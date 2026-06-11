ОК "Захід" подтвердило нарушения в Ужгородском РТЦК и СП, о которых заявил омбудсмен Лубинец
Оперативное командование "Захід" подтвердило большинство нарушений, о которых заявлял омбудсмен Дмитрий Лубинец после проверки Ужгородского районного ТЦК и СП.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в ответе командования на запрос LIGA.net.
Ответ ОК
Ранее Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец сообщал о незаконном удержании военнообязанных до 50 суток, антисанитарных условиях, неоказании медицинской помощи и изъятии у людей документов и телефонов. Также во время проверки были зафиксированы случаи, когда людей приковывали наручниками к лестнице.
"Факты, изложенные в обращении представителя Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека в Закарпатской области, в основном подтверждены", – отмечается в ответе ОК "Захід".
Что дала служебная проверка?
В то же время в ОК "Захід" отметили, что в ходе служебного расследования не было выявлено доказательств незаконного лишения свободы граждан, поскольку "граждане [...] с момента издания приказа о призыве по мобилизации приобрели статус военнослужащих".
Также, по данным командования, не получено фактических доказательств превышения власти или служебных полномочий и корыстного мотива в действиях должностных лиц Ужгородского РТЦК.
В то же время, проверка выявила ряд нарушений в работе сборного пункта Ужгородского РТЦК и СП. Часть из них устранили во время проведения служебного расследования. По результатам проверки к ряду должностных лиц Ужгородского РТЦК и СП применили дисциплинарные взыскания.
Материалы служебного расследования передали в следственный отдел ГБР во Львове для принятия правового решения.
Что известно о скандале в Ужгородском ТЦК?
- Напомним, ранее сообщалось, что по результатам мониторингового визита в Ужгородский РТЦК и СП, осуществленного представителем омбудсмена в Закарпатской области Андреем Крючковым, зафиксированы вопиющие нарушения.
- В оперативном командовании "Запад" заявили, что инициировали работу специальной комиссии для проверки фактов, обнародованных омбудсменом.
- 25 апреля стало известно, что Ужгородский горрайонный суд признал руководителя Ужгородского РТЦК и СП виновным в препятствовании деятельности представителя омбудсмена Дмитрия Лубинца.
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