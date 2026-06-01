На Донеччині мобілізований помер під час перевезення до навчального центру: триває розслідування

На Донеччині правоохоронці розслідують смерть військовозобов’язаного чоловіка, який помер під час супроводження до навчального центру.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на публікацію "Новини Донбасу".

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

За інформацією видання, йдеться про чоловіка 1987 року народження, який помер 28 травня. Його родичі стверджують, що 25 травня чоловіка затримали працівники територіального центру комплектування та соціальної підтримки та повезли у напрямку Дніпра.

За словами близьких, згодом його виявили на узбіччі дороги з тяжкою травмою голови. Чоловіка госпіталізували, однак врятувати його медикам не вдалося.

Читайте: Чоловік застрелився у приміщенні Тернопільського ТЦК, - облвійськкомат

Що кажуть у ТЦК

У Донецькому обласному ТЦК та СП повідомили, що військовозобов’язаного супроводжували до навчального центру.

За версією відомства, під час транспортування чоловік намагався втекти та вистрибнув із транспортного засобу.

"Керівництво Донецького ОТЦК та СП максимально зацікавлене в об’єктивному і повному розслідуванні обставин події та надає всіляку допомогу правоохоронним органам у розслідуванні", – зазначили у центрі комплектування.

Наразі всі обставини події встановлюють правоохоронці. Правову оцінку діям усіх учасників інциденту буде надано після завершення розслідування.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Чоловік помер поблизу будівлі ТЦК та СП на Житомирщині: поліція проводить розслідування