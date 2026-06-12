Лубинец требует наказать должностных лиц ТЦК и ВЛК за мобилизацию мужчины с психическим расстройством, который застрелил двух инструкторов в Черниговской области
Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец обратился в Офис генерального прокурора, к правоохранительным органам и командованию Сухопутных войск в связи с резонансным делом в Черниговской области, где мобилизованный с психическим расстройством расстрелял военных инструкторов.
Об этом он написал в социальной сети Facebook, сообщает Цензор.НЕТ.
Убийца страдал психическим расстройством
Суд приговорил исполнителя преступления к пожизненному заключению за убийство двух военнослужащих и покушение на убийство еще одного.
Лубинец отметил, что в этой истории важно говорить не только об ответственности самого осужденного, но и о сбое системы мобилизации.
По предварительной информации, у мужчины было подтверждено психическое расстройство.
"Несмотря на это, он был мобилизован, успешно прошел ВЛК, его признали полностью годным к военной службе. Мужчина получил в руки оружие и был направлен на полигон на обучение. Затем он из этого же оружия собственными руками застрелил двух инструкторов, которые погибли на месте, а еще один получил ранение. Суд вынес приговор непосредственному исполнителю преступления – этому мобилизованному мужчине, который стрелял. Но общество должно получить ответ и на другие вопросы: где ответственность тех, кто мобилизовал этого человека и кто признал его полностью годным к службе?" – говорится в заявлении омбудсмена.
Обращение омбудсмена
Лубинец направил обращение в Офис Генерального прокурора, правоохранительных органов и командования Сухопутных войск ВСУ с требованием проверить обстоятельства мобилизации ныне уже осужденного, дать правовую оценку действиям всех должностных лиц, причастных к принятию соответствующих решений, и начать дисциплинарное производство, а также выяснить, был ли должным образом учтено состояние психического здоровья мобилизованного.
"Я настаиваю на возбуждении уголовных дел в отношении каждого, чьи действия или бездействие способствовали этому ужасному преступлению. Гибель двух военнослужащих — это трагедия, требующая честного, полного и беспристрастного расследования. Это роковое событие стало не только приговором конкретному человеку, но и тревожным сигналом о проблемах в системе мобилизации, которые государство больше не имеет права игнорировать", — добавил уполномоченный.
Что предшествовало?
Напомним, что 16 июля 2025 года на одном из тренировочных полигонов Сухопутных войск ВСУ курсант произвел несколько выстрелов из автоматического оружия в сторону инструкторов-преподавателей, вследствие чего двое военнослужащих получили ранения, несовместимые с жизнью.
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відповідати повинен весь ланцюг по мірі вини кожного
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Місцеві ЗМІ звернулися до начальника Центрально-Міського ТЦК та СП Кривого Рогу Сергія Живолупа, голови Центрально-Міського району Катерини Белоусової та керівника полку патрульної поліції Олексія Нікіфорова.
Після звернення чоловіка відпустили, вручивши повістку. Питання оформлення необхідних документів пообіцяла супроводжувати голова району Катерина Белоусова.
Як ми й припускали, проблема, схоже, полягала саме у відсутності належним чином оформлених документів. Тому ще раз хочемо звернутися до всіх, хто має право на відстрочку чи інші законні підстави для звільнення від мобілізації: не відкладайте оформлення документів на потім.
Він ні на що не впливає. Тихенько сидить в своєму осиному кублі заступників і не відсвічує.
Аби зайнятися питаннями дотримання законнів в справах молізації треба мати силу непохитну і опір порушенню законів ким би то не було. Це не його пісня взагалі. Тобто зовсім.
Неуявляю чим він займається взагалі.
І ще людина яка не здатна зробити все аби кабмін і депутати не порушували закон Про прокурату, ст 81, наврядчи зможе захистити інших.
Верховна Рада ухвалила законопроєкт № 13165-2, яким Частину третю статті 135 доповнити абзацом такого змісту: "Для визначення базового розміру посадового окладу судді не може застосовуватися інша вартісна величина, ніж прожитковий мінімум для працездатних осіб, передбачений абзацом четвертим частини другої статті 1 Закону України "Про прожитковий мінімум", в розмірі, встановленому для цієї соціальної і демографічної групи населення законом України про Державний бюджет на відповідний рік".
Отакі справи. Тобто судді і судова здатна добиватись законності, ОГП - в жодному разі ні.
То варто Лубенцю оскаржити дії ВЛК В СУДІ, там точно знають що таке закон.