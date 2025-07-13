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Новини Фото Вбивство полковника СБУ в Києві
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Із убитим полковником СБУ Вороничем попрощалися у Львові. ФОТО

12 липня 2025 року у Львові провели в останню дорогу полковника СБУ, уродженця міста Ужгород Івана Воронича, якого російські агенти застрелили у Києві.

Чин похорону героя відбувся у Гарнізонному храмі святих апостолів Петра і Павла, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на місцеве видання "Трибуна".

Іван Воронич

Як зазначається, поховали захисника на Личаківському кладовищі, на полі Почесних поховань новітніх Героїв.

У Воронича залишилися донька, мати та сестра.

Також читайте: Вбивство полковника СБУ Воронича: виконавці злочину - чоловік та жінка, громадяни іншої країни, - Нацполіція

Раніше в СБУ повідомили про ліквідацію кілерів, які убили полковника Служби безпеки Воронича у Києві.

Нагадаємо, 10 липня в Голосіївському районі Києва сталася стрілянина.

Колишній розвідник Роман Червінський заявив, що вбитий — полковник СБУ Іван Воронич. За його словами, чоловіка вбили пʼятьма пострілами впритул, коли той виходив зі свого помешкання.

У СБУ офіційно не підтверджували імені вбитого. Там лише заявили, що під час стрілянини вбили працівника спецслужби.

За фактом убивства відкрили кримінальне провадження за 348 статтею Кримінального кодексу України (посягання на життя працівника правоохоронного органу, члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону або військовослужбовця).

Автор: 

Львів (3110) СБУ (13111) вбивство (3135) Львівська область (2492) Львівський район (81)


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Топ коментарі
+21
Вічна пам'ять справжньому захисникові України.
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13.07.2025 15:27 Відповісти
+14
Отримують.
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13.07.2025 15:13 Відповісти
+7
Жодного, з привладних від стефанчуків+зеленського+шмигаля, РНБОУ, опу, а тим більш, отих самих, слуг Українців, не було….
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13.07.2025 15:15 Відповісти
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Такие почести фронтовики тоже получают?
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13.07.2025 15:13 Відповісти
Отримують.
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13.07.2025 15:13 Відповісти
Где? В Бирмингеме?
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13.07.2025 15:15 Відповісти
Операція по ліквідації двох осіб, що ніби-то вбили Івана Воронича ******* нехорошим запашком. Занадто розпливчата інформація і в строго дозованій мінімальній кількості. Скоріш за все, в цієї історії буде продовження.
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13.07.2025 15:24 Відповісти
Убитий- це такий стан наркомана.
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13.07.2025 15:14 Відповісти
Жодного, з привладних від стефанчуків+зеленського+шмигаля, РНБОУ, опу, а тим більш, отих самих, слуг Українців, не було….
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13.07.2025 15:15 Відповісти
Вічна пам'ять справжньому захисникові України.
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13.07.2025 15:27 Відповісти
Презупція невинності - вони не вбивці, поки це не доведено судом. Малюк може патякати що завгодно, це антизаконно. Виглядає так. що чистили виконавців, щоб не вийти самих на себе. Полковник має мати зброю та бути напоготові. У нас, наприклад, керівництво доводило співробітникам про активізацію терактів. Він що, безсмертний?
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13.07.2025 16:07 Відповісти
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13.07.2025 16:17 Відповісти
Це кацапи пишуть чи наші гниди, що ліквідація диверсантів відбулась незаконно? Я б ще й трупи на Майдані вивісив...
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13.07.2025 16:38 Відповісти
Світла памʼять Герою України та щирі співчуття родині
Івана Воронича 😭😭😭

Смерть окупантам кацапії і особисто кремлівському
вієнному злочинцю 😡
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13.07.2025 16:46 Відповісти
Честь Полковнику. Біль. Біль.🥀🥀
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13.07.2025 17:08 Відповісти
 
 