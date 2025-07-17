Курсант застрелил двух военных-инструкторов в Черниговской области. Его задержали, - полиция

В Черниговской области задержали подозреваемого в убийстве двух инструкторов.

Об этом сообщила полиция области, передает Цензор.НЕТ.

"Вчера в полицию поступила информация о том, что на территории учебного центра во время стрельб курсант произвел выстрелы из автоматического оружия в сторону инструкторов-военнослужащих. В результате полученных ранений двое военных погибли", - говорится в сообщении.

Впоследствии правоохранители задержали курсанта.

Продолжается досудебное расследование.

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