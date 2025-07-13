С убитым полковником СБУ Воронычем простились во Львове. ФОТО

12 июля 2025 года во Львове провели в последний путь полковника СБУ, уроженца города Ужгород Ивана Вороныча, которого российские агенты застрелили в Киеве.

Чин похорон героя состоялся в Гарнизонном храме святых апостолов Петра и Павла, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на местное издание "Трибуна".

Как отмечается, похоронили защитника на Лычаковском кладбище, на поле Почетных захоронений новых Героев.

У Вороныча остались дочь, мать и сестра.

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Ранее в СБУ сообщили о ликвидации киллеров, которые убили полковника Службы безопасности Вороныча в Киеве.

Напомним, 10 июля в Голосеевском районе Киева произошла стрельба.

Бывший разведчик Роман Червинский заявил, что убитый - полковник СБУ Иван Вороныч. По его словам, мужчину убили пятью выстрелами в упор, когда тот выходил из своего дома.

В СБУ официально не подтверждали имя убитого. Там лишь заявили, что во время стрельбы убили сотрудника спецслужбы.

По факту убийства открыли уголовное производство по 348 статье Уголовного кодекса Украины (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащего).