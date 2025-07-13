Убийство полковника СБУ Воронича: исполнители преступления - мужчина и женщина, граждане другой страны, - Нацполиция

Нацполиция установила исполнителей, которые убили полковника СБУ в Киеве.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций Нацполиции.

Благодаря совместной работе оперативников полиции Киева и СБУ, следователей, аналитиков криминального анализа, было установлено, причастных к совершению преступления - ими оказались мужчина и женщина, граждане другой страны.

Фигуранты, выполняя задание вражеской спецслужбы, получили информацию о месте нахождения тайника с оружием, с помощью которого и совершили это дерзкое убийство. После совершенного злоумышленники пытались "залечь на дно", однако благодаря совместной работе полиции и СБУ, было установлено их место нахождения.

Также читайте: Убитый полковник СБУ Воронич был причастен к ликвидации Моторолы и наступлению ВСУ на Курщине, - NYT

Во время задержания подозреваемые оказали вооруженное сопротивление, поэтому были ликвидированы.

Ранее в СБУ сообщили о ликвидации киллеров, которые убили полковника Службы безопасности Воронича в Киеве.

Напомним, 10 июля в Голосеевском районе Киева произошла стрельба.

Бывший разведчик Роман Червинский заявил, что убитый - полковник СБУ Иван Воронич. По его словам, мужчину убили пятью выстрелами в упор, когда тот выходил из своего дома.

В СБУ официально не подтверждали имя убитого. Там лишь заявили, что во время стрельбы убили сотрудника спецслужбы.

По факту убийства открыли уголовное производство по 348 статье Уголовного кодекса Украины (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащего).