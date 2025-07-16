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Новости Убийство полковника СБУ в Киеве
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Убийство полковника СБУ Воронича: неонацистская группировка The Base взяла за это ответственность, - The Guardian

Убийство Ивана Воровича: неонацисты The Base заявили о причастности

Украинское крыло международно запрещенной правоэкстремистской террористической организации The Base, имеющей связи с Россией, заявило о своей причастности к убийству полковника СБУ Ивана Воронича в Киеве 10 июля.

Об этом пишет издание The Guardian, передает Цензор.НЕТ.

Неонацисты The Base заявили о своей причастности к убийству Воронича в Telegram-канале.

"Убийство полковника СБУ - это не конец, а только начало. Мы продолжим нашу борьбу, пока справедливость не победит", - говорится в сообщении.

Ячейка также выразила гордость за своих "товарищей", совершивших убийство и добавила: "Охота продолжается!"

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Источники The Guardian в сфере борьбы с терроризмом считают это заявление в Telegram-канале правдивым.

Как пишет издание, в течение нескольких месяцев организация The Base, основанная в США и имеющая сеть ячеек по всему миру, предлагала деньги сторонникам или желающим участникам за целенаправленные убийства и атаки на критическую инфраструктуру Украины.

Это совпадало с заявлениями о том, что ее американский основатель, бывший подрядчик Пентагона и советник сил спецназначения США Ринальдо Наззаро, был шпионом Кремля.

The Base - неонацистская, радикальная группа, выступающая за превосходство белой расы. Ее основал Наззаро в июле 2018 года.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Убийство полковника СБУ Воронича: исполнители преступления - мужчина и женщина, граждане другой страны, - Нацполиция

Сам основатель, по данным медиа, сейчас проживает в Санкт-Петербурге. Его также обвиняли в связях с российскими спецслужбами, хотя он сам отвергал это.

Еще в апреле Base заявила о начале того, что она описала повстанческим движением за создание белого этногосударства на украинском Закарпатье. На каналах организации в Telegram появлялись видео поджогов полицейских и военных автомобилей, электрических щитов и других объектов в Украине.

Наззаро отказался комментировать заявление украинской ячейки о причастности к убийству Воронича: "Я лично не причастен к этому инциденту и не знаю, кто в нем виноват".

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Ликвидированы киллеры, убившие полковника Службы безопасности Воронича в Киеве, - СБУ. ВИДЕО

Напомним, 10 июля в Голосеевском районе Киева произошла стрельба.

Бывший разведчик Роман Червинский заявил, что убитый - полковник СБУ Иван Воронич. По его словам, мужчину убили пятью выстрелами в упор, когда тот выходил из своего дома.

В СБУ официально не подтверждали имя убитого. Там лишь заявили, что во время стрельбы убили сотрудника спецслужбы.

По факту убийства открыли уголовное производство по 348 статье Уголовного кодекса Украины (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащего).

Впоследствии в СБУ сообщили о ликвидации киллеров, которые убили полковника Службы безопасности Воронича в Киеве.

Газета New York Times писала, что полковник Службы безопасности Украины Иван Воронич служил в подразделении, которое наступало на Курскую область РФ в 2024 году. Ранее он также руководил группой, которая ликвидировала террориста Арсения Павлова, известного под псевдонимом "Моторола".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Убитый полковник СБУ Воронич был причастен к ликвидации Моторолы и наступлению ВСУ на Курщине, - NYT

Автор: 

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Топ комментарии
+4
Щось не клеїться, бо вбивці були азербайджанцями...
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16.07.2025 15:45 Ответить
+3
Його вбивство організовала рашка.
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16.07.2025 15:45 Ответить
+2
the base це бойова філія фсби, особовий склад якої - кадрові фсб-шники
цру та фбр за це добре відомо
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16.07.2025 15:47 Ответить
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Його вбивство організовала рашка.
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16.07.2025 15:45 Ответить
Мені іноді здається, що США воюють за ***** проти нас. Це охоплює все: від поширення ненависті до України американськими впливовими особами до саботажу узгоджених поставок зброї на найвищому урядовому рівні, а тепер це навіть вбивство українського офіцера, оплаченого США.
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16.07.2025 15:49 Ответить
маячня
це не США
the base це неонацистське угрупування, яке діє на території США, Канади, Австралії, Південної Африки, та яке переслідується правоохоронцями цих країн за екстримізм та тероризм, у т.ч. вбивства, диверсії
засновник - громадянин США, спец у відставці, який емігрував на *********, де живе у підері із своєю дружиною-кацапською, яка є кадровим офіцером фсби
це робота фсби під прикриттям неонацистського угрупування
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16.07.2025 15:55 Ответить
Щось не клеїться, бо вбивці були азербайджанцями...
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16.07.2025 15:45 Ответить
При чём тут национальность?
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16.07.2025 15:52 Ответить
а зі слів самих рашиків вони є чорнодупими чурками. достатньо почитать їх телеграмканали за останній місяць щоб переконатись що росіяни не вважають ні своїх ні чужих кавказців білою нацією
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16.07.2025 15:53 Ответить
Там ВСЕ не клеїться - від початку і до т.зв "ліквідації виконавців"
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16.07.2025 15:59 Ответить
Знову якась туфта. Нема в нас ніяких неонацистів.
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16.07.2025 15:46 Ответить
є
тіко вони поза законом
фсба їх намагається контролювати та фінансувати
Служба Божа на них полює, полює ефективно
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16.07.2025 15:58 Ответить
the base це бойова філія фсби, особовий склад якої - кадрові фсб-шники
цру та фбр за це добре відомо
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16.07.2025 15:47 Ответить
‼️ Американське угруповання «База» взяло на себе відповідальність за вбивство полковника СБУ в Києві, - The Guardian.

У 2024 році Рада ЄС оголосила про додавання американського неонацистського угруповання «База» до свого списку терористів.
Його лідер, колишній підрядник ФБР та Пентагону, проживає на росії.
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16.07.2025 15:51 Ответить
у США це угрупування поза законом, на нього полюють фбр та цру
засновник угрупування проживає у підері разом із дружиною-фсб-шницею
це фсба
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16.07.2025 15:56 Ответить
Біла етнодержава на Закарпатті, де живуть мадяри і роми?
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16.07.2025 15:49 Ответить
Я сподіваюся наш моссад теж вбиває агентів нквс, просто це не висвітлюється
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16.07.2025 15:51 Ответить
Якийсь булшит, щоб скрити правду !
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16.07.2025 15:51 Ответить
правда проста - це фсба, як не було б прикро, бо контррозвідка тупо проїпала
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16.07.2025 16:00 Ответить
Коли розвалиться недоімперія, це ж скільки непотріба по всьому світу залишиться без роботи та грошей
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16.07.2025 15:54 Ответить
Вони там що, Цензор читають? Я якось писав з цього приводу 11.07.2025 21:30
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16.07.2025 15:57 Ответить
вважаю - замилювання в цілях самореклами. Хто зґвалтував Наомі Кемпбелл? І тракторист Вася з залу: -Я! Я!
А в загальному: брат єрмака тімафєєвічя живий - та й слава Богу
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16.07.2025 15:59 Ответить
Агенти фсб, цру та фбр в одній терористичній філії фсб в санкт-петербурзі, які вбивають українців (білу расу, до речі) та є неонацистами, які за білу расу???)))) Це що, збіговисько психів з розладами мислення? хто таку маячню вигадав?
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16.07.2025 16:00 Ответить
 
 