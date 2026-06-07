В одеському СІЗО відсторонили керівництво та розпочали перевірку через відео зі знущанням, імовірно, з експрацівника ТЦК. ВIДЕО
Через появу в мережі відео зі знущаннями, імовірно, з колишнього співробітника ТЦК, керівництво Одеського СІЗО тимчасово відсторонили від роботи на період проведення перевірки.
Про це повідомила Державна кримінально-виконавча служба України, інформує Цензор.НЕТ.
Розпочато розслідування, керівництво тимчасово відсторонили
"У Державній кримінально-виконавчій службі України розпочато службову перевірку за фактом можливого порушення прав особи, яка перебувала в Одеському слідчому ізоляторі. На відео, розміщеному в мережі, відносно громадянина вчиняються протиправні дії з боку осіб, які перебувають з ним у одній камері", - сказано в повідомленні.
Зазначається, що попри те, що експертного висновку щодо достовірності відеоматеріалу ще немає, керівництво СІЗО відсторонено від виконання службових обов’язків на час перевірки.
Крім того, до Одеського слідчого ізолятора направлена бригада з числа керівного складу Департаменту з питань виконання кримінальних покарань для перевірки можливого порушення прав людини та об’єктивного з’ясування всіх обставин події.
"Спільно із колегами з інших правоохоронних органів зазначена перевірка буде проведена в установлені законом терміни, а її результати - оприлюднені. Наголошуємо: керівництво Міністерства юстиції, ДКВС України завжди максимально об'єктивно реагує на порушення прав людини в місцях несвободи, особливо якщо це стосується неправомірних дій з боку персоналу установ виконання покарань", - сказано в заяві.
Поширене в мережі відео
Напередодні у мережі поширили відео, де, ймовірно, в Одеському СІЗО чоловіка, якого називають представником ТЦК, змушують поводитися як собака.
За даними джерел одеського видання "Думська", відео зняли близько тижня тому. Повідомляється, що так званий "смотрящий" по 6-му корпусу на прізвисько Спортик, якого характеризують як "блатного з бандитів", "дресирує" співробітника ТЦК, який потрапив до СІЗО. На кадрах чоловіка змушують зубами приносити капці іншим ув'язненим.
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Чомусь не волають як кожного дня тягнуть за ноги добровольця, б'ють та приставлять пістолет до голови.
Прямо страшне страшне. Принести в зубах капці. Це саме краще що з цим котиком могло статись.
А може це той тцкун і є? 🤔😁
а якщо він ні секунди не був на фронті, то норм, бо він зривав мобілізаційний процес, фактично він є зрадником України.
"
Цю заяву публічно озвучив голова Профспілки українських ветеранів та офіцер запасу Вадим Шипулін. Згідно з його позицією та спостереженнями ветеранської спільноти, ситуація виглядає наступним чином: [https://www.facebook.com/61559054133456/videos/%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4-%D0%B2%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D1%86%D1%96%D0%B2-%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D1%82%D1%86%D0%BA-%D0%BD%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%94-%D0%B6%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%B2%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0-%D0%B0%D0%B1%D0%BE-%D0%BB/2362875347456716/ 1, https://www.instagram.com/reel/DWRnXkNDKk-/ 2]
Склад груп оповіщення: За словами ветеранів, серед військовослужбовців, які здійснюють заходи оповіщення (видачу повісток), немає жодного військового ветерана або людини, яка була безпосередньо дотична до фронту.
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