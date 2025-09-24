УКР
У Київському СІЗО помер колишній працівник установи, обвинувачений у побитті до смерті в’язня: розпочато розслідування, - ДБР

Смерть у СІЗО

Відкрито кримінальне провадження за фактом смерті одного з колишніх працівників Київського СІЗО, який був обвинуваченим у низці службових злочинів, що призвели до смерті в’язня у цьому ж СІЗО.

Про це повідомили в Державному бюро розслідувань, передає Цензор.НЕТ.

"Тиждень тому до Київського СІЗО викликали швидку медичну допомогу через різке погіршення стану здоров’я одного із затриманих. Ним виявився колишній працівник цього ж СІЗО, якого ДБР викрило на системних зловживаннях. Після медичного обстеження лікарі встановили у нього тяжкі внутрішні ушкодження: закриту травму живота, розрив селезінки, забій підшлункової залози, гематоми брижі тонкої кишки та інші. При цьому на тілі підозрюваного не виявили жодних видимих ознак побиття - синців, подряпин чи саден. Лікарі надали увʼязненому усю необхідну допомогу, однак за кілька днів, 24 вересня він, на жаль, помер у лікарні", - розповіли в ДБР.

Також читайте: Повідомлено про підозру 7 працівникам СІЗО за причетність до смертельного побиття ув’язненого, - Офіс Генпрокурора

Як зазначається, померлий був одним із п’ятьох обвинувачених у справі щодо побиття до смерті іншого в’язня у Київському слідчому ізоляторі. У серпні 2025 року ДБР завершило досудове розслідування за цим фактом і передало справу до суду. Смерть в’язня від побиття було виявлено ДБР у межах системної роботи з викриття протиправних дій службових осіб установ виконання покарань.

Також дивіться: Смерть ув’язненого у Київському СІЗО: повідомлено про підозру "смотрящему" та 8 працівникам ізолятора. ФОТОрепортаж

+6
Работника СИЗО посадили в этот же СИЗО? Так это равносильно электрическому стулу 🤔
показати весь коментар
24.09.2025 17:24 Відповісти
+5
Вертухая забили його ж способами знущань.
показати весь коментар
24.09.2025 17:22 Відповісти
+3
катюзі по заслузі.
Ніт. не сидів.
Маю алергію на створення мною злочинів і катів.
А ті хто це вчинили вчинили правильно.
Маю надію що винних не знайдуть.
показати весь коментар
24.09.2025 17:31 Відповісти
Багато знав...
показати весь коментар
24.09.2025 17:21 Відповісти
Зеки маляву відправили в сізо...
показати весь коментар
24.09.2025 17:22 Відповісти
Окремих СІЗО не існує - є лише ІТК різні - окремо дляколишніх працівників
показати весь коментар
24.09.2025 18:23 Відповісти
Після побачення з тещею здоров'я погіршилось?
показати весь коментар
24.09.2025 17:25 Відповісти
У тещі 10-й дан по карате.
показати весь коментар
24.09.2025 18:52 Відповісти
Били професійно,із знанням справи,щоб не було зовнішніх ознак побиття.
Невмируще воно нквд,як і совкова ідеологія,ще міцно тримається серед своїх прихилянтів.
показати весь коментар
24.09.2025 17:27 Відповісти
"закриту травму живота, розрив селезінки, забій підшлункової залози, гематоми брижі тонкої кишки"

Чувака добряче киздили..

"не виявили жодних видимих ознак побиття"

.. мастера цього діла.
показати весь коментар
24.09.2025 17:28 Відповісти
Следственный эксперимент прошел неудачно..
показати весь коментар
24.09.2025 17:32 Відповісти
карма
показати весь коментар
24.09.2025 17:35 Відповісти
бандота керує цією країною. Депутати, ставленики злочинного світу максимально ускладнили засудження злодіїв, максимально спростило життя їм в СІЗО і колоніях і максимально ускладнило життя нормальних людей. Захисту ніякого, все для бандоти. Вітаємо у 90-х!
показати весь коментар
24.09.2025 17:41 Відповісти
 
 