ТЦК Киева - об избиении ветерана Артема Мороза: Проводится служебное расследование, виновных накажут

В киевском ТЦК и СП объявили служебную проверку после избиения ветерана Артема Мороза военнослужащими ТЦК Шевченковского района и представителями ДФТГ.

Об этом написал терцентр, сообщает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Что говорит ТЦК?

"Во время проведения мероприятий оповещения между военнослужащим ТЦК и СП города Киева и Артемом Морозом возникла конфликтная ситуация с применением физической силы, которая в данном случае не может быть ничем оправдана. Непосредственные участники конфликта и их руководство будут привлечены к дисциплинарной ответственности", - говорится в сообщении.

Там добавили, что по данному случаю руководством Киевского городского ТЦК и СП проводится служебное расследование, результаты которого будут переданы в правоохранительные органы для предоставления правовой оценки.

Читайте также: Избиение ветерана в Закарпатье: двум наиболее активным нападавшим сообщено о подозрении, - Нацполиция

Что предшествовало?

Как сообщалось, 21 мая представители ТЦК и СП в сопровождении полиции остановили автомобиль ветерана на улице Ивана Выговского. Восемь человек в балаклавах окружили мужчину, после чего один из них ударил ветерана по голове, а другой распылил ему в лицо газовый баллончик.

Жена ветерана вызвала на место скорую помощь и полицию для фиксации факта избиения.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Мужчина ворвался с битой в ТЦК Хмельницкого и требовал освободить сына: терцентр прокомментировал. ВИДЕО