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Курсант застрелил двух военных-инструкторов в Черниговской области. Его задержали, - полиция
В Черниговской области задержали подозреваемого в убийстве двух инструкторов.
Об этом сообщила полиция области, передает Цензор.НЕТ.
"Вчера в полицию поступила информация о том, что на территории учебного центра во время стрельб курсант произвел выстрелы из автоматического оружия в сторону инструкторов-военнослужащих. В результате полученных ранений двое военных погибли", - говорится в сообщении.
Впоследствии правоохранители задержали курсанта.
Продолжается досудебное расследование.
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+18 Oleksandr Valovyi
показать весь комментарий17.07.2025 12:13 Ответить Ссылка
+16 на Ло
показать весь комментарий17.07.2025 12:14 Ответить Ссылка
+16 Влад #584963
показать весь комментарий17.07.2025 12:16 Ответить Ссылка
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Колись мав розмову з ветераном Другої Світової війни, він розповідав, що в першу чергу на війні гинули ті хто ображав і знущався з побратимів і хто лаявся кацапськими матюками.
Профнепридатні ідіоти, якщо не знають. Причин для таких подій всього дві: насильницька бусифікація (але це компенсується тим, що дезертирів майже не ловлять), або дідівщина (найбільш вірогідно). Лише вчора було чергове відео, як в учебці психічно неадекватниц інструктор орав, що всі новобранці це йоні ухилянти, що їх всіх слід пизти, що він їх ненавидить та може вбити хоч усіх і йому нічого не буде, бо завтра нових підвезуть. Насамкінець він наказав розрахуватися на 200-300.
Я розумію, що особливого сенсу в цьому немає, але хочу ще раз звернутися до даунів в погонах і інших верховних зеленокомандуючих: дебіли, що ви робите? Ви хочете, щоб народ повернув зброю проти вас, як це було в УНР? Бо іграшки закінчились, і народ, який раніше просто тікав, м зараз відбивається, завтра почне в вас стріляти. Схаменіться, поки не пізно! Хоча, нащо я це все пишу...
з більшостю згоден
Чи може вони напишуть критику про роботу "тцк", яке комплектує такими кадрами ЗСУ?
Ми не знаємо всієї правди.
Але тут пригадується лише це: "Не читайте советских газет".
2. Ніяких дєдовщин. Все по людськи в тих навчальних центрах. Інструктори зазвичай - обмежено придатні бойові ветерани. Паскудна служба, бо занадто забюрократизована. І ті інструкції та навчальні матекріали пишуть штабні штафірки. З-за цього вічні там конфлікти з інструкторами. Бо на практиці не працює.
3. Інструкторів часто самих ще треба вчити. Бо мало хто взагалі на війні чув за ті 4 правила поводження зі зброєю. Такі трабли інколи трапляються, що хоч стій - хоч падай.
4. Контингент свіжобусифікованих - позабирали наркош та аватарів з під генделиків. Таким взагалі не те, що зброю - їм вилку давати небезпечно, бо око собі виб'є.
Такі персонажі до нас попадають вже після БЗВП - поголовно потенційні СЗЧшники.
Забрав з Констахи епілептика, зробили направлення на ВЛК. Як він взагалі тут опинився?
Так поки чекав - надибав точку де можна взяти.
Абсолютний запій, повезли на задувку - 4,5 промілле. Смертельна доза. Воїни...
Військове звання "рекрут" є військовим званням осіб рядового складу (крім курсантів закладів фахової передвищої військової освіти, вищих військових навчальних закладів, військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти), які проходять випробування при прийнятті на військову службу за контрактом до закінчення випробування, проходять базову військову службу до закінчення базової загальновійськової підготовки або призвані на військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період протягом строку підготовки у навчальних частинах (центрах).
А те шо потом вони будуть убивать по різні сторони окопів, або навіть в одному окопі - "ще хто зна, чи воно буде?..."
Ну-ну...
Чувак вбив двох людей!!! Якщо ці люди були не кацапи, то нема цьому ніякого виправдання!
▪️Інцидент стався в момент, коли військовослужбовці виходили на вогневий рубіж двійками. Курсант Кошель раптово розвернувся на 180 градусів і відкрив вогонь у спину своїм інструкторам. Один із загиблих взагалі вперше бачив цього курсанта - він лише прийшов допомогти провести заняття;
▪️Варто зазначити, що під час прибуття до частини Кошель заявляв, що не збирається служити і мав намір виїхати до Росії ще у 2022 році;
▪️У результаті пострілів сержанти отримали численні проникаючі вогнепальні поранення й загинули на місці. За словами очевидців, курсант здійснив контрольні постріли в голову кожному з них;
▪️Третій військовослужбовець - сержант - також був обстріляний, однак усі чотири кулі влучили в бронежилет, що врятувало йому життя. Він не отримав тілесних ушкоджень.
Якщо це правда то повне вц. Таких повинні виявляти і не у зсу відправляти ....
Подія відбулася в Гончарівську ... пишуть , що мобілізований (бусифікований) одразу заявляв , що воювати ха Україну не хоче і взагалі планував в Рашу виїхати ...