УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Новини Відео Катування у СІЗО
3 695 47

В одеському СІЗО відсторонили керівництво та розпочали перевірку через відео зі знущанням, імовірно, з експрацівника ТЦК. ВIДЕО

Через появу в мережі відео зі знущаннями, імовірно, з колишнього співробітника ТЦК, керівництво Одеського СІЗО тимчасово відсторонили від роботи на період проведення перевірки.

Про це повідомила Державна кримінально-виконавча служба України, інформує Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Розпочато розслідування, керівництво тимчасово відсторонили

"У Державній кримінально-виконавчій службі України розпочато службову перевірку за фактом можливого порушення прав особи, яка перебувала в Одеському слідчому ізоляторі. На відео, розміщеному в мережі, відносно громадянина вчиняються протиправні дії з боку осіб, які перебувають з ним у одній камері", - сказано в повідомленні.

Зазначається, що попри те, що експертного висновку щодо достовірності відеоматеріалу ще немає, керівництво СІЗО відсторонено від виконання службових обов’язків на час перевірки.

Крім того, до Одеського слідчого ізолятора направлена бригада з числа керівного складу Департаменту з питань виконання кримінальних покарань для перевірки можливого порушення прав людини та об’єктивного з’ясування всіх обставин події.

"Спільно із колегами з інших правоохоронних органів зазначена перевірка буде проведена в установлені законом терміни, а її результати - оприлюднені. Наголошуємо: керівництво Міністерства юстиції, ДКВС України завжди максимально об'єктивно реагує на порушення прав людини в місцях несвободи, особливо якщо це стосується неправомірних дій з боку персоналу установ виконання покарань", - сказано в заяві.

Дивіться також: П’ятеро ув’язнених на чолі зі "смотрящим" забили до смерті іншого в’язня у Київському СІЗО: розслідування завершено. ФОТО

Поширене в мережі відео

Напередодні у мережі поширили відео, де, ймовірно, в Одеському СІЗО чоловіка, якого називають представником ТЦК, змушують поводитися як собака.

За даними джерел одеського видання "Думська", відео зняли близько тижня тому. Повідомляється, що так званий "смотрящий" по 6-му корпусу на прізвисько Спортик, якого характеризують як "блатного з бандитів", "дресирує" співробітника ТЦК, який потрапив до СІЗО. На кадрах чоловіка змушують зубами приносити капці іншим ув'язненим.

Читайте також: У Київському СІЗО помер колишній працівник установи, обвинувачений у побитті до смерті в’язня: розпочато розслідування, - ДБР

Автор: 

Одеса (5850) Одеська область (4100) СІЗО (749) знущання (142) ТЦК та СП (1191) Одеський район (644)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+17
Якщо вже навіть тюремщики ненавидять ТЦКунів ну це вже повний ахтунг. Оце так репутація у людоловів.
показати весь коментар
07.06.2026 21:30 Відповісти
+10
І що там такого що потрібно на весь світ волати?
Чомусь не волають як кожного дня тягнуть за ноги добровольця, б'ють та приставлять пістолет до голови.
Прямо страшне страшне. Принести в зубах капці. Це саме краще що з цим котиком могло статись.
показати весь коментар
07.06.2026 21:41 Відповісти
+8
тцк шнік потрапив в сізо? і це все? слабувато
показати весь коментар
07.06.2026 21:30 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
тцк шнік потрапив в сізо? і це все? слабувато
показати весь коментар
07.06.2026 21:30 Відповісти
Хто питає, ухилянт у панчохах?
показати весь коментар
07.06.2026 21:41 Відповісти
хто видає звуки половим органом ? бот за грошики?
показати весь коментар
07.06.2026 21:53 Відповісти
ти б краще подумало, як нам кажуть "військовослужбовець" потрапив в сізо...так не буває, сізо для цивільних. чи воно цивільне?)
показати весь коментар
07.06.2026 22:05 Відповісти
Якщо вже навіть тюремщики ненавидять ТЦКунів ну це вже повний ахтунг. Оце так репутація у людоловів.
показати весь коментар
07.06.2026 21:30 Відповісти
А що серед тюремщиків немає кацапськосовєцької бидлоти? Там їх половина таких. Тільки зекокацапосовєцька бидлота таке витворяти може.
показати весь коментар
07.06.2026 21:45 Відповісти
Якби серед тюремщиків були як от ви так курчаво пишете то вони свого би не чіпали бо обоє вороги українського народу.
показати весь коментар
07.06.2026 21:49 Відповісти
карма в дії.
показати весь коментар
07.06.2026 21:56 Відповісти
а за що він попав у сізо ?
показати весь коментар
07.06.2026 21:31 Відповісти
Це навряд чи. Скоріш за все демпінгував, продавав відстрочки по цінам нижчі за риночні.
показати весь коментар
07.06.2026 21:51 Відповісти
Так може це "сгенероване ШІ відео"?
показати весь коментар
07.06.2026 21:36 Відповісти
потрапила кура в ощіп!!! навіть тцк-ун, чужий серед своїх ))))
показати весь коментар
07.06.2026 21:36 Відповісти
І чим ми відрізняємося від орків? Ублюдки.
показати весь коментар
07.06.2026 21:39 Відповісти
нічим! хіба що у орків єдина форма .
показати весь коментар
07.06.2026 21:45 Відповісти
ти нічим не відрізняєшся. згоден з тобою на 100%
показати весь коментар
07.06.2026 21:58 Відповісти
Зараз будуть негайно закон переписувати, щоб і цей контенгент на ментовську зону поміщувати...
показати весь коментар
07.06.2026 21:39 Відповісти
І що там такого що потрібно на весь світ волати?
Чомусь не волають як кожного дня тягнуть за ноги добровольця, б'ють та приставлять пістолет до голови.
Прямо страшне страшне. Принести в зубах капці. Це саме краще що з цим котиком могло статись.
показати весь коментар
07.06.2026 21:41 Відповісти
Добровольців за ноги не тягають, а тягають бидлоту яка не хоче виконувати конституційний обов'язок громадянина України.
показати весь коментар
07.06.2026 21:48 Відповісти
Тебе не питали.
показати весь коментар
07.06.2026 21:51 Відповісти
Так може ти не знав, коли таку муйню писав?
показати весь коментар
07.06.2026 21:52 Відповісти
Пролітай як фанера.
показати весь коментар
07.06.2026 21:53 Відповісти
Покажеш як?
показати весь коментар
07.06.2026 21:55 Відповісти
так ти ж сам кажеш що ти не виконуєш конституційний обов'язок громадянина України. жесть.
показати весь коментар
07.06.2026 21:59 Відповісти
А чого це я не виконую?
показати весь коментар
07.06.2026 22:23 Відповісти
Ото приплили то всі хто не кланяється і не каже ку - бидло, цікаво а коли "еліта" почне виконувати свої обов'язки? мусора, прокурори, спецпризначенці усілякі, а то як єрмаків охороняти так бики з охорони біжуть наввипередки а як на фронт - зась. Кожен другий мент який пороху не нюхав - з убд, прокурори інваліди, а за тцкунів взагалі мовчу бо в мережі вже місця не вистачає відеоролікам з їх безпределом
показати весь коментар
07.06.2026 22:13 Відповісти
Шо значить не кланяється та не каже ку? Якщо ти призовного віку, після оголошення воєнного стану в Україні маєш обов'язок з'явитись до ТЦК, звірити дані, отримати повістку на проходження ВЛК. За результатами ВЛК буде вирішено питання мобілізації чи занесення в резерв. Носити з собою документи та пред'являти їх на вимогу поліції чи працівників ТЦК. А коли ти бикуєш, шлеш всіх на три букви, не пред'являєш документи то звісно тебе тягають за ноги. Не бикуй, виконуй вимого уповноважених працівників і ніхто тебе за ноги тягати не буде. Спробував би ти так себе поводити в радянські часи...
показати весь коментар
07.06.2026 22:35 Відповісти
Зразу видно,що ти кацап вонючий.
показати весь коментар
07.06.2026 21:59 Відповісти
У вас тут що, гніздо?
показати весь коментар
07.06.2026 22:03 Відповісти
саме краще щоб ти іздох десь на зоні серед подібного контингенту
показати весь коментар
07.06.2026 22:16 Відповісти
Захисники тцк яким чином ви будете ваших підопічних "захищати"?
показати весь коментар
07.06.2026 21:46 Відповісти
Не думаю, что Робин гуд. Скорее всего заказ - месть от тех же ТЦКашников.
показати весь коментар
07.06.2026 21:48 Відповісти
Опустили тцкуна.
показати весь коментар
07.06.2026 21:51 Відповісти
Мерзотне відео, але якщо чесно було б про дєрьмака разом із зєльою як вони у зубах розносять капці всім зекам, я сказав би що існує справедливість
показати весь коментар
07.06.2026 21:52 Відповісти
блатота керується злодіями в законі з підарською мацкви. Тим паче в Одесі, яка кишить кацапопідарасами. Так кацапи і блатні гандони будутьзнущатися і над простими українцями, бо вони-кацапобидлота.
показати весь коментар
07.06.2026 21:53 Відповісти
Кароче! Якщо ти тцкун,то на зоні ти пєтух!
показати весь коментар
07.06.2026 21:55 Відповісти
Задрот?
показати весь коментар
07.06.2026 22:09 Відповісти
а якщо ти зйобок то ти пітух по життю?
показати весь коментар
07.06.2026 22:19 Відповісти
Зафіксовано 4 випадки смерті людей в приміщеннях ТЦК. При цьому люди померли з незрозумілих причин, які нажаль потім не вдається встановити внутрішніми перевірками, - омбудсман Лубінець
показати весь коментар
07.06.2026 21:56 Відповісти
Тільки один захисник тцкуна на гілці. І той якийсь жвалий 🤔🤣
А може це той тцкун і є? 🤔😁
показати весь коментар
07.06.2026 22:03 Відповісти
тут треба розбиратись. якщо цей бувший співробітник тцк воював на фронті, а потім вже його після поранення перевели в тцк,де він і оступився або його підставили, то те що на відео - недопустиме.

а якщо він ні секунди не був на фронті, то норм, бо він зривав мобілізаційний процес, фактично він є зрадником України.
показати весь коментар
07.06.2026 22:03 Відповісти
Ветерани ЗСУ наголошують, що у складі одеських «груп оповіщення» ТЦК немає людей з інвалідністю чи учасників бойових дій з передової.
показати весь коментар
07.06.2026 22:10 Відповісти
які ветерани? ти ветеран чи просто ***** перднув?хтось тебе вповноважував на це?
показати весь коментар
07.06.2026 22:18 Відповісти
А ти що за лайно цілодобове щоб я у тебе якісь повноваження питав? До кожній бочці зелена затичка. Ну на тобі у лоба кулю:
"
Цю заяву публічно озвучив голова Профспілки українських ветеранів та офіцер запасу Вадим Шипулін. Згідно з його позицією та спостереженнями ветеранської спільноти, ситуація виглядає наступним чином: [https://www.facebook.com/61559054133456/videos/%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4-%D0%B2%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D1%86%D1%96%D0%B2-%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D1%82%D1%86%D0%BA-%D0%BD%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%94-%D0%B6%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%B2%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0-%D0%B0%D0%B1%D0%BE-%D0%BB/2362875347456716/ 1, https://www.instagram.com/reel/DWRnXkNDKk-/ 2]
Склад груп оповіщення: За словами ветеранів, серед військовослужбовців, які здійснюють заходи оповіщення (видачу повісток), немає жодного військового ветерана або людини, яка була безпосередньо дотична до фронту.
....
показати весь коментар
07.06.2026 22:22 Відповісти
Це тільки початок його шляху. Дуже скоро навчиться добре кукурікати.
показати весь коментар
07.06.2026 22:07 Відповісти
Руський мір,защо боримось
показати весь коментар
07.06.2026 22:09 Відповісти
 
 