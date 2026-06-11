Мобілізований чоловік помер за невідомих обставин у Києві: розслідують дії ТЦК, поліції та медиків
У Києві чоловік помер у лікарні від важких травм, які, за його прижиттєвою заявою, йому завдали працівники поліції та військовослужбовці ТЦК. Медики видали тіло родичам без обов'язкового патологоанатомічного розтину, що могло приховати головні докази злочину. Прокуратура відкрила кримінальні провадження.
Про це повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець, інформує Цензор.НЕТ.
Травми, госпіталізація та загадкова видача тіла
Хронологія та обставини трагедії, за даними Лубінця, виглядають наступним чином:
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Шпиталізація: У січні 2026 року до однієї з лікарень столиці доправили чоловіка із переломами ребер та серйозною травмою грудної клітини. Потерпілий встиг заявити, що важких тілесних ушкоджень йому завдали працівники поліції та ТЦК під час мобілізаційних заходів.
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Через кілька днів після госпіталізації пацієнт помер у лікарняній палаті.
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Попри ознаки насильницької смерті, адміністрація медзакладу не провела обов’язковий судово-медичний розтин. Тіло загиблого оперативно видали родині для поховання без проведення судово-медичної експертизи.
"Тіло видали родині для поховання без проведення експертизи. У результаті сьогодні суспільство, рідні загиблого та слідство досі не мають відповіді на найважливіші запитання: що саме стало причиною смерті чоловіка та чи пов’язані отримані ним травми з летальними наслідками. Відсутність розтину могла ускладнити встановлення істини у справі та збереження важливих доказів", - наголосив Лубінець.
- За ініціативи Офісу Омбудсмана прокуратура відкрила вже два кримінальні провадження: за фактом можливого перевищення службових повноважень силовиками та за фактом неналежного виконання професійних обов'язків медиками.
Черкаський інцидент та перевірка Одеського СІЗО
Омбудсман заявив, що подібні випадки мають системний характер і щодня з'являються у соцмережах, руйнуючи довіру громадян до державних інституцій.
Зокрема, Лубінець згадав про резонансний інцидент на Черкащині, де чоловіка в автомобілі заблокували невідомі особи у цивільному одязі. Вони відмовилися представитися, погрожували водієві та намагалися розбити його транспортний засіб. По даному факту також розпочато перевірку.
Водночас омбудсман запевнив, що для нього "немає правильних чи неправильних потерпілих" і закон має бути один для всіх.
Як приклад неупередженості він навів нещодавній інцидент в Одеському СІЗО: там його представники зафіксували факти можливого приниження та порушення прав працівника ТЦК та СП, який перебував в ізоляторі. Усі матеріали щодо одеських наглядачів уже передано до правоохоронних органів для порушення кримінальних справ.
"Кожен випадок можливого свавілля, насильства чи приниження людської гідності має бути ретельно перевірений, а винні — притягнуті до відповідальності. Закон має бути один для всіх. Лише так можна зберегти довіру громадян до держави та її інституцій", - резюмував Уповноважений з прав людини.
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Чесно, я ж не знаю, шо у вас на гражданці відбувається.
В моїй бульбашці ТЦК - обмежено придатні військовослужбовці, яких після поранень перевели дослужувати ближче до хати.
Нє?
1. Свинособачою.
2. В тих ЗСУ де я - ніхто, нікого ніколи за усі ці роки не те, що не вдарив ні разу, накуй ні разу не послав. При тому, що присилають таких істот, яких ніколи в житті навіть приблизно не зустрічав. Пожиттєві клієнти психо- та наркодиспансерів. І з такими ведемо справи акуратно. Незважаючи на те, що деяким не те шо стволи - їм вилку страшно давати, бо око собі виколе.
Нє, бачив таких.
В лютому 22-го було ТрО ДФТГ, підорів відігнали. Я там ствол здав, відразу поїхав на війну вже в свій батальйон. Він тоді ще був добробатом.
А вже за півтора роки бачив деяких клоунів. Досі в мультикамі, шеврони якісь, штаб мають.
Сходу наїхав - якого хрєна сидите тут з себе воїнів корчите, чому зі мною не мобілізувалися?
Ну...
Хлопчики граються в війнушку. Не знаю, чого їх в першу чергу насильно не бусифікували.
Але - це в відпустку їхати. В відпустку не хочу, все завалиться )).
Якось потім.
Буде весело, стопудово!
Давай ще раз пусти сльозу по ухилєсам, а то я шось не пронікся.
От ЯК держава може вимагати від громадян виконання Закону, якщо сама той закон систематично і нагло порушує?
Думок ніяких?
Звідси й висновок: вся діюча система ТЦК то не для мобілізації (залучення сил і засобів) а для нехтування та спротиву громадянами закону.
як там в нього? я вам нічєго нє должєн?
І хто то в нас вони такі?
От хто такий Вова?
"стався серцевий напад", "порядні люди визвали швидку". Джерело інформації: "Повір мені, бро".
А ти, сц****, чого досі не в окопі? Бурятів чекаєш?
Навіть стаття КК вілповідна є.
Во-вторых: виноваты.
В-третьих: всем понятно, почему не сделали, а только пытались спасти.
В-четвёртых:
по факту возможного превышения служебных полномочий силовикамиИсточник: https://censor.net/ru/n4007922
Как минимум: не преднамеренного убийства при исполнении служебных обязанностей.