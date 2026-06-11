ОК "Захід" підтвердило порушення в Ужгородському РТЦК та СП, про які заявив омбудсмен Лубінець

Оперативне командування "Захід" підтвердило більшість порушень, про які заявляв омбудсмен Дмитро Лубінець після перевірки Ужгородського районного ТЦК та СП.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у відповіді командування на запит LIGA.net.

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Відповідь ОК

Раніше Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець повідомляв про незаконне утримання військовозобов'язаних до 50 діб, антисанітарні умови, ненадання медичної допомоги та вилучення у людей документів і телефонів. Також під час перевірки було зафіксовано випадки, коли людей приковували кайданками до драбини.

"Факти, викладені у зверненні представника Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини в Закарпатській області, здебільшого підтверджено", – зазначається у відповіді ОК "Захід".

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Що дала службова перевірка?

Водночас у "Заході" зазначили, що під час службового розслідування не було виявлено доказів незаконного позбавлення волі громадян, оскільки "громадяни [...] з моменту видання наказу про призов за мобілізацією набули статусу військовослужбовця".

Також, за даними командування, не здобуто фактичних доказів перевищення влади або службових повноважень та корисливого мотиву в діях посадових осіб Ужгородського РТЦК.

Водночас перевірка виявила низку порушень у роботі збірного пункту Ужгородського РТЦК та СП. Частину з них усунули під час проведення службового розслідування. За результатами перевірки до низки посадових осіб Ужгородського РТЦК та СП застосували дисциплінарні стягнення.

Матеріали службового розслідування передали до слідчого відділу ДБР у Львові для ухвалення правового рішення.

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Що відомо про скандал в Ужгородському ТЦК?