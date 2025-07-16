Убийство полковника СБУ Воронича: неонацистская группировка The Base взяла за это ответственность, - The Guardian
Украинское крыло международно запрещенной правоэкстремистской террористической организации The Base, имеющей связи с Россией, заявило о своей причастности к убийству полковника СБУ Ивана Воронича в Киеве 10 июля.
Об этом пишет издание The Guardian, передает Цензор.НЕТ.
Неонацисты The Base заявили о своей причастности к убийству Воронича в Telegram-канале.
"Убийство полковника СБУ - это не конец, а только начало. Мы продолжим нашу борьбу, пока справедливость не победит", - говорится в сообщении.
Ячейка также выразила гордость за своих "товарищей", совершивших убийство и добавила: "Охота продолжается!"
Источники The Guardian в сфере борьбы с терроризмом считают это заявление в Telegram-канале правдивым.
Как пишет издание, в течение нескольких месяцев организация The Base, основанная в США и имеющая сеть ячеек по всему миру, предлагала деньги сторонникам или желающим участникам за целенаправленные убийства и атаки на критическую инфраструктуру Украины.
Это совпадало с заявлениями о том, что ее американский основатель, бывший подрядчик Пентагона и советник сил спецназначения США Ринальдо Наззаро, был шпионом Кремля.
The Base - неонацистская, радикальная группа, выступающая за превосходство белой расы. Ее основал Наззаро в июле 2018 года.
Сам основатель, по данным медиа, сейчас проживает в Санкт-Петербурге. Его также обвиняли в связях с российскими спецслужбами, хотя он сам отвергал это.
Еще в апреле Base заявила о начале того, что она описала повстанческим движением за создание белого этногосударства на украинском Закарпатье. На каналах организации в Telegram появлялись видео поджогов полицейских и военных автомобилей, электрических щитов и других объектов в Украине.
Наззаро отказался комментировать заявление украинской ячейки о причастности к убийству Воронича: "Я лично не причастен к этому инциденту и не знаю, кто в нем виноват".
Напомним, 10 июля в Голосеевском районе Киева произошла стрельба.
Бывший разведчик Роман Червинский заявил, что убитый - полковник СБУ Иван Воронич. По его словам, мужчину убили пятью выстрелами в упор, когда тот выходил из своего дома.
В СБУ официально не подтверждали имя убитого. Там лишь заявили, что во время стрельбы убили сотрудника спецслужбы.
По факту убийства открыли уголовное производство по 348 статье Уголовного кодекса Украины (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащего).
Впоследствии в СБУ сообщили о ликвидации киллеров, которые убили полковника Службы безопасности Воронича в Киеве.
Газета New York Times писала, что полковник Службы безопасности Украины Иван Воронич служил в подразделении, которое наступало на Курскую область РФ в 2024 году. Ранее он также руководил группой, которая ликвидировала террориста Арсения Павлова, известного под псевдонимом "Моторола".
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це не США
the base це неонацистське угрупування, яке діє на території США, Канади, Австралії, Південної Африки, та яке переслідується правоохоронцями цих країн за екстримізм та тероризм, у т.ч. вбивства, диверсії
засновник - громадянин США, спец у відставці, який емігрував на *********, де живе у підері із своєю дружиною-кацапською, яка є кадровим офіцером фсби
це робота фсби під прикриттям неонацистського угрупування
тіко вони поза законом
фсба їх намагається контролювати та фінансувати
Служба Божа на них полює, полює ефективно
цру та фбр за це добре відомо
У 2024 році Рада ЄС оголосила про додавання американського неонацистського угруповання «База» до свого списку терористів.
Його лідер, колишній підрядник ФБР та Пентагону, проживає на росії.
засновник угрупування проживає у підері разом із дружиною-фсб-шницею
це фсба
А в загальному: брат єрмака тімафєєвічя живий - та й слава Богу