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Новини смерть в ТЦК Порушення ТЦК прав людини
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Мобілізований чоловік помер за невідомих обставин у Києві: розслідують дії ТЦК, поліції та медиків

У Києві помер чоловік після мобілізаційних заходів

У Києві чоловік помер у лікарні від важких травм, які, за його прижиттєвою заявою, йому завдали працівники поліції та військовослужбовці ТЦК. Медики видали тіло родичам без обов'язкового патологоанатомічного розтину, що могло приховати головні докази злочину. Прокуратура відкрила кримінальні провадження.

Про це повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець, інформує Цензор.НЕТ.

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Травми, госпіталізація та загадкова видача тіла

Хронологія та обставини трагедії, за даними Лубінця, виглядають наступним чином:

  • Шпиталізація: У січні 2026 року до однієї з лікарень столиці доправили чоловіка із переломами ребер та серйозною травмою грудної клітини. Потерпілий встиг заявити, що важких тілесних ушкоджень йому завдали працівники поліції та ТЦК під час мобілізаційних заходів.

  • Через кілька днів після госпіталізації пацієнт помер у лікарняній палаті.

  • Попри ознаки насильницької смерті, адміністрація медзакладу не провела обов’язковий судово-медичний розтин. Тіло загиблого оперативно видали родині для поховання без проведення судово-медичної експертизи.

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"Тіло видали родині для поховання без проведення експертизи. У результаті сьогодні суспільство, рідні загиблого та слідство досі не мають відповіді на найважливіші запитання: що саме стало причиною смерті чоловіка та чи пов’язані отримані ним травми з летальними наслідками. Відсутність розтину могла ускладнити встановлення істини у справі та збереження важливих доказів", - наголосив Лубінець.

  • За ініціативи Офісу Омбудсмана прокуратура відкрила вже два кримінальні провадження: за фактом можливого перевищення службових повноважень силовиками та за фактом неналежного виконання професійних обов'язків медиками.

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Черкаський інцидент та перевірка Одеського СІЗО

Омбудсман заявив, що подібні випадки мають системний характер і щодня з'являються у соцмережах, руйнуючи довіру громадян до державних інституцій.

Зокрема, Лубінець згадав про резонансний інцидент на Черкащині, де чоловіка в автомобілі заблокували невідомі особи у цивільному одязі. Вони відмовилися представитися, погрожували водієві та намагалися розбити його транспортний засіб. По даному факту також розпочато перевірку.

Водночас омбудсман запевнив, що для нього "немає правильних чи неправильних потерпілих" і закон має бути один для всіх.

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Як приклад неупередженості він навів нещодавній інцидент в Одеському СІЗО: там його представники зафіксували факти можливого приниження та порушення прав працівника ТЦК та СП, який перебував в ізоляторі. Усі матеріали щодо одеських наглядачів уже передано до правоохоронних органів для порушення кримінальних справ.

"Кожен випадок можливого свавілля, насильства чи приниження людської гідності має бути ретельно перевірений, а винні — притягнуті до відповідальності. Закон має бути один для всіх. Лише так можна зберегти довіру громадян до держави та її інституцій", - резюмував Уповноважений з прав людини.

Автор: 

Київ (20865) смерть (6750) Лубінець Дмитро (720) ТЦК та СП (1200)
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Топ коментарі
+21
Зараз будь-який форумний захисник тцкунів пояснить що за "неоновлення даних" можна пакувати, бити, і вбивати, і взагалі - ситуація неоднозначна, гдєвашидаказатєльства вивсьоврьоті іхтамнєт.
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11.06.2026 19:06 Відповісти
+15
Всі хто це зробив та продовжує робити,та всі що це покриває просто мерзенні кінчені покидьки...
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11.06.2026 19:17 Відповісти
+14
Геноцид. Евгей Дікий вже паржал?
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11.06.2026 19:05 Відповісти
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А шо, точно ТЦК до цих груп оповіщення долучають цивільних ушльопків з ксивами ДФТГ?
Чесно, я ж не знаю, шо у вас на гражданці відбувається.
В моїй бульбашці ТЦК - обмежено придатні військовослужбовці, яких після поранень перевели дослужувати ближче до хати.
Нє?
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11.06.2026 19:04 Відповісти
А ещё люди верят в Санта Клауса и розовых пони. А что значит на гражданке, ТЦК это же ЗСУ, вы тоже ЗСУ, значит это у вас в ЗСУ такое творится.
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11.06.2026 19:21 Відповісти
а у вас в росармії?
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11.06.2026 19:23 Відповісти
А почему именно в росармии?
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11.06.2026 19:28 Відповісти
тому що:
1. Свинособачою.
2. В тих ЗСУ де я - ніхто, нікого ніколи за усі ці роки не те, що не вдарив ні разу, накуй ні разу не послав. При тому, що присилають таких істот, яких ніколи в житті навіть приблизно не зустрічав. Пожиттєві клієнти психо- та наркодиспансерів. І з такими ведемо справи акуратно. Незважаючи на те, що деяким не те шо стволи - їм вилку страшно давати, бо око собі виколе.
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11.06.2026 19:36 Відповісти
Так точно, товарищ главный командир.
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11.06.2026 19:40 Відповісти
ДФТГ- це реально бидло. Особи, наближені до влади- родичі суддів-прокурорів-голів. Ховаються від повісток, ще й бабки непогані отримують. Всі з орденами та УБД.
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11.06.2026 20:08 Відповісти
"з орденами та УБД" з якого бодуна у них УБД, якщо не служили?
Нє, бачив таких.
В лютому 22-го було ТрО ДФТГ, підорів відігнали. Я там ствол здав, відразу поїхав на війну вже в свій батальйон. Він тоді ще був добробатом.
А вже за півтора роки бачив деяких клоунів. Досі в мультикамі, шеврони якісь, штаб мають.
Сходу наїхав - якого хрєна сидите тут з себе воїнів корчите, чому зі мною не мобілізувалися?
Ну...
Хлопчики граються в війнушку. Не знаю, чого їх в першу чергу насильно не бусифікували.
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11.06.2026 20:13 Відповісти
Ну, у нас ДФТГ стоїть на нікому не потрібних блокпостах.
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11.06.2026 20:14 Відповісти
Блін, маю ідею ))) Організувати творчу зустріч цивільних ДФТГ з ветеранами. Своїх інвалідних рексів підтягнути ))
Але - це в відпустку їхати. В відпустку не хочу, все завалиться )).
Якось потім.
Буде весело, стопудово!
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11.06.2026 20:18 Відповісти
У нас був конфлікт з дфтг-шниками, до нашого хлопця причепилися, за те що в комендантську їхав. Було весело, але їм не сподобалося.
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11.06.2026 20:24 Відповісти
Посвідчення УБД у них з такого самого бодуна, що і у чинного генпрокурора Кравченко. "Країна мрії"...
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11.06.2026 20:44 Відповісти
Геноцид. Евгей Дікий вже паржал?
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11.06.2026 19:05 Відповісти
Зараз будь-який форумний захисник тцкунів пояснить що за "неоновлення даних" можна пакувати, бити, і вбивати, і взагалі - ситуація неоднозначна, гдєвашидаказатєльства вивсьоврьоті іхтамнєт.
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11.06.2026 19:06 Відповісти
За неоновлення давних штраф 17 тысяч, за те шо ти з'їбався чи не повернувся - взагалі нічого. В разі СЗЧ мені на 5-у році служби можуть впаяти до 10 років, в разі неповернення з закордонної відпустки - кваліфікація як дезертирство + міжнародний розшук.
Давай ще раз пусти сльозу по ухилєсам, а то я шось не пронікся.
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11.06.2026 20:05 Відповісти
А що, з ТЦК теж в СЗЧ тікають? Вперше чую....
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11.06.2026 20:12 Відповісти
Не знаю за ТЦК, але якщо в них як у мене 21 тис. грн. і ні в чому не відмовляй ні собі ні сім'ї то СЗЧ чи списання за хабар це тільки питання часу.
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11.06.2026 20:15 Відповісти
Взагалі-то, питання про Закон. Слово таке чув?
От ЯК держава може вимагати від громадян виконання Закону, якщо сама той закон систематично і нагло порушує?
Думок ніяких?
Звідси й висновок: вся діюча система ТЦК то не для мобілізації (залучення сил і засобів) а для нехтування та спротиву громадянами закону.
як там в нього? я вам нічєго нє должєн?
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11.06.2026 20:29 Відповісти
До речі, запитання відносно 21 тисячі до тих самих, що й про організацію і проведення мобілізації. ТЦК, тобто...
І хто то в нас вони такі?
От хто такий Вова?
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11.06.2026 20:31 Відповісти
Звісно, що прикордонники, ТЦК і поліціянти злі на ухилесів та зриваються-, коли вони вчилися і приймалися на роботу, вони збиралися перекантуватися і на шару грошенят заробити, десь оджати, десь очі закрити, вони ж не збиралися реально захищати державу, а тут така лажа: державу захищати треба, а ухілеси нехочуть, ще паскудь і питає: де ті, кому за це гроші платять
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11.06.2026 19:14 Відповісти
Всі хто це зробив та продовжує робити,та всі що це покриває просто мерзенні кінчені покидьки...
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11.06.2026 19:17 Відповісти
Ну сказал же Лубинец - Он это не поддерживает.
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11.06.2026 19:24 Відповісти
Зеленський особисто є замовником цих вбивств, оскільки це явище масове і до в'язниці ще нікого не посадили за катування та вбивства чоловіків 25-59 років.
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11.06.2026 19:58 Відповісти
Це тепер зветься "за невідомих обставин"... Дуже "невідомих"...
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11.06.2026 19:20 Відповісти
Чего-то придумают. По стандарту-"а надо было вовремя данные обновлять, а нечего было быковать, бо там все ветераны с ПТРС и.т.д". В общем сам виноват.
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11.06.2026 19:34 Відповісти
Сирожа ухилєсік, мені от шо цікаво - а якщо під постом про те що цивільний отруїв військового/злив координати/змонтував бомбу для теракту - написати "ану захисники цивільних, спробуйте захищати цих покидьків" - що б ти міг кукурікнути?
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11.06.2026 20:09 Відповісти
20.12 каса вже закрита на жаль, оцей свій висер ти настрочив безкоштовно, живи тепер з цим!
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11.06.2026 20:13 Відповісти
Добре що 15 рублів тобі все одно заплатять.
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11.06.2026 20:17 Відповісти
Там в якомусь місті один хлопець добре так надавав по лящам двум жирним цкунам, працівникам соціальної підтримки, у соплях валялися.
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11.06.2026 19:33 Відповісти
У Ніколаєві.
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11.06.2026 19:51 Відповісти
експертизу -повинні були вимагати або родичі або поліція. А чиє якісь докази,чому були травми? А тепер про міфи,домисли,фейки. В тому році мій близький родич ,"піджаковий офіцер" САМ добровільно,без примусов здав всі документи в ТЦК і ждав визову До речі в армії не служив 50+ років. Через деякий час--одержав визов По дорозі до Тцк --стався серцевий напад.хорошо,що порядні люди,не пройшли мимо і визвали швидку. В лікарні життя врятували То нам що звинувачувати ТЦК????. Нажаль сцикуни,вороги України Ждуни з таких подій створюють "сенсації " і провокації.
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11.06.2026 19:36 Відповісти
Виправдовуєш ВОЕННИЙ ЗЛОЧИН!
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11.06.2026 19:45 Відповісти
Я так думаю,що ти кацапський бот відпрацьовуєш свої мідяки. Бо для вас немає нічого святого.
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11.06.2026 20:06 Відповісти
Я вийшов на вулицю і мене не збила машина. Висновок: ДТП - не існує взагалі, це рос іпсо!!!
"стався серцевий напад", "порядні люди визвали швидку". Джерело інформації: "Повір мені, бро".
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11.06.2026 20:03 Відповісти
Не так, ти колись бачив аварію - значить всі водії буряти і пішоходолови.
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11.06.2026 20:11 Відповісти
Прикро,що я не можу плюнути тобі в твою харю Бо для вас ,ворогів України Є два методи---плюнути привселюлно,чи просто знищити.Вся кацапська "рать" і наші гниди намагаються зробити розбрат в середині країни Да вас багато,але ви СЦИКУНИ.
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11.06.2026 20:12 Відповісти
Вимагаєш виконання законів та Конституції України? Значить ти - ворог України.
А ти, сц****, чого досі не в окопі? Бурятів чекаєш?
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11.06.2026 20:18 Відповісти
Нехтування загальновизнаними правами людини - це ознака ФАШИЗМУ по Брітту номер 2.
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11.06.2026 20:58 Відповісти
Лєонтій, гнида ти чорнобильська: як це називається по-твоєму? Чи тобі хоч в очі сци тобі 60 і вже ге загребуть все одно?
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11.06.2026 19:47 Відповісти
У мене знайомого сусіда ще в 23 році забрали в тцк, а через дві доби привезли мертвого з діагнозом інфаркт і що ви думаєте було розслідування, поховали і на цьому все закінчилось.
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11.06.2026 20:10 Відповісти
А яке розслідування?77 серце і голова"не питають коли зупинитись Приходьте на алею СЛАВИ ( дам координати0 я з внучкою поплачу.а потім надам вам ще інші пипадки.
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11.06.2026 20:17 Відповісти
У мене знайомого, з яким я здоровався за руку до цього, забрали і написали СЗЧ. Але додому він з частини так і не повернувся і його ніхто потім не бачив після частини. Тіла досі не знайшли, якщо і "шукали".
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11.06.2026 20:21 Відповісти
Зате 15 млн грн бюджет ЗЕкономив.
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11.06.2026 20:51 Відповісти
Між останній раз бачили і "зник" не пройшло і кількох місяців. Жодної користі він не приніс. Геноцид.
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11.06.2026 20:56 Відповісти
У Карабліна, начальника Полтавського тцк нерухомого/рухомого майна кажуть на 3 мільйони (!) доларів! І це тільки в одного не рахуючи всяких істоміних чи влк, до речі набу завітало до Полтави з обшуками до так званої ямщикової (в.о мера)
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11.06.2026 20:12 Відповісти
А у вас невиникає одне питання----хто дає цим гнидам гроші??? Може аиериканці,чи поляки ДАМ ВІДПОВІДБ----- НАШІ "кохані" гниди. Такі ж дають і прокурору,і слідчому, і поліцейському і багато ще,а потім і самі кричать ---КАРАУЛ.То може з себе починати,тоді і не буде такої масової корупції.
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11.06.2026 20:22 Відповісти
Ти таке слово -примус ніколи не чув? То коли людині створюють такі умови, що й виникає той самий хабар.
Навіть стаття КК вілповідна є.
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11.06.2026 20:35 Відповісти
💯
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11.06.2026 20:37 Відповісти
Пост написаний на 3, максимум 4/10 , дуже мала експресивність, малий гнів, прісно, дуже прісно, вийди звідси і зайди нормально, як треба..
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11.06.2026 20:37 Відповісти
Во-первых: не медики, а доктора. Хватит ровнять "Уй с пальцем.
Во-вторых: виноваты.
В-третьих: всем понятно, почему не сделали, а только пытались спасти.
В-четвёртых: по факту возможного превышения служебных полномочий силовиками
 Источник: https://censor.net/ru/n4007922
Как минимум: не преднамеренного убийства при исполнении служебных обязанностей.
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11.06.2026 20:22 Відповісти
Чому не написали про ТЦК якого району йде мова?
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11.06.2026 20:40 Відповісти
 
 