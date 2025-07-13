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Новини Вбивство полковника СБУ в Києві
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Вбивство полковника СБУ Воронича: виконавці злочину - чоловік та жінка, громадяни іншої країни, - Нацполіція

поліція про вбивць Воронича

Нацполіція встановила виконавців, які вбили полковника СБУ у Києві.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій Нацполіції.

Завдяки спільній роботі оперативників поліції Києва та СБУ, слідчих, аналітиків кримінального аналізу, було встановлено, причетних до вчинення злочину - ними виявились чоловік та жінка, громадяни іншої країни.

Фігуранти, виконуючи завдання ворожої спецслужби, отримали інформацію про місце знаходження схрону із зброєю, за допомогою якої і здійснили це зухвале вбивство. Після скоєного зловмисники намагались "залягти на дно", однак завдяки спільній роботі поліції та СБУ, було встановлено їх місце знаходження.

Також читайте: Убитий полковник СБУ Воронич був причетний до ліквідації Мотороли й наступу ЗСУ на Курщині, - NYT

Під час затримання підозрювані чинили збройний опір, тож їх було ліквідовано.

Раніше в СБУ повідомили про ліквідацію кілерів, які убили полковника Служби безпеки Воронича у Києві.

Нагадаємо, 10 липня в Голосіївському районі Києва сталася стрілянина.

Колишній розвідник Роман Червінський заявив, що вбитий — полковник СБУ Іван Воронич. За його словами, чоловіка вбили пʼятьма пострілами впритул, коли той виходив зі свого помешкання.

У СБУ офіційно не підтверджували імені вбитого. Там лише заявили, що під час стрілянини вбили працівника спецслужби.

За фактом убивства відкрили кримінальне провадження за 348 статтею Кримінального кодексу України (посягання на життя працівника правоохоронного органу, члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону або військовослужбовця).

Автор: 

Київ (19876) Нацполіція (15351) СБУ (13111) вбивство (3132)


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Топ коментарі
+23
І кінці у воду...
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13.07.2025 11:50 Відповісти
+21
А шо, так можна? То давайте ліквідуйте всіх навідників! Запроданців! Чинили опір озброєний - і нетреба тварюк 15 років утримувати!
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13.07.2025 11:53 Відповісти
+21
Пощастило РифМайстеру, зеленський міг і це вбивство, на нього "повісити"...
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13.07.2025 11:53 Відповісти
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І кінці у воду...
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13.07.2025 11:50 Відповісти
ну вбили якихось іноземців - і то добре, а вони то були чи не вони какаяразніца

всі нормальні іноземці зараз на фронті, захищають Україну
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13.07.2025 12:04 Відповісти
ціле СБУ не могло взяти живими - смішно

потягло кротячо-зралницькис бздом із храму Служби божої

.
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13.07.2025 13:00 Відповісти
В минулому Малюк оголосив Романа Червінського своїм особистим ворогом. Саме Роман повідомив про смерть свого побратима. Так що операція виключно карного розшуку, а знешкодили тому, що особливо небезпечні і вчинили опір. Коли вчиняли замах на Буданова, кілером виявився вівцейоб з мвд рашки, якого за прегрешения направили спокутувати. Але знову питання-звідки інфа. Невже знову пройшов витік з податкової, чи метастази від Ванятки-літінанта ще існують.
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13.07.2025 13:42 Відповісти
А шо, так можна? То давайте ліквідуйте всіх навідників! Запроданців! Чинили опір озброєний - і нетреба тварюк 15 років утримувати!
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13.07.2025 11:53 Відповісти
Пані, а на вашу думку, скількиповинно було б їзагинути спецпризначинців СБУ зараді того шоб взяти їх живцем? 5? 7?, 12?
Так, живими з них би вииягнули реану інфу, но вони скорійш за все виконавці і прямого контакту з кротом у СБУ не мали.
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13.07.2025 12:02 Відповісти
Походу Ви мене не зрозуміли. Я нехочу, щоб наші гинули. Я хочу - щоб ліквідували запроданців при затриманні, спробі теракту і т.і. і наші живі, і утримувати уродів нетреба.
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13.07.2025 12:05 Відповісти
Повірти, як шо б була можливість то свинособачу наволоч взяли б живцем та взялиб в у лещата і вичавили б з них інфу. Ліквідували бо, нажаль, не було можливості зробити інакше.
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13.07.2025 12:09 Відповісти
А чому всі вважають що їх ліквідували?
Мож сидять вони зараз в застєнках і співають хто -звідки-чому. А вкинули що їх вбили, щоб подільники розслабились. Плюс корисно показать арештованим що вони вже "мертві", тому обмінів не буде.
Ми ніхєра не знаєм що там насправді...
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13.07.2025 12:42 Відповісти
Як варіант.
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13.07.2025 13:00 Відповісти
І це дуже правильно шо ми ніхера не знаемо. У 2023 про контрнаступ дуде ьагато трепались від Zе до безуглой то ж і отримали.
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13.07.2025 13:02 Відповісти
Не всі стдять як ти і строчать хєрню
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13.07.2025 13:08 Відповісти
Ніскількі. Стукаєте в двері, кажете що то сусіди знизу, від вас вода тече зі стелі. Ті розуміють: якщо не відкрити - викличе підозру, а то й ламати будуть. Відкриють, їх пов'язали. Елементарно, Ватсоне.
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13.07.2025 13:07 Відповісти
Тануна..треба бути дебілом, щоб на таке повестись) я своїх сусід й по голосу знаю й по морді лиця)))
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13.07.2025 13:13 Відповісти
То представитися пожежником, мовляв перевірка щодо спалювання сміття у дворі.
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13.07.2025 13:22 Відповісти
Мені просто. Після ковіду не ходжу, діагноз - парез кінцівок. На законних підставах можу рослати на час, коли син буде вдома.
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13.07.2025 13:29 Відповісти
на фото - приватний сектор. які сусіди знизу?
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13.07.2025 13:17 Відповісти
Ок, в мене є дача..я всіх сусідів по вулиці знаю.
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13.07.2025 13:20 Відповісти
На якому фото? В статті лише фото рукав'я поліцая. Якщо Ви про незрозумілі фото зі смітника в коментах: у приватному секторі стукаєте в хвіртку, кажете з податкової, пеня з податку на нерухомість. Чи прикинутися циганами, що питають води напитися.
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13.07.2025 13:20 Відповісти
Хлопчику,ти мабуть кіношок кацапських передивилося..прА рАзбитие хфанари...
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13.07.2025 13:37 Відповісти
Пощастило РифМайстеру, зеленський міг і це вбивство, на нього "повісити"...
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13.07.2025 11:53 Відповісти
Вони встигли зізнатися у вбивстві полковника ?
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13.07.2025 11:54 Відповісти
чинили збройний опір, цього мало для ліквідації. Кацап, здеся водки нет!
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13.07.2025 11:57 Відповісти
Він такого слова не знає, пишіть що нибудь знайоме, бояришник, стекломой, одеколон (святковий напій)
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13.07.2025 12:08 Відповісти
А ти певен, що збройний опір був? Що взагалі хтось був...
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13.07.2025 12:08 Відповісти
В ти впевнений?...що нічого не було, чи ти на поле чудес?...
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13.07.2025 13:09 Відповісти
а як можна довести що там нічого не було?
доводять, що щось було, а не навпаки.
довіра до поліції і сбу менше 5%, тому все що вони кажуть без фото-відео - вважається брехнею автоматично. вони весь час брешуть, чому зараз люди повинні повірити?
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13.07.2025 13:50 Відповісти
Дуже хєрово, що не запобігли та не вберегли нашого спеца…
За встановлення кілерів та їхню ліквідацію подяка
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13.07.2025 11:54 Відповісти
Який він спец, якщо його можна легко ліквідувати при виході з власної квартири, як якусь пересічну тітку?
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13.07.2025 12:00 Відповісти
безсмертних не існує, війна, за наявності можливості, сил та засобів вбити можна кого завгодно
не чекав та не був готовим, але це не тільки його провина, пройоп контриків конкретний, бо він був дуже складною ціллю, інфа за нього вкрай обмежена серед вузького кола спеців, звідки та від кого кілери дізналися саме за нього, його місце проживання, зовнішність, рід занять?
якщо за ним стежили, як твердить малюк, то чому служба не виявила цього, звичайний пройоп чи все ж таки ні?
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13.07.2025 12:05 Відповісти
Не тітку, а курку.
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13.07.2025 13:30 Відповісти
Куди йому до тебе..Ти так від ТЦК шифруєшся, що шпійони в чергу будуть за досвідом ставати..
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13.07.2025 13:41 Відповісти
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13.07.2025 11:55 Відповісти
ху из ху? навіть штання однакові
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13.07.2025 11:59 Відповісти
Кроти з Фсб, в СБУ, як і в Інших органах державної влади, знають ХТО і ЩО, робить та планує в Україні!! Здача вагнерівців, зеленським та єрмаком, цьому пряме підтвердження!!!
Бакай з ДУС, робив щось подібне, проти України, а потім спокійно поїхав до прутіна, і той особисто, вручив йому московську ксіву, з двоголовим півнем!
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13.07.2025 11:56 Відповісти
а як тепер можна визначити громадянство? коли зе-мразі вже проштовхнули множинне громадяство. місцевий киянин може прошвирнутись та отримати молдавський паспорт, при перевірці він його й тикатиме мусорам під ніс аля іноземець
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13.07.2025 11:56 Відповісти
А обов'язково їх було вбивати? Може треба було застосувати якийсь газ?
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13.07.2025 11:58 Відповісти
Операція "гнів Божий" юкрейн едішн
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13.07.2025 12:00 Відповісти
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13.07.2025 12:00 Відповісти
Представитися обленерго, планова перевірка лічильників, зайти до помешкання та пов'язати. Без жодного газу. Ви бойовиків передивилися.
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13.07.2025 13:10 Відповісти
А ти тік токів кацапських передивилося..
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13.07.2025 13:44 Відповісти
Який можеш порекомдувати, ну окрім того,що сам активно виробляєш?
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13.07.2025 13:43 Відповісти
І записи з бодікамер також є, чи жентльменам з нацполюції вірять на слово?
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13.07.2025 12:00 Відповісти
А тобі в америці не один хер, хочиш все бачити на власні очі - приїзджай і йди боротися з рашистами, хоч на фронт, хоч в поліцію. От тоді будеш викладати нам репортажі від першої особи.
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13.07.2025 12:23 Відповісти
Чому вбили важливих свідків ? Щось тут не так ..
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13.07.2025 12:01 Відповісти
можливо йе постанова для нас, (що ліквідували), а насправді дксь катують в застінках піснями поплавського..
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13.07.2025 12:07 Відповісти
🤣
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13.07.2025 13:44 Відповісти
Свідків чого? Це наймані вбивці, можливо через десяті руки. А ви хотіли щоб вони ще вбили наших хлопців при спробі взяти їх живими? Може це з вами щось не так.
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13.07.2025 12:26 Відповісти
То треба затримувати так, щоб не вбили. Чи вже не навчають в школі міліції?
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13.07.2025 13:11 Відповісти
То міліція у вас в бульборейхі...
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13.07.2025 13:45 Відповісти
Не свидетелей, а преступников.
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13.07.2025 13:28 Відповісти
Тупа мінтярська відмазка для пійпла на резонансну подію. Як було насправді - більше запитань ніж відповідей. Муть та й годі.
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13.07.2025 12:04 Відповісти
видно зразу що операції ніякої не було , участковий знайшов , ті всполошились , участковий стріляв краще
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13.07.2025 12:07 Відповісти
В Холівуду зараз вакансія на рижесерському вільна (Спілберг на канікулах)..Замовити за тебе слово ?
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13.07.2025 13:47 Відповісти
а давайте уявимо, що влада єрмака хоче до виборів зачистити неугодних. то це ідеальна схема - прибрали неугодного, потім декількох "бомжів-кіллерів", і кінці в воду.
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13.07.2025 12:08 Відповісти
Монастирський міністр СБУ загинув,а офіційного висновку про причини відмови вертольоту(офіційна версія)так і не дочекались.Загинув при загадкових подіях Кірєєв,учасник переговорів,помічник залужного від гранати нещасний випадок(військовий зовсім баран і не помітив бойової гранати)
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13.07.2025 12:55 Відповісти
Кіно і німці!
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13.07.2025 12:09 Відповісти
виконавці злочину - чоловік та жінка, громадяни іншої країни

Гуй здогадаєтесь, якої саме!
Особисто я підозрюю Кот-д'Івуар. Або Пьос-д'Івуар.

https://tripadvisor.mfa.gov.ua/?p=494

https://tripadvisor.mfa.gov.ua/?p=494
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13.07.2025 12:12 Відповісти
Вейшнорія !
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13.07.2025 12:32 Відповісти
Чоловік та жінка, вони мабуть ще й кохались під час ліквідації. Якщо не з пурітанської країни.
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13.07.2025 13:13 Відповісти
Два висновки:
1. Оперативники СБУ - повні дебіли! Не можуть взяти живими диверсанта.
2. Так треба було, щоб не розповіли, що замовники не з Москви і в кого вони в Кончі-Заспі аванс отримували.
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13.07.2025 12:14 Відповісти
обидва варіанти погані

.
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13.07.2025 13:27 Відповісти
А звідки взялись в Україні громадяни іншої країни, які так професійно пропасли в Києві цілого полковника СБУ, вивчивши графік його пересування, розкривши систему фізичної охорони, вірніше її відсутність. Щоби без особливого ризику скоїти вдалий замах.
Як один із варіантів: це прострочена посвідка іноземця, яка поновлюється на новий строк автоматично, без перевірки СБУ особи, якщо іноземець формально працевлаштується в Україні. Тобто принаймні на строк, необхідний для поновлення документів з легалізації.
Як вбачається, таких громадян інших держав від початку гарячої фази війни з пітьмою заїхало тисячі, якщо не десятки тисяч. І за ними - ніякого нагляду і контролю зі сторони СБУ. Яка і має перевіряти кожного іноземця, зокрема при видачі йому довідки на продовження посвідки про постійне проживання в Україні. Але цього не робить, бо є така юридична лазівка.
Тож, кому потрібно, щоби й далі ця норма-лазівка допомагала ворожій агентурі безперешкодно заїзджала на територію України, легалізовувалась та інфільтрувалась у суспільство для своєї підривної роботи, диверсій та терактів.
Агов, зебіли при владі! Про це писалось ще два роки тому! Чому не відмінили норму, що сприяє рашистським спецслужбам й далі здійснювати свою діяльність у комфортних для них умовах?
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13.07.2025 12:15 Відповісти
стеження та вбивство спеца такого рівня та скілів служби - конкретний провал роботи контррозвідки служби
отака муйня
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13.07.2025 12:29 Відповісти
Б**дь, за яких лохів вони наш народ держать! Чи може воно так і є.
За три дні знайшли схрон зі зброєю, перехопили інструкції замовника а от підозрюваних цілим СБУ і Нацмусарнею не змогли затримати - видно жінка кусалася і дряпалася дуже затято.
*****, їзжайте по дитсадкам з такими рапортами - розповідайте найменшим, які ви круті дебіли!
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13.07.2025 12:20 Відповісти
Ти точно лох. Бо читати в школі не навчили. Не схрон зі зброєю знайшли, а кілери отримали інфу щодо схрону і використали зброю для вбивства. Це так, ... до речі. Ну щоб читати люди вміли. Якщо ці курви нічого не вчиняли, то збройний спротив не чинили б ! І до речі, деталі спецоперації тобі не треба взагалі ! Щоб язиком на базарі не тріпотів.
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13.07.2025 12:32 Відповісти
Або дії командира групи захоплення та бійців були м'яко кажучи не професійними (що малоймовірно), або була чітка вказівка живими не брати з метою прикрити справжнього замовника вбивства бойового полковника СБУ, або вбили взагалі строрнніх людей, або взагалі нікого не вбивали та зробили "дурілку картонну". У будь якому випадку дії влади та їх підлеглих смердять лайном на милю.
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13.07.2025 12:29 Відповісти
"..либо было четкое указание живыми не брать с целью прикрыть настоящего заказчика убийства боевого полковника СБУ"
А в чьих интересах было их убийство? Можно ведь допросить командира группы захвата и бойцов, они ведь живы и никуда не убежали - и вся "правда" раскроется..
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13.07.2025 12:49 Відповісти
В інтересах замовника, якщо тої був з умовної опи наприклад.
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13.07.2025 13:16 Відповісти
Як московське лайно, рідко потекло по мережі!
І то не так, і то погано, і ганьба, і геть… Онучами, з московських личаків, аж смердить!
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13.07.2025 12:34 Відповісти
"...ними виявились чоловік та жінка, громадяни іншої країни. " - скоріше за все громадянство однієї з країн Балтії, а самі московити.
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13.07.2025 12:41 Відповісти
Не стоило было спешить с их ликвидации, в живом виде они бы рассказали много чего интересного и можно было арестовать ещё десяток подобных подонков..
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13.07.2025 12:42 Відповісти
Добра новина. Те що не ризикували життям і вбили кіллерів, дуже добре, а то ж у нас смертної кари немає. А так, як мінімум два позитивних наслідки на майбутнє, фсбшникам буде важче знайти усіляку сцикоту для виконання подібних завдань, вербування цієї сцикоти для подібного буде коштувати для путлерівської каси значно дорожче, і напевне помітніше для наших спецслужб, для дій на випередження.
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13.07.2025 12:50 Відповісти
Вже котрий рік йде війна а в нас кордони нароспашку що навиїзд що на в'їзд. Майже впевнений що цих тварюк в Україну пустили ж ті самі що і перевозять з України ухилянтів і казнокрадів.
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13.07.2025 12:57 Відповісти
В школі міліції не навчали, як затримувати так, щоб не було опору? Постукати в двері, назватися "газовою службою", планова перевірка лічильників, ні?
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13.07.2025 13:04 Відповісти
Мультиків про Васю Куралєсова надивився?
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13.07.2025 13:19 Відповісти
І хтось же тебе ще й лайкнув. Отже, тупо вбивати всіх, при будь-якому затриманні, я зрозумів. Інші способи залишаємо для мультиків.
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13.07.2025 13:24 Відповісти
Завалили пару бомжів і бігом до Потужного за медальками! Все в славних традиціях паРаші)))
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13.07.2025 13:38 Відповісти
 
 