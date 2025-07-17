Курсант застрелив двох військових-інструкторів на Чернігівщині. Його затримали, - поліція

У Чернігівській області затримали підозрюваного у вбивстві двох інструкторів.

Про це повідомила поліція області, передає Цензор.НЕТ.

"Вчора до поліції надійшла інформація про те, що на території навчального центру під час стрільб курсант здійснив постріли з автоматичної зброї в бік інструкторів-військовослужбовців. Внаслідок отриманих поранень двоє військових загинули", - йдеться в повідомленні.

Згодом правоохоронці затримали курсанта.

Триває досудове розслідування.

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