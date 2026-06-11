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ОК "Захід" подтвердило нарушения в Ужгородском РТЦК и СП, о которых заявил омбудсмен Лубинец

Нарушения в Ужгородском ТЦК

Оперативное командование "Захід" подтвердило большинство нарушений, о которых заявлял омбудсмен Дмитрий Лубинец после проверки Ужгородского районного ТЦК и СП.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в ответе командования на запрос LIGA.net.

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Ответ ОК

Ранее Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец сообщал о незаконном удержании военнообязанных до 50 суток, антисанитарных условиях, неоказании медицинской помощи и изъятии у людей документов и телефонов. Также во время проверки были зафиксированы случаи, когда людей приковывали наручниками к лестнице.

"Факты, изложенные в обращении представителя Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека в Закарпатской области, в основном подтверждены", – отмечается в ответе ОК "Захід".

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Что дала служебная проверка?

В то же время в ОК "Захід" отметили, что в ходе служебного расследования не было выявлено доказательств незаконного лишения свободы граждан, поскольку "граждане [...] с момента издания приказа о призыве по мобилизации приобрели статус военнослужащих".

Также, по данным командования, не получено фактических доказательств превышения власти или служебных полномочий и корыстного мотива в действиях должностных лиц Ужгородского РТЦК.

В то же время, проверка выявила ряд нарушений в работе сборного пункта Ужгородского РТЦК и СП. Часть из них устранили во время проведения служебного расследования. По результатам проверки к ряду должностных лиц Ужгородского РТЦК и СП применили дисциплинарные взыскания.

Материалы служебного расследования передали в следственный отдел ГБР во Львове для принятия правового решения.

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Что известно о скандале в Ужгородском ТЦК?

  • Напомним, ранее сообщалось, что по результатам мониторингового визита в Ужгородский РТЦК и СП, осуществленного представителем омбудсмена в Закарпатской области Андреем Крючковым, зафиксированы вопиющие нарушения.
  • В оперативном командовании "Запад" заявили, что инициировали работу специальной комиссии для проверки фактов, обнародованных омбудсменом.
  • 25 апреля стало известно, что Ужгородский горрайонный суд признал руководителя Ужгородского РТЦК и СП виновным в препятствовании деятельности представителя омбудсмена Дмитрия Лубинца.

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нарушения (903) Ужгород (439) ТЦК (1143) Закарпатская область (2765) Ужгородский район (39) ОК Захід (7)
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Догана, местами даже сувора. Все збс.
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11.06.2026 17:48 Ответить
"...не було виявлено доказів незаконного позбавлення волі громадян, оскільки "громадяни [...] з моменту видання наказу про призов за мобілізацією набули статусу військовослужбовця". Тобто всі що були на відео громадяни, навіть вроджений каліка зі зрощеними пальцями, самі прийшли в ТЦК вже після отримання наказу про призов. Конгеніально.
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11.06.2026 17:57 Ответить
Порушення чи злочини?
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11.06.2026 18:30 Ответить
Їжте люди, жеріть таку очікувану вами "справедливість", тільки глядіть не обляпайтеся...
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11.06.2026 18:40 Ответить
 
 