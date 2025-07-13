Убийство полковника СБУ Воронича: исполнители преступления - мужчина и женщина, граждане другой страны, - Нацполиция
Нацполиция установила исполнителей, которые убили полковника СБУ в Киеве.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций Нацполиции.
Благодаря совместной работе оперативников полиции Киева и СБУ, следователей, аналитиков криминального анализа, было установлено, причастных к совершению преступления - ими оказались мужчина и женщина, граждане другой страны.
Фигуранты, выполняя задание вражеской спецслужбы, получили информацию о месте нахождения тайника с оружием, с помощью которого и совершили это дерзкое убийство. После совершенного злоумышленники пытались "залечь на дно", однако благодаря совместной работе полиции и СБУ, было установлено их место нахождения.
Во время задержания подозреваемые оказали вооруженное сопротивление, поэтому были ликвидированы.
Ранее в СБУ сообщили о ликвидации киллеров, которые убили полковника Службы безопасности Воронича в Киеве.
Напомним, 10 июля в Голосеевском районе Киева произошла стрельба.
Бывший разведчик Роман Червинский заявил, что убитый - полковник СБУ Иван Воронич. По его словам, мужчину убили пятью выстрелами в упор, когда тот выходил из своего дома.
В СБУ официально не подтверждали имя убитого. Там лишь заявили, что во время стрельбы убили сотрудника спецслужбы.
По факту убийства открыли уголовное производство по 348 статье Уголовного кодекса Украины (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащего).
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всі нормальні іноземці зараз на фронті, захищають Україну
Так, живими з них би вииягнули реану інфу, но вони скорійш за все виконавці і прямого контакту з кротом у СБУ не мали.
За встановлення кілерів та їхню ліквідацію подяка
не чекав та не був готовим, але це не тільки його провина, пройоп контриків конкретний, бо він був дуже складною ціллю, інфа за нього вкрай обмежена серед вузького кола спеців, звідки та від кого кілери дізналися саме за нього, його місце проживання, зовнішність, рід занять?
якщо за ним стежили, як твердить малюк, то чому служба не виявила цього, звичайний пройоп чи все ж таки ні?
Бакай з ДУС, робив щось подібне, проти України, а потім спокійно поїхав до прутіна, і той особисто, вручив йому московську ксіву, з двоголовим півнем!
Гуй здогадаєтесь, якої саме!
Особисто я підозрюю Кот-д'Івуар. Або Пьос-д'Івуар.
https://tripadvisor.mfa.gov.ua/?p=494
https://tripadvisor.mfa.gov.ua/?p=494
1. Оперативники СБУ - повні дебіли! Не можуть взяти живими диверсанта.
2. Так треба було, щоб не розповіли, що замовники не з Москви і в кого вони в Кончі-Заспі аванс отримували.
Як один із варіантів: це прострочена посвідка іноземця, яка поновлюється на новий строк автоматично, без перевірки СБУ особи, якщо іноземець формально працевлаштується в Україні. Тобто принаймні на строк, необхідний для поновлення документів з легалізації.
Як вбачається, таких громадян інших держав від початку гарячої фази війни з пітьмою заїхало тисячі, якщо не десятки тисяч. І за ними - ніякого нагляду і контролю зі сторони СБУ. Яка і має перевіряти кожного іноземця, зокрема при видачі йому довідки на продовження посвідки про постійне проживання в Україні. Але цього не робить, бо є така юридична лазівка.
Тож, кому потрібно, щоби й далі ця норма-лазівка допомагала ворожій агентурі безперешкодно заїзджала на територію України, легалізовувалась та інфільтрувалась у суспільство для своєї підривної роботи, диверсій та терактів.
Агов, зебіли при владі! Про це писалось ще два роки тому! Чому не відмінили норму, що сприяє рашистським спецслужбам й далі здійснювати свою діяльність у комфортних для них умовах?
За три дні знайшли схрон зі зброєю, перехопили інструкції замовника а от підозрюваних цілим СБУ і Нацмусарнею не змогли затримати - видно жінка кусалася і дряпалася дуже затято.
*****, їзжайте по дитсадкам з такими рапортами - розповідайте найменшим, які ви круті дебіли!