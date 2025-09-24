В Киевском СИЗО умер бывший сотрудник учреждения, обвиняемый в избиении до смерти заключенного: начато расследование, - ГБР

Открыто уголовное производство по факту смерти одного из бывших работников Киевского СИЗО, который был обвиняемым в ряде служебных преступлений, приведших к смерти заключенного в этом же СИЗО.

Об этом сообщили в Государственном бюро расследований, передает Цензор.НЕТ.

"Неделю назад в Киевский СИЗО вызвали скорую медицинскую помощь из-за резкого ухудшения состояния здоровья одного из задержанных. Им оказался бывший работник этого же СИЗО, которого ГБР разоблачило на системных злоупотреблениях. После медицинского обследования врачи установили у него тяжелые внутренние повреждения: закрытую травму живота, разрыв селезенки, ушиб поджелудочной железы, гематомы брыжейки тонкой кишки и другие. При этом на теле подозреваемого не обнаружили никаких видимых признаков избиения - синяков, царапин или ссадин. Врачи оказали заключенному всю необходимую помощь, однако через несколько дней, 24 сентября он, к сожалению, умер в больнице", - рассказали в ГБР.

Как отмечается, умерший был одним из пяти обвиняемых по делу об избиении до смерти другого заключенного в Киевском следственном изоляторе. В августе 2025 года ГБР завершило досудебное расследование по данному факту и передало дело в суд. Смерть заключенного от избиения была обнаружена ГБР в рамках системной работы по разоблачению противоправных действий должностных лиц учреждений исполнения наказаний.

