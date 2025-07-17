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Новости Задержание за убийство
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Курсант застрелил двух военных-инструкторов в Черниговской области. Его задержали, - полиция

Курсант убил двух инструкторов в Черниговской области

В Черниговской области задержали подозреваемого в убийстве двух инструкторов.

Об этом сообщила полиция области, передает Цензор.НЕТ.

"Вчера в полицию поступила информация о том, что на территории учебного центра во время стрельб курсант произвел выстрелы из автоматического оружия в сторону инструкторов-военнослужащих. В результате полученных ранений двое военных погибли", - говорится в сообщении.

Впоследствии правоохранители задержали курсанта.

Продолжается досудебное расследование.

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Курсант убил двух инструкторов в Черниговской области

Автор: 

убийство (6535) курсанты (165) Черниговская область (1207)


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Топ комментарии
+18
Дивно, одразу затримали??
Абрахамій з падляком, у Яворівському Центрі, такого наробили, і по сьогодні їх шукають, якісь дивні особи з ДБР, ГПУ разом з керовніками!?!?
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17.07.2025 12:13 Ответить
+16
А як по твоєму називають людей в учбовому центрі до присяги??
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17.07.2025 12:14 Ответить
+16
Ми не знаємо причин що збудило на вбивство,судячі з того що розповідають мобілізовані по інструкторів то там не все так ,,однозначно,,
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17.07.2025 12:16 Ответить
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Кольт колись всіх вирівняв в Америці! Людиною потрібно залишатись в будь-якій ситуації ! Це найкраща Заповідь , а тим паче на війні.
Колись мав розмову з ветераном Другої Світової війни, він розповідав, що в першу чергу на війні гинули ті хто ображав і знущався з побратимів і хто лаявся кацапськими матюками.
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17.07.2025 12:59 Ответить
Так і було. Дід один розповідав, що їхніх командир, чинив звірства серед цивільного населення в Німеччині. Хотіли його каже, під час бою пристрелити, але не вийшло
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17.07.2025 13:04 Ответить
Ось коментар з Укро"правди"
Профнепридатні ідіоти, якщо не знають. Причин для таких подій всього дві: насильницька бусифікація (але це компенсується тим, що дезертирів майже не ловлять), або дідівщина (найбільш вірогідно). Лише вчора було чергове відео, як в учебці психічно неадекватниц інструктор орав, що всі новобранці це йоні ухилянти, що їх всіх слід пизти, що він їх ненавидить та може вбити хоч усіх і йому нічого не буде, бо завтра нових підвезуть. Насамкінець він наказав розрахуватися на 200-300.
Я розумію, що особливого сенсу в цьому немає, але хочу ще раз звернутися до даунів в погонах і інших верховних зеленокомандуючих: дебіли, що ви робите? Ви хочете, щоб народ повернув зброю проти вас, як це було в УНР? Бо іграшки закінчились, і народ, який раніше просто тікав, м зараз відбивається, завтра почне в вас стріляти. Схаменіться, поки не пізно! Хоча, нащо я це все пишу...
з більшостю згоден
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17.07.2025 13:00 Ответить
Укр. правда - рупор россійської пропаганди. Знайшли що читати Там завжди друкують дурнувату маячню.
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17.07.2025 13:05 Ответить
Ну це з коментів.
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17.07.2025 13:13 Ответить
Зато телемарафон подаёт правильную информацию.
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17.07.2025 13:36 Ответить
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17.07.2025 13:46 Ответить
Кароче, треба до кожного солдата приставити ще двох мусорів, щоб берегли командирів від особового складу.
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17.07.2025 13:01 Ответить
Пишуть,що був руцколюбом.Навіть в рашку в2022 думав переїхати.Реально,хтось вірив,що такий буде за Україну воювати?((
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17.07.2025 13:01 Ответить
А вони можуть щось інше написати? Наприклад, про неуставні стосунки, чи неадекватних інструкторів, які довели мобілізованого "до ручки"?
Чи може вони напишуть критику про роботу "тцк", яке комплектує такими кадрами ЗСУ?
Ми не знаємо всієї правди.
Але тут пригадується лише це: "Не читайте советских газет".
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17.07.2025 14:09 Ответить
1. На БЗВП - курсанти. Залишаються курсантами на деякий час навіть після БЗВП, коли попадають в штурмовий батальйон в резервну роту. Потім по строєвій виходить наказ про зарахування, призначення на посаду з присвоєнням первинного звання "солдат".

2. Ніяких дєдовщин. Все по людськи в тих навчальних центрах. Інструктори зазвичай - обмежено придатні бойові ветерани. Паскудна служба, бо занадто забюрократизована. І ті інструкції та навчальні матекріали пишуть штабні штафірки. З-за цього вічні там конфлікти з інструкторами. Бо на практиці не працює.

3. Інструкторів часто самих ще треба вчити. Бо мало хто взагалі на війні чув за ті 4 правила поводження зі зброєю. Такі трабли інколи трапляються, що хоч стій - хоч падай.

4. Контингент свіжобусифікованих - позабирали наркош та аватарів з під генделиків. Таким взагалі не те, що зброю - їм вилку давати небезпечно, бо око собі виб'є.
Такі персонажі до нас попадають вже після БЗВП - поголовно потенційні СЗЧшники.
Забрав з Констахи епілептика, зробили направлення на ВЛК. Як він взагалі тут опинився?
Так поки чекав - надибав точку де можна взяти.
Абсолютний запій, повезли на задувку - 4,5 промілле. Смертельна доза. Воїни...
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17.07.2025 13:09 Ответить
(Закон України "Про військовий обов'язок і військову службу"):

Військове звання "рекрут" є військовим званням осіб рядового складу (крім курсантів закладів фахової передвищої військової освіти, вищих військових навчальних закладів, військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти), які проходять випробування при прийнятті на військову службу за контрактом до закінчення випробування, проходять базову військову службу до закінчення базової загальновійськової підготовки або призвані на військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період протягом строку підготовки у навчальних частинах (центрах).
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17.07.2025 13:33 Ответить
чи бачити який небудь вихід з даної ситуації? Чи не час починати виявляти глибокозаконспірованих ухилянтів, які віджирають морди не виходячи з квартир четвертий рік. Поодинокі відлови з вулиць практично стають малоефективні.
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17.07.2025 13:35 Ответить
Вихід тут простий - повертайтесь з Англії захищати державу
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17.07.2025 13:41 Ответить
Мій вихід вже відбувся. Ви пропонуєте вхід. Цей варіант є для мене неприйнятним.
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17.07.2025 13:46 Ответить
Коли у нас у підрозділі розказують мужики, що у путєна не було вибора бо нато ввело б війська, або, шо бЄндери угнєтають за рускій язик, або шо при януковічу войни не було б і винуватий Майдан, то ротний старлєй слідкує тілько, щоб не били одне одному морди, а путєнські маразми повторювати можна...

А те шо потом вони будуть убивать по різні сторони окопів, або навіть в одному окопі - "ще хто зна, чи воно буде?..."
Ну-ну...
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17.07.2025 13:17 Ответить
Їбать, ти раптом не з секти "всей правдьі мьі не знаем, все не так однозначно"?
Чувак вбив двох людей!!! Якщо ці люди були не кацапи, то нема цьому ніякого виправдання!
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17.07.2025 13:17 Ответить
https://t.me/Tsaplienko/77481 Цаплієнко За даними адвоката Клима Братковського:
▪️Інцидент стався в момент, коли військовослужбовці виходили на вогневий рубіж двійками. Курсант Кошель раптово розвернувся на 180 градусів і відкрив вогонь у спину своїм інструкторам. Один із загиблих взагалі вперше бачив цього курсанта - він лише прийшов допомогти провести заняття;
▪️Варто зазначити, що під час прибуття до частини Кошель заявляв, що не збирається служити і мав намір виїхати до Росії ще у 2022 році;
▪️У результаті пострілів сержанти отримали численні проникаючі вогнепальні поранення й загинули на місці. За словами очевидців, курсант здійснив контрольні постріли в голову кожному з них;
▪️Третій військовослужбовець - сержант - також був обстріляний, однак усі чотири кулі влучили в бронежилет, що врятувало йому життя. Він не отримав тілесних ушкоджень.
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17.07.2025 13:19 Ответить
>Варто зазначити, що під час прибуття >до частини Кошель заявляв, що не >збирається служити і мав намір >виїхати до Росії ще у 2022 році

Якщо це правда то повне вц. Таких повинні виявляти і не у зсу відправляти ....
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17.07.2025 13:24 Ответить
Курсант, бувший ухилянт? Чи добровільно пішов захищати Україну, й після знущань скоїв це?
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17.07.2025 13:20 Ответить
Чого тільки цивільні лохи не напридумують.Я поясню чому те що ти тут нашкрябав-маразм дебіла.Яка нахєр дідовщина,якщо більша половина солдат/курсантів це дядьки 40+/50+,а не сопляки по 18.Спробуй таких зачмирить,швидко на місце поставлять.Всі підрозділи після бойових не відпочивають на морі,а займаються тренуваннями на полігонах.Я за 1.5 років на ротаціях був на полігонах Шир.лан,Яворівський,Черкаське,Десна,Гончарівське.Там тренують всіх,і відношення однакове.Дивує мене одне.На стрільбах присутні купа солдат і офіцерів зі зброєю.Чому вони не пристрелили неадеквата на місці,а ловила поліція.Там немає чого розслідувать,його мотиви не цікаві.Забрав життя,жити не маєш права.
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17.07.2025 13:52 Ответить
Поки написав пост,придурка забанили.
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17.07.2025 13:58 Ответить
Майже доба минула - чому не викладають подробиці ?
Подія відбулася в Гончарівську ... пишуть , що мобілізований (бусифікований) одразу заявляв , що воювати ха Україну не хоче і взагалі планував в Рашу виїхати ...
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17.07.2025 13:36 Ответить
Одна совкова армія воює проти іншої квазі-совкової армії. Ситему і підходи треба міняти.
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17.07.2025 13:47 Ответить
Я так зрозумів що це сталось в Десні, ,,аналогові,, американського Вест Поинту?
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17.07.2025 13:53 Ответить
Не смерди кацап.Це виняток.За 3.5 років мобілізовано сотні тисяч.
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17.07.2025 14:01 Ответить
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