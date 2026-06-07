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Новости Видео Пытки в СИЗО
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В одесском СИЗО отстранили руководство и начали проверку из-за видео с издевательствами, предположительно, над бывшим сотрудником ТЦК. ВИДЕО

В связи с появлением в сети видео с издевательствами, предположительно, над бывшим сотрудником ТЦК, руководство Одесского СИЗО временно отстранило его от работы на время проведения проверки.

Об этом сообщилаГосударственная уголовно-исполнительная служба Украины, информирует Цензор.НЕТ.

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Начато расследование, руководство временно отстранено

"В Государственной уголовно-исполнительной службе Украины начата служебная проверка по факту возможного нарушения прав лица, находившегося в Одесском следственном изоляторе. На видео, размещенном в сети, в отношении гражданина совершаются противоправные действия со стороны лиц, находящихся с ним в одной камере", - говорится в сообщении.

Отмечается, что несмотря на то, что экспертного заключения о достоверности видеоматериала еще нет, руководство СИЗО отстранено от исполнения служебных обязанностей на время проверки.

Кроме того, в Одесский следственный изолятор направлена бригада из числа руководящего состава Департамента по вопросам исполнения уголовных наказаний для проверки возможного нарушения прав человека и объективного выяснения всех обстоятельств происшествия.

"Совместно с коллегами из других правоохранительных органов указанная проверка будет проведена в установленные законом сроки, а ее результаты - обнародованы. Подчеркиваем: руководство Министерства юстиции, ГКВП Украины всегда максимально объективно реагирует на нарушения прав человека в местах лишения свободы, особенно если это касается неправомерных действий со стороны персонала учреждений исполнения наказаний", - говорится в заявлении.

Смотрите также: Пятеро заключенных во главе со "смотрящим" забили до смерти другого заключенного в Киевском СИЗО: расследование завершено. ФОТО

Видео, распространенное в сети

Накануне в сети распространили видео, где, вероятно, в Одесском СИЗО мужчину, которого называют представителем ТЦК, заставляют вести себя как собака.

По данным источников одесского издания "Думская", видео сняли около недели назад. Сообщается, что так называемый "смотрящий" по 6-му корпусу по прозвищу Спортик, которого характеризуют как "блатного из бандитов", "дрессирует" сотрудника ТЦК, который попал в СИЗО. На кадрах мужчину заставляют зубами приносить тапочки другим заключенным.

Читайте также: В Киевском СИЗО скончался бывший сотрудник учреждения, обвиняемый в избиении до смерти заключенного: начато расследование, - ГБР

Автор: 

Одесса (8139) Одесская область (4360) СИЗО (1360) издевательство (190) ТЦК (1137) Одесский район (622)
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Топ комментарии
+22
Якщо вже навіть тюремщики ненавидять ТЦКунів ну це вже повний ахтунг. Оце так репутація у людоловів.
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07.06.2026 21:30 Ответить
+13
І що там такого що потрібно на весь світ волати?
Чомусь не волають як кожного дня тягнуть за ноги добровольця, б'ють та приставлять пістолет до голови.
Прямо страшне страшне. Принести в зубах капці. Це саме краще що з цим котиком могло статись.
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07.06.2026 21:41 Ответить
+11
А що серед тюремщиків немає кацапськосовєцької бидлоти? Там їх половина таких. Тільки зекокацапосовєцька бидлота таке витворяти може.
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07.06.2026 21:45 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
тцк шнік потрапив в сізо? і це все? слабувато
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07.06.2026 21:30 Ответить
Хто питає, ухилянт у панчохах?
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07.06.2026 21:41 Ответить
хто видає звуки половим органом ? бот за грошики?
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07.06.2026 21:53 Ответить
ти б краще подумало, як нам кажуть "військовослужбовець" потрапив в сізо...так не буває, сізо для цивільних. чи воно цивільне?)
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07.06.2026 22:05 Ответить
А скажи , чотириразовий ухилянт в панчохах чи ні?
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07.06.2026 23:11 Ответить
Якщо вже навіть тюремщики ненавидять ТЦКунів ну це вже повний ахтунг. Оце так репутація у людоловів.
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07.06.2026 21:30 Ответить
А що серед тюремщиків немає кацапськосовєцької бидлоти? Там їх половина таких. Тільки зекокацапосовєцька бидлота таке витворяти може.
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07.06.2026 21:45 Ответить
Якби серед тюремщиків були як от ви так курчаво пишете то вони свого би не чіпали бо обоє вороги українського народу.
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07.06.2026 21:49 Ответить
карма в дії.
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07.06.2026 21:56 Ответить
А що таке "тюремщики"?
Якщо то "тюремники", то тюремники - це зовсім не ті що утримуються у тюрмі (СІЗО)...
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07.06.2026 22:37 Ответить
а за що він попав у сізо ?
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07.06.2026 21:31 Ответить
Це навряд чи. Скоріш за все демпінгував, продавав відстрочки по цінам нижчі за риночні.
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07.06.2026 21:51 Ответить
Так може це "сгенероване ШІ відео"?
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07.06.2026 21:36 Ответить
потрапила кура в ощіп!!! навіть тцк-ун, чужий серед своїх ))))
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07.06.2026 21:36 Ответить
І чим ми відрізняємося від орків? Ублюдки.
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07.06.2026 21:39 Ответить
нічим! хіба що у орків єдина форма .
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07.06.2026 21:45 Ответить
ти нічим не відрізняєшся. згоден з тобою на 100%
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07.06.2026 21:58 Ответить
за що він попав у СІЗО, розбешував дітей, зґвалтував, вкрав ?

Вкрав у сусіда по камері їжу ?
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07.06.2026 22:39 Ответить
Зараз будуть негайно закон переписувати, щоб і цей контенгент на ментовську зону поміщувати...
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07.06.2026 21:39 Ответить
І що там такого що потрібно на весь світ волати?
Чомусь не волають як кожного дня тягнуть за ноги добровольця, б'ють та приставлять пістолет до голови.
Прямо страшне страшне. Принести в зубах капці. Це саме краще що з цим котиком могло статись.
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07.06.2026 21:41 Ответить
Добровольців за ноги не тягають, а тягають бидлоту яка не хоче виконувати конституційний обов'язок громадянина України.
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07.06.2026 21:48 Ответить
Тебе не питали.
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07.06.2026 21:51 Ответить
Так може ти не знав, коли таку муйню писав?
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07.06.2026 21:52 Ответить
Пролітай як фанера.
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07.06.2026 21:53 Ответить
Покажеш як?
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07.06.2026 21:55 Ответить
так ти ж сам кажеш що ти не виконуєш конституційний обов'язок громадянина України. жесть.
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07.06.2026 21:59 Ответить
А чого це я не виконую?
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07.06.2026 22:23 Ответить
війна йде вже 12 років. ти хоча б хвилину воював?
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07.06.2026 23:01 Ответить
А ти? Я своє давно відвоював... Мені вже 69-й рік. Здогадайся де... Але мені навіть згадувати про це не хочеться...
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07.06.2026 23:13 Ответить
69 мінус 12 скільки виходить?

чи в тебе війна в 22 році почалась?

те, що ти за совок воював, це всі й так розуміють.
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07.06.2026 23:28 Ответить
Ото приплили то всі хто не кланяється і не каже ку - бидло, цікаво а коли "еліта" почне виконувати свої обов'язки? мусора, прокурори, спецпризначенці усілякі, а то як єрмаків охороняти так бики з охорони біжуть наввипередки а як на фронт - зась. Кожен другий мент який пороху не нюхав - з убд, прокурори інваліди, а за тцкунів взагалі мовчу бо в мережі вже місця не вистачає відеоролікам з їх безпределом
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07.06.2026 22:13 Ответить
Шо значить не кланяється та не каже ку? Якщо ти призовного віку, після оголошення воєнного стану в Україні маєш обов'язок з'явитись до ТЦК, звірити дані, отримати повістку на проходження ВЛК. За результатами ВЛК буде вирішено питання мобілізації чи занесення в резерв. Носити з собою документи та пред'являти їх на вимогу поліції чи працівників ТЦК. А коли ти бикуєш, шлеш всіх на три букви, не пред'являєш документи то звісно тебе тягають за ноги. Не бикуй, виконуй вимого уповноважених працівників і ніхто тебе за ноги тягати не буде. Спробував би ти так себе поводити в радянські часи...
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07.06.2026 22:35 Ответить
Воен в якому ти окопі?🤦 Чи ти на кордони на дивані збираєшся виходити? Як же я з вас тут сміюся 😂😂😂 один одного краще.
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07.06.2026 23:19 Ответить
Я вже давно не воїн бо старий. А ти з під чиєї спідниці строчиш маминої чи жінчиної?
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07.06.2026 23:22 Ответить
Це ти бидлота як любить беспредельщиков , коррупціонерів і садистів з Териториальних Центрів Катувань і Суцільної Продажності які за гроші виконують будь яку забаганку.
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07.06.2026 22:58 Ответить
Ще раз. Не бикуй, виконуй Конституцію як її виконують зараз хлопці на фронті і ніхто тебе не тягати за ноги не буде. А будеш ухилятись, шифруватись, будуть тебе ганяти та Киздити.
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07.06.2026 23:19 Ответить
Бажаю тобі щоб тебе ганяли та кідзили по закону бумеранга і неважливо хто це буде робити за те що ти не набагато краще рашистьких окупантів і беспредельшиков із ОПУ і ТЦК судячи по твоїм заявам . Конституцію треба виконувати тоді коли закон буде один для всіх, а не одним усе , а іншим закон як у нас зараз.
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07.06.2026 23:28 Ответить
Чого чотириразовий ухилянт не виконує конституційний обов'язок на передовій?
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07.06.2026 23:13 Ответить
Він його виконує на посаді верховного головнокомандувача. Питання ще є?
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07.06.2026 23:15 Ответить
Дарма стараєшся, пайку ти вже сьогодні не отримаєш.
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07.06.2026 23:18 Ответить
Ну що з бидлотою примітивною говорити? Не хочу вподобатись гнилі такій як ти.
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07.06.2026 23:24 Ответить
Зразу видно,що ти кацап вонючий.
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07.06.2026 21:59 Ответить
У вас тут що, гніздо?
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07.06.2026 22:03 Ответить
саме краще щоб ти іздох десь на зоні серед подібного контингенту
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07.06.2026 22:16 Ответить
Захисники тцк яким чином ви будете ваших підопічних "захищати"?
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07.06.2026 21:46 Ответить
Не думаю, что Робин гуд. Скорее всего заказ - месть от тех же ТЦКашников.
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07.06.2026 21:48 Ответить
Опустили тцкуна.
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07.06.2026 21:51 Ответить
Мерзотне відео, але якщо чесно було б про дєрьмака разом із зєльою як вони у зубах розносять капці всім зекам, я сказав би що існує справедливість
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07.06.2026 21:52 Ответить
блатота керується злодіями в законі з підарською мацкви. Тим паче в Одесі, яка кишить кацапопідарасами. Так кацапи і блатні гандони будутьзнущатися і над простими українцями, бо вони-кацапобидлота.
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07.06.2026 21:53 Ответить
Кароче! Якщо ти тцкун,то на зоні ти пєтух!
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07.06.2026 21:55 Ответить
Задрот?
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07.06.2026 22:09 Ответить
а якщо ти зйобок то ти пітух по життю?
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07.06.2026 22:19 Ответить
Зафіксовано 4 випадки смерті людей в приміщеннях ТЦК. При цьому люди померли з незрозумілих причин, які нажаль потім не вдається встановити внутрішніми перевірками, - омбудсман Лубінець
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07.06.2026 21:56 Ответить
Тільки один захисник тцкуна на гілці. І той якийсь жвалий 🤔🤣
А може це той тцкун і є? 🤔😁
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07.06.2026 22:03 Ответить
тут треба розбиратись. якщо цей бувший співробітник тцк воював на фронті, а потім вже його після поранення перевели в тцк,де він і оступився або його підставили, то те що на відео - недопустиме.

а якщо він ні секунди не був на фронті, то норм, бо він зривав мобілізаційний процес, фактично він є зрадником України.
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07.06.2026 22:03 Ответить
Ветерани ЗСУ наголошують, що у складі одеських «груп оповіщення» ТЦК немає людей з інвалідністю чи учасників бойових дій з передової.
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07.06.2026 22:10 Ответить
які ветерани? ти ветеран чи просто ***** перднув?хтось тебе вповноважував на це?
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07.06.2026 22:18 Ответить
А ти що за лайно цілодобове щоб я у тебе якісь повноваження питав? До кожній бочці зелена затичка. Ну на тобі у лоба кулю:
"
Цю заяву публічно озвучив голова Профспілки українських ветеранів та офіцер запасу Вадим Шипулін. Згідно з його позицією та спостереженнями ветеранської спільноти, ситуація виглядає наступним чином: [https://www.facebook.com/61559054133456/videos/%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4-%D0%B2%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D1%86%D1%96%D0%B2-%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D1%82%D1%86%D0%BA-%D0%BD%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%94-%D0%B6%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%B2%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0-%D0%B0%D0%B1%D0%BE-%D0%BB/2362875347456716/ 1, https://www.instagram.com/reel/DWRnXkNDKk-/ 2]
Склад груп оповіщення: За словами ветеранів, серед військовослужбовців, які здійснюють заходи оповіщення (видачу повісток), немає жодного військового ветерана або людини, яка була безпосередньо дотична до фронту.
....
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07.06.2026 22:22 Ответить
Це тільки початок його шляху. Дуже скоро навчиться добре кукурікати.
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07.06.2026 22:07 Ответить
шкода цього ми не побачимо, але вірю що так буде)))
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07.06.2026 22:53 Ответить
Руський мір,защо боримось
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07.06.2026 22:09 Ответить
Сракомовне уголовне бидло .
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07.06.2026 22:50 Ответить
а мені відео сподобалось, не бачу ніяких порушень, все логічно, тцк в намордниках виловлюють людей , слухняно виконують команди ЗЕленого террору, хіба не пси?
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07.06.2026 22:51 Ответить
Боюсь что БЫВШИХ сотрудников данной структуры уже никогда не будет
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07.06.2026 22:57 Ответить
Це майбутнє, яке чекає практично кожного бандита, який сьогодні відчуває себе господарем життя і повелителем людської долі тих, кого вони безкарно викрадають на вулиці. Дуже скоро ці покидьки в балаклавах будуть спати біля параші, відкликатись на жіночі імені та задовільняти базові чоловічі потреби сокамерників. Звісно, якщо не встигнуть з награбованим накивати п'ятами закордон в обозі своїх зелених господарів.
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07.06.2026 23:24 Ответить
 
 