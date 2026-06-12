Лубінець вимагає покарати посадовців ТЦК та ВЛК через мобілізацію чоловіка з психічним розладом, який застрелив двох інструкторів на Чернігівщині

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець звернувся до Офісу Генпрокурора, правоохоронців та командування Сухопутних військ через резонансну справу на Чернігівщині, де мобілізований із психічним розладом розстріляв військових-інструкторів.

Про це він написав у соцмережі фейсбук, повідомляє Цензор.НЕТ.

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Вбивця мав психічний розлад

Суд засудив виконавця злочину до довічного ув’язнення за вбивство двох військовослужбовців та замах на вбивство ще одного.

Лубінець зазначив, що в цій історії важливо говорити не лише про відповідальність самого засудженого, а і про злам системи мобілізації.

За попередньою інформацією, у чоловіка був підтверджений психічний розлад.

"Попри це він був мобілізований, успішно пройшов ВЛК, його визнали повністю придатним до військової служби. Чоловік отримав в руки зброю та був направлений на полігон на навчання. Потім він з цієї ж зброї власними руками застрелив двох інструкторів, які загинули на місці і ще один отримав поранення. Суд ухвалив вирок безпосередньому виконавцю злочину – цьому мобілізованому чоловіку, який стріляв. Але суспільство має отримати відповідь і на інші питання: де відповідальність тих, хто мобілізував цю людину і хто визнав її повністю придатною до служби?", - йдеться в заяві омбудсмена.

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Звернення омбудсмена

Лубінець направив звернення до Офісу Генерального прокурора, правоохоронних органів та командування Сухопутних військ ЗСУ із вимогою перевірити обставини мобілізації нині уже засудженого, надати правову оцінку діям усіх посадових осіб, причетних до ухвалення відповідних рішень і розпочати дисциплінарне провадження, а також з'ясувати, чи був належним чином врахований стан психічного здоров'я мобілізованого.

"Я наполягаю на відкритті кримінальних проваджень щодо кожного, чиї дії або бездіяльність сприяли цьому жахливому злочину. Загибель двох військовослужбовців — це трагедія, яка потребує чесного, повного та неупередженого розслідування. Ця фатальна подія стала не лише вироком конкретній людині, а й тривожним сигналом про проблеми в системі мобілізації, які держава більше не має права ігнорувати", - додав уповноважений.

Що передувало?

Нагадаємо, що 16 липня 2025 року на одному з тренувальних полігонів Сухопутних військ ЗСУ курсант здійснив кілька пострілів з автоматичної зброї в бік інструкторів-викладачів, у результаті чого двоє військовослужбовців дістали поранення, несумісні з життям.

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