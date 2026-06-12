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Новини Порушення під час мобілізації
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Лубінець вимагає покарати посадовців ТЦК та ВЛК через мобілізацію чоловіка з психічним розладом, який застрелив двох інструкторів на Чернігівщині

Лубінець вимагає покарати посадовців через вбивство інструкторів на Чернігівщині

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець звернувся до Офісу Генпрокурора, правоохоронців та командування Сухопутних військ через резонансну справу на Чернігівщині, де мобілізований із психічним розладом розстріляв військових-інструкторів.

Про це він написав у соцмережі фейсбук, повідомляє Цензор.НЕТ.

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Вбивця мав психічний розлад 

Суд засудив виконавця злочину до довічного ув’язнення за вбивство двох військовослужбовців та замах на вбивство ще одного.

Лубінець зазначив, що в цій історії важливо говорити не лише про відповідальність самого засудженого, а і про злам системи мобілізації.

За попередньою інформацією, у чоловіка був підтверджений психічний розлад.

"Попри це він був мобілізований, успішно пройшов ВЛК, його визнали повністю придатним до військової служби. Чоловік отримав в руки зброю та був направлений на полігон на навчання. Потім він з цієї ж зброї власними руками застрелив двох інструкторів, які загинули на місці і ще один отримав поранення. Суд ухвалив вирок безпосередньому виконавцю злочину – цьому мобілізованому чоловіку, який стріляв. Але суспільство має отримати відповідь і на інші питання: де відповідальність тих, хто мобілізував цю людину і хто визнав її повністю придатною до служби?", - йдеться в заяві омбудсмена.

Дивіться також: Людей із психічними розладами та інвалідністю утримували в Тернопільському ТЦК, - Лубінець. ВIДЕО

Звернення омбудсмена 

Лубінець направив звернення до Офісу Генерального прокурора, правоохоронних органів та командування Сухопутних військ ЗСУ із вимогою перевірити обставини мобілізації нині уже засудженого, надати правову оцінку діям усіх посадових осіб, причетних до ухвалення відповідних рішень і розпочати дисциплінарне провадження, а також з'ясувати, чи був належним чином врахований стан психічного здоров'я мобілізованого.

"Я наполягаю на відкритті кримінальних проваджень щодо кожного, чиї дії або бездіяльність сприяли цьому жахливому злочину. Загибель двох військовослужбовців — це трагедія, яка потребує чесного, повного та неупередженого розслідування. Ця фатальна подія стала не лише вироком конкретній людині, а й тривожним сигналом про проблеми в системі мобілізації, які держава більше не має права ігнорувати", - додав уповноважений.

Що передувало?

Нагадаємо, що 16 липня 2025 року на одному з тренувальних полігонів Сухопутних військ ЗСУ курсант здійснив кілька пострілів з автоматичної зброї в бік інструкторів-викладачів, у результаті чого двоє військовослужбовців дістали поранення, несумісні з життям.

Читайте також: Посадовці ТЦК фіктивно "мобілізували" 276 людей: штучно завищували статистику, вписуючи померлих та вигаданих осіб. ФОТО

Автор: 

вбивство (3276) полігон (282) Лубінець Дмитро (723) Чернігівська область (1393)
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Топ коментарі
+11
а може почнемо з зеленського?
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12.06.2026 18:42 Відповісти
+9
Як його міг судити суд?ТП суддя довічне просе.Суддю можливо теж потрібно покарати?
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12.06.2026 18:43 Відповісти
+7
А зеленський, за своїх працівників з ТЦК, а ні слова, як гімна у рота набрав!?!? Татаровим та отими з НацПолу все мусолить, чужими руками своє лайно прибирає, як і у Козині на «династії», з піском з кладовища…
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12.06.2026 18:49 Відповісти
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а може почнемо з зеленського?
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12.06.2026 18:42 Відповісти
Шо ти почнеш? Ну давай...
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12.06.2026 18:52 Відповісти
з відповідального за мобілізацію. вже почав.
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12.06.2026 18:53 Відповісти
Як його міг судити суд?ТП суддя довічне просе.Суддю можливо теж потрібно покарати?
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12.06.2026 18:43 Відповісти
засудили до дукрки
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12.06.2026 18:49 Відповісти
Ти правильне питання задав, але мабуть ніхто тобі не відовість.
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12.06.2026 18:49 Відповісти
Воно ж неосудне..тільки спецлікарня довічно.
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12.06.2026 18:55 Відповісти
Так, дивно, якщо людина хвора. В нас он вкрав мільярд, ковдрою в клітину на кушетці вкрився і все, неосудний, бо до біса хворий аж судді плачуть, співчувають.
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12.06.2026 19:11 Відповісти
їм шо ,вони план виконували
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12.06.2026 18:47 Відповісти
Нігуя собі - влаштував сафарі на інструкторів
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12.06.2026 18:48 Відповісти
А зеленський, за своїх працівників з ТЦК, а ні слова, як гімна у рота набрав!?!? Татаровим та отими з НацПолу все мусолить, чужими руками своє лайно прибирає, як і у Козині на «династії», з піском з кладовища…
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12.06.2026 18:49 Відповісти
А як він влк пройшов ?
відповідати повинен весь ланцюг по мірі вини кожного
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12.06.2026 18:53 Відповісти
Як, як? Бабла не заніс кому потрібно, от і написали, що придатний! Що тут незрозумілого? Ти вчора на білий світ народився?
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12.06.2026 18:58 Відповісти
Ну якось "військова омбудсменка" Решетилова розвовідала, що ВЛК проводить лише поверхневий огляд здоров'я... Руки, ноги на місці - придатний!
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12.06.2026 20:04 Відповісти
Респект Лубінцю! Навіть якщо вбивця інструкторів і був би симулянт, тобто не справжній псих, то нехай покарають ТЦКшників, бо вони криміналізували країну з цими своїми викраденнями людей! Просто скотилися до торгівлі людьми...
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12.06.2026 18:56 Відповісти
Тут Лубінець має рацію. Якщо той чоловік дійсно з психічним розладом, в першу чергу мають нести відповідальність ті, хто його допустив до війська і зброї
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12.06.2026 18:57 Відповісти
Лубинець не указал, какой там конкретно был психичный розлад, таких сейчас много с отклонениями. А то машину водить может, сделки купли-продажи совершать может и голосовать за Верховного главнокомандующего может, а защищать Витчизну -нет.
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12.06.2026 19:17 Відповісти
Ще один захисник з за кордону відірвався, ви воюйте, в я за спиною на шухері постою
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12.06.2026 19:21 Відповісти
А ось за це цей обосцяний Лубінець нічого сказати не хоче?
https://m.youtube.com/shorts/kypIGj_p2Dk
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12.06.2026 18:59 Відповісти
Батька дівчини вже відпустили після суспільного резонансу.

Місцеві ЗМІ звернулися до начальника Центрально-Міського ТЦК та СП Кривого Рогу Сергія Живолупа, голови Центрально-Міського району Катерини Белоусової та керівника полку патрульної поліції Олексія Нікіфорова.

Після звернення чоловіка відпустили, вручивши повістку. Питання оформлення необхідних документів пообіцяла супроводжувати голова району Катерина Белоусова.

Як ми й припускали, проблема, схоже, полягала саме у відсутності належним чином оформлених документів. Тому ще раз хочемо звернутися до всіх, хто має право на відстрочку чи інші законні підстави для звільнення від мобілізації: не відкладайте оформлення документів на потім.
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12.06.2026 19:13 Відповісти
Аж дивно що відпустили.
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12.06.2026 19:18 Відповісти
Як написано вище - суспільний резонанс........
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12.06.2026 19:36 Відповісти
А шо може змінити в цьому наш Генпрокурор?
Він ні на що не впливає. Тихенько сидить в своєму осиному кублі заступників і не відсвічує.
Аби зайнятися питаннями дотримання законнів в справах молізації треба мати силу непохитну і опір порушенню законів ким би то не було. Це не його пісня взагалі. Тобто зовсім.
Неуявляю чим він займається взагалі.
І ще людина яка не здатна зробити все аби кабмін і депутати не порушували закон Про прокурату, ст 81, наврядчи зможе захистити інших.

Верховна Рада ухвалила законопроєкт № 13165-2, яким Частину третю статті 135 доповнити абзацом такого змісту: "Для визначення базового розміру посадового окладу судді не може застосовуватися інша вартісна величина, ніж прожитковий мінімум для працездатних осіб, передбачений абзацом четвертим частини другої статті 1 Закону України "Про прожитковий мінімум", в розмірі, встановленому для цієї соціальної і демографічної групи населення законом України про Державний бюджет на відповідний рік".

Отакі справи. Тобто судді і судова здатна добиватись законності, ОГП - в жодному разі ні.

То варто Лубенцю оскаржити дії ВЛК В СУДІ, там точно знають що таке закон.
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12.06.2026 19:08 Відповісти
Человек с психическим заболеванием на фронте это как рюская рулетка, стресс и всё крышу сносит окончательно , оружие под рукой или уже в руках и жертв может быть далеко на два-три человека а гораздо больше, поэтому пожизненное должны отбывать вместе с ним те кто его призвал , только он на спец больничке о они на зоне.
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12.06.2026 19:09 Відповісти
Саме страшне обманювати і обманюватися... ЗСУ забите алкашами, наркоманами, ментальними інвалідами, неадекватами. Що з ними усіма робити командирам?
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12.06.2026 19:13 Відповісти
Посмотри на этом сайте что делают с такими командиры в мордоре -подвешивают за ноги, сажают в яму, избивают и отправляют на боевое задание в один конец
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12.06.2026 19:23 Відповісти
Тут все банально просто! Якщо ти придатний з грошима,то ти непридатний! Якщо ти непридатний без грошей,то ти придатний!
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12.06.2026 19:23 Відповісти
весь світ рже з цієї недомобілізації. Ця зелена паскудь опустила цілу країну у фекальну яму.
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12.06.2026 19:42 Відповісти
Насправді в графі лікаря-прихолога стоїт чи то підпис, та й голови комісіїї ВЛК. Ці дві людини мають повну відповідальність за вбивства!!!
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12.06.2026 19:58 Відповісти
на кой хрен тогда лубинец
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12.06.2026 19:59 Відповісти
Лубінець ідіот або прикидається?

1. Якщо мобілізований успішно пройшов ВЛК, то формально ТЦК ні до чого...
2. Якщо у чоловіка був підтверджений психічний розлад, суд не міг його засудити до довічного ув'язнення...
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12.06.2026 20:09 Відповісти
 
 