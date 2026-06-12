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Новости Нарушения во время мобилизации
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Лубинец требует наказать должностных лиц ТЦК и ВЛК за мобилизацию мужчины с психическим расстройством, который застрелил двух инструкторов в Черниговской области

Лубинец требует наказать чиновников за убийство инструкторов в Черниговской области

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец обратился в Офис генерального прокурора, к правоохранительным органам и командованию Сухопутных войск в связи с резонансным делом в Черниговской области, где мобилизованный с психическим расстройством расстрелял военных инструкторов.

Об этом он написал в социальной сети Facebook, сообщает Цензор.НЕТ.

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Убийца страдал психическим расстройством 

Суд приговорил исполнителя преступления к пожизненному заключению за убийство двух военнослужащих и покушение на убийство еще одного.

Лубинец отметил, что в этой истории важно говорить не только об ответственности самого осужденного, но и о сбое системы мобилизации.

По предварительной информации, у мужчины было подтверждено психическое расстройство.

"Несмотря на это, он был мобилизован, успешно прошел ВЛК, его признали полностью годным к военной службе. Мужчина получил в руки оружие и был направлен на полигон на обучение. Затем он из этого же оружия собственными руками застрелил двух инструкторов, которые погибли на месте, а еще один получил ранение. Суд вынес приговор непосредственному исполнителю преступления – этому мобилизованному мужчине, который стрелял. Но общество должно получить ответ и на другие вопросы: где ответственность тех, кто мобилизовал этого человека и кто признал его полностью годным к службе?" – говорится в заявлении омбудсмена.

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Обращение омбудсмена 

Лубинец направил обращение в Офис Генерального прокурора, правоохранительных органов и командования Сухопутных войск ВСУ с требованием проверить обстоятельства мобилизации ныне уже осужденного, дать правовую оценку действиям всех должностных лиц, причастных к принятию соответствующих решений, и начать дисциплинарное производство, а также выяснить, был ли должным образом учтено состояние психического здоровья мобилизованного.

"Я настаиваю на возбуждении уголовных дел в отношении каждого, чьи действия или бездействие способствовали этому ужасному преступлению. Гибель двух военнослужащих — это трагедия, требующая честного, полного и беспристрастного расследования. Это роковое событие стало не только приговором конкретному человеку, но и тревожным сигналом о проблемах в системе мобилизации, которые государство больше не имеет права игнорировать", — добавил уполномоченный.

Что предшествовало?

Напомним, что 16 июля 2025 года на одном из тренировочных полигонов Сухопутных войск ВСУ курсант произвел несколько выстрелов из автоматического оружия в сторону инструкторов-преподавателей, вследствие чего двое военнослужащих получили ранения, несовместимые с жизнью.

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Автор: 

убийство (6518) полигон (342) Лубинец Дмитрий (585) Черниговская область (1599)
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Топ комментарии
+11
а може почнемо з зеленського?
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12.06.2026 18:42 Ответить
+9
Як його міг судити суд?ТП суддя довічне просе.Суддю можливо теж потрібно покарати?
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12.06.2026 18:43 Ответить
+7
А зеленський, за своїх працівників з ТЦК, а ні слова, як гімна у рота набрав!?!? Татаровим та отими з НацПолу все мусолить, чужими руками своє лайно прибирає, як і у Козині на «династії», з піском з кладовища…
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12.06.2026 18:49 Ответить
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а може почнемо з зеленського?
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12.06.2026 18:42 Ответить
Шо ти почнеш? Ну давай...
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12.06.2026 18:52 Ответить
з відповідального за мобілізацію. вже почав.
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12.06.2026 18:53 Ответить
Як його міг судити суд?ТП суддя довічне просе.Суддю можливо теж потрібно покарати?
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12.06.2026 18:43 Ответить
засудили до дукрки
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12.06.2026 18:49 Ответить
Ти правильне питання задав, але мабуть ніхто тобі не відовість.
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12.06.2026 18:49 Ответить
Воно ж неосудне..тільки спецлікарня довічно.
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12.06.2026 18:55 Ответить
Так, дивно, якщо людина хвора. В нас он вкрав мільярд, ковдрою в клітину на кушетці вкрився і все, неосудний, бо до біса хворий аж судді плачуть, співчувають.
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12.06.2026 19:11 Ответить
їм шо ,вони план виконували
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12.06.2026 18:47 Ответить
Нігуя собі - влаштував сафарі на інструкторів
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12.06.2026 18:48 Ответить
А зеленський, за своїх працівників з ТЦК, а ні слова, як гімна у рота набрав!?!? Татаровим та отими з НацПолу все мусолить, чужими руками своє лайно прибирає, як і у Козині на «династії», з піском з кладовища…
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12.06.2026 18:49 Ответить
А як він влк пройшов ?
відповідати повинен весь ланцюг по мірі вини кожного
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12.06.2026 18:53 Ответить
Як, як? Бабла не заніс кому потрібно, от і написали, що придатний! Що тут незрозумілого? Ти вчора на білий світ народився?
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12.06.2026 18:58 Ответить
Ну якось "військова омбудсменка" Решетилова розвовідала, що ВЛК проводить лише поверхневий огляд здоров'я... Руки, ноги на місці - придатний!
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12.06.2026 20:04 Ответить
Респект Лубінцю! Навіть якщо вбивця інструкторів і був би симулянт, тобто не справжній псих, то нехай покарають ТЦКшників, бо вони криміналізували країну з цими своїми викраденнями людей! Просто скотилися до торгівлі людьми...
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12.06.2026 18:56 Ответить
Тут Лубінець має рацію. Якщо той чоловік дійсно з психічним розладом, в першу чергу мають нести відповідальність ті, хто його допустив до війська і зброї
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12.06.2026 18:57 Ответить
Лубинець не указал, какой там конкретно был психичный розлад, таких сейчас много с отклонениями. А то машину водить может, сделки купли-продажи совершать может и голосовать за Верховного главнокомандующего может, а защищать Витчизну -нет.
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12.06.2026 19:17 Ответить
Ще один захисник з за кордону відірвався, ви воюйте, в я за спиною на шухері постою
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12.06.2026 19:21 Ответить
А ось за це цей обосцяний Лубінець нічого сказати не хоче?
https://m.youtube.com/shorts/kypIGj_p2Dk
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12.06.2026 18:59 Ответить
Батька дівчини вже відпустили після суспільного резонансу.

Місцеві ЗМІ звернулися до начальника Центрально-Міського ТЦК та СП Кривого Рогу Сергія Живолупа, голови Центрально-Міського району Катерини Белоусової та керівника полку патрульної поліції Олексія Нікіфорова.

Після звернення чоловіка відпустили, вручивши повістку. Питання оформлення необхідних документів пообіцяла супроводжувати голова району Катерина Белоусова.

Як ми й припускали, проблема, схоже, полягала саме у відсутності належним чином оформлених документів. Тому ще раз хочемо звернутися до всіх, хто має право на відстрочку чи інші законні підстави для звільнення від мобілізації: не відкладайте оформлення документів на потім.
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12.06.2026 19:13 Ответить
Аж дивно що відпустили.
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12.06.2026 19:18 Ответить
Як написано вище - суспільний резонанс........
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12.06.2026 19:36 Ответить
А шо може змінити в цьому наш Генпрокурор?
Він ні на що не впливає. Тихенько сидить в своєму осиному кублі заступників і не відсвічує.
Аби зайнятися питаннями дотримання законнів в справах молізації треба мати силу непохитну і опір порушенню законів ким би то не було. Це не його пісня взагалі. Тобто зовсім.
Неуявляю чим він займається взагалі.
І ще людина яка не здатна зробити все аби кабмін і депутати не порушували закон Про прокурату, ст 81, наврядчи зможе захистити інших.

Верховна Рада ухвалила законопроєкт № 13165-2, яким Частину третю статті 135 доповнити абзацом такого змісту: "Для визначення базового розміру посадового окладу судді не може застосовуватися інша вартісна величина, ніж прожитковий мінімум для працездатних осіб, передбачений абзацом четвертим частини другої статті 1 Закону України "Про прожитковий мінімум", в розмірі, встановленому для цієї соціальної і демографічної групи населення законом України про Державний бюджет на відповідний рік".

Отакі справи. Тобто судді і судова здатна добиватись законності, ОГП - в жодному разі ні.

То варто Лубенцю оскаржити дії ВЛК В СУДІ, там точно знають що таке закон.
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12.06.2026 19:08 Ответить
Человек с психическим заболеванием на фронте это как рюская рулетка, стресс и всё крышу сносит окончательно , оружие под рукой или уже в руках и жертв может быть далеко на два-три человека а гораздо больше, поэтому пожизненное должны отбывать вместе с ним те кто его призвал , только он на спец больничке о они на зоне.
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12.06.2026 19:09 Ответить
Саме страшне обманювати і обманюватися... ЗСУ забите алкашами, наркоманами, ментальними інвалідами, неадекватами. Що з ними усіма робити командирам?
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12.06.2026 19:13 Ответить
Посмотри на этом сайте что делают с такими командиры в мордоре -подвешивают за ноги, сажают в яму, избивают и отправляют на боевое задание в один конец
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12.06.2026 19:23 Ответить
Тут все банально просто! Якщо ти придатний з грошима,то ти непридатний! Якщо ти непридатний без грошей,то ти придатний!
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12.06.2026 19:23 Ответить
весь світ рже з цієї недомобілізації. Ця зелена паскудь опустила цілу країну у фекальну яму.
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12.06.2026 19:42 Ответить
Насправді в графі лікаря-прихолога стоїт чи то підпис, та й голови комісіїї ВЛК. Ці дві людини мають повну відповідальність за вбивства!!!
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12.06.2026 19:58 Ответить
на кой хрен тогда лубинец
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12.06.2026 19:59 Ответить
 
 