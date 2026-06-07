В одеському СІЗО відсторонили керівництво та розпочали перевірку через відео зі знущанням, імовірно, з експрацівника ТЦК. ВIДЕО

Через появу в мережі відео зі знущаннями, імовірно, з колишнього співробітника ТЦК, керівництво Одеського СІЗО тимчасово відсторонили від роботи на період проведення перевірки.

Про це повідомила Державна кримінально-виконавча служба України, інформує Цензор.НЕТ.

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Розпочато розслідування, керівництво тимчасово відсторонили

"У Державній кримінально-виконавчій службі України розпочато службову перевірку за фактом можливого порушення прав особи, яка перебувала в Одеському слідчому ізоляторі. На відео, розміщеному в мережі, відносно громадянина вчиняються протиправні дії з боку осіб, які перебувають з ним у одній камері", - сказано в повідомленні.

Зазначається, що попри те, що експертного висновку щодо достовірності відеоматеріалу ще немає, керівництво СІЗО відсторонено від виконання службових обов’язків на час перевірки.

Крім того, до Одеського слідчого ізолятора направлена бригада з числа керівного складу Департаменту з питань виконання кримінальних покарань для перевірки можливого порушення прав людини та об’єктивного з’ясування всіх обставин події.

"Спільно із колегами з інших правоохоронних органів зазначена перевірка буде проведена в установлені законом терміни, а її результати - оприлюднені. Наголошуємо: керівництво Міністерства юстиції, ДКВС України завжди максимально об'єктивно реагує на порушення прав людини в місцях несвободи, особливо якщо це стосується неправомірних дій з боку персоналу установ виконання покарань", - сказано в заяві.

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Поширене в мережі відео

Напередодні у мережі поширили відео, де, ймовірно, в Одеському СІЗО чоловіка, якого називають представником ТЦК, змушують поводитися як собака.

За даними джерел одеського видання "Думська", відео зняли близько тижня тому. Повідомляється, що так званий "смотрящий" по 6-му корпусу на прізвисько Спортик, якого характеризують як "блатного з бандитів", "дресирує" співробітника ТЦК, який потрапив до СІЗО. На кадрах чоловіка змушують зубами приносити капці іншим ув'язненим.

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