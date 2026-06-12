Лубинец требует наказать должностных лиц ТЦК и ВЛК за мобилизацию мужчины с психическим расстройством, который застрелил двух инструкторов в Черниговской области

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец обратился в Офис генерального прокурора, к правоохранительным органам и командованию Сухопутных войск в связи с резонансным делом в Черниговской области, где мобилизованный с психическим расстройством расстрелял военных инструкторов.

Об этом он написал в социальной сети Facebook, сообщает Цензор.НЕТ.

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Убийца страдал психическим расстройством

Суд приговорил исполнителя преступления к пожизненному заключению за убийство двух военнослужащих и покушение на убийство еще одного.

Лубинец отметил, что в этой истории важно говорить не только об ответственности самого осужденного, но и о сбое системы мобилизации.

По предварительной информации, у мужчины было подтверждено психическое расстройство.

"Несмотря на это, он был мобилизован, успешно прошел ВЛК, его признали полностью годным к военной службе. Мужчина получил в руки оружие и был направлен на полигон на обучение. Затем он из этого же оружия собственными руками застрелил двух инструкторов, которые погибли на месте, а еще один получил ранение. Суд вынес приговор непосредственному исполнителю преступления – этому мобилизованному мужчине, который стрелял. Но общество должно получить ответ и на другие вопросы: где ответственность тех, кто мобилизовал этого человека и кто признал его полностью годным к службе?" – говорится в заявлении омбудсмена.

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Обращение омбудсмена

Лубинец направил обращение в Офис Генерального прокурора, правоохранительных органов и командования Сухопутных войск ВСУ с требованием проверить обстоятельства мобилизации ныне уже осужденного, дать правовую оценку действиям всех должностных лиц, причастных к принятию соответствующих решений, и начать дисциплинарное производство, а также выяснить, был ли должным образом учтено состояние психического здоровья мобилизованного.

"Я настаиваю на возбуждении уголовных дел в отношении каждого, чьи действия или бездействие способствовали этому ужасному преступлению. Гибель двух военнослужащих — это трагедия, требующая честного, полного и беспристрастного расследования. Это роковое событие стало не только приговором конкретному человеку, но и тревожным сигналом о проблемах в системе мобилизации, которые государство больше не имеет права игнорировать", — добавил уполномоченный.

Что предшествовало?

Напомним, что 16 июля 2025 года на одном из тренировочных полигонов Сухопутных войск ВСУ курсант произвел несколько выстрелов из автоматического оружия в сторону инструкторов-преподавателей, вследствие чего двое военнослужащих получили ранения, несовместимые с жизнью.

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