П’ятеро ув’язнених на чолі зі "смотрящим" забили до смерті іншого в’язня у Київському СІЗО: розслідування завершено. ФОТО

Працівники ДБР завершили досудове розслідування щодо п’ятьох ув’язнених осіб, які причетні до смерті іншого ув’язненого у ДУ "Київський слідчий ізолятор".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДБР.

Обвинувальні акти направлено до суду.

Що відомо про злочин?

Як зазначається, смерть в’язня від побиття було виявлено ДБР у межах системної роботи з викриття протиправних дій службових осіб установ виконання покарань.

Під час розслідування правоохоронці виявили в установі, де перебуває близько 2 тис. 700 осіб, стійку ієрархічну структуру злочинного впливу. Її очолював так званий "смотрящій". До функціонування цієї "вертикалі" він залучив частину персоналу СІЗО та медиків, які фактично діяли під контролем криміналітету.

У грудні 2024 року на території прогулянкового двору СІЗО так званий "смотрящій" спільно із наближеними до нього особами жорстоко побили іншого ув’язненого, внаслідок чого той помер.

"Співробітники СІЗО знали про побиття, але намагалися його приховати - підробили документи, ухвалили рішення про ізоляцію постраждалого без належної медичної допомоги. Лише наступного дня його доставили до лікарні, де 28 грудня він і помер", - йдеться у повідомленні.

У межах досудового розслідування кримінального провадження було повідомлено про підозру низці службових осіб ДУ "Київський слідчий ізолятор" (9 працівників СІЗО - інспектори, чергові, медики та старші по корпусах). Наразі п'ятеро з них ознайомлюються з матеріалами провадження, після чого обвинувальні акти будуть направлені до суду. Щодо чотирьох працівників СІЗО матеріали вже передані до суду.

Ще п’ять ув’язнених осіб, зокрема так званий "смотрящій", обвинувачуються в умисних тяжких тілесних ушкодженнях, що призвели до смерті потерпілого (ч. 2 ст. 121 КК України).

ув’язнені побили чоловіка в СІЗО
ув’язнені побили чоловіка в СІЗО
ув’язнені побили чоловіка в СІЗО

Санкція статті передбачає покарання до десяти років позбавлення волі.

Щодо працівників ДУ "Київський слідчий ізолятор", які причетні до злочину: триває ознайомлення підозрюваних з матеріалами кримінального провадження, після чого обвинувальні акти будуть скеровані до суду.

побиття (989) Київ (20010) СІЗО (735) ДБР (3683)


+12
Зато довбень Малюська зробив люксові камери,де за гроші кримінальні авторитети, корупціонери та інша "еліта" може сидіти під слідством роками,як на курорті день за три!!
11.08.2025 15:49 Відповісти
+12
останнє фото -хто тут головний ?!
11.08.2025 16:01 Відповісти
+4
11.08.2025 15:49 Відповісти
11.08.2025 15:49 Відповісти
11.08.2025 15:49 Відповісти
малюська сам втій вертикалі?
11.08.2025 15:54 Відповісти
останнє фото -хто тут головний ?!
11.08.2025 16:01 Відповісти
Угу..із серії - слиш ти, шмакодявка.
11.08.2025 16:04 Відповісти
той, хто тримає руки у кишенях.
11.08.2025 16:06 Відповісти
ти на кого батон крошишь !
11.08.2025 16:08 Відповісти
як таке могло статися, прилічні ж люди?
11.08.2025 16:03 Відповісти
У п'ятьох на одного вони "сміливі" ті "ахтарітєти" та їх шісткі.
11.08.2025 16:16 Відповісти
Треба каналізувати енергію людей в конструктивне русло - на ліквідацію рашистських нелюдей на фронті.
11.08.2025 16:25 Відповісти
Надо применить "детектор авторитетности", пошурудить шваброй в жопе !
11.08.2025 16:36 Відповісти
"Добровольцы" станут в очередь.
11.08.2025 16:50 Відповісти
11.08.2025 17:10 Відповісти
Будулай-Дубінський вибудував злочинну ієрархію?
11.08.2025 16:45 Відповісти
 
 