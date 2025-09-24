РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10075 посетителей онлайн
Новости Пытки в СИЗО
1 442 13

В Киевском СИЗО умер бывший сотрудник учреждения, обвиняемый в избиении до смерти заключенного: начато расследование, - ГБР

Смерть в СИЗО

Открыто уголовное производство по факту смерти одного из бывших работников Киевского СИЗО, который был обвиняемым в ряде служебных преступлений, приведших к смерти заключенного в этом же СИЗО.

Об этом сообщили в Государственном бюро расследований, передает Цензор.НЕТ.

"Неделю назад в Киевский СИЗО вызвали скорую медицинскую помощь из-за резкого ухудшения состояния здоровья одного из задержанных. Им оказался бывший работник этого же СИЗО, которого ГБР разоблачило на системных злоупотреблениях. После медицинского обследования врачи установили у него тяжелые внутренние повреждения: закрытую травму живота, разрыв селезенки, ушиб поджелудочной железы, гематомы брыжейки тонкой кишки и другие. При этом на теле подозреваемого не обнаружили никаких видимых признаков избиения - синяков, царапин или ссадин. Врачи оказали заключенному всю необходимую помощь, однако через несколько дней, 24 сентября он, к сожалению, умер в больнице", - рассказали в ГБР.

Также читайте: Сообщено о подозрении 7 работникам СИЗО за причастность к смертельному избиению заключенного, - Офис Генпрокурора

Как отмечается, умерший был одним из пяти обвиняемых по делу об избиении до смерти другого заключенного в Киевском следственном изоляторе. В августе 2025 года ГБР завершило досудебное расследование по данному факту и передало дело в суд. Смерть заключенного от избиения была обнаружена ГБР в рамках системной работы по разоблачению противоправных действий должностных лиц учреждений исполнения наказаний.

Также смотрите: Смерть заключенного в Киевском СИЗО: сообщено о подозрении "смотрящему" и 8 работникам изолятора. ФОТОрепортаж

Автор: 

избиение (9863) СИЗО (1377) ГБР (3213)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+6
Работника СИЗО посадили в этот же СИЗО? Так это равносильно электрическому стулу 🤔
показать весь комментарий
24.09.2025 17:24 Ответить
+5
Вертухая забили його ж способами знущань.
показать весь комментарий
24.09.2025 17:22 Ответить
+3
катюзі по заслузі.
Ніт. не сидів.
Маю алергію на створення мною злочинів і катів.
А ті хто це вчинили вчинили правильно.
Маю надію що винних не знайдуть.
показать весь комментарий
24.09.2025 17:31 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Багато знав...
показать весь комментарий
24.09.2025 17:21 Ответить
Зеки маляву відправили в сізо...
показать весь комментарий
24.09.2025 17:22 Ответить
Вертухая забили його ж способами знущань.
показать весь комментарий
24.09.2025 17:22 Ответить
Работника СИЗО посадили в этот же СИЗО? Так это равносильно электрическому стулу 🤔
показать весь комментарий
24.09.2025 17:24 Ответить
Окремих СІЗО не існує - є лише ІТК різні - окремо дляколишніх працівників
показать весь комментарий
24.09.2025 18:23 Ответить
Після побачення з тещею здоров'я погіршилось?
показать весь комментарий
24.09.2025 17:25 Ответить
У тещі 10-й дан по карате.
показать весь комментарий
24.09.2025 18:52 Ответить
Били професійно,із знанням справи,щоб не було зовнішніх ознак побиття.
Невмируще воно нквд,як і совкова ідеологія,ще міцно тримається серед своїх прихилянтів.
показать весь комментарий
24.09.2025 17:27 Ответить
"закриту травму живота, розрив селезінки, забій підшлункової залози, гематоми брижі тонкої кишки"

Чувака добряче киздили..

"не виявили жодних видимих ознак побиття"

.. мастера цього діла.
показать весь комментарий
24.09.2025 17:28 Ответить
катюзі по заслузі.
Ніт. не сидів.
Маю алергію на створення мною злочинів і катів.
А ті хто це вчинили вчинили правильно.
Маю надію що винних не знайдуть.
показать весь комментарий
24.09.2025 17:31 Ответить
Следственный эксперимент прошел неудачно..
показать весь комментарий
24.09.2025 17:32 Ответить
карма
показать весь комментарий
24.09.2025 17:35 Ответить
бандота керує цією країною. Депутати, ставленики злочинного світу максимально ускладнили засудження злодіїв, максимально спростило життя їм в СІЗО і колоніях і максимально ускладнило життя нормальних людей. Захисту ніякого, все для бандоти. Вітаємо у 90-х!
показать весь комментарий
24.09.2025 17:41 Ответить
 
 