство до власних громадян, та ще й до непридатних воювати. Це не вкладається в голові! Це називається тиранія! Таке враження, що це змова і нас вирішили просто знищити.
Навіть курча хоче жити - пам'ятаєте пісню про ципльонка жарєного, якого арєставалі? І вирішили за нього, що він має пожертвувати собою заради чийогось апетиту. Та от бажаю чинушам і силовикам, які хапають і тягнуть людей на смерть, і розпоряджаються це робити, самим опинитись на місці того курчати!
Але люди вже із цим погодились. були готові йти на смерть, щоб подолати цього ворога супостата, але ця влада примудрилась вбити цей дух і тепер добровольців нема!
- ТАК. ВИГРАВАВ.
Самі допустили корупцію. Самі не боретесь з нею. Тому буде корупція. Весь цей логрид про особисту безвідповідальнісь масового ураження. І мабуть спадкову.
І ПТСР не тількі у "чуваків" може бути, народ йому не такій...
Людину вбили і нема навіть підозри, а зламав дзеркало - взяли під варту і 7 років.
ТЦКшники забивають ногами лежачу людину, а менти дивляться.
Отак в нас силовики народ "захищають"..
Побили 17-річного хлопця.
В Дніпрі он вбили людину, інший в комі 4 тижні длежить.
Справжня мафія, держбанда кіднеперів і рекетирів.
Вже відкрито говорять, що ТЦКшники завербовані росією, ви подивіться що коять!
В Дніпрі он танцювали на людині!
Тцкуны избили и будут себя проверять и наказывать виновыных(штраф) страна чудес имени Зе
А чого не обговорюємо? Це вже не новина? Тут була ганебна скупа стаття без подробиць, 10 строчок і все. Що це ветеран, без 2 ніг, на протезах, який став символом незламності українських ветеранів, як лупцювали, як вимагали стерти відео, що вели себе неадекватно, про це ні слова. Хоч тут почитайте.
Що вони коять? Це диверсанти! А хто не засуджує рішуче теж або диверсант, або раб, що забув слова Німьоллєра!
Хоча зараз зітруть! Ганьба!
22.05.2026
