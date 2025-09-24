У Київському СІЗО помер колишній працівник установи, обвинувачений у побитті до смерті в’язня: розпочато розслідування, - ДБР

Відкрито кримінальне провадження за фактом смерті одного з колишніх працівників Київського СІЗО, який був обвинуваченим у низці службових злочинів, що призвели до смерті в’язня у цьому ж СІЗО.

"Тиждень тому до Київського СІЗО викликали швидку медичну допомогу через різке погіршення стану здоров’я одного із затриманих. Ним виявився колишній працівник цього ж СІЗО, якого ДБР викрило на системних зловживаннях. Після медичного обстеження лікарі встановили у нього тяжкі внутрішні ушкодження: закриту травму живота, розрив селезінки, забій підшлункової залози, гематоми брижі тонкої кишки та інші. При цьому на тілі підозрюваного не виявили жодних видимих ознак побиття - синців, подряпин чи саден. Лікарі надали увʼязненому усю необхідну допомогу, однак за кілька днів, 24 вересня він, на жаль, помер у лікарні", - розповіли в ДБР.

Як зазначається, померлий був одним із п’ятьох обвинувачених у справі щодо побиття до смерті іншого в’язня у Київському слідчому ізоляторі. У серпні 2025 року ДБР завершило досудове розслідування за цим фактом і передало справу до суду. Смерть в’язня від побиття було виявлено ДБР у межах системної роботи з викриття протиправних дій службових осіб установ виконання покарань.

