На Донеччині мобілізований помер під час перевезення до навчального центру: триває розслідування
На Донеччині правоохоронці розслідують смерть військовозобов’язаного чоловіка, який помер під час супроводження до навчального центру.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на публікацію "Новини Донбасу".
За інформацією видання, йдеться про чоловіка 1987 року народження, який помер 28 травня. Його родичі стверджують, що 25 травня чоловіка затримали працівники територіального центру комплектування та соціальної підтримки та повезли у напрямку Дніпра.
За словами близьких, згодом його виявили на узбіччі дороги з тяжкою травмою голови. Чоловіка госпіталізували, однак врятувати його медикам не вдалося.
Що кажуть у ТЦК
У Донецькому обласному ТЦК та СП повідомили, що військовозобов’язаного супроводжували до навчального центру.
За версією відомства, під час транспортування чоловік намагався втекти та вистрибнув із транспортного засобу.
"Керівництво Донецького ОТЦК та СП максимально зацікавлене в об’єктивному і повному розслідуванні обставин події та надає всіляку допомогу правоохоронним органам у розслідуванні", – зазначили у центрі комплектування.
Наразі всі обставини події встановлюють правоохоронці. Правову оцінку діям усіх учасників інциденту буде надано після завершення розслідування.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
згодом його виявили на узбіччі дороги з тяжкою травмою голови Джерело: https://censor.net/ua/n4006138
---------------------
Тобто по версіі ТЦК , чоловик вистрибнув, а вони поїхали спокійно далі? Вірю. а як же...
І дуже ймовірно що був вбитий людоловами - про це свідчить залишення жертви на місці пригоди.
- він сам помер
- ніяких насильницьких дій з "мобілізованим" не вчинили....сам помер
- впав вдарився і помер
- серцевий напад
- раптове погіршення здоровʼя
- сотня інших неймовірних та "правдивих" версій
Повезли вони його в учєбку, а він каже - везіть швидше, дуже хочу навчатись і служити. А ТЦК почули і навпаки повільніше стали їхати, кажуть - нема куди спішити. Чоловік обурився і каже - що ж ви робите, кляті буряти - там країна в небезпеці, добре що я хоч на 5-й рік війни дізнався нарешті - тепер буду рятувати Неньку! Тоді вони зупинились, побили його, викинули з машини і кажуть - не будеш ти служити, клятий бандерівець, слава путєну , прівєт Улан-Уде! І поїхали геть.