Вбивство полковника СБУ Воронича: виконавці злочину - чоловік та жінка, громадяни іншої країни, - Нацполіція

Нацполіція встановила виконавців, які вбили полковника СБУ у Києві.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій Нацполіції.

Завдяки спільній роботі оперативників поліції Києва та СБУ, слідчих, аналітиків кримінального аналізу, було встановлено, причетних до вчинення злочину - ними виявились чоловік та жінка, громадяни іншої країни.

Фігуранти, виконуючи завдання ворожої спецслужби, отримали інформацію про місце знаходження схрону із зброєю, за допомогою якої і здійснили це зухвале вбивство. Після скоєного зловмисники намагались "залягти на дно", однак завдяки спільній роботі поліції та СБУ, було встановлено їх місце знаходження.

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Під час затримання підозрювані чинили збройний опір, тож їх було ліквідовано.

Раніше в СБУ повідомили про ліквідацію кілерів, які убили полковника Служби безпеки Воронича у Києві.

Нагадаємо, 10 липня в Голосіївському районі Києва сталася стрілянина.

Колишній розвідник Роман Червінський заявив, що вбитий — полковник СБУ Іван Воронич. За його словами, чоловіка вбили пʼятьма пострілами впритул, коли той виходив зі свого помешкання.

У СБУ офіційно не підтверджували імені вбитого. Там лише заявили, що під час стрілянини вбили працівника спецслужби.

За фактом убивства відкрили кримінальне провадження за 348 статтею Кримінального кодексу України (посягання на життя працівника правоохоронного органу, члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону або військовослужбовця).