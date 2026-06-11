Мобілізований чоловік помер за невідомих обставин у Києві: розслідують дії ТЦК, поліції та медиків

У Києві чоловік помер у лікарні від важких травм, які, за його прижиттєвою заявою, йому завдали працівники поліції та військовослужбовці ТЦК. Медики видали тіло родичам без обов'язкового патологоанатомічного розтину, що могло приховати головні докази злочину. Прокуратура відкрила кримінальні провадження.

Про це повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець, інформує Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Травми, госпіталізація та загадкова видача тіла

Хронологія та обставини трагедії, за даними Лубінця, виглядають наступним чином:

Шпиталізація: У січні 2026 року до однієї з лікарень столиці доправили чоловіка із переломами ребер та серйозною травмою грудної клітини. Потерпілий встиг заявити, що важких тілесних ушкоджень йому завдали працівники поліції та ТЦК під час мобілізаційних заходів.

Через кілька днів після госпіталізації пацієнт помер у лікарняній палаті.

Попри ознаки насильницької смерті, адміністрація медзакладу не провела обов’язковий судово-медичний розтин. Тіло загиблого оперативно видали родині для поховання без проведення судово-медичної експертизи.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Зафіксовано 4 випадки смерті мобілізованих у приміщеннях ТЦК, - Лубінець

"Тіло видали родині для поховання без проведення експертизи. У результаті сьогодні суспільство, рідні загиблого та слідство досі не мають відповіді на найважливіші запитання: що саме стало причиною смерті чоловіка та чи пов’язані отримані ним травми з летальними наслідками. Відсутність розтину могла ускладнити встановлення істини у справі та збереження важливих доказів", - наголосив Лубінець.

За ініціативи Офісу Омбудсмана прокуратура відкрила вже два кримінальні провадження: за фактом можливого перевищення службових повноважень силовиками та за фактом неналежного виконання професійних обов'язків медиками.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На Донеччині мобілізований помер під час перевезення до навчального центру: триває розслідування

Черкаський інцидент та перевірка Одеського СІЗО

Омбудсман заявив, що подібні випадки мають системний характер і щодня з'являються у соцмережах, руйнуючи довіру громадян до державних інституцій.

Зокрема, Лубінець згадав про резонансний інцидент на Черкащині, де чоловіка в автомобілі заблокували невідомі особи у цивільному одязі. Вони відмовилися представитися, погрожували водієві та намагалися розбити його транспортний засіб. По даному факту також розпочато перевірку.

Водночас омбудсман запевнив, що для нього "немає правильних чи неправильних потерпілих" і закон має бути один для всіх.

Читайте також: ОК "Захід" підтвердило порушення в Ужгородському РТЦК та СП, про які заявив омбудсмен Лубінець

Як приклад неупередженості він навів нещодавній інцидент в Одеському СІЗО: там його представники зафіксували факти можливого приниження та порушення прав працівника ТЦК та СП, який перебував в ізоляторі. Усі матеріали щодо одеських наглядачів уже передано до правоохоронних органів для порушення кримінальних справ.

"Кожен випадок можливого свавілля, насильства чи приниження людської гідності має бути ретельно перевірений, а винні — притягнуті до відповідальності. Закон має бути один для всіх. Лише так можна зберегти довіру громадян до держави та її інституцій", - резюмував Уповноважений з прав людини.