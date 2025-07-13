Вбивство полковника СБУ Воронича: виконавці злочину - чоловік та жінка, громадяни іншої країни, - Нацполіція
Нацполіція встановила виконавців, які вбили полковника СБУ у Києві.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій Нацполіції.
Завдяки спільній роботі оперативників поліції Києва та СБУ, слідчих, аналітиків кримінального аналізу, було встановлено, причетних до вчинення злочину - ними виявились чоловік та жінка, громадяни іншої країни.
Фігуранти, виконуючи завдання ворожої спецслужби, отримали інформацію про місце знаходження схрону із зброєю, за допомогою якої і здійснили це зухвале вбивство. Після скоєного зловмисники намагались "залягти на дно", однак завдяки спільній роботі поліції та СБУ, було встановлено їх місце знаходження.
Під час затримання підозрювані чинили збройний опір, тож їх було ліквідовано.
Раніше в СБУ повідомили про ліквідацію кілерів, які убили полковника Служби безпеки Воронича у Києві.
Нагадаємо, 10 липня в Голосіївському районі Києва сталася стрілянина.
Колишній розвідник Роман Червінський заявив, що вбитий — полковник СБУ Іван Воронич. За його словами, чоловіка вбили пʼятьма пострілами впритул, коли той виходив зі свого помешкання.
У СБУ офіційно не підтверджували імені вбитого. Там лише заявили, що під час стрілянини вбили працівника спецслужби.
За фактом убивства відкрили кримінальне провадження за 348 статтею Кримінального кодексу України (посягання на життя працівника правоохоронного органу, члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону або військовослужбовця).
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всі нормальні іноземці зараз на фронті, захищають Україну
потягло кротячо-зралницькис бздом із храму Служби божої
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Так, живими з них би вииягнули реану інфу, но вони скорійш за все виконавці і прямого контакту з кротом у СБУ не мали.
Мож сидять вони зараз в застєнках і співають хто -звідки-чому. А вкинули що їх вбили, щоб подільники розслабились. Плюс корисно показать арештованим що вони вже "мертві", тому обмінів не буде.
Ми ніхєра не знаєм що там насправді...
доводять, що щось було, а не навпаки.
довіра до поліції і сбу менше 5%, тому все що вони кажуть без фото-відео - вважається брехнею автоматично. вони весь час брешуть, чому зараз люди повинні повірити?
За встановлення кілерів та їхню ліквідацію подяка
не чекав та не був готовим, але це не тільки його провина, пройоп контриків конкретний, бо він був дуже складною ціллю, інфа за нього вкрай обмежена серед вузького кола спеців, звідки та від кого кілери дізналися саме за нього, його місце проживання, зовнішність, рід занять?
якщо за ним стежили, як твердить малюк, то чому служба не виявила цього, звичайний пройоп чи все ж таки ні?
Бакай з ДУС, робив щось подібне, проти України, а потім спокійно поїхав до прутіна, і той особисто, вручив йому московську ксіву, з двоголовим півнем!
Гуй здогадаєтесь, якої саме!
Особисто я підозрюю Кот-д'Івуар. Або Пьос-д'Івуар.
https://tripadvisor.mfa.gov.ua/?p=494
https://tripadvisor.mfa.gov.ua/?p=494
1. Оперативники СБУ - повні дебіли! Не можуть взяти живими диверсанта.
2. Так треба було, щоб не розповіли, що замовники не з Москви і в кого вони в Кончі-Заспі аванс отримували.
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Як один із варіантів: це прострочена посвідка іноземця, яка поновлюється на новий строк автоматично, без перевірки СБУ особи, якщо іноземець формально працевлаштується в Україні. Тобто принаймні на строк, необхідний для поновлення документів з легалізації.
Як вбачається, таких громадян інших держав від початку гарячої фази війни з пітьмою заїхало тисячі, якщо не десятки тисяч. І за ними - ніякого нагляду і контролю зі сторони СБУ. Яка і має перевіряти кожного іноземця, зокрема при видачі йому довідки на продовження посвідки про постійне проживання в Україні. Але цього не робить, бо є така юридична лазівка.
Тож, кому потрібно, щоби й далі ця норма-лазівка допомагала ворожій агентурі безперешкодно заїзджала на територію України, легалізовувалась та інфільтрувалась у суспільство для своєї підривної роботи, диверсій та терактів.
Агов, зебіли при владі! Про це писалось ще два роки тому! Чому не відмінили норму, що сприяє рашистським спецслужбам й далі здійснювати свою діяльність у комфортних для них умовах?
отака муйня
За три дні знайшли схрон зі зброєю, перехопили інструкції замовника а от підозрюваних цілим СБУ і Нацмусарнею не змогли затримати - видно жінка кусалася і дряпалася дуже затято.
*****, їзжайте по дитсадкам з такими рапортами - розповідайте найменшим, які ви круті дебіли!
А в чьих интересах было их убийство? Можно ведь допросить командира группы захвата и бойцов, они ведь живы и никуда не убежали - и вся "правда" раскроется..
І то не так, і то погано, і ганьба, і геть… Онучами, з московських личаків, аж смердить!