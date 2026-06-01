На Донеччині мобілізований помер під час перевезення до навчального центру: триває розслідування

У ТЦК Київської області з’ясовують обставини затримання можливих співробітників

На Донеччині правоохоронці розслідують смерть військовозобов’язаного чоловіка, який помер під час супроводження до навчального центру.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на публікацію  "Новини Донбасу".

За інформацією видання, йдеться про чоловіка 1987 року народження, який помер 28 травня. Його родичі стверджують, що 25 травня чоловіка затримали працівники територіального центру комплектування та соціальної підтримки та повезли у напрямку Дніпра.

За словами близьких, згодом його виявили на узбіччі дороги з тяжкою травмою голови. Чоловіка госпіталізували, однак врятувати його медикам не вдалося.

Що кажуть у ТЦК

У Донецькому обласному ТЦК та СП повідомили, що військовозобов’язаного супроводжували до навчального центру.

За версією відомства, під час транспортування чоловік намагався втекти та вистрибнув із транспортного засобу.

"Керівництво Донецького ОТЦК та СП максимально зацікавлене в об’єктивному і повному розслідуванні обставин події та надає всіляку допомогу правоохоронним органам у розслідуванні", – зазначили у центрі комплектування.

Наразі всі обставини події встановлюють правоохоронці. Правову оцінку діям усіх учасників інциденту буде надано після завершення розслідування.

Топ коментарі
+22
під час транспортування чоловік намагався втекти та вистрибнув із транспортного засобу.

згодом його виявили на узбіччі дороги з тяжкою травмою голови

Тобто по версіі ТЦК , чоловик вистрибнув, а вони поїхали спокійно далі? Вірю. а як же...
01.06.2026 16:32 Відповісти
+13
Помирають від хвороб або від старості, а від тяжкої травми голови він загинув.
І дуже ймовірно що був вбитий людоловами - про це свідчить залишення жертви на місці пригоди.
01.06.2026 16:55 Відповісти
+11
баня, це нормально. ті, які регулярно ходять в баню - завжди чисті! на відміну від штатних підлизунів, ті ніколи в бані не бувають, того й смердять так, що вова не гарюй! ))
01.06.2026 16:39 Відповісти
Раптово? Взяв і помер? Куди тоді влк дивилося?🤦
01.06.2026 16:31 Відповісти
Ничего не напишу, а то опять забанят...
01.06.2026 16:31 Відповісти
Не сци, я тобі допоможу.
01.06.2026 16:38 Відповісти
Та чого ти, пиши вже одразу «смертт ухилянтам!», ти ж радий будеш від смерті цивільного, якого по уставу мав би захищати
01.06.2026 18:00 Відповісти
Ну, бусінка, до 24.02.22 і я був цивільним. А зараз знову, вже рік як цивільний.
01.06.2026 18:27 Відповісти
баня, це нормально. ті, які регулярно ходять в баню - завжди чисті! на відміну від штатних підлизунів, ті ніколи в бані не бувають, того й смердять так, що вова не гарюй! ))
01.06.2026 16:39 Відповісти
Особливо старий золь**т, у нього єнергія є різати, пиляти, колоти клятих ухилянтів але , тільки в інтернеті 😀😀
01.06.2026 17:21 Відповісти
Тобто по версіі ТЦК , чоловик вистрибнув, а вони поїхали спокійно далі? Вірю. а як же...
01.06.2026 16:32 Відповісти
Це в той час коли є перевірений і 100% спосіб уникнути мобілізації і жити спокійно, посміюючись з військових, котрі п'ятий рік тягнуть лямку.
01.06.2026 16:40 Відповісти
Вадимир Каракай, теж не у війську?
01.06.2026 17:47 Відповісти
Був.
01.06.2026 17:49 Відповісти
впав х дуба? чи по класиці совка -"упал с лєсніци"
01.06.2026 16:34 Відповісти
У мене на дільниці хвора лежача, син опікуном у неї. Доглядає то донька, а він типу опікун, і живе окремо. Помирати баба зібралася, заїхав я до нього, попередити щоб готувалися. Треба було бачити його сльози, кричав з матами на дружину що за чотири роки так і не уламав ще двох народити і сказав що прийшла його смерть...
01.06.2026 16:34 Відповісти
це з якої казки ?
01.06.2026 16:35 Відповісти
Це з життя. Вранішнє.
01.06.2026 16:37 Відповісти
закусуй
01.06.2026 16:40 Відповісти
Не бухаю від слова взагалі. Боюся що попаяє і забараню якогось ждуна, а той мамину бусінку.
01.06.2026 16:41 Відповісти
Бухать можна.Тільки не з гнилими ухилянтами.
01.06.2026 16:58 Відповісти
автобіографічне - "сага про каракая" )))
01.06.2026 16:40 Відповісти
Вадимир Каракай #398922 він не може бути опікуном, якщо в бабці ще є дочка....
01.06.2026 18:13 Відповісти
Цілком може. Головне- знайомий суддя.
01.06.2026 18:26 Відповісти
сам вистрибнув без допомоги ?
01.06.2026 16:34 Відповісти
Усі ці розслідування, Зеленскому у його смердючу дупу. Хочь когось засудили? По їхнім висерам завжди винні тыльки прості люди.
01.06.2026 16:44 Відповісти
та це вже десь було....
01.06.2026 16:44 Відповісти
Шість разів впав на бордюр ?
01.06.2026 16:50 Відповісти
01.06.2026 16:55 Відповісти
Звісно ж по версії тцк-унів:
- він сам помер
- ніяких насильницьких дій з "мобілізованим" не вчинили....сам помер
- впав вдарився і помер
- серцевий напад
- раптове погіршення здоровʼя
- сотня інших неймовірних та "правдивих" версій
01.06.2026 17:13 Відповісти
Чергова байка від ТЦКунівських злочинців - перевертнів у формі ЗСУ.
01.06.2026 17:21 Відповісти
Не помер а загинув! Помирають від хвороб і старості, як же маніпулюють і крутять фактами...
01.06.2026 17:22 Відповісти
ну як ми бачимо від спроб залишитись ухилєсом теж можуть того
01.06.2026 17:52 Відповісти
Зараз розкажу як усе було.
Повезли вони його в учєбку, а він каже - везіть швидше, дуже хочу навчатись і служити. А ТЦК почули і навпаки повільніше стали їхати, кажуть - нема куди спішити. Чоловік обурився і каже - що ж ви робите, кляті буряти - там країна в небезпеці, добре що я хоч на 5-й рік війни дізнався нарешті - тепер буду рятувати Неньку! Тоді вони зупинились, побили його, викинули з машини і кажуть - не будеш ти служити, клятий бандерівець, слава путєну , прівєт Улан-Уде! І поїхали геть.
01.06.2026 17:51 Відповісти
Вистрибнув два три раза вниз головою. Або не так: з буса вистрибнув, а його іже ніхто далі не переслідував. Бо «виявили на дорозі» дивним чином не ТЦК. І давайте, розказуйте про «мамкину юпку» та «сцикунів», а я вам процитую вашу Біблію - Устав
01.06.2026 17:58 Відповісти
 
 