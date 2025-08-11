Пятеро заключенных во главе со "смотрящим" забили до смерти другого заключенного в Киевском СИЗО: расследование завершено. ФОТО

Работники ГБР завершили досудебное расследование в отношении пяти заключенных лиц, причастных к смерти другого заключенного в ГУ "Київський слідчий ізолятор".

Обвинительные акты направлены в суд.

Что известно о преступлении?

Как отмечается, смерть заключенного от избиения была обнаружена ГБР в рамках системной работы по разоблачению противоправных действий должностных лиц учреждений исполнения наказаний.

В ходе расследования правоохранители обнаружили в учреждении, где находится около 2 тыс. 700 человек, устойчивую иерархическую структуру преступного влияния. Ее возглавлял так называемый "смотрящий". К функционированию этой "вертикали" он привлек часть персонала СИЗО и медиков, которые, фактически, действовали под контролем криминалитета.

В декабре 2024 года на территории прогулочного двора СИЗО так называемый "смотрящий" совместно с приближенными к нему лицами жестоко избили другого заключенного, в результате чего тот умер.

"Сотрудники СИЗО знали об избиении, но пытались его скрыть - подделали документы, приняли решение об изоляции пострадавшего без надлежащей медицинской помощи. Только на следующий день его доставили в больницу, где 28 декабря он и умер", - говорится в сообщении.

В рамках досудебного расследования уголовного производства было сообщено о подозрении ряду должностных лиц ГУ "Київський слідчий ізолятор" (9 работников СИЗО - инспекторы, дежурные, медики и старшие по корпусам). В данное время пятеро из них знакомятся с материалами производства, после чего обвинительные акты будут направлены в суд. В отношении четырех работников СИЗО материалы уже переданы в суд.

Еще пятеро заключенных, в частности - так называемый "смотрящий", обвиняются в умышленных тяжких телесных повреждениях, повлекших смерть потерпевшего (ч. 2 ст. 121 УК Украины).







Санкция статьи предусматривает наказание до десяти лет лишения свободы.

В отношении работников ГУ "Київський слідчий ізолятор", причастных к преступлению продолжается ознакомление подозреваемых с материалами уголовного производства, после чего обвинительные акты будут направлены в суд.

