ТЦК Києва про побиття ветерана Артема Мороза: Проводиться службове розслідування, винуватців покарають
У київському ТЦК та СП оголосили службову перевірку після побиття ветерана Артема Мороза військовими ТЦК Шевченківського району та представниками ДФТГ.
Про це написав терцентр, інформує Цензор.НЕТ.
Що каже ТЦК?
"Під час здійснення заходів оповіщення між військовослужбовцем ТЦК та СП міста Києва та Артемом Морозом виникла конфліктна ситуація із застосуванням фізичної сили, яка в даному випадку не може бути нічим виправдана. Безпосередні учасники конфлікту та їх керівництво будуть притягнуті до дисциплінарної відповідальності", - йдеться у повідомленні.
Там додали, що за даним випадком керівництвом Київського міського ТЦК та СП проводиться службове розслідування результати якого будуть передані до правоохоронних органів для надання правової оцінки.
Що передувало?
- Як повідомлялося, 21 травня представники ТЦК та СП у супроводі поліції зупинили автомобіль ветерана на вулиці Івана Виговського. Восьмеро людей у балаклавах оточили чоловіка, після чого один з них вдарив ветерана по голові, а інший розпилив йому в обличчя газовий балончик.
- Дружина ветерана викликала на місце швидку допомогу та поліцію для фіксації факту побиття.
Це в контексті перевірки самих себе.
https://x.com/Oleksii88877/status/2057438144316801471?s=20
А тепер видно що врятуємо країну для ІНДУСІВ. Бо етнос уже знищено. Ніхто не хоче воювати в програній війні.
Люди бачать - ти тракторист Вася- тобі вічна війна, ти еврей - тобі все що забажаєш
. Ти про цих індусів дізнався місяць тому, а ухиляєшся ти вже 5й рік поспіль. І кожен раз привід в тебе новий.
ТІЛЬКИ
ЛЮДЕЙ НЕМА І УЖЕ НІКОЛИ ЇХ НЕ БУДЕ - це мертва країна.
Проблема не в втратах на фронті - вони невеликі.
- відпустили жінок і дітей - вони там асимілювались - жінки розлучились і найшли собі когось, діти вивчили іноземну і уже ходять кілька років в чужі школи
- чоловіків з ними не пустили щоб етнос зберігся за межами країни і того їх будуть асимілювати.
- потім мало було всього і пустили МОЛОДИХ ЧОЛОВІКІВ - щоб повністю обезкровити
Що лишилось?
- інваліди
- пенсіонери
- поліція
- бомжі
- наркомани
- чиновники
- ПОВНІ БЕЗДАРНОСТІ ( тьота Зіна на касі умовна)
і тд
ВЕСЬ ЛЮДСЬКИЙ ПОТЕНЦІАЛ ЗНИЩЕНО ПІД КОРІНЬ. Демографію не відновини - бо НІКИМ.
Є 1 можливий сценарій - українки зараз рожають по 10-12 дітей, як думаєте це реально?
І давай подивимось в динаміці.
Ізраїль від 500 000 -> 7 млн
Україна 52 млн ->44(ЗЕ) -> 15 в кінці якщо пощастить
Чі будеш чекати коли сам підеш в відпустку і будеш на його місці?
Чі то може ти з своїми дружками його побив?
Навіть є що списалась з війська, поки була можливість і виїхали вже, причини ті самі.
Взагалі, це все виглядає так, якби зараз Венесуела зібрала хворихз=, посадила своїх людей на корабель і відправила воювати с США і сказала їм загиньте всі, без перемоги над Америкою не повертайтесь. Приблизно те ж саме. Чи якби греки 50 років тому не випускали кіпріотів із Кіпру, хапали їх і змусили подолати самотужки всю Туреччину.
Он, нещодавно розповідали, в Європі в армію ніхто не хоче, армія контрактна і майже ніхто не йде, декілька десятків тисяч реальних військових на країни, де населення в рази більше нашого, це зараз їхній максимум, а що можуть когось хапати силою, та ще й щоб це робили військовослужбовці по відношенню до своїх цивільних громадян, таке і в голову їм не приходить, провели опитування, в випадку війни 57% збираються виїхати далі на Захід. Це зізнаються, а реально це буде 90%. І їм навіть не приходить в голову, що їх може хтось не випускати чи тим більше хапати на вулицях і коїти насильство до власних громадян, та ще й до непридатних воювати. Це не вкладається в голові! Це називається тиранія! Таке враження, що це змова і нас вирішили просто знищити.
Навіть курча хоче жити - пам'ятаєте пісню про ципльонка жарєного, якого арєставалі? І вирішили за нього, що він має пожертвувати собою заради чийогось апетиту. Та от бажаю чинушам і силовикам, які хапають і тягнуть людей на смерть, і розпоряджаються це робити, самим опинитись на місці того курчати!
Але люди вже із цим погодились. були готові йти на смерть, щоб подолати цього ворога супостата, але ця влада примудрилась вбити цей дух і тепер добровольців нема!
- ТАК. ВИГРАВАВ.
Самі допустили корупцію. Самі не боретесь з нею. Тому буде корупція. Весь цей логрид про особисту безвідповідальнісь масового ураження. І мабуть спадкову.
Метро москви буде підірване іншалла ☝️
У військових частинах чимало людей з наркозалежністю та тих, хто перебуває на замісній підтримувальній терапії, - військова омбудсменка.
Ольга Решетилова наголосила: через те, що у війську неможливо забезпечити замісну терапію, у таких людей виникає синдром відміни, який супроводжується «ломкою», судомами та іншими ускладненнями, які можуть призвести до летальних випадків.
За словами посадовиці, зараз триває перевірка, яка має з'ясувати, як ці люди потрапили до війська. Водночас вона констатувала, що на кожному етапі є людина, яка несе відповідальність за потрапляння таких людей у військову частину.
https://www.pravda.com.ua/articles/2026/01/26/8017820/
От що то було в Кринках? Нащо форсували Дніпро, нащо погубили тисячі людей? Чому той содоль герой, а не в тюрмі?
Куди це все різко поділось з приходом Сирського? Тепер всі розмови, тільки як нахапати більше м'яса, і переважно обмежено придатних, непридатних, хворих, беззахисних...
Час людожерства? Схаменіться.
"Родичі загиблих заявляють про побиття, приховування інформації та відсутність зв'язку з військовими.
Серед них - Василь Цюрко, який помер через дев'ять днів після мобілізації. Судмедексперти зафіксували у нього переломи ребер, синці та забійні рани. Сестра військового каже: тіло було «закатоване».
Ярослав Мокрій помер менш ніж за два тижні служби. Родичі розповідають, що чоловік мав тяжкі хвороби легень, але його все одно мобілізували. Віталій Карат перед смертю в лікарні встиг повідомити сестрі, що його «били постійно».
У полку «Скеля» підтвердили, що всі п'ятеро проходили службу у частині, однак коментувати обставини смертей відмовилися, пославшись на лікарську таємницю.
Омбудсман Дмитро Лубінець заявив, що через численні звернення щодо «Скелі» вже проводять окрему перевірку та закриті наради з керівництвом полку і Генштабом. "
Кому хочеться, щоб його ці диверсанти закатували?
Нвіть, як повірити, що у всіх однакові діагнози і у всіхх були вбиті не тільки серце, а й легені, то як вони потрапили у бойовий підрозділ?
І ПТСР не тількі у "чуваків" може бути, народ йому не такій...
Людину вбили і нема навіть підозри, а зламав дзеркало - взяли під варту і 7 років.
https://www.youtube.com/shorts/sZzchKzwlmA
ТЦКшники забивають ногами лежачу людину, а менти дивляться.
https://www.youtube.com/shorts/HkO8xfvJniI
Отак в нас силовики народ "захищають"..
Побили 17-річного хлопця.
https://www.youtube.com/watch?v=wF3oiSQGDE8
В Дніпрі он вбили людину, інший в комі 4 тижні длежить.
Справжня мафія, держбанда кіднеперів і рекетирів.
https://www.youtube.com/watch?v=uPkUujOnXyk
Вже відкрито говорять, що ТЦКшники завербовані росією, ви подивіться що коять!
https://www.facebook.com/reel/1491505669243838
В Дніпрі он танцювали на людині!
Тцкуны избили и будут себя проверять и наказывать виновыных(штраф) страна чудес имени Зе
А чого не обговорюємо? Це вже не новина? Тут була ганебна скупа стаття без подробиць, 10 строчок і все. Що це ветеран, без 2 ніг, на протезах, який став символом незламності українських ветеранів, як лупцювали, як вимагали стерти відео, що вели себе неадекватно, про це ні слова. Хоч тут почитайте.
https://www.volynnews.com/news/all/vdaryly-po-holovi-predstavnyky-ttsk-napaly-na-veterana-na-protezakh-u-/
Що вони коять? Це диверсанти! А хто не засуджує рішуче теж або диверсант, або раб, що забув слова Німьоллєра!
Хоча зараз зітруть! Ганьба!
22.05.2026
