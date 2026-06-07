В одесском СИЗО отстранили руководство и начали проверку из-за видео с издевательствами, предположительно, над бывшим сотрудником ТЦК. ВИДЕО

В связи с появлением в сети видео с издевательствами, предположительно, над бывшим сотрудником ТЦК, руководство Одесского СИЗО временно отстранило его от работы на время проведения проверки.

Об этом сообщилаГосударственная уголовно-исполнительная служба Украины, информирует Цензор.НЕТ.

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Начато расследование, руководство временно отстранено

"В Государственной уголовно-исполнительной службе Украины начата служебная проверка по факту возможного нарушения прав лица, находившегося в Одесском следственном изоляторе. На видео, размещенном в сети, в отношении гражданина совершаются противоправные действия со стороны лиц, находящихся с ним в одной камере", - говорится в сообщении.

Отмечается, что несмотря на то, что экспертного заключения о достоверности видеоматериала еще нет, руководство СИЗО отстранено от исполнения служебных обязанностей на время проверки.

Кроме того, в Одесский следственный изолятор направлена бригада из числа руководящего состава Департамента по вопросам исполнения уголовных наказаний для проверки возможного нарушения прав человека и объективного выяснения всех обстоятельств происшествия.

"Совместно с коллегами из других правоохранительных органов указанная проверка будет проведена в установленные законом сроки, а ее результаты - обнародованы. Подчеркиваем: руководство Министерства юстиции, ГКВП Украины всегда максимально объективно реагирует на нарушения прав человека в местах лишения свободы, особенно если это касается неправомерных действий со стороны персонала учреждений исполнения наказаний", - говорится в заявлении.

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Видео, распространенное в сети

Накануне в сети распространили видео, где, вероятно, в Одесском СИЗО мужчину, которого называют представителем ТЦК, заставляют вести себя как собака.

По данным источников одесского издания "Думская", видео сняли около недели назад. Сообщается, что так называемый "смотрящий" по 6-му корпусу по прозвищу Спортик, которого характеризуют как "блатного из бандитов", "дрессирует" сотрудника ТЦК, который попал в СИЗО. На кадрах мужчину заставляют зубами приносить тапочки другим заключенным.

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