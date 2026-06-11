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Новини Протиправні дії ТЦК Порушення ТЦК прав людини
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ОК "Захід" підтвердило порушення в Ужгородському РТЦК та СП, про які заявив омбудсмен Лубінець

Порушення в Ужгородському ТЦК

Оперативне командування "Захід" підтвердило більшість порушень, про які заявляв омбудсмен Дмитро Лубінець після перевірки Ужгородського районного ТЦК та СП.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у відповіді командування на запит LIGA.net.

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Відповідь ОК

Раніше Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець повідомляв про незаконне утримання військовозобов'язаних до 50 діб, антисанітарні умови, ненадання медичної допомоги та вилучення у людей документів і телефонів. Також під час перевірки було зафіксовано випадки, коли людей приковували кайданками до драбини.

"Факти, викладені у зверненні представника Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини в Закарпатській області, здебільшого підтверджено", – зазначається у відповіді ОК "Захід".

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Що дала службова перевірка?

Водночас у "Заході" зазначили, що під час службового розслідування не було виявлено доказів незаконного позбавлення волі громадян, оскільки "громадяни [...] з моменту видання наказу про призов за мобілізацією набули статусу військовослужбовця".

Також, за даними командування, не здобуто фактичних доказів перевищення влади або службових повноважень та корисливого мотиву в діях посадових осіб Ужгородського РТЦК.

Водночас перевірка виявила низку порушень у роботі збірного пункту Ужгородського РТЦК та СП. Частину з них усунули під час проведення службового розслідування. За результатами перевірки до низки посадових осіб Ужгородського РТЦК та СП застосували дисциплінарні стягнення.

Матеріали службового розслідування передали до слідчого відділу ДБР у Львові для ухвалення правового рішення.

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Що відомо про скандал в Ужгородському ТЦК?

  • Нагадаємо, раніше повідомлялося, що за результатами моніторингового візиту до Ужгородського РТЦК та СП, здійсненого представником омбудсмена у Закарпатській області Андрієм Крючковим, зафіксовано кричущі порушення.
  • В оперативному командуванні "Захід" заявили, що ініціювали роботу спеціальної комісії для перевірки фактів, які оприлюднив омбудсмен.
  • 25 квітня стало відомо, що Ужгородський міськрайонний суд визнав керівника Ужгородського РТЦК та СП винним у перешкоджанні діяльності представника омбудсмена Дмитра Лубінця.

Автор: 

порушення (652) Ужгород (361) ТЦК та СП (1200) Закарпатська область (2265) Ужгородський район (47) ОК Захід (7)
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Догана, местами даже сувора. Все збс.
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11.06.2026 17:48 Відповісти
"...не було виявлено доказів незаконного позбавлення волі громадян, оскільки "громадяни [...] з моменту видання наказу про призов за мобілізацією набули статусу військовослужбовця". Тобто всі що були на відео громадяни, навіть вроджений каліка зі зрощеними пальцями, самі прийшли в ТЦК вже після отримання наказу про призов. Конгеніально.
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11.06.2026 17:57 Відповісти
Порушення чи злочини?
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11.06.2026 18:30 Відповісти
Їжте люди, жеріть таку очікувану вами "справедливість", тільки глядіть не обляпайтеся...
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11.06.2026 18:40 Відповісти
 
 