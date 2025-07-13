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Новости Фото Убийство полковника СБУ в Киеве
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С убитым полковником СБУ Воронычем простились во Львове. ФОТО

12 июля 2025 года во Львове провели в последний путь полковника СБУ, уроженца города Ужгород Ивана Вороныча, которого российские агенты застрелили в Киеве.

Чин похорон героя состоялся в Гарнизонном храме святых апостолов Петра и Павла, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на местное издание "Трибуна".

Иван Вороныч

Как отмечается, похоронили защитника на Лычаковском кладбище, на поле Почетных захоронений новых Героев.

У Вороныча остались дочь, мать и сестра.

Также читайте: Убийство полковника СБУ Воронича: исполнители преступления - мужчина и женщина, граждане другой страны, - Нацполиция

Ранее в СБУ сообщили о ликвидации киллеров, которые убили полковника Службы безопасности Вороныча в Киеве.

Напомним, 10 июля в Голосеевском районе Киева произошла стрельба.

Бывший разведчик Роман Червинский заявил, что убитый - полковник СБУ Иван Вороныч. По его словам, мужчину убили пятью выстрелами в упор, когда тот выходил из своего дома.

В СБУ официально не подтверждали имя убитого. Там лишь заявили, что во время стрельбы убили сотрудника спецслужбы.

По факту убийства открыли уголовное производство по 348 статье Уголовного кодекса Украины (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащего).

Автор: 

Львов (4611) СБУ (20175) убийство (6529) Львовская область (2963) Львовский район (73)


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Топ комментарии
+24
Вічна пам'ять справжньому захисникові України.
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13.07.2025 15:27 Ответить
+16
Отримують.
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13.07.2025 15:13 Ответить
+8
Жодного, з привладних від стефанчуків+зеленського+шмигаля, РНБОУ, опу, а тим більш, отих самих, слуг Українців, не було….
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13.07.2025 15:15 Ответить
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Такие почести фронтовики тоже получают?
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13.07.2025 15:13 Ответить
Отримують.
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13.07.2025 15:13 Ответить
Где? В Бирмингеме?
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13.07.2025 15:15 Ответить
Операція по ліквідації двох осіб, що ніби-то вбили Івана Воронича ******* нехорошим запашком. Занадто розпливчата інформація і в строго дозованій мінімальній кількості. Скоріш за все, в цієї історії буде продовження.
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13.07.2025 15:24 Ответить
Убитий- це такий стан наркомана.
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13.07.2025 15:14 Ответить
Жодного, з привладних від стефанчуків+зеленського+шмигаля, РНБОУ, опу, а тим більш, отих самих, слуг Українців, не було….
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13.07.2025 15:15 Ответить
Вічна пам'ять справжньому захисникові України.
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13.07.2025 15:27 Ответить
Презупція невинності - вони не вбивці, поки це не доведено судом. Малюк може патякати що завгодно, це антизаконно. Виглядає так. що чистили виконавців, щоб не вийти самих на себе. Полковник має мати зброю та бути напоготові. У нас, наприклад, керівництво доводило співробітникам про активізацію терактів. Він що, безсмертний?
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13.07.2025 16:07 Ответить
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13.07.2025 16:17 Ответить
Це кацапи пишуть чи наші гниди, що ліквідація диверсантів відбулась незаконно? Я б ще й трупи на Майдані вивісив...
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13.07.2025 16:38 Ответить
Світла памʼять Герою України та щирі співчуття родині
Івана Воронича 😭😭😭

Смерть окупантам кацапії і особисто кремлівському
вієнному злочинцю 😡
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13.07.2025 16:46 Ответить
Честь Полковнику. Біль. Біль.🥀🥀
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13.07.2025 17:08 Ответить
Мутна контора - це СБУ.
Але і там є достойні люди. І якраз вони нажаль гинуть.
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13.07.2025 18:17 Ответить
 
 