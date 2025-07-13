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Новости Убийство полковника СБУ в Киеве
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Убийство полковника СБУ Воронича: исполнители преступления - мужчина и женщина, граждане другой страны, - Нацполиция

полиция об убийцах Вороныча

Нацполиция установила исполнителей, которые убили полковника СБУ в Киеве.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций Нацполиции.

Благодаря совместной работе оперативников полиции Киева и СБУ, следователей, аналитиков криминального анализа, было установлено, причастных к совершению преступления - ими оказались мужчина и женщина, граждане другой страны.

Фигуранты, выполняя задание вражеской спецслужбы, получили информацию о месте нахождения тайника с оружием, с помощью которого и совершили это дерзкое убийство. После совершенного злоумышленники пытались "залечь на дно", однако благодаря совместной работе полиции и СБУ, было установлено их место нахождения.

Также читайте: Убитый полковник СБУ Воронич был причастен к ликвидации Моторолы и наступлению ВСУ на Курщине, - NYT

Во время задержания подозреваемые оказали вооруженное сопротивление, поэтому были ликвидированы.

Ранее в СБУ сообщили о ликвидации киллеров, которые убили полковника Службы безопасности Воронича в Киеве.

Напомним, 10 июля в Голосеевском районе Киева произошла стрельба.

Бывший разведчик Роман Червинский заявил, что убитый - полковник СБУ Иван Воронич. По его словам, мужчину убили пятью выстрелами в упор, когда тот выходил из своего дома.

В СБУ официально не подтверждали имя убитого. Там лишь заявили, что во время стрельбы убили сотрудника спецслужбы.

По факту убийства открыли уголовное производство по 348 статье Уголовного кодекса Украины (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащего).

Автор: 

Киев (25866) Нацполиция (16629) СБУ (20175) убийство (6529)


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Топ комментарии
+10
І кінці у воду...
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13.07.2025 11:50 Ответить
+8
А шо, так можна? То давайте ліквідуйте всіх навідників! Запроданців! Чинили опір озброєний - і нетреба тварюк 15 років утримувати!
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13.07.2025 11:53 Ответить
+7
Пані, а на вашу думку, скількиповинно було б їзагинути спецпризначинців СБУ зараді того шоб взяти їх живцем? 5? 7?, 12?
Так, живими з них би вииягнули реану інфу, но вони скорійш за все виконавці і прямого контакту з кротом у СБУ не мали.
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13.07.2025 12:02 Ответить
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І кінці у воду...
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13.07.2025 11:50 Ответить
ну вбили якихось іноземців - і то добре, а вони то були чи не вони какаяразніца

всі нормальні іноземці зараз на фронті, захищають Україну
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13.07.2025 12:04 Ответить
А шо, так можна? То давайте ліквідуйте всіх навідників! Запроданців! Чинили опір озброєний - і нетреба тварюк 15 років утримувати!
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13.07.2025 11:53 Ответить
Пані, а на вашу думку, скількиповинно було б їзагинути спецпризначинців СБУ зараді того шоб взяти їх живцем? 5? 7?, 12?
Так, живими з них би вииягнули реану інфу, но вони скорійш за все виконавці і прямого контакту з кротом у СБУ не мали.
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13.07.2025 12:02 Ответить
Походу Ви мене не зрозуміли. Я нехочу, щоб наші гинули. Я хочу - щоб ліквідували запроданців при затриманні, спробі теракту і т.і. і наші живі, і утримувати уродів нетреба.
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13.07.2025 12:05 Ответить
Повірти, як шо б була можливість то свинособачу наволоч взяли б живцем та взялиб в у лещата і вичавили б з них інфу. Ліквідували бо, нажаль, не було можливості зробити інакше.
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13.07.2025 12:09 Ответить
Пощастило РифМайстеру, зеленський міг і це вбивство, на нього "повісити"...
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13.07.2025 11:53 Ответить
Вони встигли зізнатися у вбивстві полковника ?
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13.07.2025 11:54 Ответить
чинили збройний опір, цього мало для ліквідації. Кацап, здеся водки нет!
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13.07.2025 11:57 Ответить
Він такого слова не знає, пишіть що нибудь знайоме, бояришник, стекломой, одеколон (святковий напій)
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13.07.2025 12:08 Ответить
А ти певен, що збройний опір був? Що взагалі хтось був...
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13.07.2025 12:08 Ответить
Дуже хєрово, що не запобігли та не вберегли нашого спеца…
За встановлення кілерів та їхню ліквідацію подяка
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13.07.2025 11:54 Ответить
Який він спец, якщо його можна легко ліквідувати при виході з власної квартири, як якусь пересічну тітку?
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13.07.2025 12:00 Ответить
безсмертних не існує, війна, за наявності можливості, сил та засобів вбити можна кого завгодно
не чекав та не був готовим, але це не тільки його провина, пройоп контриків конкретний, бо він був дуже складною ціллю, інфа за нього вкрай обмежена серед вузького кола спеців, звідки та від кого кілери дізналися саме за нього, його місце проживання, зовнішність, рід занять?
якщо за ним стежили, як твердить малюк, то чому служба не виявила цього, звичайний пройоп чи все ж таки ні?
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13.07.2025 12:05 Ответить
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13.07.2025 11:55 Ответить
ху из ху? навіть штання однакові
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13.07.2025 11:59 Ответить
Кроти з Фсб, в СБУ, як і в Інших органах державної влади, знають ХТО і ЩО, робить та планує в Україні!! Здача вагнерівців, зеленським та єрмаком, цьому пряме підтвердження!!!
Бакай з ДУС, робив щось подібне, проти України, а потім спокійно поїхав до прутіна, і той особисто, вручив йому московську ксіву, з двоголовим півнем!
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13.07.2025 11:56 Ответить
Подозрительно скудная и примитивная информация,кто то хитрит и пытается на...ть общество.
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13.07.2025 11:56 Ответить
а як тепер можна визначити громадянство? коли зе-мразі вже проштовхнули множинне громадяство. місцевий киянин може прошвирнутись та отримати молдавський паспорт, при перевірці він його й тикатиме мусорам під ніс аля іноземець
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13.07.2025 11:56 Ответить
А обов'язково їх було вбивати? Може треба було застосувати якийсь газ?
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13.07.2025 11:58 Ответить
Операція "гнів Божий" юкрейн едішн
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13.07.2025 12:00 Ответить
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13.07.2025 12:00 Ответить
І записи з бодікамер також є, чи жентльменам з нацполюції вірять на слово?
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13.07.2025 12:00 Ответить
Чому вбили важливих свідків ? Щось тут не так ..
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13.07.2025 12:01 Ответить
можливо йе постанова для нас, (що ліквідували), а насправді дксь катують в застінках піснями поплавського..
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13.07.2025 12:07 Ответить
Тупа мінтярська відмазка для пійпла на резонансну подію. Як було насправді - більше запитань ніж відповідей. Муть та й годі.
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13.07.2025 12:04 Ответить
видно зразу що операції ніякої не було , участковий знайшов , ті всполошились , участковий стріляв краще
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13.07.2025 12:07 Ответить
а давайте уявимо, що влада єрмака хоче до виборів зачистити неугодних. то це ідеальна схема - прибрали неугодного, потім декількох "бомжів-кіллерів", і кінці в воду.
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13.07.2025 12:08 Ответить
Кіно і німці!
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13.07.2025 12:09 Ответить
виконавці злочину - чоловік та жінка, громадяни іншої країни

Гуй здогадаєтесь, якої саме!
Особисто я підозрюю Кот-д'Івуар. Або Пьос-д'Івуар.

https://tripadvisor.mfa.gov.ua/?p=494

https://tripadvisor.mfa.gov.ua/?p=494
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13.07.2025 12:12 Ответить
Два висновки:
1. Оперативники СБУ - повні дебіли! Не можуть взяти живими диверсанта.
2. Так треба було, щоб не розповіли, що замовники не з Москви і в кого вони в Кончі-Заспі аванс отримували.
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13.07.2025 12:14 Ответить
А звідки взялись в Україні громадяни іншої країни, які так професійно пропасли в Києві цілого полковника СБУ, вивчивши графік його пересування, розкривши систему фізичної охорони, вірніше її відсутність. Щоби без особливого ризику скоїти вдалий замах.
Як один із варіантів: це прострочена посвідка іноземця, яка поновлюється на новий строк автоматично, без перевірки СБУ особи, якщо іноземець формально працевлаштується в Україні. Тобто принаймні на строк, необхідний для поновлення документів з легалізації.
Як вбачається, таких громадян інших держав від початку гарячої фази війни з пітьмою заїхало тисячі, якщо не десятки тисяч. І за ними - ніякого нагляду і контролю зі сторони СБУ. Яка і має перевіряти кожного іноземця, зокрема при видачі йому довідки на продовження посвідки про постійне проживання в Україні. Але цього не робить, бо є така юридична лазівка.
Тож, кому потрібно, щоби й далі ця норма-лазівка допомагала ворожій агентурі безперешкодно заїзджала на територію України, легалізовувалась та інфільтрувалась у суспільство для своєї підривної роботи, диверсій та терактів.
Агов, зебіли при владі! Про це писалось ще два роки тому! Чому не відмінили норму, що сприяє рашистським спецслужбам й далі здійснювати свою діяльність у комфортних для них умовах?
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13.07.2025 12:15 Ответить
Б**дь, за яких лохів вони наш народ держать! Чи може воно так і є.
За три дні знайшли схрон зі зброєю, перехопили інструкції замовника а от підозрюваних цілим СБУ і Нацмусарнею не змогли затримати - видно жінка кусалася і дряпалася дуже затято.
*****, їзжайте по дитсадкам з такими рапортами - розповідайте найменшим, які ви круті дебіли!
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13.07.2025 12:20 Ответить
 
 