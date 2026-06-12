Лубінець вимагає покарати посадовців ТЦК та ВЛК через мобілізацію чоловіка з психічним розладом, який застрелив двох інструкторів на Чернігівщині
Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець звернувся до Офісу Генпрокурора, правоохоронців та командування Сухопутних військ через резонансну справу на Чернігівщині, де мобілізований із психічним розладом розстріляв військових-інструкторів.
Про це він написав у соцмережі фейсбук, повідомляє Цензор.НЕТ.
Вбивця мав психічний розлад
Суд засудив виконавця злочину до довічного ув’язнення за вбивство двох військовослужбовців та замах на вбивство ще одного.
Лубінець зазначив, що в цій історії важливо говорити не лише про відповідальність самого засудженого, а і про злам системи мобілізації.
За попередньою інформацією, у чоловіка був підтверджений психічний розлад.
"Попри це він був мобілізований, успішно пройшов ВЛК, його визнали повністю придатним до військової служби. Чоловік отримав в руки зброю та був направлений на полігон на навчання. Потім він з цієї ж зброї власними руками застрелив двох інструкторів, які загинули на місці і ще один отримав поранення. Суд ухвалив вирок безпосередньому виконавцю злочину – цьому мобілізованому чоловіку, який стріляв. Але суспільство має отримати відповідь і на інші питання: де відповідальність тих, хто мобілізував цю людину і хто визнав її повністю придатною до служби?", - йдеться в заяві омбудсмена.
Звернення омбудсмена
Лубінець направив звернення до Офісу Генерального прокурора, правоохоронних органів та командування Сухопутних військ ЗСУ із вимогою перевірити обставини мобілізації нині уже засудженого, надати правову оцінку діям усіх посадових осіб, причетних до ухвалення відповідних рішень і розпочати дисциплінарне провадження, а також з'ясувати, чи був належним чином врахований стан психічного здоров'я мобілізованого.
"Я наполягаю на відкритті кримінальних проваджень щодо кожного, чиї дії або бездіяльність сприяли цьому жахливому злочину. Загибель двох військовослужбовців — це трагедія, яка потребує чесного, повного та неупередженого розслідування. Ця фатальна подія стала не лише вироком конкретній людині, а й тривожним сигналом про проблеми в системі мобілізації, які держава більше не має права ігнорувати", - додав уповноважений.
Що передувало?
Нагадаємо, що 16 липня 2025 року на одному з тренувальних полігонів Сухопутних військ ЗСУ курсант здійснив кілька пострілів з автоматичної зброї в бік інструкторів-викладачів, у результаті чого двоє військовослужбовців дістали поранення, несумісні з життям.
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Місцеві ЗМІ звернулися до начальника Центрально-Міського ТЦК та СП Кривого Рогу Сергія Живолупа, голови Центрально-Міського району Катерини Белоусової та керівника полку патрульної поліції Олексія Нікіфорова.
Після звернення чоловіка відпустили, вручивши повістку. Питання оформлення необхідних документів пообіцяла супроводжувати голова району Катерина Белоусова.
Як ми й припускали, проблема, схоже, полягала саме у відсутності належним чином оформлених документів. Тому ще раз хочемо звернутися до всіх, хто має право на відстрочку чи інші законні підстави для звільнення від мобілізації: не відкладайте оформлення документів на потім.
Він ні на що не впливає. Тихенько сидить в своєму осиному кублі заступників і не відсвічує.
Аби зайнятися питаннями дотримання законнів в справах молізації треба мати силу непохитну і опір порушенню законів ким би то не було. Це не його пісня взагалі. Тобто зовсім.
Неуявляю чим він займається взагалі.
І ще людина яка не здатна зробити все аби кабмін і депутати не порушували закон Про прокурату, ст 81, наврядчи зможе захистити інших.
Верховна Рада ухвалила законопроєкт № 13165-2, яким Частину третю статті 135 доповнити абзацом такого змісту: "Для визначення базового розміру посадового окладу судді не може застосовуватися інша вартісна величина, ніж прожитковий мінімум для працездатних осіб, передбачений абзацом четвертим частини другої статті 1 Закону України "Про прожитковий мінімум", в розмірі, встановленому для цієї соціальної і демографічної групи населення законом України про Державний бюджет на відповідний рік".
Отакі справи. Тобто судді і судова здатна добиватись законності, ОГП - в жодному разі ні.
То варто Лубенцю оскаржити дії ВЛК В СУДІ, там точно знають що таке закон.
1. Якщо мобілізований успішно пройшов ВЛК, то формально ТЦК ні до чого...
2. Якщо у чоловіка був підтверджений психічний розлад, суд не міг його засудити до довічного ув'язнення...