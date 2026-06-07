В одесском СИЗО отстранили руководство и начали проверку из-за видео с издевательствами, предположительно, над бывшим сотрудником ТЦК. ВИДЕО
В связи с появлением в сети видео с издевательствами, предположительно, над бывшим сотрудником ТЦК, руководство Одесского СИЗО временно отстранило его от работы на время проведения проверки.
Об этом сообщилаГосударственная уголовно-исполнительная служба Украины, информирует Цензор.НЕТ.
Начато расследование, руководство временно отстранено
"В Государственной уголовно-исполнительной службе Украины начата служебная проверка по факту возможного нарушения прав лица, находившегося в Одесском следственном изоляторе. На видео, размещенном в сети, в отношении гражданина совершаются противоправные действия со стороны лиц, находящихся с ним в одной камере", - говорится в сообщении.
Отмечается, что несмотря на то, что экспертного заключения о достоверности видеоматериала еще нет, руководство СИЗО отстранено от исполнения служебных обязанностей на время проверки.
Кроме того, в Одесский следственный изолятор направлена бригада из числа руководящего состава Департамента по вопросам исполнения уголовных наказаний для проверки возможного нарушения прав человека и объективного выяснения всех обстоятельств происшествия.
"Совместно с коллегами из других правоохранительных органов указанная проверка будет проведена в установленные законом сроки, а ее результаты - обнародованы. Подчеркиваем: руководство Министерства юстиции, ГКВП Украины всегда максимально объективно реагирует на нарушения прав человека в местах лишения свободы, особенно если это касается неправомерных действий со стороны персонала учреждений исполнения наказаний", - говорится в заявлении.
Видео, распространенное в сети
Накануне в сети распространили видео, где, вероятно, в Одесском СИЗО мужчину, которого называют представителем ТЦК, заставляют вести себя как собака.
По данным источников одесского издания "Думская", видео сняли около недели назад. Сообщается, что так называемый "смотрящий" по 6-му корпусу по прозвищу Спортик, которого характеризуют как "блатного из бандитов", "дрессирует" сотрудника ТЦК, который попал в СИЗО. На кадрах мужчину заставляют зубами приносить тапочки другим заключенным.
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Якщо то "тюремники", то тюремники - це зовсім не ті що утримуються у тюрмі (СІЗО)...
Вкрав у сусіда по камері їжу ?
Чомусь не волають як кожного дня тягнуть за ноги добровольця, б'ють та приставлять пістолет до голови.
Прямо страшне страшне. Принести в зубах капці. Це саме краще що з цим котиком могло статись.
чи в тебе війна в 22 році почалась?
те, що ти за совок воював, це всі й так розуміють.
А може це той тцкун і є? 🤔😁
а якщо він ні секунди не був на фронті, то норм, бо він зривав мобілізаційний процес, фактично він є зрадником України.
"
Цю заяву публічно озвучив голова Профспілки українських ветеранів та офіцер запасу Вадим Шипулін. Згідно з його позицією та спостереженнями ветеранської спільноти, ситуація виглядає наступним чином: [https://www.facebook.com/61559054133456/videos/%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4-%D0%B2%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D1%86%D1%96%D0%B2-%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D1%82%D1%86%D0%BA-%D0%BD%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%94-%D0%B6%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%B2%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0-%D0%B0%D0%B1%D0%BE-%D0%BB/2362875347456716/ 1, https://www.instagram.com/reel/DWRnXkNDKk-/ 2]
Склад груп оповіщення: За словами ветеранів, серед військовослужбовців, які здійснюють заходи оповіщення (видачу повісток), немає жодного військового ветерана або людини, яка була безпосередньо дотична до фронту.
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