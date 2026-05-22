ТЦК Киева - об избиении ветерана Артема Мороза: Проводится служебное расследование, виновных накажут

В ТЦК Киева прокомментировали избиение ветерана Артема Мороза

В киевском ТЦК и СП объявили служебную проверку после избиения ветерана Артема Мороза военнослужащими ТЦК Шевченковского района и представителями ДФТГ.

В ТЦК і СП міста Київ прокоментували ситуацію.

Что говорит ТЦК? 

"Во время проведения мероприятий оповещения между военнослужащим ТЦК и СП города Киева и Артемом Морозом возникла конфликтная ситуация с применением физической силы, которая в данном случае не может быть ничем оправдана. Непосредственные участники конфликта и их руководство будут привлечены к дисциплинарной ответственности", - говорится в сообщении.

Там добавили, что по данному случаю руководством Киевского городского ТЦК и СП проводится служебное расследование, результаты которого будут переданы в правоохранительные органы для предоставления правовой оценки.

Читайте также: Избиение ветерана в Закарпатье: двум наиболее активным нападавшим сообщено о подозрении, - Нацполиция

Что предшествовало?

  • Как сообщалось, 21 мая представители ТЦК и СП в сопровождении полиции остановили автомобиль ветерана на улице Ивана Выговского. Восемь человек в балаклавах окружили мужчину, после чего один из них ударил ветерана по голове, а другой распылил ему в лицо газовый баллончик.
  • Жена ветерана вызвала на место скорую помощь и полицию для фиксации факта избиения.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Мужчина ворвался с битой в ТЦК Хмельницкого и требовал освободить сына: терцентр прокомментировал. ВИДЕО

Бо йшли ВРЯТУВАТИ КРАЇНУ.

А тепер видно що врятуємо країну для ІНДУСІВ. Бо етнос уже знищено. Ніхто не хоче воювати в програній війні.

Люди бачать - ти тракторист Вася- тобі вічна війна, ти еврей - тобі все що забажаєш
22.05.2026 22:36 Ответить
Самі себе будуть карати? Не-НЕ ВІРЮ!
22.05.2026 22:28 Ответить
ТЦК проводиться службове розслідування про побиття службовцями ТЦК ветерана. Винуватого ветерана покарають.
22.05.2026 22:50 Ответить
Повісити цю наволоч, агресивну з тилу, Українці добрі люди і не злопамятні!!
22.05.2026 22:59 Ответить
Ось якось ще було службове розслідування тцк...
https://x.com/Oleksii88877/status/2057438144316801471?s=20
22.05.2026 22:29 Ответить
Если бы люди шли в ТЦК так, как 2022, то этого бы не было.
22.05.2026 22:32 Ответить
А хто винний в цьому?
22.05.2026 22:48 Ответить
Перестань *******, клоун,
. Ти про цих індусів дізнався місяць тому, а ухиляєшся ти вже 5й рік поспіль. І кожен раз привід в тебе новий.
22.05.2026 22:51 Ответить
ну так .... я винний - виновних найдень)

ТІЛЬКИ

ЛЮДЕЙ НЕМА І УЖЕ НІКОЛИ ЇХ НЕ БУДЕ - це мертва країна.

Проблема не в втратах на фронті - вони невеликі.

- відпустили жінок і дітей - вони там асимілювались - жінки розлучились і найшли собі когось, діти вивчили іноземну і уже ходять кілька років в чужі школи

- чоловіків з ними не пустили щоб етнос зберігся за межами країни і того їх будуть асимілювати.
- потім мало було всього і пустили МОЛОДИХ ЧОЛОВІКІВ - щоб повністю обезкровити

Що лишилось?

- інваліди
- пенсіонери
- поліція
- бомжі
- наркомани
- чиновники
- ПОВНІ БЕЗДАРНОСТІ ( тьота Зіна на касі умовна)
і тд

ВЕСЬ ЛЮДСЬКИЙ ПОТЕНЦІАЛ ЗНИЩЕНО ПІД КОРІНЬ. Демографію не відновини - бо НІКИМ.

Є 1 можливий сценарій - українки зараз рожають по 10-12 дітей, як думаєте це реально?
22.05.2026 23:00 Ответить
30 мільйонів народу жаліються що вони вимруть. А 7 мільйонів євреїв Ізраїля не жаліються. Парадокс.
22.05.2026 23:14 Ответить
30? А не 22-25, онови метгдичьку
22.05.2026 23:33 Ответить
за що конкретно йти воювати?
22.05.2026 23:09 Ответить
тобі - за імператора, це ж очевидно
22.05.2026 23:13 Ответить
доречі якщо буде війна в Азійсько-Тихоокеанському регіоні то для Японії життєво необхідним буде повернення до імператорського правління і відновлення власних збройних сил.
22.05.2026 23:21 Ответить
у них в поліції є навіть авіаносці. навіщо їм перейменовувати свої структури? щоби що? щоб тобі догодити?
22.05.2026 23:25 Ответить
Про ветерана побитого шось напишеш?
Чі будеш чекати коли сам підеш в відпустку і будеш на його місці?
Чі то може ти з своїми дружками його побив?
22.05.2026 23:11 Ответить
Добре що в те6е є час і можливість кожен раз тут свої бігуді які ти собі накрутив розписувати.
22.05.2026 23:36 Ответить
Де ви дебіли тих індусів знайшли?Це кацапи поширюють,наші придурки підгавкують.Вже бачив фотки ші як індуси проводять мобілізацію.
22.05.2026 23:18 Ответить
Ну а хто в цьому винен, багато людей що 24 лютого були самі у військоматі, побачивши який бардак в управлінні підрозділами та корупція у владі, поробили відсрочки або виїхали з України.

Навіть є що списалась з війська, поки була можливість і виїхали вже, причини ті самі.
22.05.2026 22:38 Ответить
Ну а хто в цьому винен?
22.05.2026 22:49 Ответить
І чого не йдуть? Хапають людей і тягнуть, хіба хтось так вигравав війни? Був дух, була купа добровольців, все це вбили корупцією тотальноє і навіть її відкритою підтримкою владою, жахливою несправедливістю, насильством проти одних і всіма благами для інших, хто давав присягу, не мусить воювати, все навпаки, а на людей з купою хвороб влаштували полювання.
Взагалі, це все виглядає так, якби зараз Венесуела зібрала хворихз=, посадила своїх людей на корабель і відправила воювати с США і сказала їм загиньте всі, без перемоги над Америкою не повертайтесь. Приблизно те ж саме. Чи якби греки 50 років тому не випускали кіпріотів із Кіпру, хапали їх і змусили подолати самотужки всю Туреччину.
Он, нещодавно розповідали, в Європі в армію ніхто не хоче, армія контрактна і майже ніхто не йде, декілька десятків тисяч реальних військових на країни, де населення в рази більше нашого, це зараз їхній максимум, а що можуть когось хапати силою, та ще й щоб це робили військовослужбовці по відношенню до своїх цивільних громадян, таке і в голову їм не приходить, провели опитування, в випадку війни 57% збираються виїхати далі на Захід. Це зізнаються, а реально це буде 90%. І їм навіть не приходить в голову, що їх може хтось не випускати чи тим більше хапати на вулицях і коїти насильство до власних громадян, та ще й до непридатних воювати. Це не вкладається в голові! Це називається тиранія! Таке враження, що це змова і нас вирішили просто знищити.
Навіть курча хоче жити - пам'ятаєте пісню про ципльонка жарєного, якого арєставалі? І вирішили за нього, що він має пожертвувати собою заради чийогось апетиту. Та от бажаю чинушам і силовикам, які хапають і тягнуть людей на смерть, і розпоряджаються це робити, самим опинитись на місці того курчати!

Але люди вже із цим погодились. були готові йти на смерть, щоб подолати цього ворога супостата, але ця влада примудрилась вбити цей дух і тепер добровольців нема!
22.05.2026 23:16 Ответить
Хапають людей і тягнуть, хіба хтось так вигравав війни?
- ТАК. ВИГРАВАВ.

Самі допустили корупцію. Самі не боретесь з нею. Тому буде корупція. Весь цей логрид про особисту безвідповідальнісь масового ураження. І мабуть спадкову.
22.05.2026 23:21 Ответить
Чого б не було, бот? Ветерана би восьмеро ТЦКшників не лупцювали? Не бачу зв'язку. Навпаки, люди через це не йдуть. Хто ж хоче, щоб його закатували в ТЦК або в Скелі?
22.05.2026 23:25 Ответить
Если бы люди шли в ТЦК так, как 2022, то цвитнаті були б на порядок більшими. 95% уражень відбувається дронами. А піхота потрібна для компенсації некомпетентності командирів.
22.05.2026 23:28 Ответить
краще одразу на нуль,там моїм хлопцям розповіш як ти їх москворотих ненавидиш зате що ще з 17 як не в танку горять,так місяцями без ротацій моляться богу на тій мові на якій виросли їх батьки,вони і їх діти прикривають твою срак поки ти сидишь на свому дивані і розпалюєш ненависть до таких же українців
22.05.2026 22:38 Ответить
Всі москвороті мають загинути, мені ***** як.
22.05.2026 22:39 Ответить
напиши де тебе знайти герою...щоб не витрачати зайве час,щоб побачити який ти герой в реалі
22.05.2026 22:42 Ответить
Я тебе сам знайду, більше хрюкай на вулиці свинячою
22.05.2026 22:43 Ответить
давай Я ТЕБЯ ЖДУ ШЛЯПА....
22.05.2026 22:44 Ответить
Москворота шлюшка нервує 🤣🤣🤣
22.05.2026 22:45 Ответить
це все на що здатне така обісцяна чепуха як ти,пистіти через монітор,та ти герой ,звичайно ти мабуть розмовляєш шопітом а в ранці виповзши з під параші ореш півнем...генетичномодіфіковане чмо.....одного разу ти знайдеш свого стоматолога який і різбу тобі наріже.....
22.05.2026 22:55 Ответить
Доречі, чому ти досі прізвище не змінив? Це елементарно робиться за місяць. З таким прізвищем нащадка окупантів твоє місце в концтаборі 😂😂😂
22.05.2026 23:17 Ответить
Не звертай уваги бро.Це малолітній є банько.Тупе хамло.
22.05.2026 23:22 Ответить
Захищаєш москворотих? Я запам'ятаю.
22.05.2026 23:28 Ответить
Ти провокатор, кацапи тобі платять.
22.05.2026 23:09 Ответить
Я закликаю наймати моджахедів щоб підірвати метро маскви. Де можна отримати гроші від кацапів за це, свиня? 😁😁😁
22.05.2026 23:15 Ответить
От якраз за це вони і платять! Ти чув про випадок в Рязані, як вони свої будинки з людьми підривали, щоб дискредитувати чеченців? І метро, можливо, теж.
22.05.2026 23:17 Ответить
Беслан і норд-ост теж перевдягнені фсб-шники робили? Шаміль Басаєв вже фсбшник? Вбий себе лахтодирка 😆😆😆
22.05.2026 23:27 Ответить
Можливо, і так. Є і такі версії. Але у будь-якому випадку, ці теракти їм точно не допомогли.
22.05.2026 23:35 Ответить
Не хрюкай. Вся московія платить данину кадирову, це і є перемога. Москву треба тероризувати, тоді вона підкоряється. Твоє метро буде підірване 🤣🤣🤣
22.05.2026 23:37 Ответить
Зарплати у добровольців низькі завдяки мобілізації: навіщо платити гарні гроші добровольцям та забезпечувати їх усім необхідним, якщо можна безкоштовно наловити майбутніх героїв?
22.05.2026 23:30 Ответить
Це тому що на фронті треба більше мотивованих людей. А найбільш мотивовані в значній кількості, нажаль, займаються теоретичним патріотизмом в тилу. От якби вони всі пішли на фронт, тоді не було б подібних прикрих випадків, зате була б перемога і кордони 1991 року. Тому винні лжепатріоти, які вперто сидять на форумах, а не в окопах.
22.05.2026 22:36 Ответить
Без озброєння не буде ніяких кордонів 91 року хоч всі 7 млн призви що залишились. Є багато історій в другу світову війну де німці розпиляли міліонну совкову армію оборона Києва, Ржев і т.д., а тоді не було ні ракет, ні кабів ні беспілотників.
22.05.2026 22:53 Ответить
Озброєння треба давати в руки мотивованого ідейного патріота - тоді він один замінить десятьох немотивованих сцикунів. Так і різниця в ресурсі з ворогом буде компенсована, і зброя буде використана максимально раціонально. Так що кожен форумний берсерк має піти в окоп - це питання екзистенційне.
22.05.2026 22:57 Ответить
Вони герої тільки в інтернеті, в реалі при першій загрозі чкурнуть закордон, а більшість звідти зараз і пише.
22.05.2026 23:08 Ответить
95% уражень відбувається дронами. Не буде ******** зброї - буде 7 млн трупів, а не кордони 1991 року.
22.05.2026 23:31 Ответить
Он дали вже зброю палію - пішов в сзч, а там же є і наркомани і всяка шушпана
22.05.2026 23:35 Ответить
Так всі патріоти рвуть сраку проти індусів і ще євреїв - за чистоту нації, але зазвичай з Кракова 😹
22.05.2026 22:54 Ответить
ти індус, чи раб єврея?
22.05.2026 23:35 Ответить
ветерани мають такі самі права, як і жінки. їх бити не можна. можна бити тільки ухилянтів.
22.05.2026 22:36 Ответить
Так жинка тоже ухилянтка получается если не захищаэ краину
22.05.2026 22:54 Ответить
це вже наклеп.
22.05.2026 23:00 Ответить
Київське тцк зара звучить як тцк Малої Токмачки, по великому рахунку існує закон, єдиний для всіх, якщо закон не діє, є інший закон, закон вулиці, тобто умовно право на самозахист. Так було завжди... нажаль деякі не знають історію.
22.05.2026 22:38 Ответить
а після війни буде як у рембо перша кров?
22.05.2026 22:40 Ответить
Щось якась подія мутна....Зупинили ...розпилили...вдарили....Просто так?? Ну не усі ж восьмеро дебіли?? Щось "ветеран" то зробив для такої агресії? Щось не то....
22.05.2026 22:45 Ответить
Безногий, та щоб не зробив він без ніг.... Завтра дитина щось ляпне то запшакають перцовкою?
22.05.2026 22:49 Ответить
Ветеран втратив ноги на війні. Щоб там не було причиною конфлікту, але коли здорові бугаї, які начебто "важкопоранені", бьют інваліда... Мабуть це вже занадто.
22.05.2026 22:50 Ответить
мудрий нарід спочатку ********* тцк а потім дивується чому якомусь чуваку з ПТСР рве дах і він б'є когось за криве слово не розбираючи хто перед ним
22.05.2026 22:57 Ответить
лікуватися з таким треба
22.05.2026 23:10 Ответить
Не когось, а ветерана.
І ПТСР не тількі у "чуваків" може бути, народ йому не такій...
22.05.2026 23:17 Ответить
В Одеському ТЦК після побиття ветерана шукали воювавших ТЦКшників, не знайшли жодного..
22.05.2026 23:24 Ответить
А у тцк що, є не дебіли? 🤔
22.05.2026 22:51 Ответить
Проте ми всі знаємо що відео з бодікамер ТЦКунів та мусорів точно все прояснять! Чи ні?)
22.05.2026 23:05 Ответить
чому не кримінальна справа? а якби хтось заїхав в харю оборотню, то зразу в кайданки... виходить що цивільних можна безкарно калічить...
22.05.2026 22:45 Ответить
Просто жах.Сирський кат і диверсант. Таке враження, що це все коїться навмисно.
Людину вбили і нема навіть підозри, а зламав дзеркало - взяли під варту і 7 років.
https://www.youtube.com/shorts/sZzchKzwlmA
ТЦКшники забивають ногами лежачу людину, а менти дивляться.
https://www.youtube.com/shorts/HkO8xfvJniI
Отак в нас силовики народ "захищають"..

Побили 17-річного хлопця.
https://www.youtube.com/watch?v=wF3oiSQGDE8

В Дніпрі он вбили людину, інший в комі 4 тижні длежить.
Справжня мафія, держбанда кіднеперів і рекетирів.
https://www.youtube.com/watch?v=uPkUujOnXyk
Вже відкрито говорять, що ТЦКшники завербовані росією, ви подивіться що коять!
https://www.facebook.com/reel/1491505669243838

В Дніпрі он танцювали на людині!
22.05.2026 23:20 Ответить
В этой новости прекрасно все))
Тцкуны избили и будут себя проверять и наказывать виновыных(штраф) страна чудес имени Зе
22.05.2026 22:55 Ответить
Согласен на все 100%, накажут....в своё время ВСЕХ виновных обязательно накажут...
22.05.2026 22:50 Ответить
і ухилесів на чолі з 4-разовим? я за
22.05.2026 22:58 Ответить
Побиттям, тортурами і бусифікацією мотивацію насильно не привяжеш! Навіть кацапів вже скрепіями сюди не затягнеш, тільки грошима.
22.05.2026 22:54 Ответить
Ага, покарають. Так як за Сахарука, Сопіна, Танчика, Кашелюка, ще сотні закатованих. Покарали тільки одного, в Києві заккатували хлопця в автобусі, був вирок. Мабуть, вбивця комусь не догодив. На цьому все! Отака справедливість!

А чого не обговорюємо? Це вже не новина? Тут була ганебна скупа стаття без подробиць, 10 строчок і все. Що це ветеран, без 2 ніг, на протезах, який став символом незламності українських ветеранів, як лупцювали, як вимагали стерти відео, що вели себе неадекватно, про це ні слова. Хоч тут почитайте.
https://www.volynnews.com/news/all/vdaryly-po-holovi-predstavnyky-ttsk-napaly-na-veterana-na-protezakh-u-/
Що вони коять? Це диверсанти! А хто не засуджує рішуче теж або диверсант, або раб, що забув слова Німьоллєра!
Хоча зараз зітруть! Ганьба!
22.05.2026 23:05 Ответить
"Правдак" за 15 рублів рве пердак))))

хахли ведуться, нормас
22.05.2026 23:11 Ответить
А ти чекав ото рік щоб коментарі почати писати чі так?) Я от з 2014 тут новини читаю.
22.05.2026 23:20 Ответить
а що він не так написав? він збрехав?
22.05.2026 23:28 Ответить
І що з того? Зараз прийде отой Войцеховський, офіцер, що хоче, щоб за нього воювали хворі люди, і знов мене забанить. Я вже разів 50 тут реєструвався.
22.05.2026 23:36 Ответить
Він просто спить десь. І все зітре. Крамола!
22.05.2026 23:38 Ответить
 
 