ОК "Захід" подтвердило нарушения в Ужгородском РТЦК и СП, о которых заявил омбудсмен Лубинец

Оперативное командование "Захід" подтвердило большинство нарушений, о которых заявлял омбудсмен Дмитрий Лубинец после проверки Ужгородского районного ТЦК и СП.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в ответе командования на запрос LIGA.net.

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Ответ ОК

Ранее Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец сообщал о незаконном удержании военнообязанных до 50 суток, антисанитарных условиях, неоказании медицинской помощи и изъятии у людей документов и телефонов. Также во время проверки были зафиксированы случаи, когда людей приковывали наручниками к лестнице.

"Факты, изложенные в обращении представителя Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека в Закарпатской области, в основном подтверждены", – отмечается в ответе ОК "Захід".

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Что дала служебная проверка?

В то же время в ОК "Захід" отметили, что в ходе служебного расследования не было выявлено доказательств незаконного лишения свободы граждан, поскольку "граждане [...] с момента издания приказа о призыве по мобилизации приобрели статус военнослужащих".

Также, по данным командования, не получено фактических доказательств превышения власти или служебных полномочий и корыстного мотива в действиях должностных лиц Ужгородского РТЦК.

В то же время, проверка выявила ряд нарушений в работе сборного пункта Ужгородского РТЦК и СП. Часть из них устранили во время проведения служебного расследования. По результатам проверки к ряду должностных лиц Ужгородского РТЦК и СП применили дисциплинарные взыскания.

Материалы служебного расследования передали в следственный отдел ГБР во Львове для принятия правового решения.

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Что известно о скандале в Ужгородском ТЦК?