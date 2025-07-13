Із убитим полковником СБУ Вороничем попрощалися у Львові. ФОТО

12 липня 2025 року у Львові провели в останню дорогу полковника СБУ, уродженця міста Ужгород Івана Воронича, якого російські агенти застрелили у Києві.

Чин похорону героя відбувся у Гарнізонному храмі святих апостолів Петра і Павла, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на місцеве видання "Трибуна".

Як зазначається, поховали захисника на Личаківському кладовищі, на полі Почесних поховань новітніх Героїв.

У Воронича залишилися донька, мати та сестра.

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Раніше в СБУ повідомили про ліквідацію кілерів, які убили полковника Служби безпеки Воронича у Києві.

Нагадаємо, 10 липня в Голосіївському районі Києва сталася стрілянина.

Колишній розвідник Роман Червінський заявив, що вбитий — полковник СБУ Іван Воронич. За його словами, чоловіка вбили пʼятьма пострілами впритул, коли той виходив зі свого помешкання.

У СБУ офіційно не підтверджували імені вбитого. Там лише заявили, що під час стрілянини вбили працівника спецслужби.

За фактом убивства відкрили кримінальне провадження за 348 статтею Кримінального кодексу України (посягання на життя працівника правоохоронного органу, члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону або військовослужбовця).