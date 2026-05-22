ТЦК Києва про побиття ветерана Артема Мороза: Проводиться службове розслідування, винуватців покарають

У київському ТЦК та СП оголосили службову перевірку після побиття ветерана Артема Мороза військовими ТЦК Шевченківського району та представниками ДФТГ.

Про це написав терцентр, інформує Цензор.НЕТ.

Що каже ТЦК?

"Під час здійснення заходів оповіщення між військовослужбовцем ТЦК та СП міста Києва та Артемом Морозом виникла конфліктна ситуація із застосуванням фізичної сили, яка в даному випадку не може бути нічим виправдана. Безпосередні учасники конфлікту та їх керівництво будуть притягнуті до дисциплінарної відповідальності", - йдеться у повідомленні.

Там додали, що за даним випадком керівництвом Київського міського ТЦК та СП проводиться службове розслідування результати якого будуть передані до правоохоронних органів для надання правової оцінки.

Що передувало?

Як повідомлялося, 21 травня представники ТЦК та СП у супроводі поліції зупинили автомобіль ветерана на вулиці Івана Виговського. Восьмеро людей у балаклавах оточили чоловіка, після чого один з них вдарив ветерана по голові, а інший розпилив йому в обличчя газовий балончик.

Дружина ветерана викликала на місце швидку допомогу та поліцію для фіксації факту побиття.

